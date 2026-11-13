あなたは24歳以上ですか？

Help us verify your age by providing an honest response. This site contains gambling advertising for 24+.

Age-restricted content

賭け事に関するコンテンツを閲覧するには、年齢要件を満たしていません。トップページへリダイレクトされます。

alt
ライブ
Pochettino INEOS 1:1Getty/GOAL

マンチェスター・ユナイテッドがポチェッティーノにアメリカ男子代表での最後の数試合を指揮させることは、クラブ首脳陣が降格の危機がどれほど現実的かをいまだに理解していないことを示している

代表ウィーク明けにアンフィールドでの重要な一戦を控える中、新監督の指揮体制を整える動きが鈍ければ、マンチェスター・ユナイテッドは大きな代償を払う恐れがある。

James Westwood
翻訳者：

  • ついにマウリシオ・ポチェッティーノがマンチェスター・ユナイテッドの監督に就任する。アルゼンチン人指揮官は過去10年間、オールド・トラッフォード行きが幾度となく取り沙汰され、クラブ史上最高の監督であるサー・アレックス・ファーガソンとも親しい関係にあるが、これまでは指揮を執るタイミングが合わなかった。

    正直なところ、今回も理想的なタイミングとは言えない。ユナイテッドはマイケル・キャリックを正式監督に据えていなければ、ワールドカップ後に移籍金なしでポチェッティーノを迎えられたはずだった。しかし、ポチェッティーノは米国代表との契約を2030年まで延長した。

    ユナイテッドは今回、ポチェッティーノの契約解除条項を発動するため、750万ポンド（約1000万ドル）という高額の補償金を支払った。これにより、ファーガソン退任後の監督の招聘と解任に費やした総額は、驚異的な1億300万ポンド（約1億3700万ドル）に達した。サー・ジム・ラトクリフと、マンチェスターの赤い側を担うINEOSの首脳陣は、キャリックの任期を打ち切る決断も遅すぎた。緊急性を欠く対応が続いた結果、ポチェッティーノの到着はさらに1週間遅れることになる。

    ユナイテッドが現在置かれている立場の危うさを、彼らは理解していないようだ。チームは2026-27シーズンの開幕10試合でわずか1勝しか挙げられず、プレミアリーグで18位に転落した。選手たちが新たなプランの下でプレーできないまま時間が過ぎるたび、チャンピオンシップ降格という現実的なリスクは高まっている。

  • 真剣になれ

    United States Training in St. Paul
    Getty Images Sport

    ポチェッティーノはユナイテッドの次戦にすぐ目を向けるのではなく、11月の代表活動期間中もアメリカ代表にとどまる。

    マンチェスター・ユナイテッドは、ポチェッティーノが新監督に就任することで合意したと正式に発表した。ただし、チェルシーとトッテナムの元監督であるポチェッティーノは、オールド・トラッフォードへの移籍を正式なものとする前に、アメリカ男子代表がハイチと対戦するCONCACAFネーションズリーグ準々決勝のホーム＆アウェー2試合で指揮を執る。

    ポチェッティーノはアトランタ郊外のナショナル・トレーニングセンターで選手たちを鍛えており、両試合ともベンチで指揮を執る。第1戦は土曜日にマイアミで行われ、第2戦は火曜日にシンシナティで予定されている。そのため、ユナイテッドはポチェッティーノのお披露目を11月18日に予定している。つまり、プレミアリーグでリヴァプールと対戦するためアンフィールドに乗り込むまで、準備に使えるのは丸4日しかない。

    だが、なぜイネオスはポチェッティーノに今すぐキャリントンへ来るよう求めないのか。あの一戦がどれほど重要か、本当に分かっていないのか。本格的な仕事が始まる前の、またしても敗戦濃厚な一戦として片付けるつもりなのか。

  • 「品がない」

    Manchester United Training Session And Press Conference - UEFA Champions League 2026/27 League Phase MD4
    Getty Images Sport

    カリックは、自身にまもなく後任が就くとおそらく知りながらも、今週もマンチェスター・ユナイテッドの選手たちの指導を続けた。

    リヴァプール戦までに、ポチェッティーノが新たなチームを指導できる練習は1、2回にとどまる可能性が十分にある。もちろん、ユナイテッドがアンフィールドで結果を残す可能性はあるし、現在は代表活動でチームを離れている選手も複数いる。それでも、可能な限り早くポチェッティーノを目の前の仕事に集中させるのが筋だったはずだ。

    少なくとも、自身の基本的な理念を伝え、システム上の各選手の役割を明確にすることはできただろう。しかし実際には、キャリックがさらに2日間、練習を指揮した。ニュースを見たり携帯電話をスクロールしたりするだけで、自分が間もなく解任されると十分に分かる状況だった。元MFが怒りを押し殺しながら、形だけ練習を指揮していたとしても無理はない。不透明な状況によって、練習での強度も大きく落ちた可能性が高い。

    ユナイテッドのCEO、オマル・ベラダとフットボールディレクターのジェイソン・ウィルコックスは水曜日、モナコでラトクリフと会い、クラブの悪夢のようなシーズン序盤を検証した。そして木曜日の朝、キャリックはようやく退任を告げられた。これほど長く待たされるくらいなら、短いビデオ通話で伝えられる方を望んだはずだ。ユナイテッドでかつてチームメートだったギャリー・ネヴィルは、ポッドキャスト『Stick to Football』で、この件におけるINEOSの対応を「不手際で、品位に欠ける」と的確に評した。

    「モナコに住んでいるからといって、48時間も彼を宙ぶらりんのままにしてはいけない」とネヴィルは付け加えた。

  • 3週間遅れ

    Michael Carrick Manchester United 2026-27
    Getty

    キャリック体制下でマンチェスター・ユナイテッドが急速に低迷していることは以前から明らかだったが、キャリックには「立て直す」ための猶予がさらに与えられた。

    INEOSは3週間前、マンチェスター・ユナイテッドがオールド・トラッフォードでボーンマスに0-3で敗れた後、マイケル・キャリックとの2年契約を打ち切るべきだった。その時点でシーズンが茶番と化しつつあるのは明白だった。それでもキャリックは続投を許され、誰のためにもならなかった。

    その後、パフォーマンスはわずかに改善した。ユナイテッドは敵地でチェルシーに0-2で敗れたものの、チャンピオンズリーグではローマに3-2で逆転勝利し、アストン・ヴィラとは波乱の末に4-4で引き分けた。選手たちがキャリックのために戦っていることを示す材料は十分にあった。だが、ユナイテッドをプレミアリーグで守備成績がワースト3位のチームにしている最終ラインの大きな穴を、キャリックが埋める方法を見いだしたとは言えなかった。

    マウリシオ・ポチェッティーノも、それを魔法のように解決できるわけではない。だが、キャリックの「中途半端なプレス」を捨て、自身の代名詞である強度の高いハイプレスに切り替えることで、チームをもっと組織的にできたはずだ。そうなればユナイテッドは、チェルシー戦とヴィラ戦で勝ち点1ではなく4～6を獲得し、2週間にわたって降格圏に沈む屈辱を避けられたかもしれない。

    その責任はすべて、ジム・ラトクリフ、オマール・ベラーダ、ジェイソン・ウィルコックスにある。INEOSによる少数株式取得後、この3人がしてきたことといえば時間を無駄にすることばかりだ。キャリックを巡る一件は、エリック・テン・ハーグを長すぎるほど信じ続けた時と重なる。

  • 「クソみたいな有り様だ」

    United States Training in St. Paul
    Getty Images Sport

    ポチェッティーノがマンチェスター・ユナイテッドを早期に立て直す現実的な望みを持つには、移籍に関する確約を得る必要がある。

    ポチェッティーノはユナイテッドとの契約にサインする前に、選手補強にどの程度の権限を持てるのか、移籍に使える資金はいくらかについても確約を求めたはずだ。イネオスはこれまで、大株主であるグレイザー家が積み上げた経営を圧迫する負債を管理するため、監督に限られた予算しか与えてこなかった。ウィルコックスは3段階の計画を立てている。

    2025年夏の移籍市場では攻撃陣を刷新し、前回の移籍市場では中盤に重点を移した。守備陣への対応は今シーズン終了後に予定されている。しかし、ユナイテッドの最終ラインには緊急の立て直しが必要だということは、ウィルコックス以外の誰の目にも痛いほど明らかだった。キャリックは上司の無能さの代償を払わされた。

    ポチェッティーノが今シーズンを救うには、1月に補強を受ける必要がある。それがなければチームを安定させることはできても、欧州大会の出場権は獲得できない。

    「今の私がマウリシオ・ポチェッティーノなら、とことん自分の身を守ろうとするだろう」とネヴィルは付け加えた。「解任時の補償金があれば、それができる。だから契約に盛り込むべきだ。さらに、1月にDFを2人獲得することが必要だ……。来夏には最低限の予算を確保するよう要求しなければならない。その後も予算が続くよう要求する必要がある。クラブがそれを認めないなら、彼は監督の仕事を引き受けるべきではない」

    ネヴィルは、今のユナイテッドは「クソみたいな惨状」だと締めくくった。異論を挟むのは不可能だ。ポチェッティーノの招へいは素晴らしい人選であり、ジョゼ・モウリーニョ以来、オールド・トラッフォードで指揮を執る監督として最も適任だ。だが、すでに無能な経営陣に足を引っ張られており、その監督下で順風満帆に進める見込みはない。