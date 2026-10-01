マルセイユが崩壊状態に：忘れたい移籍市場の後、OMの歴史的に最悪なシーズンの幕開けの内幕
危機と無縁でいられないマルセイユは、新シーズンで歴史的な低調スタートを切ったことで、再び崖っぷちに立たされている。2026-27シーズン最初のインターナショナルブレークを迎えた時点で、OMはリーグ・アンの降格圏に沈み、5連敗中だ。
深刻な財政問題を背景に、混乱と失望に満ちた夏を過ごした末、新指揮官ブルーノ・ジェネジオに極めて手薄なスカッドしか残らなかっただけに、クラブを悲観的に見てきたファンの一部に言わせれば、この窮状はあまりにも予想通りだったということになる。
まだ6試合を消化しただけだが、マルセイユの今季はすでに崩壊の危機に直面している。では、なぜこのフランスの名門は再びメルトダウン寸前にあるのだろうか。
厳しい夏
マルセイユの今夏の移籍市場での動きをひと目見れば、新シーズンの悲惨な滑り出しに陥った理由が見えてくる。
OMは、おそらく欧州のどのクラブよりもひどい移籍市場を過ごした。スペインのアスレティック・クラブと並び、欧州5大リーグで1人も新戦力を獲得できなかった唯一のチームだった。アスレティック・クラブは、バスク地方出身、あるいは同地でキャリアをスタートさせた選手しか獲得しないことで知られている。
当初から売却が最優先になることは明らかだったが、戦力に空いた大きな穴を埋める補強はなお期待されていた。しかし最終的に、マルセイユの目立った補強は、USMNTのウインガーであるティモシー・ウェアとボーンマスのアタッカー、ハメド・トラオレのレンタル移籍を完全移籍に切り替えたことだけだった。
それ以外では、焦点は完全に放出に置かれた。オーナーのフランク・マコート氏が厳しい緊縮策の一環として、人件費の大幅削減に乗り出したためだ。物議を醸す大黒柱メイソン・グリーンウッド（フェネルバフチェ）、ファンに愛されたストライカーのピエール＝エメリク・オーバメヤン（デポルティボ・ラ・コルーニャ）、DFファクンド・メディナ（バイエル・レバークーゼン）、そして正GKヘロニモ・ルジ（マンチェスター・シティ）ら複数の主力選手の退団が認められた。
さらに退団者は続き、MFクインテン・ティンバーとビラル・ナディルはそれぞれクリスタル・パレスとハンブルクに加入。一方、元クラブ主将のレオナルド・バレルディはローマへレンタル移籍し、前述のトラオレも期限付きでジェノアへ移った。
それらの放出のうち、OMの完全移籍による売却収入は比較的控えめな8000万ユーロ（6900万ポンド／9100万ドル）にとどまった。そのうちグリーンウッドの総額4500万ユーロ（3800万ポンド／5000万ドル）のパッケージは、このFWの市場価値を大きく下回るもので、マンチェスター・ユナイテッドに支払う高額なセルオン条項分を考えると、マルセイユはようやく収支トントンに持ち込んだにすぎなかった。
舞台裏での騒動
スタッド・ヴェロドロームでは、さらに多くのビッグネームが退団に向かう可能性もあった。しかし、ある選手の心変わりと、指揮官の介入、そして別の取引の土壇場での破談によって、それは実現しなかった。
8月には、主将のピエール＝エミール・ホイビュアがニューカッスル加入に迫りながら、最終的にはマルセイユ残留を選んだ。OMの最高給取りである同選手は、その結果としてクラブ首脳陣から容赦なく主将職を剥奪された。首脳陣は、デンマーク代表をチームの給与負担から外すことを強く望んでいたからだ。当時、ジェネジオは「これはクラブ経営陣から言い渡された決定だ」と語っている。「私が賛成している決定ではない」
同じ頃には、センターバックのナイエフ・アゲルドが、当初はローンでレアル・ソシエダ復帰間近となっていた。スペインメディアでメディカルチェック不合格と報じられた後、アゲルドは、この取引が深刻な鼠径部の負傷後のリハビリを巡る意見の相違によって破談になったと明かした。その後、同選手はチームに再統合されている。
ピッチ外の騒動は、夏の終盤にウイングのイゴール・パイシャオンを巡る一件で頂点に達した。サンダーランドはブラジル人獲得へ土壇場で動き、個人条件でも合意に達したことで、ジェネジオは drastic action を取らざるを得なくなった。指揮官はこの売却の可能性に反対の意向を示し、就任から2カ月もたたないうちに辞任を示唆したとさえ報じられた。
最終的に、この移籍は土壇場で阻止された。クラブ会長のステファン・リシャールはその後、「パイシャオンの件では、我々は決裂寸前だった」と明かしている。「私はパイシャオン残留を訴えた。私が介入していなければ、彼は去っていたかもしれない。最終的に決断したのはマコートだった。彼が尽力した」
この一件について自身も 『リーグ・アン・プラス』 のインタビューで言及したジェネジオは、こう語った。「こうした決定が競技面にもたらす結果について上層部に警鐘を鳴らすのは私の仕事だ……同時に、これはクラブの存続の問題でもある。クラブの経済的状況に適応できなければならない一方で、競技面での一定の権限も維持しなければならない。私は幸運だった。耳を傾けてもらえた」
財政難
マルセイユのこの夏の極端な緊縮ぶりは、間違いなく6月にクラブへ科された国内外の制裁によって決定づけられた。
まずUEFAは、和解合意に基づく収益目標を順守できなかったとして、OMに対して出場停止猶予付きのヨーロッパリーグ除外処分と1000万ユーロ（900万ポンド／1100万ドル）の罰金を科した。ただし、違反は限定的なものだった。今季も目標を順守できなければ、マルセイユは今後3年間で出場権を獲得した次の欧州大会から締め出されることになる。さらに、2026-27シーズンのヨーロッパリーグに向けた『リストA』に選手を追加する能力も制限された。
さらに大きな動きがあったのはその翌週だった。クラブは近年に記録的な損失を計上した結果、フランスサッカーの財務監視機関DNCG（Direction Nationale du Controle de Gestion）からも制裁を受けた。これにより給与総額には上限が設けられ、移籍活動は厳しく監視されることになり、移籍金にも管理措置が敷かれた。
マルセイユが昨季チャンピオンズリーグ出場権を逃したことは、当然ながら深刻な余波をもたらした。最終的にリーグ・アンを5位で終え、4位リヨンには勝ち点1差で惜しくも届かなかった。
これによって有名選手の放出セールが引き起こされた。マッコートらは財布のひもを締めざるを得なかったのだ。8月下旬、苦境に立たされていたジェネジオは「補強はない。1人か2人を登録できるようにするには、あと3人か4人がクラブを去らなければならない」と認めていた。
その後も強制的な緊縮策は続いており、クラブが選手たちと給与見直しについて協議していると報じられた。
「前代未聞」
「移籍市場には驚かされた。ほとんど前例がないからだ」と、マルセイユを拠点とする『La Provence』のフットボール記者で作家のファブリス・ランペルティ氏がGOALに語った。
「補強はゼロで、あったのは退団だけ。チームは今もヨーロッパリーグを戦っている。マルセイユはフランス選手権の歴史あるクラブであり、書類上は依然として野心的なチームだ。だから誰も加入せず、誰も補強されなかったのは驚きだった。
それはブルーノ・ジェネジオを含め、誰にとっても驚きだった。彼は補強を期待していた。必ずしも先発選手である必要はなかったが、それでも補強、育成していける選手を求めていた。彼はそういうことを好む。指導者としての評判もあり、選手を指導し、育て、成長を助け、その力を最大限に引き出すことを好むんだ」
最悪のスタート
おそらく驚くことではないが、マルセイユはシーズンが暗雲の下で始まって以降、ピッチ上でも状況を好転させられていない。開幕節でブルーコー所有のストラスブールを本拠地ベロドロームで相手に収めた圧勝は見かけ倒しだったようで、その後は下降線をたどる一方だ。
レス・フォセアンはその後の5試合に5連敗。これには、南部沿岸のライバルであるモナコ相手の0-2の敗戦、ヨーロッパリーグでベシクタシュに1-4で惨敗した一戦、そしてル・クラシックでのフランス王者かつ欧州王者パリ・サンジェルマン相手の恒例の敗戦も含まれる。
これはOMにとって史上最悪のシーズンスタートである。一見すると常に深刻な危機と隣り合わせにあるクラブだが、この悲惨な不振によって今季最初のインターナショナルブレイクを迎える時点で降格圏に沈み、緊張感は案の定、急速に高まっている。
プレッシャーが高まる
クラブ史に残るほどひどい移籍市場の影響を受けてOMの成績が低迷するなか、監督とクラブ上層部の双方にかかるプレッシャーは強まっている。
代表ウィーク前最後の試合となったPSGとのル・クラシックでは、熱狂的なサポーターがクラブ上層部への強い不満を表明し、スタッド・ヴェロドローム周辺で抗議活動が起きた。スタンドの横断幕の1つには「2016年：チャンピオンズ・プロジェクト、2026年：リーグ・ドゥ・プロジェクト」とあり、マコート体制の10年を経たチームの現状を示していた。別の横断幕には、率直に「マコート、ゲームオーバー！」と記されていた。
ただ、ランペルティはアメリカ人オーナーの統治が近いうちに終わるとは見ていない。「彼をマルセイユで見かけることはめったにない。だから今のところ、彼はこのまま残ると思う。彼は少数株主の投資家に加わってもらい、支援を受けたいと隠したことは一度もない。ただ問題は、その少数出資が2億〜3億ユーロになる必要があることだ。
「その金額はかなり高いし、今なら2億〜3億ユーロあればクラブを買える。なぜ、ボスにもなれず、発言権もあまりないクラブにその金を入れるのか。マコートは、自分はまだ何年もここにいる、これは遺産としての投資であり、去るつもりはないと繰り返し言い続けている。だから、どうなるか見ていこう。
「抗議は今後ますます増えていくと思う。だが、彼は遠くにいてスタジアムにもあまり来ないから、必ずしもそれを感じているとは思わない」
当然ながら、ジェネジオもまた厳しい視線にさらされている。辞任はしないと強調している一方で、この60歳指揮官は首脳陣と対決的な話し合いを行った。今季マルセイユの問題の根本原因となっている財政状況について、マコートが沈黙を続けていることに、いら立ちを強めていたためだ。一方でクラブ首脳も、チームの苦境について監督が率直に発言し続けることに我慢の限界が近づいている。
その後、『レキップ』は、財政面で生じ得る影響のため解任には踏み切れない状況ではあるものの、ジェネジオがクリスマスを迎える時点でもOMの指揮を執っている可能性は低いと報じた。マルセイユ内部では、彼の立場は守られるべきだという見方がある一方、自ら去る可能性を懸念する声もある。
「OMは優れた監督を擁していることを理解しているし、現在の状況を考えれば、あらゆる制約がある中でこうした監督がいるのは、ほとんど思いがけないことかもしれない」とランペルティは語る。「だから、彼に過度なプレッシャーがかかっているとは思わない。むしろ信頼されている。5連敗にもかかわらず、チームはかなりいいプレーをしているからだ。パリ戦でも、彼ら［ファン］は敗戦そのものに腹を立てていたわけではなかった。
「唯一の問題は選手層の薄さで、交代要員が十分にいないことだ。だからしばらくすると、45分、時には1時間しか持たない選手たちにとって、ますます難しくなっていく。そして、そこからさらに複雑になる。私たちが自問しているのは、ブルーノ・ジェネジオがこうしたすべてに最終的に嫌気が差し、自ら去ってしまうのかどうかという点だ」
一つの打開策
皮肉なことに、ジェネジオは7月に就任した際、スタッド・ヴェロドロームでの混乱した時期を経てチームに落ち着きをもたらし得る存在と見られていた。しかし、ここまでの在任期間は決してそうなっていない。上層部が短絡的な反応を示さない限り、少なくともシーズン序盤のこの段階では、時間はフランス人指揮官の味方である。
マルセイユは今後3試合を勝ち点を狙える試合と捉えるはずで、その3試合で7ポイント以上を積み上げれば、状況は一気に違って見えてくるだろう。レ・フォセアンは次節、勝ち点1差で順位も1つ上のトロワと敵地で対戦し、その後は中位のアンジェへのアウェー戦、そして最下位ル・アーヴルとのホームゲームが控えている。
ジェネジオはまた、この代表ウィークのタイミングも悪くないと感じているだろう。夏の出来事を遠ざけ、現在いる選手たちとトレーニング場で取り組みながら、国内リーグ再開時にシーズンを立て直すきっかけをつかむ機会になるからだ。ただし、今後も悪い結果が続けば、この危機はあっという間に深刻化しかねない。
ジェネジオ監督は最近、こう語っている。「これが私のキャリアで最高の時期ではないのは確かだ。私たち全員が望むOMを取り戻すには、少し時間がかかるかもしれない」