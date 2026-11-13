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Poch the right choice to replace Carrick_1-1.jpgGetty/GOAL

マンチェスター・ユナイテッドがマイケル・キャリックの後任としてマウリシオ・ポチェッティーノの招へいをようやく実現したことは、クラブにとってここ数年で初めて的を射た監督人事だ

アメリカ代表監督は11月18日にオールド・トラッフォードで指揮を執る。その高額な報酬に十分見合う働きを見せるだろう。

James Westwood
翻訳者：

  • 「デイビッド・ギルとアレックス［ファーガソン］卿が退任してからの11年間を振り返ると、何人もの監督が指揮を執ってきた」と、ジム・ラトクリフ卿は2024年2月、INEOSによるマンチェスター・ユナイテッドの少数株式取得を主導した直後に語った。「非常に優れた監督もいたが、成功を収めた者も、長く指揮を執り続けた者もいない。監督全員を責めることはできない。結論は一つしかない。彼らが働いていた環境が機能していなかったということだ」

    ユナイテッドはこの発言以降、3人の正式監督を解任した。2026-27シーズンの悲惨なスタートを受け、マイケル・キャリックもルベン・アモリム、エリック・テン・ハーグと同じ運命をたどった。ファンがキャリックに背を向けることはなかった。それどころか、最後の最後まで元MFに声援を送った。ただし、それは監督としての手腕を盲信していたからではない。

    かつてミドルズブラを率いたキャリックには、この仕事は荷が重かった。ユナイテッドは現在、プレミアリーグ開幕10試合でわずか1勝の18位に沈んでいる。これは1986-87シーズン以来の低迷だ。守備陣はすでに19失点を喫し、リーグで3番目に悪い数字となっている。今季唯一のクリーンシートも、チャンピオンズリーグ初出場のサバフを相手に記録したものだ。

    だからこそ、キャリックの退任は避けられなかった。しかし、この惨状の責任は彼にない。だからこそ、クラブのレジェンドとしての地位を保ったまま去ることになる。45歳のキャリックが職場環境に足を引っ張られたのは確かだ。夏の移籍市場での補強はお粗末で、昨季の3位という結果を足がかりに前進することができなかった。

    ユナイテッドが次の段階へ進むために、より経験豊富な監督を任命すべきだったのも事実だ。アモリムの成功に向けた構想を受け入れられず、テン・ハーグには与えるべきでなかった続投の機会を与えた。そしてキャリックと正式契約を結んだことも、ラトクリフとINEOS首脳陣による重大な過ちだった。

    ポチェッティーノの招聘は成功しなければならない。さもなければ、マンチェスター・ユナイテッドは降格という現実的な脅威に直面する。幸い、ユナイテッドのファンにとって、トッテナムの元監督は求められる条件をすべて満たしている。その招聘は、クラブにとって長年で初めて理にかなった監督人事だ。実際、過去に3度も監督就任に向けた面接を受けていたアルゼンチン人指揮官を、なぜもっと早くオールド・トラッフォードに迎えなかったのか理解し難い。それでも、ある程度の安定を取り戻そうとするユナイテッドにとっては、遅くなっても迎えられないよりはましだ。

  • 際立った選択肢

    Mauricio Pochettino USMNT 2026
    Getty Images

    ポチェッティーノはユナイテッド首脳陣が検討した唯一の監督候補ではなかったが、即座に大きな変化をもたらすには最も適任だ。

    ユナイテッドは、エディ・ハウとユリアン・ナーゲルスマンの就任候補としても有力視されていた。両者はそれぞれニューカッスルとドイツでの前職を夏に離れ、招聘可能な状態にあった。今月初めには、ハウがキャリックの後任としてジェイソン・ウィルコックスの「最有力候補」だと報じられたが、これは直ちに警戒すべき知らせだった。

    フットボールディレクターに起用されて以来、ウィルコックスは自身の判断が信用できないことを繰り返し示してきた。ばかげた3段階の補強計画を導入し、マンチェスター・ユナイテッドをこれまで以上に後退させたのだ。ハウはニューカッスルとボーンマスでの前職では良い仕事をしたが、格下のチームを率いる際の指導スタイルは、ユナイテッドのような世界的な強豪には合わなかった。

    一方、ナーゲルスマンはドイツで大きな失敗を喫し、バイエルン・ミュンヘンを率いた19カ月間も、優勝が当然視されていたブンデスリーガで1度タイトルを獲得しただけだった。選手のマネジメント能力もしばしば批判されており、戦術が複雑すぎると指摘する声もある。

    ユナイテッドは、ポチェッティーノとアメリカ男子代表との契約にある解除条項を発動するため、1000万ドル（750万ポンド）を支払うことになる。だが、ほかに懸念材料はない。アルゼンチン人指揮官には、ロッカールームをすぐに活気づける人柄と手腕があり、さらに実現性のあるプロジェクトを率いることもできる。

  • ファーガソンの支持

    Manchester United v Southampton - Premier League
    Getty Images Sport

    ポチェッティーノとマンチェスター・ユナイテッドを結びつける噂は、同クラブ史上最高の監督とポチェッティーノの関係もあって、10年近くにわたり取り沙汰されてきた。

    2018年12月にジョゼ・モウリーニョが解任された後、マウリシオ・ポチェッティーノはマンチェスター・ユナイテッドの第一候補と目されていたが、最終的に就任したのはオーレ・グンナー・スールシャールだった。2022年春には、トッテナムの元指揮官ポチェッティーノとエリック・テン・ハーグが監督候補として一騎打ちとなり、長期的なチーム再建にはオランダ人指揮官が最適と判断された。その2年後、ユナイテッドはポチェッティーノのチェルシー退任を受けて再び招聘を検討したが、不可解にもテン・ハーグを続投させた。

    テン・ハーグがアントニー、ラスムス・ホイルンド、メイソン・マウント、アンドレ・オナナ、マヌエル・ウガルテ、ジョシュア・ザークツィー、リサンドロ・マルティネスらの獲得を主導し、指揮を執った2年半を通じてユナイテッドのプレーに明確なスタイルがなかったことを考えれば、ポチェッティーノを選んでいれば、今のチームははるかに良い状態にあったと言っていいだろう。

    長年期待を裏切り続けていたトッテナムは、ポチェッティーノの下でプレミアリーグ優勝を本格的に争うチームとなった。チェルシーでも同様の影響を与えつつあったが、その任期は無情にも短く終わった。また、2013-14シーズンにはサウサンプトンを11年ぶりの最高順位となる8位に導き、引退前のアレックス・ファーガソンにも強い印象を残した。

    ポチェッティーノの就任から12日後の2013年1月、ユナイテッドはサウサンプトンに2-1で勝利したが、ファーガソンはサウサンプトンを「今季オールド・トラッフォードでプレーした中で最高のチーム」と評した。その3年後、ポチェッティーノがトッテナムで迎えた2シーズン目の終盤には、ファーガソンは彼を「プレミアリーグ最高の監督」と呼び、「彼が動揺する姿を見ることはない。彼のチームのプレーぶりが、彼の取り組みを物語っている」と語った。

    その後、ルイス・ファン・ハールがユナイテッドでの解任寸前にあった頃、2人はロンドンで夕食を共にした。結局、ユナイテッドはチームの将来を託す人物としてモウリーニョを選んだが、ポチェッティーノの名前はそれ以来、同クラブと結びつけられ続けている。ポチェッティーノは著書『Brave New World』で、「あの数時間の会話は、細部まで一つ残らず覚えている。夢がかなった瞬間だった」と振り返った。

    報道によれば、ファーガソンは2022年にポチェッティーノのユナイテッド監督就任を支持しており、54歳の指揮官に対する長年の評価は今も変わっていない。ポチェッティーノもユナイテッドとの非公式なつながりを隠そうとはしておらず、プレミアリーグにはやり残したことがあると認めている。

    「ユナイテッドは常に関心を示してくれていた。だが、あそこで指揮を執るのに理想的な状況は、結局実現しなかった」と、5月に 『FourFourTwo』 に語った。「プレミアリーグとチャンピオンズリーグの優勝にあと一歩まで迫ったので、もう一度挑戦したいと、私はずっと言ってきた。両方の優勝を目指す野心を持ったプロジェクトに加わりたい」

  • 彼の才能を無駄にしている

    Mauricio Pochettino, USMNT
    Getty

    そのアルゼンチン人は米国サッカー連盟と新契約を結んでいたが、根っからのクラブ監督であることは明らかだ。

    ポチェッティーノがこう語ったのは、自国開催ながらアメリカ代表にとって思い通りの結果とならなかった2026年ワールドカップの前だった。グループステージを難なく突破し、決勝トーナメント初戦でボスニア・ヘルツェゴビナを下したものの、ベスト16ではベルギーに1-4で敗れる屈辱を味わった。

    選手たちがポチェッティーノのハイプレスを重視する戦術を受け入れ、プレーの質は確かに向上していた。それでもアメリカ代表は、肝心な場面で結果を残せなかった。大会後にポチェッティーノが新契約を提示されたのは幸運だったとも言える。それだけの結果を出せる才能がチームにはそろっていたからだ。

    欧州のトップクラブから具体的なオファーがない中、ポチェッティーノは新たな4年間の契約にサインした。しかし、クラブ指導の最高峰に戻る機会を断ることはできなかった。高い目標を掲げる若い指導者であるポチェッティーノの才能は、アメリカ代表では十分に生かされていなかったとも言える。同代表は主要タイトルを懸けて強豪国と争うにはまだ遠く、そこでの仕事が彼の実績を高める可能性も低いからだ。

    一方、マンチェスター・ユナイテッドを立て直せば、ポチェッティーノのキャリアを決定づける成果となり、ペップ・グアルディオラやルイス・エンリケと並ぶ一流指導者の仲間入りを果たす可能性がある。タイトル獲得数が少ないため、現時点ではまだその域に近づいていない。パリ・サンジェルマンでのリーグ・アンとクープ・ドゥ・フランス制覇も、同クラブがフランスサッカー界を支配していることを考えれば、それほど大きな評価にはつながらない。

    ファーガソン退任後のマンチェスター・ユナイテッドを覆ってきた混乱を考えれば、明らかに大きなリスクはある。それでもポチェッティーノには、オールド・トラッフォードで成功するための能力がある。まず求められるのは、トッテナム時代と同じように安定感と明確なプレースタイルをもたらすことだ。そのうえで、自らの構想に沿ってチームを形作る自由を与えられれば、何が起きても不思議ではない。ただし、その「与えられれば」が大きな問題だ。

  • 抑制が必要

    Jason Wilcox Sir Jim Ratcliffe Manchester United
    Getty

    マンチェスター・ユナイテッドのフットボールディレクター、ウィルコックスはアモリムとキャリックの双方の立場を弱めた。一歩引かせるべきだ

    ポチェッティーノが、移籍に関する最終決定権をウィルコックスに委ねたキャリックやアモリムと同じ条件でマンチェスター・ユナイテッドと契約したとすれば、驚きだ。それを繰り返してはならない。また、ポチェッティーノには、クラブがこれほど支出を渋り続けることはないという確約も必要だ。

    アルゼンチン人指揮官はかつて、選手補強に慎重な姿勢を取るトッテナムの元会長ダニエル・レヴィと対立した。そして、タイトル獲得に望みをつなぐには「ビッグクラブらしく振る舞う」よう求めた。ユナイテッドも今、トップ6返り咲きに望みをつなぐために、そうしなければならない。

    グレイザー家が原因で負債に苦しむユナイテッドは、限られた予算で運営されている。それでも、選手の売却によって追加資金を得ることはできる。マーカス・ラッシュフォード、マウント、マルティネス、ウガルテ、ザークツィーはいずれも、あまりにも長い間貢献できていない。1月に全員を放出候補にできるし、そうすべきだ。

    使える資金も、はるかに慎重に使わなければならない。ユナイテッドはチェルシーからアンドレイ・サントスを獲得した際に5000万ポンドを無駄にした。ブライトンから7000万ポンドで加入したカルロス・バレバは、その後フィットネス面の問題に苦しんでおり、これは事前調査の失敗だ。また、3500万ポンドで獲得したユーリ・ティーレマンスは、29歳にしてピークを過ぎたように見える。いずれもウィルコックス主導の補強だ。昨年にはアモリムの意向に逆らい、オリー・ワトキンスではなく、けがに悩まされているベンヤミン・シェシュコを7400万ポンドで獲得するよう推し進めた。

    ウィルコックスはアモリムが在任していた際、チームの戦略にも介入した。その権限を剥奪すべきであり、できれば完全に退任させるべきだ。ユナイテッドの惨憺たる不振についてキャリックが責任を問われるのであれば、リーズの元ウインガーであるウィルコックスも同様に問われるべきだ。イネオスが彼をオールド・トラッフォードに迎えるまで、フットボールディレクターとしての経験はサウサンプトンでのわずか1年しかなかった。

    現代のサッカーで、ファーガソンが享受したのと同じ水準の無条件の裁量権を与えるのは現実的ではない。それでもラトクリフは、ポチェッティーノを指導者でありチーム運営の責任者でもある存在として信頼しなければならない。

  • 価値観の回復

    Chelsea FC v Tottenham Hotspur - Premier League
    Getty Images Sport

    選手育成の実績と積極的なプレースタイルを持つポチェッティーノは、マンチェスター・ユナイテッドで不振に陥っている選手たちを立て直す理想的な人物だ

    ポチェッティーノは、プレミアリーグでの他のすべての監督業で期待以上の結果を残してきた。チェルシーでも例外ではない。前シーズンに12位で終わったチームを引き継ぎ、プレミアリーグ6位と欧州大会への復帰に導いた。就任中にはカラバオカップ決勝とFAカップ準決勝にも進出し、コール・パーマーをスター選手へと成長させた。

    若手選手の育成実績が近年振るわないユナイテッドにとって、これもポチェッティーノが理想的な監督である理由の一つだ。トッテナム時代には、ハリー・ケイン、ソン・フンミン、デレ・アリがプレミアリーグ屈指の効果的なトリオとなり、サウサンプトンでは17歳のルーク・ショーを台頭させた。

    「選手の気分を良くし、最大限の力を引き出そうとしてくれる」と、パーマーは2024年にBBCに語った。それは実績のある選手にも当てはまる。ムサ・デンベレ、クリスティアン・エリクセン、コナー・ギャラガー、マルク・ククレジャらも、ポチェッティーノの指導によって新たな高みに達した。

    ユナイテッドは、コビー・メイヌー、レニー・ヨロ、エイデン・ヘヴンといった有望株にとって理想的な指導者を見つけたのかもしれない。マテウス・クーニャやアマド・ディアロのように、攻撃の最終局面での成果がもどかしいほど安定しない選手にとっても同様だ。さらに重要なのは、ポチェッティーノが切実に求められている戦術的な枠組みをもたらすことだ。

    ポチェッティーノのチームは一つの組織として守り、1人がボール保持者に迫る一方、他の選手がパスコースを遮断する。このやり方には厳格な規律が求められるが、守備陣の個々の欠点を覆い隠すうえで大いに役立つ。対照的に、キャリックの辛抱強い「ハーフプレス」は、選手たちに手を抜く口実を与えただけだった。

    攻撃では、ポチェッティーノは流動的な4-2-3-1か4-3-3を好む。サイドバックを使ってピッチを幅広く使い、ウイングは2人の10番のように機能する。それはクーニャ、ブライアン・エンベウモ、パトリック・ドルグが活躍する大きな助けになるはずだ。最終的にはピッチ中央で数的優位をつくり、守備を切り裂く縦へのパスを狙う。時間をかけてパスをつなぐよりも、積極的に前へ出るスタイルを優先する。

    短期的には、ユナイテッドが再び勝ち始めるには高強度のフットボールしかない。それはクラブの歴史的な価値観にも合致する。この惨憺たる集団を立て直せる人物がいるとすれば、ポチェッティーノだ。自由に手腕を振るわせてもらえれば、ついに失敗の連鎖を断ち切る人物にもなり得る。