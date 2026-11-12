ついにマウリシオ・ポチェッティーノがマンチェスター・ユナイテッドの監督に就任する。アルゼンチン人指揮官はこの10年間、オールド・トラッフォード行きが幾度となく取り沙汰され、クラブ史上最高の指揮官であるサー・アレックス・ファーガソンとも親しい関係にあるが、これまでは就任のタイミングが合わなかった。

実のところ、今回も理想的なタイミングではない。ユナイテッドがマイケル・キャリックを正式監督にしていなければ、ワールドカップ後に違約金なしでポチェッティーノを迎えられたはずだった。しかし、ポチェッティーノはその後、アメリカ代表との契約を2030年まで延長した。

ユナイテッドは今や、ポチェッティーノの契約解除条項を発動するために、750万ポンド（1000万ドル）という高額な補償金を支払わなければならない。これにより、ファーガソン退任後の監督の招聘と解任にかかった費用は、驚くべき1億300万ポンド（1億3700万ドル）に達する。ユナイテッドを取り仕切るサー・ジム・ラトクリフとイネオスの首脳陣は、キャリックの任期を早期に終わらせる決断も遅すぎた。引き続き緊急性を欠く対応によって、ポチェッティーノの到着は少なくともさらに1週間遅れる見通しだ。

彼らはユナイテッドが現在置かれている危うい状況を理解していないようだ。チームは2026-27シーズンの開幕10試合でわずか1勝しか挙げられず、プレミアリーグの順位表で18位に転落した。選手たちが新たな方針に従わないまま時間が過ぎるほど、チャンピオンシップに降格する現実的なリスクは高まっていく。