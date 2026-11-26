2026-27シーズンの最初の1カ月、エンツォ・マレスカはペップ・グアルディオラの真の後継者に見えた。マンチェスター・シティは開幕から8連勝を飾り、マンチェスター・ユナイテッドとリヴァプールの本拠地で挙げた印象的な勝利もその中に含まれる。プレミアリーグの財務規則を巡る、議論の絶えない案件で有罪判決が下った影はクラブに差していたが、チームには優勝を狙う本命らしい自信があった。

マレスカは、グアルディオラがエティハド・スタジアムで一貫して追求してきた流麗なサッカーを引き継ぎ、夏の大幅な選手入れ替えを経て特別なチームを築きつつあるように見えた。しかし、シティのファンにとって残念なことに、その輝きは想像以上の速さで失われた。

シティが公式戦直近7試合で挙げた勝利は、ドイツでRBライプツィヒを3-2で辛うじて下した1勝だけだ。カラバオカップでも、ブライトンと90分を2-2で終え、PK戦の末にようやく準々決勝へ進んだ。プレミアリーグではアストン・ヴィラ、ブライトン、ノッティンガム・フォレストに敗れ、苦戦するフラムとのホームゲームも1-1の引き分けに終わった。首位アーセナルとの差は6ポイントに開いている。

火曜日には、マッシミリアーノ・アッレグリの下で急失速しているナポリをホームに迎え、流れを変える絶好の機会があった。しかし、それも生かせず、辛うじて2-2の引き分けに持ち込んだだけだった。チャンピオンズリーグのラウンド16へ自動進出する望みも後退した。次に待つのはエミレーツ・スタジアムへの遠征だ。アーセナルは連覇に向けて大きく前進しようとしている。

今のシティは混乱しており、実力差の際立つ一戦になりかねない。マレスカがチームに一体感を取り戻させなければ、年末の過密日程を前にシーズンそのものが崩れかねない。いったい何がこれほど狂ってしまったのか。