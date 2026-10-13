「マテウス［クーニャ］は素晴らしいサッカー選手だ。プレーぶりは少し型破りだ」と、マンチェスター・ユナイテッドの控えGKトム・ヒートンは昨年12月、ポッドキャスト 『インサイド・キャリントン』 で語った。「相手にすると厄介だが、ロッカールームにもとても良い活気をもたらしてくれた。本当に素晴らしい」

2025-26シーズンが終わる頃には、ユナイテッドのファンの大半も同じ考えだった。ブラジル代表のクーニャは出遅れを挽回し、プレミアリーグ33試合で10ゴール2アシストを記録。ユナイテッドの3位フィニッシュとチャンピオンズリーグ復帰に貢献した。

それがクーニャの移籍金6250万ポンド（8300万ドル）に見合うものだったかは議論の余地がある。それでも、ユナイテッドの前線に新たな武器を加えたことは間違いない。マイケル・キャリック監督にとって、27歳のクーニャは優れたボール運びと縦への積極的なプレーで相手DFを引きつけられる存在だ。ボールを持たない場面でも献身的に動き続ける姿勢は、ファンの支持を集めている。

最高の状態にあるクーニャは、プレミアリーグで最も危険なFWの一人だ。2023年1月にアトレティコ・マドリーから放出されて以来、大きく成長した。当時はトップレベルで通用しないまま終わるかもしれないと思われていた。さまざまな長所を備えながらも、メトロポリターノではディエゴ・シメオネ監督の先発メンバーに定着できなかった。

火曜日、ユナイテッドはチャンピオンズリーグでの興味深い一戦に向けてスペインの首都へ遠征する。クーニャには、自身に見切りをつけたアトレティコが間違っていたと示すチャンスが訪れる。だが、疑問は残る。アトレティコでのクーニャに、一体何が起きたのか。