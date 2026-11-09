まず重要なのは、マンチェスター・シティの件に関連して、ニューヨーク・シティFCやCFG傘下の他のクラブが処分を受ける恐れはないということだ。MLSコミッショナーのドン・ガーバーがすでに明言したように、各クラブは異なる管轄区域で活動する別個の組織である。

「MLSが見ているのは、オーナーがここメジャーリーグサッカーの規則に従って行動しているかどうかです」と、米国人のガーバーは先月の『Front Office Sport Tuned In』サミットで語った。「私たちは、チームのオーナーが他のリーグで何をしているかを調べる立場にはありません。率直に言って、他のスポーツにも複数の投資をしているオーナーの行動を、どのリーグも調べようとは思わないでしょう。

「複数チームの保有という仕組みは、私たち全員が向き合い、対処しているものです。そして、その行動に関しては私たち独自の統治制度があります」

ただ、懸念されるのは、極めて物議を醸しているこの件の深刻な余波が、NYCFCや他の姉妹クラブに悪影響を及ぼしかねないことだ。すでにイングランドサッカー界の幹部からは、シティのオーナーをエティハドから追い出すべきだとの声が上がっている。

マンチェスター・シティはグループの中核を担うクラブだけに、最も価値あるクラブの経営権を失えば、最大の複数クラブ保有プロジェクトの将来には必然的に疑問符が付く。それがNYCFCにとって朗報でないのは明らかだ。同クラブはシティを手本に一から作り上げられた。それが可能だったのは、CFGが新規参入クラブをゼロから築けたためだ。このリストにある他のすべてのチームとは異なり、NYCFCは、2013年5月にシティとニューヨーク・ヤンキースが協力し、MLSの20番目の新規参入クラブを設立する権利を取得するまで存在していなかった。

2015年にMLSで初戦を迎えて以降、ファンの間で不満が高まったこともある。特に、フランク・ランパードのシティでの滞在が延長され、NYCFCへの加入が遅れた際には反発が起きた。それでも、NYCFCは今や米国サッカー界にしっかりと根付き、2021年にはMLSカップも制している。

CFGは新スタジアム「エティハド・パーク」の建設にも資金を投じた。同スタジアムは来年開場予定で、今後数カ月にイングランドで何が起きようとも、NYCFCには非常に強固な基盤があることを意味する。

もちろん、ガーバーらが現在のオーナーに問題はなく、NYCFCの評判が傷つく可能性すらないと明らかに考えているとしても、将来的にオーナーが変われば、クラブのブランドが抜本的に刷新されることは十分にあり得る。