クラブ史に残るほどひどい移籍市場の影響を受けてOMの成績が低迷するなか、監督とクラブ上層部の双方にかかるプレッシャーは強まっている。

代表ウィーク前最後の試合となったPSGとのル・クラシックでは、熱狂的なサポーターがクラブ上層部への強い不満を表明し、スタッド・ヴェロドローム周辺で抗議活動が起きた。スタンドの横断幕の1つには「2016年：チャンピオンズ・プロジェクト、2026年：リーグ・ドゥ・プロジェクト」とあり、マコート体制の10年を経たチームの現状を示していた。別の横断幕には、率直に「マコート、ゲームオーバー！」と記されていた。

ただ、ランペルティはアメリカ人オーナーの統治が近いうちに終わるとは見ていない。「彼をマルセイユで見かけることはめったにない。だから今のところ、彼はこのまま残ると思う。彼は少数株主の投資家に加わってもらい、支援を受けたいと隠したことは一度もない。ただ問題は、その少数出資が2億〜3億ユーロになる必要があることだ。

「その金額はかなり高いし、今なら2億〜3億ユーロあればクラブを買える。なぜ、ボスにもなれず、発言権もあまりないクラブにその金を入れるのか。マコートは、自分はまだ何年もここにいる、これは遺産としての投資であり、去るつもりはないと繰り返し言い続けている。だから、どうなるか見ていこう。

「抗議は今後ますます増えていくと思う。だが、彼は遠くにいてスタジアムにもあまり来ないから、必ずしもそれを感じているとは思わない」

当然ながら、ジェネジオもまた厳しい視線にさらされている。辞任はしないと強調している一方で、この60歳指揮官は首脳陣と対決的な話し合いを行った。今季マルセイユの問題の根本原因となっている財政状況について、マコートが沈黙を続けていることに、いら立ちを強めていたためだ。一方でクラブ首脳も、チームの苦境について監督が率直に発言し続けることに我慢の限界が近づいている。

その後、『レキップ』は、財政面で生じ得る影響のため解任には踏み切れない状況ではあるものの、ジェネジオがクリスマスを迎える時点でもOMの指揮を執っている可能性は低いと報じた。マルセイユ内部では、彼の立場は守られるべきだという見方がある一方、自ら去る可能性を懸念する声もある。

「OMは優れた監督を擁していることを理解しているし、現在の状況を考えれば、あらゆる制約がある中でこうした監督がいるのは、ほとんど思いがけないことかもしれない」とランペルティは語る。「だから、彼に過度なプレッシャーがかかっているとは思わない。むしろ信頼されている。5連敗にもかかわらず、チームはかなりいいプレーをしているからだ。パリ戦でも、彼ら［ファン］は敗戦そのものに腹を立てていたわけではなかった。

「唯一の問題は選手層の薄さで、交代要員が十分にいないことだ。だからしばらくすると、45分、時には1時間しか持たない選手たちにとって、ますます難しくなっていく。そして、そこからさらに複雑になる。私たちが自問しているのは、ブルーノ・ジェネジオがこうしたすべてに最終的に嫌気が差し、自ら去ってしまうのかどうかという点だ」