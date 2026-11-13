ついにマウリシオ・ポチェッティーノがマンチェスター・ユナイテッドの監督に就任する。アルゼンチン人指揮官は過去10年間、オールド・トラッフォード行きが幾度となく取り沙汰され、クラブ史上最高の監督であるサー・アレックス・ファーガソンとも親しい関係にあるが、これまでは指揮を執るタイミングが合わなかった。

正直なところ、今回も理想的なタイミングとは言えない。ユナイテッドはマイケル・キャリックを正式監督に据えていなければ、ワールドカップ後に移籍金なしでポチェッティーノを迎えられたはずだった。しかし、ポチェッティーノは米国代表との契約を2030年まで延長した。

ユナイテッドは今回、ポチェッティーノの契約解除条項を発動するため、750万ポンド（約1000万ドル）という高額の補償金を支払った。これにより、ファーガソン退任後の監督の招聘と解任に費やした総額は、驚異的な1億300万ポンド（約1億3700万ドル）に達した。サー・ジム・ラトクリフと、マンチェスターの赤い側を担うINEOSの首脳陣は、キャリックの任期を打ち切る決断も遅すぎた。緊急性を欠く対応が続いた結果、ポチェッティーノの到着はさらに1週間遅れることになる。

ユナイテッドが現在置かれている立場の危うさを、彼らは理解していないようだ。チームは2026-27シーズンの開幕10試合でわずか1勝しか挙げられず、プレミアリーグで18位に転落した。選手たちが新たなプランの下でプレーできないまま時間が過ぎるたび、チャンピオンシップ降格という現実的なリスクは高まっている。