あなたは24歳以上ですか？

Help us verify your age by providing an honest response. This site contains gambling advertising for 24+.

Age-restricted content

賭け事に関するコンテンツを閲覧するには、年齢要件を満たしていません。トップページへリダイレクトされます。

alt
ライブ
Pochettino INEOS 1:1Getty/GOAL

マンチェスター・ユナイテッドがポチェッティーノにアメリカ代表での最後の数試合を指揮させることは、クラブ首脳陣が降格の危機をいまだに現実のものとして捉えていないことを示している

代表ウィーク明けにアンフィールドへの重要な遠征を控える中、新監督の下での体制づくりを急がなければ、マンチェスター・ユナイテッドは大きな代償を払うことになりかねない。

James Westwood
翻訳者：

  • ついにマウリシオ・ポチェッティーノがマンチェスター・ユナイテッドの監督に就任する。アルゼンチン人指揮官はこの10年間、オールド・トラッフォード行きが幾度となく取り沙汰され、クラブ史上最高の指揮官であるサー・アレックス・ファーガソンとも親しい関係にあるが、これまでは就任のタイミングが合わなかった。

    実のところ、今回も理想的なタイミングではない。ユナイテッドがマイケル・キャリックを正式監督にしていなければ、ワールドカップ後に違約金なしでポチェッティーノを迎えられたはずだった。しかし、ポチェッティーノはその後、アメリカ代表との契約を2030年まで延長した。

    ユナイテッドは今や、ポチェッティーノの契約解除条項を発動するために、750万ポンド（1000万ドル）という高額な補償金を支払わなければならない。これにより、ファーガソン退任後の監督の招聘と解任にかかった費用は、驚くべき1億300万ポンド（1億3700万ドル）に達する。ユナイテッドを取り仕切るサー・ジム・ラトクリフとイネオスの首脳陣は、キャリックの任期を早期に終わらせる決断も遅すぎた。引き続き緊急性を欠く対応によって、ポチェッティーノの到着は少なくともさらに1週間遅れる見通しだ。

    彼らはユナイテッドが現在置かれている危うい状況を理解していないようだ。チームは2026-27シーズンの開幕10試合でわずか1勝しか挙げられず、プレミアリーグの順位表で18位に転落した。選手たちが新たな方針に従わないまま時間が過ぎるほど、チャンピオンシップに降格する現実的なリスクは高まっていく。

  • 真剣になれ

    United States Training in St. Paul
    Getty Images Sport

    現状では、ポチェッティーノはユナイテッドの次戦にすぐ目を向けるのではなく、11月の代表活動期間もアメリカ代表にとどまる見通しだ。

    マンチェスター・ユナイテッドは、チェルシーとトッテナムの元監督ポチェッティーノと口頭で条件面に合意した。今後、米国サッカー連盟に接触して契約をまとめることになる。しかし、ハイチとの2試合制のCONCACAFネーションズリーグ準々決勝を控え、米国男子代表とポチェッティーノは普段どおりに準備を進めている。

    ポチェッティーノはアトランタ郊外のナショナル・トレーニングセンターで選手たちを鍛えており、米国サッカー連盟は両試合とも同監督がピッチサイドで指揮を執ると見込んでいる。第1戦は土曜日にマイアミで行われ、第2戦は火曜日にシンシナティで開催される予定だ。つまり、ポチェッティーノがイングランドへ向かえるのは早くても11月18日水曜日となる。プレミアリーグでリヴァプールと対戦するためアンフィールドへ向かうユナイテッドの準備に充てられるのは、丸3日間しかない可能性が高い。

    だが、なぜINEOSはポチェッティーノに直ちにキャリントンへ来るよう求めないのか？！ あの試合がどれほど重要か、本当に分かっていないのか？ 本格的な仕事が始まる前の、新たな敗戦濃厚の一戦として片付けるつもりなのか？

  • 「品がない」

    Manchester United Training Session And Press Conference - UEFA Champions League 2026/27 League Phase MD4
    Getty Images Sport

    キャリックは、自身が間もなく後任に代わると知っていた可能性が高いにもかかわらず、今週もマンチェスター・ユナイテッドの選手たちの練習を指導し続けた。

    リヴァプール戦までに、ポチェッティーノが新たなチームを指導できるのは、練習1、2回だけになる可能性も十分にある。もちろん、ユナイテッドがアンフィールドで結果を出す可能性はあるし、現在は複数の選手が代表活動でチームを離れている。それでも、可能な限り早くポチェッティーノが目の前の仕事に集中できるようにするのが、理にかなっていただろう。

    少なくとも、自身の基本的な考え方を伝え、システムにおける各選手の役割を明確にすることはできたはずだ。その代わりに、キャリックはさらに2日間、練習の指揮を執った。ニュースを見たり携帯電話を眺めたりするだけで、自分がまもなく解任されると十分に分かっていたのだ。元MFが怒りを抑えながら形ばかりの指導を続けていたとしても、無理はない。先行きの不透明さによって、練習の強度も大きく落ちた可能性が高い。

    ユナイテッドのCEOオマール・ベラダとフットボールディレクターのジェイソン・ウィルコックスは水曜日、モナコでラトクリフと会い、クラブの悪夢のようなシーズン序盤について検討した。そして木曜日の朝、キャリックはようやく退任を告げられた。あれほど長く待たされるくらいなら、短いビデオ通話で伝えられる方を望んだはずだ。ユナイテッドでかつてチームメイトだったガリー・ネヴィルは、ポッドキャスト『スティック・トゥ・フットボール』で、INEOSの対応を「不手際で、品位に欠ける」と的確に評した。

    「モナコに住んでいるからというだけで、48時間も人を宙ぶらりんにしておくことはできない」とネヴィルは付け加えた。

  • 3週間遅れ

    Michael Carrick Manchester United 2026-27
    Getty

    キャリック体制下のマンチェスター・ユナイテッドが急速に失速していることは、しばらく前から明らかだった。それでもキャリックには、状況を「立て直す」ためにさらに時間が与えられた。

    INEOSは3週間前、マンチェスター・ユナイテッドがオールド・トラッフォードでボーンマスに0-3で敗れた時点で、カリックとの2年契約を打ち切るべきだった。その時点で、今季が茶番と化しつつあるのは明らかだった。それでもカリックの解任は先送りされ、誰のためにもならなかった。

    その後、ユナイテッドのパフォーマンスはわずかに改善した。チェルシーには0-2で敗れたものの、チャンピオンズリーグではローマに3-2の逆転勝利を収め、アストン・ヴィラとは波乱の末に4-4で引き分けた。選手たちがカリックのために戦っていることは十分に見て取れた。しかし、ユナイテッドをプレミアリーグで守備成績が下から3番目のチームにしている守備の大穴を、カリックが埋める方法を見つけたとは言えなかった。

    ポチェッティーノも、それを魔法のように解決できるわけではない。だが、カリックの「中途半端なプレス」を捨て、自身の持ち味である全力のハイプレスに切り替えることで、チームをもっと組織的にできただろう。そうしていれば、ユナイテッドはチェルシー戦とヴィラ戦で勝ち点1ではなく4～6を獲得し、2週間にわたって降格圏に沈むという屈辱を避けられたかもしれない。

    その責任はすべてラトクリフ、ベラダ、ウィルコックスにある。INEOSによる少数株式取得以降、この3人がしてきたのは時間を無駄にすることだけだ。カリックを巡る一件は、エリック・テン・ハーグを長く信じ続けすぎた時と同じ構図である。

  • 「クソみたいな惨状」

    United States Training in St. Paul
    Getty Images Sport

    ポチェッティーノがマンチェスター・ユナイテッドを早期に立て直す現実的な見込みを得るには、移籍補強に関する確約が必要だ。

    ポチェッティーノはユナイテッドとの契約に署名する前に、補強にどれほどの裁量を持てるのか、移籍に使える資金はいくらなのかについても、確約を求めたはずだ。INEOSはこれまで、過半数株主であるグレイザー家が積み上げた巨額の負債に対処するため、監督に与える予算を制限してきた。ウィルコックスは補強に向けた3段階の計画を立てている。

    2025年夏の移籍市場では攻撃陣を刷新し、前回の移籍市場では中盤に重点を移した。守備陣には今季終了後に着手する予定だ。しかし、ユナイテッドの最終ラインに緊急の立て直しが必要なのは、ウィルコックス以外の誰の目にも明らかだった。そして、キャリックは上司の無能さの代償を払うことになった。

    ポチェッティーノが今季を立て直すには、1月に補強戦力を与えられなければならない。補強がなければ、チームを安定させることはできても、欧州大会の出場権獲得はできないだろう。

    「もし今、私がマウリシオ・ポチェッティーノなら、徹底的に自分の身を守るだろう」とネヴィルは付け加えた。「解任時の補償金でそれはできる。だから契約に盛り込むべきだ。そしてもう一つ、彼には1月にDFが2人必要だ……。来夏の最低限の予算を確約させなければならない。その後の予算についても確約させる必要がある。クラブはそれを彼に与えなければならない。さもなければ、彼はこの仕事を引き受けるべきではない」

    ネヴィルは、今のユナイテッドは「クソみたいにめちゃくちゃだ」と締めくくった。異論の挟みようがない。ポチェッティーノの招聘は素晴らしい判断であり、オールド・トラッフォードではジョゼ・モウリーニョ以来、最も適任の監督だ。だが、彼はすでに不手際続きの経営陣に足を引っ張られており、その監督下で順調に仕事を進められる見込みはない。