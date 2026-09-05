マンチェスター・シティが5月、女子チームのための新施設にメディアを招き入れた時、そこから伝わってきたメッセージは明確だった。10年ぶりの女子スーパーリーグ制覇を果たしてからわずか数日後のことであり、クラブが王朝になり得るものを築いているのかと問われたシティのマネージングディレクター、シャーロット・オニールは、自信を持ってこう答えた。「もちろんです。それが計画です。私たちは勝てるマシンを作ろうとしています」

そのコメントは、最新鋭の1000万ポンドの新施設を見学した後に発せられたものだった。施設には、水中トレッドミルや、女子サッカーに特有の負傷への懸念に対応するため選ばれたトレーニング機器から、日本人選手4人のために用意された名前入りの箸、そしてチームの全員が使い方のトレーニングを受けたバリスタ風のコーヒーマシンまで、あらゆるものがそろっている。

ブライトンが2位アーセナルと引き分けたことでシティの優勝が決まってから1週間もたたないうちに、その空気は良好だった。選手たちが自分たちのイングランド王者としての地位が確定する様子を見届けたその建物には、とはいえ見て見ぬふりのできない問題もあった。その存在は、シティのパフォーマンスサービス責任者エマ・ディーキンが見学中、スターFWカディジャ・ショーに関する場所を指し示すたびに、さらに大きくなっていった。ショーは数週間後に契約満了を迎える状況にあり、チェルシー移籍が有力視されていたからだ。

だが、新シーズンが近づく今も、この建物にはショーの存在が残っている。WSL制覇後の祝賀の最中に、ショーが新たに4年契約を結んだと発表したためだ。パイナップルとマンゴーを使った彼女専用のリカバリーシェイク、そして本来なら背番号9と5であるにもかかわらず、ほかの全選手が背番号順に座る中で、シティ主将アレックス・グリーンウッドの隣という“ルール破り”の更衣室の席も、そのまま残っている。

もしそのジャマイカ代表が、より濃い青のユニフォームを着て2026-27シーズンに入っていたなら、昨季のリーグとカップの2冠を本当に土台にできるかというシティへの期待は、まったく異なるものになっていただろう。しかし、ショーがマンチェスターに残ったことは極めて大きい。アンドレー・イェグレルツ率いるチームは、10年ぶりのWSL制覇も、6年ぶりのFAカップ優勝も、一時の輝きではなかったと証明しようとしている。