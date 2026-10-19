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Fernandes needs taking out of firing line_1-1.jpgGetty/GOAL

マンチェスター・ユナイテッドがシーズンを立て直すには、疲弊したブルーノ・フェルナンデスを重圧のかかる立場から外さなければならない

ポルトガル人司令塔は、昨季マンチェスター・ユナイテッドをチャンピオンズリーグ出場権獲得に導いた頃の面影がなく、もはや先発の座を保証されるべきではない。

James Westwood
翻訳者：

  • マンチェスター・ユナイテッドで苦境に立つブルーノ・フェルナンデスの現状は、『ダークナイト』でハービー・デントが口にした「英雄として死ぬか、生き長らえて自分が悪役になる姿を見るか」という有名な台詞を思い起こさせる。クリストファー・ノーラン監督による2008年公開の大ヒット・バットマン映画で、ゴッサム・シティの理想主義的な地方検事は自らの転落を予見する。やがて人生の苦難と警察内部の腐敗によって、道徳心を失っていくのだ。

    デントが復讐に燃える殺人者トゥーフェイスへと変貌する姿は、善良さの頂点にいるうちに死ぬか、新天地へ移ることだけが、傷のない名声を残す道だという点を強調している。その時期を過ぎても人々の目にさらされながらとどまろうとすれば、落とし穴は避けられないものとして描かれている。

    6年間にわたってユナイテッドファンの期待を背負ってきたフェルナンデスは、オールド・トラッフォードを去る理想的な時期を逃したように見える。このポルトガル代表選手は、2020年1月にスポルティングCPから移籍して以来、クラブ最高の選手であり続けてきた。昨季はプレミアリーグ全体でも最高の選手だった。その事実はPFA年間最優秀選手賞の受賞によって裏付けられている。

    主将フェルナンデスの記録破りの21アシストと献身的な働きがなければ、ユナイテッドの3位フィニッシュはなかっただろう。彼はマイケル・キャリックの下でチームが向上する原動力となり、2026-27シーズンの優勝争いに向けた土台を築いた。

    だが、新シーズンはまだ7試合を終えたばかりだというのに、ユナイテッドは振り出しに戻ってしまった。オーナーであるINEOSは夏の移籍市場でキャリックを十分に支援できず、その結果、チャンピオンズリーグ参戦による大幅な試合数の増加にチームは苦しんでいる。

    7試合で勝ち点はわずか7。ユナイテッドは優勝候補というより、降格候補に見える。一方、フェルナンデスは攻撃の最終局面での影響力をほぼ完全に失い、急速に悪役になりつつある。さらに悪いことに、その振る舞いからは、我慢の限界に達した様子がうかがえる。

    今やフェルナンデスがピッチにいることは、プラスよりもマイナスに働いている。キャリックが彼を批判の矢面から外さなければ、苦境にある指揮官自身への重圧が増すだけでなく、ユナイテッドのシーズンも間もなく立て直しが利かなくなるだろう。

  • 見苦しい大げさな振る舞い

    Leeds United v Manchester United - Premier League 2026/27
    Getty Images Sport

    フェルナンデスはリーズ戦で攻撃面に貢献できず、レッドカードを受けかねないプレーも見せたが、フル出場を許された。

    フェルナンデスのここまでで最も懸念されるパフォーマンスは、日曜日にエランド・ロードで行われたリーズ戦で見られた。ユナイテッドは1-1で引き分けた。ペナイン山脈を挟むダービーらしく激しい試合となり、タックルが絶えず飛び交う一方、流れるようなプレーはほとんど見られなかった。最終的には勝ち点1ずつが妥当な結果だったが、キャプテンが90分間プレーし続けていなければ、ユナイテッドが勝ち切っていたかもしれない。

    フェルナンデスのスタッツは厳しい内容だ。パス成功率はわずか62％、ボールロストは20回、ドリブル成功はゼロ、6回のデュエルで勝ったのは1回だけだった。振る舞いも度を越して不満げで、タリク・ムハレモヴィッチへの遅れたタックルの後、ダレン・イングランド主審に過剰な抗議をしたにもかかわらず、イエローカードが2枚ではなく1枚で済んだのは幸運だった。

    その後の前半には、ユーリ・ティーレマンスが自分ではなくブライアン・エンベウモに向けてクロスを上げたことに、ベルギー人選手を相手にかんしゃくを起こした。そして試合終盤には、ステップオーバーに失敗した後、ばかげた叫び声を上げた。32歳のフェルナンデスは以前から感情をあらわにしてきた。決定的な働きを見せていた頃なら大げさな振る舞いも許されたかもしれないが、今ではただ見ていて恥ずかしいだけだ。

  • 盲目的な忠誠心

    Leeds United v Manchester United - Premier League 2026/27
    Getty Images Sport

    ユナイテッドは直近2試合でいくらか改善を見せたが、フェルナンデスは一人だけ浮いているように見える。


    フェルナンデスが早い段階で交代させられてもおかしくない試合があるとすれば、まさにこの一戦だった。それでも、キャリックには交代させる考えが浮かばなかったようだ。後半に中盤で行った交代は２人だけ。今夏加入のカルロス・バレバのプレミアリーグ初先発を途中で切り上げ、常に精彩を欠くメイソン・マウントを投入した後、ティーレマンスに代えてマテウス・クーニャを送り出した。

    フェルナンデスがまたしても効果的なプレーを見せられなかったことについて問われたキャリックは、「彼は大丈夫だ。大した問題ではない」と語った。「週半ばには少し違うポジションでプレーしたが、それ以外はほぼいつも通りだ。彼はチームの重要な一員だ。以前からそうだったし、それは変わらない」

    一方で、現スカッドで「外せない存在」という地位を勝ち取ったと言えるのはフェルナンデスだけだ。しかし、キャリックがこれほど盲目的に彼を信頼し続けることは、ユナイテッドにとって何のプラスにもなっていない。リーズ戦、そして先週火曜日のチャンピオンズリーグでのアトレティコ・マドリー戦の０－２での敗戦では、中盤の適切なバランスを見つけるまであと少しだという好材料もあった。バレバとアンドレイ・サントスはダブルボランチで安定したプレーを見せ、ティーレマンスはトップ下で創造性を発揮しようとする姿勢を十分に示した。

    フェルナンデスを起用し続けるため、キャリックは彼を本来の適性に合わないポジションに無理やり当てはめている。右ウイングに配置されたアトレティコ戦では容易に封じられ、流動的な３トップの最前線に立ったリーズ戦では、さらに存在感を示せなかった。

    クーニャが不当な扱いを受けていると感じても無理はない。明白な解決策は、フェルナンデスを外し、セカンドストライカーやインサイドフォワードの役割にはるかに適した、爆発力のあるブラジル人選手を起用することだ。ティーレマンスがつなぎ役を担えば、クーニャ、エンベウモ、アマド・ディアロは相手に大きな脅威を与えられるだろう。だが現状では、フェルナンデスがチャンスを無駄にしているため、マンチェスター・ユナイテッドは攻撃のリズムを維持できていない。

  • 「うんざり」

    Manchester United v Tottenham Hotspur - Premier League 2026/27
    Getty Images Sport

    フェルナンデスには、また同じことの繰り返しに感じられるだろう。キャリックが彼に一息つく機会を与えなければ、「爆発」しかねない。

    フェルナンデスは、ユナイテッドでの直近6試合で、公式戦を通じてゴールもアシストも記録していない。今季ここまでプレミアリーグで唯一の勝利となったイプスウィッチ・タウン戦では、ポルトガル人司令塔がハットトリックを達成し、ムベウモによるユナイテッドの5点目もお膳立て。5-2の大勝に貢献した。また、チャンピオンズリーグでサバフに4-0で勝利した試合でも得点した。ただ、いずれもそれぞれの大会に今季初参戦した相手をホームに迎えた、戦いやすい試合だった。

    ユナイテッドは重要な試合でことごとく勝ち点を落としている。開幕節でのハル・シティ戦の敗北が、その後を予感させた。エヴァートン戦では2度リードを手放し、10人のマンチェスター・シティに敗れた。トッテナム戦でも数的優位に立ちながら引き分けている。

    オールド・トラッフォードで何度も復調への期待を裏切られてきたフェルナンデスは、もはや落胆する段階をとうに過ぎている。心身ともに出し尽くし、敗北を悟った兵士のようなプレーぶりだ。

    クラブのレジェンドであるウェイン・ルーニーは、フェルナンデスがリサンドロ・マルティネスに倣ってクラブ首脳陣に公然と物を申す前に、キャリックにはフェルナンデスを本人自身から守る責任があると考えている。ルーニーは今月初め、『スティック・トゥ・ユナイテッド』でこう語った。「彼はうんざりしている。本当に『ああ、またか』という表情に見える。何度も耐えられるものではない」

    「彼はチームを背負ってきた。でも時には、その立場、その役割から外して、また息をつけるようにしてやる必要がある。今は彼の中に不満がたまっているのが分かるし、このまま続けば爆発するだろう。彼は表に出て自分の意見を言うことを恐れない。だから、このままの状況が続けば爆発は起きる」

  • 裏切り

    Hull City v Manchester United - Premier League 2026/27
    Getty Images Sport

    フェルナンデスはここ数週間、万全のコンディションではなかったが、最大の問題は明らかに心理面にある。

    先週、キャリックはフェルナンデスがサバハ戦の勝利で負った軽いケガを抱えながらプレーしていると認めた。ユナイテッドのマドリード遠征を前に、キャリックは「理想的ではないが、何とか対処できる程度だ」と語った。「ほぼ回復している。まだ少し症状は残っているが、大きな問題ではない」

    それなら、アトレティコ戦での不振、さらにその前のトッテナム、フラム、シティとの試合で精彩を欠いた理由も、ある程度は説明がつく。昨季のユナイテッドへの多大な貢献に加え、ポルトガル代表がワールドカップのベスト16に進むまで全試合に出場したことを考えれば、フェルナンデスが疲労の蓄積を理由に挙げてもおかしくない。

    トラップの乱れや不用意なボールロストは疲労の表れかもしれないが、単なる苛立ちから生じることもある。フェルナンデスは以前からリスクを厭わない選手だったが、今はかつてないほど無理にプレーを仕掛けている。さらに、悪い癖も抑えられていない。姿勢を正して周囲を鼓舞しようとする代わりに、チームメイトに不満を漏らし、肩を落とし、両手を上げたり顔を覆ったりしている。そうした振る舞いは、ロッカールームの士気をさらに下げるだけだ。

    つまりフェルナンデスは、キャプテンとしての責任を果たせていない。他の選手が最低限求められる水準に届かないなか、自分だけがより高い基準を求められることにうんざりしているのかもしれない。あるいは、海外クラブから引き留めるためにクラブの野心を繰り返し保証してきたユナイテッド幹部に、裏切られたと感じているのかもしれない。

    ユナイテッドには契約を1年延長するオプションがあるものの、来夏に契約が満了すれば、フェルナンデスを移籍金なしで失うリスクがある。全盛期の残りの時間をこれ以上無駄にしたくないと考え、すでに次の移籍先を検討し、1月に移籍を早めることまで視野に入れているのかもしれない。

    こうした思いがフェルナンデスの頭を巡っているとしても、責めることはできない。ただ、もはやユナイテッドでプレーする気持ちがないのなら、自分の考えがはっきりするまでの一時的な措置だとしても、ベンチに回さなければならない。

  • ヒーローのマントはもうない

    Bruno Fernandes Manchester United 2026-27
    Getty

    フェルナンデス、マンチェスター・ユナイテッドでモハメド・サラーがリヴァプールで経験したのと同じ悲しい結末を迎える可能性

    フェルナンデスは2025年夏、アル・ヒラルから高額の獲得オファーを受け、オールド・トラッフォードを去る可能性があったが、残留を選んだ。前回の移籍市場でも、サウジアラビアの仲介者が再びフェルナンデスの獲得に向けて動いたと報じられ、トルコの強豪ガラタサライも同MFの獲得に強い関心を示していると伝えられた。しかし、ユナイテッドは売却する意思がないことを明確にした。

    今のフェルナンデスには、退団に踏み切っておけばよかったと思う気持ちもあるはずだ。2025-26シーズンにあれほど素晴らしい活躍を見せた彼が去れば、ユナイテッドのファンは寂しく思っただろう。それでも、他クラブでの再出発を責める人はほとんどいなかったはずだ。特に、チームを次のレベルへ引き上げるための大規模な補強が行われないことが明らかになってからは、なおさらだ。

    おそらく、リヴァプールでモハメド・サラーに何が起きたか、もっと注意を払うべきだったのかもしれない。「エジプトの王」と呼ばれるサラーは、リヴァプールがプレミアリーグを制した2024-25シーズンに、アンフィールドで自身最高のシーズンを送った。その活躍でPFA年間最優秀選手賞を受賞し、32歳でサウジアラビアからの高額オファーを断って新契約にサインした。

    しかし、その後のサラーは衝撃的な不振に陥り、リヴァプールの前監督アルネ・スロットやクラブ首脳陣と公然と対立。高額な新契約は最終的に満了を1年残して解除された。後味の悪い一連の騒動は、マージーサイドでのサラーの評価を傷つけた。

    フェルナンデスはまだその段階には至っていないが、すでに英雄の座からは降ろされている。彼はチームの前進を妨げており、サラーとは違って、さらなる批判に対抗できるプレミアリーグやチャンピオンズリーグの優勝歴もない。キャリックに彼を先発から外す勇気がなければ、ファンが間もなくそれを要求し、対立を伴う退団に至る可能性も十分にある。