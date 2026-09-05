マンチェスター・シティが「勝利のマシン」構築を目指す舞台裏。WSL王者が10年ぶりの初タイトル防衛へ準備を進める。
マンチェスター・シティが5月、女子チームのための新施設にメディアを招き入れた時、そこから伝わってきたメッセージは明確だった。10年ぶりの女子スーパーリーグ制覇を果たしてからわずか数日後のことであり、クラブが王朝になり得るものを築いているのかと問われたシティのマネージングディレクター、シャーロット・オニールは、自信を持ってこう答えた。「もちろんです。それが計画です。私たちは勝てるマシンを作ろうとしています」
そのコメントは、最新鋭の1000万ポンドの新施設を見学した後に発せられたものだった。施設には、水中トレッドミルや、女子サッカーに特有の負傷への懸念に対応するため選ばれたトレーニング機器から、日本人選手4人のために用意された名前入りの箸、そしてチームの全員が使い方のトレーニングを受けたバリスタ風のコーヒーマシンまで、あらゆるものがそろっている。
ブライトンが2位アーセナルと引き分けたことでシティの優勝が決まってから1週間もたたないうちに、その空気は良好だった。選手たちが自分たちのイングランド王者としての地位が確定する様子を見届けたその建物には、とはいえ見て見ぬふりのできない問題もあった。その存在は、シティのパフォーマンスサービス責任者エマ・ディーキンが見学中、スターFWカディジャ・ショーに関する場所を指し示すたびに、さらに大きくなっていった。ショーは数週間後に契約満了を迎える状況にあり、チェルシー移籍が有力視されていたからだ。
だが、新シーズンが近づく今も、この建物にはショーの存在が残っている。WSL制覇後の祝賀の最中に、ショーが新たに4年契約を結んだと発表したためだ。パイナップルとマンゴーを使った彼女専用のリカバリーシェイク、そして本来なら背番号9と5であるにもかかわらず、ほかの全選手が背番号順に座る中で、シティ主将アレックス・グリーンウッドの隣という“ルール破り”の更衣室の席も、そのまま残っている。
もしそのジャマイカ代表が、より濃い青のユニフォームを着て2026-27シーズンに入っていたなら、昨季のリーグとカップの2冠を本当に土台にできるかというシティへの期待は、まったく異なるものになっていただろう。しかし、ショーがマンチェスターに残ったことは極めて大きい。アンドレー・イェグレルツ率いるチームは、10年ぶりのWSL制覇も、6年ぶりのFAカップ優勝も、一時の輝きではなかったと証明しようとしている。
カルチャーシフト
イェーグレルツがシティ指揮官としての1年目に成し遂げたことは、過小評価されるべきではない。ここ数年、このチームにはWSLを制するだけのタレントがそろっており、チェルシーの支配を崩す存在として毎年のように識者たちの有力候補に挙げられてきた。しかし、シティは常にあと一歩届かず、シーズン終盤の数週間で劇的に力尽きるか、あるいはより壊滅的な形で終わっていた。
グリーンウッドの言葉を借りれば、イェーグレルツは「文化の変化」をもたらし、タイトルと成功を目指す中で選手たちが「使う言葉」を変える助けになったという。「時には少し居心地が悪いこともある。でも、そのハードルを越え、それができるようになったことで、このクラブハウスにいる多くの人の考え方が変わった」と説明した。
そして今、このグループはそのWSLタイトルをつかみ取り、シティにとって4年ぶりのタイトルも手にしたことで、それがより再現可能なものに感じられる。
「これまでのシーズンでは、自分たちが本当に優勝できるという感覚、つまり勝てるだけの力があるというメンタリティーが少し欠けていたから、あと一歩届かなかったのかもしれない」とメアリー・ファウラーは GOAL に語った。「でも今は、実際にそれを成し遂げたことで、『自分たちには十分その力があるし、また同じことをやれる』と感じられる」
勝利は勝利を呼ぶ
イェーグレルツが短い夏休みを終えてこの環境に戻り、目にしたものは極めて心強いものだった。さらなる成功を収められるという感覚があるだけではない。それ以上に、明確な意図と強い意欲が感じられる。昨季の成功によってプレッシャーが和らぎ、選手たちが手を緩めてもいいと考えている様子は一切ない。むしろ、彼女たちはさらにハングリーになっている。
「それはもう選手たちに見えている」とイェーグレルツはGOALに語った。「彼女たちはすでに素晴らしい自信を持っている。落ち着いていて、それでいて次の一歩をどう踏み出すかに好奇心を持っている。どうすればもう少し良くなれるのか。私はすでにそれを感じているし、それはシーズンを通して持ち続けなければならないものだ」
そうした勝てる環境づくりを後押ししているのが、夏の移籍市場で新たに加わった2人のチャンピオンだ。ニアム・チャールズはチェルシーから加入。ロンドンでの6年間でWSL5連覇に加え、国内カップ戦でもさらに7つのタイトルを獲得した、まさに勝利の機械のようなチームからやって来た。
「それは彼女の中に少しリーダーとしての資質があることを意味する」とイェーグレルツは考えている。「それはトレーニングの場面でも、そして1年勝った後に次の年もどう勝つかという点でも、私たちが生かせるものになる」
一方のベス・ミードは、イングランドの欧州選手権連覇に貢献し、2025年のチャンピオンズリーグ決勝でバルセロナを破ったアーセナルの一員でもあった。「彼女の目を見れば分かるが、今もなおこの一員でありたいという思いが強く、さらに多くを学ぼうとしている」とイェーグレルツは指摘した。
より大きな需要
文化、メンタリティー、環境、そしてそうした目に見えない要素という観点では、シティはWSL王座防衛に向けて好位置につけているように見える。では、スカッドはどうだろうか。彼女たちのタイトル獲得で見過ごせなかったことの一つは、チェルシー、アーセナル、マンチェスター・ユナイテッドとは異なり、クラブがチャンピオンズリーグを戦う必要がなかった点である。今回はその日程が加わっており、グループにかかる負担は増している。
注目すべきなのは、移籍市場でシティがミードとチャールズに加えて補強したのが、左右のフルバックで貴重な層をもたらすカルロッタ・ワムザーと、退団したキアラ・キーティングに代わるイングランド代表GKアンナ・ムーアハウスだけだということだ。これに加えてトップチームから9人が去っており、大幅な刷新の計画がもともとなかったとはいえ、このスカッドは一部が予想したほどには強化されていない。
「層はある」と、オニールは昨季終了時に語っていた。「スカッドを変貌させることが重要なのではない。必要なポジションに的確に加えていくことが重要なんだ」。ただ、シーズン序盤の負傷者、特にガーディアンが2027年まで復帰しない可能性があると伝えているビビアンネ・ミーデマの離脱は、その層が本当に十分かを大きく試すことになる。シティが移籍期限日に補強を試みながら、どの取引も成立に至らなかったことは、そうした懸念が存在することを示している。
クラブ内部の人々への信頼
シティは重要なポジションに補強を加えている。レイラ・ワハビの退団を受け、左SBにはチャールズとワムザーを加え、前線にはケロリンのバルセロナ移籍後にミードを迎えた。その一方で、イェーグレルツはすでにクラブに在籍する選手たちのさらなる活躍に期待を寄せている。
昨季をリヴァプールへのローン移籍で過ごした清水梨紗にはSBの層の厚みをもたらす役割が求められる。また、シドニー・ローマンとグレース・クリントンの両者には、よりインパクトのあるシーズンが期待される。2人は昨夏にシティへ加入した後、細かな負傷に悩まされたことに加え、巡ってきたチャンスをしっかりつかみ切れなかったことで、期待されたほどの活躍は見せられなかった。一方、フォウラーは2月の復帰後にその才能の片りんを見せており、ACL負傷から復帰して迎える最初のフルシーズンで注目すべき存在だ。
前線には多様性がある。ミード、フォウラー、ローレン・ヘンプ、藤野あおば、イマン・ベネイはいずれも複数の役割をこなすことができ、その中には何人かにとってCFも含まれている。つまり、序列でショーの後ろに置かれるだけの選手を今季を通して確保する必要性は、それほど高くない。
この夏には才能あるアカデミー出身選手たちもプロ初契約を結んだ。サシャ・ルイス、アメリア・オールドロイド、アオイベ・ブレナンがそれにあたり、昨年すでに契約を結んでいたウェールズ代表のシニア選手、メイジー・デイヴィスも今季は層を厚くする戦力になり得る存在だ。
そして序列の最上位には、依然として重要な名前が並ぶ。ショー、グリーンウッド、ヘンプ、ケルスティン・カスパレイ、ジェイド・ローズ、長谷川唯らがWSLでも屈指の先発ラインアップを形成しており、ミーデマも復帰すればそこに加わることになる。
次の一歩へ
それだけで十分なのか。シティは前回、久々に非の打ちどころのない負傷者状況を維持した。チャンピオンズリーグの戦いが戻ってくる中でも、それを継続できるのだろうか。
「私たちは学んだし、来季に向けて間違いなく準備はできている」とオニールは強調した。一方のイェグレルツは、昨季のスカッドは大きすぎたと考えており、日程の拡大は歓迎すべきものだという。選手たちにふさわしい出場機会を与えられるからだ。「この少ない試合数に対して、あまりにも多くの優れた選手がいる」と、5月に語っていた。「来年は試合数が増えるから違ってくる。このスカッドはそのために作られている」
それでも、負傷者が出た場合に特に大きな痛手となり得るポジションはいくつかある。さらに、より大きなシーズンを過ごすと見込まれている選手たち、例えば自身も股関節の手術を受けたローマンや、クリントンらが期待に応えられなければ、そうした不安が生じるエリアはなお多い。さらに、シティが新シーズン開幕を前にすでに数人の選手を負傷の懸念を抱える状況で迎え、なおかつミーデマが離脱した状態でスタートすることも分かっているのは、やはり懸念材料だ。
とはいえ、WSLにはシティ以上に層の厚さを持つチームがあるかもしれないが、ピッチ上での文化や結束力という点では、シティにはない疑問を抱えている。新時代のWSLで、かつてのチェルシーのような王朝を築くことは、これまで以上に競争が激しくなっているだけに現実味は薄い。それでも、シティが今季も主要タイトルを争い、そして獲得する力を保ち続けるはずだ。
昨季、このチームはイングランドで群を抜いて最高のチームだった。タイトル獲得によってこのグループにもたらされた自信と確信、そして歓迎すべき新戦力の加入が合わされば、シティが次のWSL優勝を10年も待つような時代は、もはや遠い過去のものになるはずだ。