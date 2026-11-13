「デイビッド・ギルとアレックス［ファーガソン］卿が退任してからの11年間を振り返ると、何人もの監督が指揮を執ってきた」と、ジム・ラトクリフ卿は2024年2月、INEOSによるマンチェスター・ユナイテッドの少数株式取得を主導した直後に語った。「非常に優れた監督もいたが、成功を収めた者も、長く指揮を執り続けた者もいない。監督全員を責めることはできない。結論は一つしかない。彼らが働いていた環境が機能していなかったということだ」

ユナイテッドはこの発言以降、3人の正式監督を解任した。2026-27シーズンの悲惨なスタートを受け、マイケル・キャリックもルベン・アモリム、エリック・テン・ハーグと同じ運命をたどった。ファンがキャリックに背を向けることはなかった。それどころか、最後の最後まで元MFに声援を送った。ただし、それは監督としての手腕を盲信していたからではない。

かつてミドルズブラを率いたキャリックには、この仕事は荷が重かった。ユナイテッドは現在、プレミアリーグ開幕10試合でわずか1勝の18位に沈んでいる。これは1986-87シーズン以来の低迷だ。守備陣はすでに19失点を喫し、リーグで3番目に悪い数字となっている。今季唯一のクリーンシートも、チャンピオンズリーグ初出場のサバフを相手に記録したものだ。

だからこそ、キャリックの退任は避けられなかった。しかし、この惨状の責任は彼にない。だからこそ、クラブのレジェンドとしての地位を保ったまま去ることになる。45歳のキャリックが職場環境に足を引っ張られたのは確かだ。夏の移籍市場での補強はお粗末で、昨季の3位という結果を足がかりに前進することができなかった。

ユナイテッドが次の段階へ進むために、より経験豊富な監督を任命すべきだったのも事実だ。アモリムの成功に向けた構想を受け入れられず、テン・ハーグには与えるべきでなかった続投の機会を与えた。そしてキャリックと正式契約を結んだことも、ラトクリフとINEOS首脳陣による重大な過ちだった。

ポチェッティーノの招聘は成功しなければならない。さもなければ、マンチェスター・ユナイテッドは降格という現実的な脅威に直面する。幸い、ユナイテッドのファンにとって、トッテナムの元監督は求められる条件をすべて満たしている。その招聘は、クラブにとって長年で初めて理にかなった監督人事だ。実際、過去に3度も監督就任に向けた面接を受けていたアルゼンチン人指揮官を、なぜもっと早くオールド・トラッフォードに迎えなかったのか理解し難い。それでも、ある程度の安定を取り戻そうとするユナイテッドにとっては、遅くなっても迎えられないよりはましだ。