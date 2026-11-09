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City Football Group GFX 1:1GOAL

マンチェスター・シティに対する違反容疑は、シティ・フットボール・グループの他の組織にとって何を意味するのか

そのプレミアリーグの強豪はCFGの旗艦クラブかもしれないが、アブダビに拠点を置く同持ち株会社は、世界各地のほかの9クラブも単独または共同で保有している。

Mark Doyle
翻訳者：

  • 9月29日、プレミアリーグはマンチェスター・シティがリーグの財務規則違反に関する114件の容疑で有罪と認定されたことを発表した。独立委員会は、2024年12月に終了した42日間の審理で提示されたすべての証拠を約2年かけて検討した末、同クラブが複数の商業パートナーとの「偽装」契約を利用し、2009年から2018年にかけて収益を約8億3000万ポンド（10億ドル）水増ししたと判断した。

    処分は明らかにされておらず、無実を主張し続けるシティはその後、異議申し立てを行った。このため、最終的な結論が出るまでには数カ月かかる可能性がある。ただし、当初の判断が維持されれば、不正行為の疑いの規模を踏まえ、強制降格も十分にあり得るなど、シティにとって壊滅的な結果となる可能性がある。

    その影響は世界中に及ぶだろう。シティは、シティ・フットボール・グループ（CFG）が保有または共同保有する10クラブの一つにすぎないからだ。CFGは英国に拠点を置く持株会社で、アブダビ・ユナイテッド・グループ（ADUG）が過半数の株式を保有している……。

    注：クラブ・ボリバルとヨコハム・F・マリノスはパートナークラブのため、含まれていない

  • ニューヨーク・シティFC

    David Villa, Frank Lampard, Andrea Pirlo NYCFC Ride Of Fame Induction Ceremony
    Getty Images Entertainment

    フランク・ランパードのニューヨーク・シティへの合流が遅れたことは、クラブの一部サポーターの反発を招いた。マンチェスター・シティの利益のためだったからだ。

    まず重要なのは、マンチェスター・シティの件に関連して、ニューヨーク・シティFCやCFG傘下の他のクラブが処分を受ける恐れはないということだ。MLSコミッショナーのドン・ガーバーがすでに明言したように、各クラブは異なる管轄区域で活動する別個の組織である。

    「MLSが見ているのは、オーナーがここメジャーリーグサッカーの規則に従って行動しているかどうかです」と、米国人のガーバーは先月の『Front Office Sport Tuned In』サミットで語った。「私たちは、チームのオーナーが他のリーグで何をしているかを調べる立場にはありません。率直に言って、他のスポーツにも複数の投資をしているオーナーの行動を、どのリーグも調べようとは思わないでしょう。

    「複数チームの保有という仕組みは、私たち全員が向き合い、対処しているものです。そして、その行動に関しては私たち独自の統治制度があります」

    ただ、懸念されるのは、極めて物議を醸しているこの件の深刻な余波が、NYCFCや他の姉妹クラブに悪影響を及ぼしかねないことだ。すでにイングランドサッカー界の幹部からは、シティのオーナーをエティハドから追い出すべきだとの声が上がっている。

    マンチェスター・シティはグループの中核を担うクラブだけに、最も価値あるクラブの経営権を失えば、最大の複数クラブ保有プロジェクトの将来には必然的に疑問符が付く。それがNYCFCにとって朗報でないのは明らかだ。同クラブはシティを手本に一から作り上げられた。それが可能だったのは、CFGが新規参入クラブをゼロから築けたためだ。このリストにある他のすべてのチームとは異なり、NYCFCは、2013年5月にシティとニューヨーク・ヤンキースが協力し、MLSの20番目の新規参入クラブを設立する権利を取得するまで存在していなかった

    2015年にMLSで初戦を迎えて以降、ファンの間で不満が高まったこともある。特に、フランク・ランパードのシティでの滞在が延長され、NYCFCへの加入が遅れた際には反発が起きた。それでも、NYCFCは今や米国サッカー界にしっかりと根付き、2021年にはMLSカップも制している。

    CFGは新スタジアム「エティハド・パーク」の建設にも資金を投じた。同スタジアムは来年開場予定で、今後数カ月にイングランドで何が起きようとも、NYCFCには非常に強固な基盤があることを意味する。

    もちろん、ガーバーらが現在のオーナーに問題はなく、NYCFCの評判が傷つく可能性すらないと明らかに考えているとしても、将来的にオーナーが変われば、クラブのブランドが抜本的に刷新されることは十分にあり得る。

  • メルボルン・シティ

    Manchester City v Tottenham Hotspur - Premier League
    Getty Images Sport

    マンチェスター・シティのハルドゥーン・アル・ムバラク会長は、メルボルン・レクタンギュラー・スタジアムでも中心人物だ。

    NYCFCと同じく、メルボルン・シティもユニフォームの色や胸スポンサーがマンチェスター・シティとほぼ同じだ。ただ、オーストラリアのクラブは実績の面でもある程度似ている。

    CFGは2014年1月にメルボルン・ハートを1200万ドルで買収し、その6カ月後にクラブ名をメルボルン・シティへ変更した。以降、チームをAリーグの強豪の一つへと変貌させ、過去5年間でチャンピオンシップを2回、プレミアシップを3回制している。女子チームは2015年の創設以来、さらに多くのタイトルを獲得した。また、CFGによってクラブ全体の練習場とアカデミーの施設も大幅に向上した。

    つまり、現在のオーナーがいなければ、メルボルン・シティは今のようなクラブにはなっていなかった。そのため、マンチェスター・シティを取り巻く現在の不安定な状況は大きな懸念材料だ。特に、両クラブはハルドゥーン・アル・ムバラクという同じ会長を擁している。

  • モンテビデオ・シティ・トルケ

    FBL-SUDAMERICANA-TORQUE-MINEIRO
    AFP

    ウルグアイ勢は今、短い歴史の中で最も成功した時期を迎えていると言っていいだろう。

    クラブ・アトレティコ・トルケは2007年に設立されたばかりで、CFGが2017年4月に買収するまで、ウルグアイのプリメーラ・ディビシオンでプレーしたことはなかった。しかし、買収から数カ月後に1部昇格を決めた。トルケはすぐに降格したものの、2019年には3シーズンで2度目となるセグンダ・ディビシオン優勝を果たし、1シーズンで復帰した。

    翌年、CFGはクラブ名をモンテビデオ・シティ・トルケに変更し、CFGのデザイン様式により沿った新たなエンブレムを導入した。また、当然ながらこちらははるかに議論を呼ばない取り組みとして、トルケの施設も大幅に改善した。2021年3月に開設されたシティ・フットボール・アカデミー・モンテビデオは、男子、女子、ユースの各チームだけでなく、南米全域でのスカウト活動の拠点にもなっている。

    こうした施設への投資が、いま実を結びつつあるとも言える。トルケは2023年に再び降格したものの、昨年プリメーラ・ディビシオンに復帰。現在は首位ペニャロールと勝ち点2差の3位につけ、2026年のコパ・アメリカーナでも準決勝に進出した。

    まだ若いクラブがウルグアイサッカー界の有力クラブへと成長する勢いを見せている今、モンテビデオ・シティ・トルケはCFGを不安定にするような事態が起きないことを願っているだろう。

  • ジローナ

    FBL-ITA-ENG-GUARDIOLA-MAN CITY
    AFP

    ペップ・グアルディオラの兄弟であるペレ（写真右端）は、ジローナの取締役会会長を務めている。

    2年前の今頃、ジローナは複数クラブを保有するオーナーシップモデルの利点を示す好例とみなされていた。前シーズンのラ・リーガで驚異的な3位に入り、クラブ史上初めてチャンピオンズリーグに出場していたジローナは、CFGが2017年8月にクラブ株式の44.3％を取得して以降、マンチェスター・シティから将来有望な選手を何人もレンタルで迎えていた。CFGの持ち株比率はその後47％に引き上げられている。

    しかし今、ジローナは7年間で2度目となるセグンダ・ディビシオン降格を喫し、サポーターはクラブの過半数を所有するオーナーたちが本当にクラブの利益を最優先に考えているのか疑問を抱いている。

    昨シーズンのラ・リーガ降格直後に開かれた緊迫した記者会見で、デルフィ・ジェリ会長は一部サポーターからの「操り人形」にすぎないとの主張を否定した。一方、取締役会のトップを務めるペレ・グアルディオラは、兄のペップが10年間監督を務めたマンチェスター・シティのために働く「手数料稼ぎの仲介人」だとの見方に怒りを示した。

    ペレは記者団に対し、「我々はクラブから1ユーロたりとも受け取っていない。配当という形でも、それ以外のいかなる形でもだ」と語った。「そしてジローナに必要が生じた時には、努力をしてきた。最高のチームを作るために、資金はピッチ上に投じてきた。我々は日和見主義者ではない。長い間ここにいる」

    しかしサポーター団体は、チャンピオンズリーグ出場権獲得後もチームが十分に補強されなかったと考えている。その背景には、同じオーナーを持つクラブの同一大会への出場を禁じるUEFAの規則に違反しないよう、CFGがそのシーズン、ジローナへの関与を事実上一時的に控えざるを得なかったことがあるとも言える。これはCFG内でのジローナの序列を明確に示すものだった。

    サポーターはまた、計画されているクラブ施設の改善、とりわけエスタディ・モンティリビの改修計画が進んでいないことにも、いら立ちを募らせている。つまり、マンチェスター・シティを巡る件で最近劇的な展開が起こる以前から、ジローナにおけるCFGのプロジェクトには不透明感が漂っていたと言える。

  • 深圳新鵬城

    Manchester City v AEK Athens - UEFA Champions League 2026/27 League Phase MD3
    Getty Images Sport

    フェラン・ソリアーノは、中国のクラブを、CFGが巨大で、それゆえ大きな収益を生む可能性のある市場に参入するための足掛かりと捉えていた。

    「我々は中国サッカーの未来を強く信じている」2019年、シティが中国3部の四川九牛の株式47％を取得した際、CFGの最高経営責任者フェラン・ソリアーノはそう語った。この買収は驚きをもって受け止められた。「我々は長期的かつ持続的にクラブの成長と発展に取り組み、中国のサッカー人材を育てていく。

    当面は、我々のあらゆる経験とノウハウを生かしてチームの競技力を高め、ファンとの強い関係を築き、地域社会に確かな存在感を示すことに注力する」

    しかし、実際にはCFGにとって地元の地域社会はそれほど重要ではなかった。四川九牛は2024年の中国スーパーリーグ初参戦を前に、名称を変更しただけでなく、本拠地も深圳へ移し、深圳新鵬城と改称した。トップリーグでの最初の2年間は辛うじて降格を免れたが、今季ははるかに高い競争力を示している。

    ただし、シティによる異議申し立てが認められなかった場合、深圳の段階的な成長にどのような影響が及ぶかは分からない。CFGは同クラブの過半数の株式を保有しておらず、主要タイトルの獲得よりもブランドの構築や同地域のスポンサー企業との強固な関係づくりを重視しているとされ、中国のクラブをスポーツ面のプロジェクトというより商業事業として捉えているとの見方がある。

  • ロンメル

    SOCCER JPL D10 LOMMEL SK VS KAA GENT
    AFP

    ロンメルは23年ぶりにベルギー1部へ復帰した今季、ここまで健闘しているが、CFGへの依存度は非常に高い。

    2022年に『ESPN』のインタビューに応じた際、アル・ムバラクは、CFGの一員でなければ「ロンメルのようなチームが、メルボルンからモンテビデオ、イタリアに至る世界規模のデータネットワークを、現在のように少しでも利用することは不可能だった」と指摘した。

    「価値があるのはデータだ」とシティの会長は語った。「価値があるのは、すべてをまとめ、誰もが活用できるようにするシステムだ」。そのシステムが、ロンメルの今年初めのベルギー1部昇格に重要な役割を果たしたことは確かだ。昇格は2003年以来初めてだった。

    ただし、同クラブは若手選手の育成の場と見なされ、現在もノルウェーの10代選手スヴェレ・ニパンがソーヴェラインスタディオンに期限付き移籍で在籍しているものの、2020年5月にCFG傘下に入って以来、シティに選手を送り出していない点は留意すべきだ。シティがロンメルに追加で2300万ユーロを投じたとの最近の報道も、ベルギーサッカー界の基準では多額の投資であり、同クラブが資金面でいかにCFGに依存しているかを浮き彫りにしている。

    つまり、CFG傘下クラブへの投資が減るだけでも、ロンメルが受ける打撃は大半のクラブより大きい。同じグループに属する一部のクラブと比べ、地位も設備も大きく異なるためだ。

    ロイヤル・エクセルシオール・ヴィルトンは、2023年にライバルのロンメルが「外国からの補助金」を受け取って欧州連合（EU）法に違反したと非難した際、アブダビの支援がなければ、ロンメルはプロリーグでプレーするためのライセンスすら取得できないと主張した。

  • トロワ

    Brighton & Hove Albion FC v Manchester City FC - Premier League
    Getty Images Sport

    サヴィオは2022年にフランスのクラブ、トロワと契約したが、同クラブでは1分もプレーしないまま、2年前にマンチェスター・シティに加入した。

    CFGがスタッド・ド・ローブほど強いファンの反発に直面した場所はない。トロワは2020年9月にCFGがクラブの過半数株主となってからわずか8カ月余りでリーグ・アン昇格を決めた。しかし、財政問題によってボルドーが代わりに遡って降格処分を受けていなければ、トロワは2024年にフランス3部に降格していた。

    チームが苦境に陥るなか、ファンはヴァランシエンヌとのホームゲームでピッチに発煙筒を投げ込み、試合を中止に追い込んだ。スタジアムには皮肉を込めた「ありがとう、シティ」のチャントも響いた。

    サポーターの不満にはいくつもの理由があった。その一つが、以前にCFG傘下のメルボルン・シティを率いていたパトリック・キスノーボ監督をグループ内から招いた、失敗に終わった人事だ。しかし、ファンとオーナーの間の緊張を最もよく物語るのは、サヴィオがトロワに在籍していた時期だ。ブラジル人選手のサヴィオは2022年にアトレチコ・ミネイロから加入したが、トロワでは一度も試合に出場しなかった。その後、レンタル先のジローナで際立ったシーズンを過ごし、わずか3080万ポンドでシティに売却された。

    そのため、トロワは今やリーグ・アンに復帰しているものの、CFGに去ってほしいと願うサポーターは今も多い。

  • パレルモ

    Palermo FC v Manchester City FC - Pre-season Friendly
    Getty Images Sport

    ピッポ・インザーギ率いるパレルモは、セリエB首位で2位に勝ち点4差をつけている

    パレルモには長く誇るべき歴史があり、アブダビからの支援を失っても、何らかの形で存続する可能性が高い。実際、7年前には深刻な財務上の不正によってイタリアの4部リーグにまで転落したが、2022年にCFGに買収されるまでにセリエBへ復帰していた。

    とはいえ、アブダビからの支援を失うことが大打撃になるのは間違いない。CFGはパレルモの株式80％を1300万ユーロ（1100万ポンド／1400万ドル）で取得して以来、同クラブに多額の資金を投じてきた。現在の持ち株比率は94.9％に達し、2024年4月にはクラブ史上初となる自前の練習場が開設された。

    さらに重要なのは、CFGが新スタジアムの建設にも資金を提供していることだ。このスタジアムは、イタリアサッカー連盟（FIGC）が挙げる2032年欧州選手権の開催候補会場に含まれている。ただし、着工は来年まで予定されていない。そのため、パレルモとそのファンが、マンチェスター・シティの上訴の行方を多くの人々以上に注視するのも無理はない。

    ピッポ・インザーギ監督率いるパレルモは現在セリエBの首位に立ち、2017年以来となるトップリーグ復帰に向けて順調に進んでいる。だが、昇格後に残留できるかどうかは、CFGによる支援の継続に大きく左右される。

  • バイーア

    Bahia v Palmeiras - Brasileirao 2024
    Getty Images Sport

    バイーアは、2014年ワールドカップの会場の一つとなった5万人収容のアレーナ・フォンチ・ノヴァで試合を行う。

    CFGが2023年にバイーアを買収した後、ソリアーノは、その主な動機の一つが「経済的な観点から」ブラジルサッカーを発展させることだったと語った。「可能性は計り知れない」とソリアーノは述べた。「ブラジルは世界最大の才能の宝庫だ。この機会を逃すわけにはいかないし、私も力になりたい」

    しかし、CFGの主な狙いは明らかに、前述の才能を取り込むことにあった。特に、開発が大きく遅れている同国北東部での才能だ。この地域では、バイーアが群を抜いて規模と人気を誇るクラブである。

    買収後、サポーターはCFGがバイーアをブラジル屈指の強豪に変えてくれると信じ、喜びに沸いた。ただ、ソリアーノは当初から長い道のりになると警告しており、バイーアもシティも、この提携による明確な効果をまだ実感できていない。

    それでも、バイーアはCFGのプロジェクトに最も最近加わったクラブであり、トップチームは過去2シーズン半にわたって着実に、そして間違いなく成長している。ロジェリオ・セニオ率いるチームは現在、セリエAで6位につける。また、エメルソン・フェレッティ会長がCFGに絶大な信頼を寄せている点も注目に値する。進歩的な政治姿勢と社会問題への高い意識で知られるクラブの買収候補としてCFGはふさわしくないとの意見が出た際、同会長はCFGを擁護した。

    さらに重要なのは、シティがプレミアリーグの財務規則に関連して115件の告発を受けたことも、クラブの売却交渉にはまったく影響しなかったと同会長が語ったことだ。これは、サッカー界最大の複数クラブ保有グループに加わりたいというバイーアの切実な思いを示していた。

    もちろん、それがバイーアにとって、そしてCFGに属するほかのすべてのクラブにとって正しい選択だったかどうかは、今後数カ月でより明確になるだろう。