タイトルが剥奪されるかどうかは、現時点では依然として不透明である。だが、2009年から2018年までのシティの全結果、つまり今回の調査対象となっている期間の成績を無効とすべきだという強い主張が成り立つのは確かだ。

ただし、シティがイングランドサッカー界の支配的な勢力へと台頭し、最終的に2023年の3冠を成し遂げる土台となったとされる財務不正がなければ、この8年間に起きたことは何一つ実現しなかったとも論じられる。

シティ前監督のペップ・グアルディオラは以前、有罪評決が下された場合にクラブがタイトルを剥奪されるべきだという考えに強く反発していた。

「まったく！ ああした瞬間は、判決がどうであれ[シティ]のものだ」と、カタルーニャ出身の指揮官は2023年に反論している。 「自分たちが成し遂げたことを考えてほしい……セルヒオ・アグエロが決めたあのゴール[2012年のQPR戦]は、誰にも消せない。分からないが、アンフィールドでスティーブン・ジェラードが滑ったことに、我々は責任があるのか？」

もちろん、彼らにその責任はなかった。だが、マヌエル・ペジェグリーニ率いるシティがその“スリップ”を生かせる立場に立つことになった財務不正については、責任があったとされている。さらに言えば、グアルディオラが言及した魔法のような瞬間は、別の誰かから奪われたものだったからこそ、シティのものになったとも言える。

元リヴァプールMFダニー・マーフィーも、記憶そのものは実際には奪えないとすでに指摘している。ただし、メダルやトロフィーは剥奪できる。そして、2018-19シーズンと2021-22シーズンにグアルディオラ率いるシティにタイトルをあと一歩で奪われたユルゲン・クロップが、もしシティに有罪が認定されれば、元教え子たちのためにビールを用意し、自宅の裏庭でパレードを開くと以前語っていたことは示唆的である。