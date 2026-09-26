マンチェスター・シティの115件の告発に対する評決がついに下された。今後は、イングランドサッカーを永遠に変えかねない制裁を決めるのは当局者たちだ。
『The Damned United』はドキュメンタリーではない。デイヴィッド・ピースがベストセラー小説で描いた物語の正確性については、実在の当事者の何人かが異議を唱えている。だが、ほぼ誰もが一致していることが1つある。1974年7月、リーズ・ユナイテッドの新監督に就任したブライアン・クラフは、ごく初期のトレーニングの1回で、疑いようのない才能を持ちながら悪名高いほど荒っぽい選手たちの前に立ち、「お前たちのメダルは全部ゴミ箱に捨てていい。どれ1つとしてフェアに勝ち取ったものではない」と実際に言ったのだ。ベストセラー小説の映画版で、マイケル・シーハン演じるクラフは悪名高くも「お前たちは、まったくもってイカサマで全部を手にしたんだ」と言い放っているが、これはリーズのいわゆる「汚い」プレースタイルを指したものであり、彼らの側に何らかの不正行為があったという意味ではない。
おそらくあなたも、すでにこの映像が再びSNSで拡散されているのを目にしているだろう。ただ今回は、『The Athletic』が最初に報じた通り、プレミアリーグの財務規則違反を理由に2023年2月に科された115件の訴追のうち1件を除くすべてで有罪と認定されたマンチェスター・シティに関連してのものだ。WhatsAppのグループに送られてきた人もいるかもしれない。なぜなら「お楽しみ」は完全に始まってしまったからだ。「バンター」行きのバスはすでに満員で、ミーム製造機はとっくにフル回転。ライバルクラブのファンはマンチェスター・シティを容赦なく嘲笑している。
だが、これは笑いごとではない。むしろ深刻な問題であり、過去を書き換えることでイングランドサッカーの未来を完全に変えてしまう可能性を秘めている。なぜなら、プレミアリーグはマンチェスター・シティ相手に圧勝を収めたと報じられている一方で、自ら運営するその大会自体があらゆる信頼性を失いかねない以上、これが素直に祝うに値する勝利には到底感じられないからだ。
降格は現実的なリスクだ
もちろん、最高経営責任者リチャード・マスターズが率いるプレミアリーグが、なお控訴する権利を有しているマンチェスター・シティにどのような制裁を科すのかは、まだ分かっていない。実際、ライバルクラブの一部の懐疑的なサポーターは、エティハドのクラブが罰金と影響の小さい勝ち点減点だけで済むのではないかと疑っている。しかし、この案件に詳しい法曹関係者によれば、それは極めて起こりにくい。これほどの規模の財務スキャンダルは、スポーツ界でも前例がない。告発内容の重大さも前例がない。おそらく、処分も同様になるだろう。
忘れてはならないのは、エヴァートン（勝ち点6減点）とノッティンガム・フォレスト（同4）が犯したのは、プレミアリーグの財務規則に対する軽微な違反にすぎなかったということだ。一方のチェルシーは、代理人や第三者への違法な支払いに関する告発で、議論を呼びつつも罰金処分にとどまったが、ブルーズは実質的に自らプレミアリーグへ申告していた。問題となった違反は現オーナーではなく、ロマン・アブラモヴィッチ体制に関するものだったからだ。したがって、クリアレイク・コンソーシアムは調査に終始全面協力していた。シティはそうではなかった。しかも、全過程を通じて完全な潔白を主張し続けており、情状酌量が認められる可能性は低い。
その結果、シティが極めて重い勝ち点減点を科され、降格が「あり得る」ではなく「濃厚」となる可能性が、今やはっきりと存在している。
トロフィーは剥奪されるのか？
タイトルが剥奪されるかどうかは、現時点では依然として不透明である。だが、2009年から2018年までのシティの全結果、つまり今回の調査対象となっている期間の成績を無効とすべきだという強い主張が成り立つのは確かだ。
ただし、シティがイングランドサッカー界の支配的な勢力へと台頭し、最終的に2023年の3冠を成し遂げる土台となったとされる財務不正がなければ、この8年間に起きたことは何一つ実現しなかったとも論じられる。
シティ前監督のペップ・グアルディオラは以前、有罪評決が下された場合にクラブがタイトルを剥奪されるべきだという考えに強く反発していた。
「まったく！ ああした瞬間は、判決がどうであれ[シティ]のものだ」と、カタルーニャ出身の指揮官は2023年に反論している。 「自分たちが成し遂げたことを考えてほしい……セルヒオ・アグエロが決めたあのゴール[2012年のQPR戦]は、誰にも消せない。分からないが、アンフィールドでスティーブン・ジェラードが滑ったことに、我々は責任があるのか？」
もちろん、彼らにその責任はなかった。だが、マヌエル・ペジェグリーニ率いるシティがその“スリップ”を生かせる立場に立つことになった財務不正については、責任があったとされている。さらに言えば、グアルディオラが言及した魔法のような瞬間は、別の誰かから奪われたものだったからこそ、シティのものになったとも言える。
元リヴァプールMFダニー・マーフィーも、記憶そのものは実際には奪えないとすでに指摘している。ただし、メダルやトロフィーは剥奪できる。そして、2018-19シーズンと2021-22シーズンにグアルディオラ率いるシティにタイトルをあと一歩で奪われたユルゲン・クロップが、もしシティに有罪が認定されれば、元教え子たちのためにビールを用意し、自宅の裏庭でパレードを開くと以前語っていたことは示唆的である。
取り返しのつかないダメージ
しかし、シティにとってさらに大きな懸念となるのは、法的、そして財政的な影響である。
過去18年間で3度にわたってシティに次ぐ2位に終わったマンチェスター・ユナイテッドは、シティの違反が自クラブの収益に与えた経済的影響をすでに精査していると報じられており、リヴァプール（こちらも3度の準優勝）やアーセナル（「失われた」タイトル2回）も同様の対応を取っていないとすれば驚きだ。
だが、話はそれで終わらない。シティは繰り返し他クラブからトップ4フィニッシュの機会も奪ってきたのであり、それはチャンピオンズリーグ出場権、そしてそれに伴う高額な賞金獲得を意味していた。この段階で補償額の可能性を算出するのは不可能だ。プレミアリーグの公正性に与えられた、おそらく修復不能な損害も同様である。というのも、有罪判断が維持されるなら、サッカー史上最大の不正事件によって、過去18年間のプレミアリーグが虚構だったことが暴かれかねないからだ。
ただ、確実に言えることもある。シティの評判は地に落ちるということだ。彼らの記憶やタイトルはまだ消し去られておらず、今後もそうならないかもしれない。だが、少なくとも、長期化が見込まれる控訴手続きの行方次第ではあるものの、すべての栄誉には今や注釈が付き、そして大半の中立的な観察者の目には、あらゆる勝利が完全に無意味なものとなるだろう。フローレンス・グリフィス＝ジョイナーの短距離記録のように。あるいはランス・アームストロングのツール・ド・フランス7勝のように。
では、なぜか。『The Damned United』とは違い、なおもあらゆる不正行為を否定し続けていることは指摘しておくべきシティが、まさに不正を背景にすべてのメダルを勝ち取っていた可能性があるからだ。