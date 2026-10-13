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Matheus Cunha Atletico Madrid 1:1Getty/GOAL

マテウス・クーニャのマドリードでの苦悩。マンチェスター・ユナイテッドの異端児は、アトレティコで何がうまくいかなかったのか？

ブラジル代表の同選手はオールド・トラッフォードで主力の座を確立したが、初めて大舞台に挑んだ際はうまくいかなかった。

James Westwood
翻訳者：

  • 「マテウス［クーニャ］は素晴らしいサッカー選手だ。プレーぶりは少し型破りだ」と、マンチェスター・ユナイテッドの控えGKトム・ヒートンは昨年12月、ポッドキャスト 『インサイド・キャリントン』 で語った。「相手にすると厄介だが、ロッカールームにもとても良い活気をもたらしてくれた。本当に素晴らしい」

    2025-26シーズンが終わる頃には、ユナイテッドのファンの大半も同じ考えだった。ブラジル代表のクーニャは出遅れを挽回し、プレミアリーグ33試合で10ゴール2アシストを記録。ユナイテッドの3位フィニッシュとチャンピオンズリーグ復帰に貢献した。

    それがクーニャの移籍金6250万ポンド（8300万ドル）に見合うものだったかは議論の余地がある。それでも、ユナイテッドの前線に新たな武器を加えたことは間違いない。マイケル・キャリック監督にとって、27歳のクーニャは優れたボール運びと縦への積極的なプレーで相手DFを引きつけられる存在だ。ボールを持たない場面でも献身的に動き続ける姿勢は、ファンの支持を集めている。

    最高の状態にあるクーニャは、プレミアリーグで最も危険なFWの一人だ。2023年1月にアトレティコ・マドリーから放出されて以来、大きく成長した。当時はトップレベルで通用しないまま終わるかもしれないと思われていた。さまざまな長所を備えながらも、メトロポリターノではディエゴ・シメオネ監督の先発メンバーに定着できなかった。

    火曜日、ユナイテッドはチャンピオンズリーグでの興味深い一戦に向けてスペインの首都へ遠征する。クーニャには、自身に見切りをつけたアトレティコが間違っていたと示すチャンスが訪れる。だが、疑問は残る。アトレティコでのクーニャに、一体何が起きたのか。

  • 「信じられない気持ちだ」

    Cunha-Atletico-2021
    Getty

    中位に位置するヘルタ・ベルリンで目立たない存在だったクーニャは、アトレティコ・マドリーに引き抜かれた後、この移籍を「夢」と表現した。

    クーニャのアトレティコ・マドリー加入は、やや意外な補強だった。クラブは2021年夏の移籍市場で、攻撃陣の主な補強候補としてドゥシャン・ヴラホヴィッチとラファ・ミルを追っており、クーニャに目を向けたのは8月下旬になってからだった。

    しかし、ヘルタ・ベルリンからの加入が移籍金3000万ユーロ（2500万ポンド／3300万ドル）で決まると、ファンの間には期待感が広がった。クーニャはブンデスリーガでの1シーズン半で13ゴールを挙げ、さらに5ゴールをアシスト。ヘルタが中位のチームだったことを考えれば、堅実な数字だった。

    両ウイング、背番号9のポジション、攻撃的MFをこなせるクーニャは、スペイン王者として迎えるシーズンに向け、34歳の中心選手ルイス・スアレスに競争相手を必要としていたアトレティコにとって、賢明な補強に見えた。

    「アトレティコにいられるのは信じられないような気持ちだ」。クーニャはクラブのメディアチャンネルでの最初のインタビューでそう語った。「アトレティコは世界最高のクラブの一つだと思う。できる限り高いレベルでプレーすることをずっと夢見てきたし、ここは自分がいたい場所だ。誰もがそれぞれの物語を持っている。ここでプレーしたほかのブラジル人たちのように、多くの成功を収めながら、自分の物語をここでつづりたい。ファンに自分の名前を覚えていてほしい」

    クーニャはジュニーニョ・パウリスタ、フィリペ・ルイス、ミランダといった同胞のブラジル人選手の後に続くことになった。ただ、ブラジル人FWに関しては、1980年代を象徴するバルタザールを除き、アトレティコに成功の歴史が豊富にあったわけではない。また、創造性に富み、リスクを取るクーニャのプレースタイルは、シメオネ監督の現実的な哲学ともかみ合わなかった。監督とサポーター双方の信頼を勝ち取るには、厳しい道のりが待っていることがすぐに明らかになった。

  • 限られた機会

    FBL-ESP-LIGA-LEVANTE-ATLETICO
    AFP

    クーニャのメトロポリターノでの1年目は期待外れだったが、出場時間の少なさを正当な理由として挙げることはできた。

    2021-22シーズンもスアレスがアトレティコ・マドリーの主力ストライカーを務め、クラブは移籍期限最終日にバルセロナからアントワーヌ・グリーズマンを期限付き移籍で再獲得した。これもクーニャにとっては逆風となった。かつてRBライプツィヒとヘルタでプレーした若手のクーニャは、加入当初から序列でグリーズマンとクラブ史上最高額で獲得したジョアン・フェリックスの後塵を拝し、初先発は12月まで待つことになった。

    クーニャには存在感を示す機会が限られていた。そのため、ピッチに立つと無理に結果を出そうとし、安易にボールを失ってチームを劣勢に陥れることも多かった。アトレティコにとっても全体的に失望のシーズンとなった。ラ・リーガでは3位に順位を落とし、コパ・デル・レイはベスト16で敗退。チャンピオンズリーグでも準々決勝でマンチェスター・シティに敗れ、クーニャの成績は38試合で7ゴールにとどまった。

    ただし、そのうち6ゴールはラ・リーガで先発したわずか8試合で挙げたもので、膝の負傷によって6週間離脱したことも踏まえれば、これ以上を求めるのは難しかっただろう。当時、クーニャにはマンチェスター・ユナイテッド移籍の噂があったものの、アトレティコは売却を検討していなかった。スアレスの契約満了後には背番号9を託し、信頼を示した。

    ダビド・ビジャやフェルナンド・トーレスといったレジェンドも着用した番号を引き継ぎ、クーニャは喜びを見せた。『グローボ・エスポルチ』に対し、こう語っている。「経営陣とコーチングスタッフが僕に寄せてくれた信頼に応えたい。大きな責任だが、準備は十分にできていると感じている」

  • 後戻りはできない

    Sevilla FC v Atletico de Madrid - LaLiga Santander
    Getty Images Sport

    スアレスの退団後、クーニャは別の人物に行く手を阻まれ、長期的な将来が不透明になった。

    クーニャはプレシーズンを通じて充実した時間を過ごし、ヌマンシアとユヴェントスをそれぞれ4-0で圧倒した試合で得点した。専属の理学療法士と栄養士のサポートも受け、技術面と身体面の向上に取り組んだ。「僕はさらに完成度の高い選手になった」と『グローボ』に語っている。「試合でも練習でも強度がとても高い。僕らは常に限界まで取り組み、練習している。それによって成長できた」

    しかし、アトレティコはクーニャをスアレスの直接の後継者に据えるつもりはなかった。その夏、アルバロ・モラタがユヴェントスへの2年間の期限付き移籍を終えてメトロポリターノに戻り、シメオネは最終的に、2022-23シーズンの開幕に向けてモラタを最前線に起用した。

    開幕節のヘタフェ戦でモラタが2得点を挙げ、チームが3-0で勝利したことで、その判断は正しさが証明された。一方、クーニャの出場は途中からの7分間にとどまった。以降もシメオネはモラタを起用し続けた。モラタを休ませる際もクーニャの出場が保証されていたわけではなく、3-5-2の前線にグリーズマンとフェリックスが配置されることもあった。

    毎週ベンチで過ごすことは、今度はクーニャにとって負担となった。8月から11月初旬までに公式戦17試合に出場したものの、先発はわずか2試合で、1得点も挙げられなかった。その結果、シーズン途中にカタールで開催されたワールドカップのブラジル代表メンバーから漏れた。

    クーニャは昨年、当時を振り返って『BBCスポーツ』にこう語った。「キャリアで初めて、［心の］健康のために長い休養を取った。ブラジル人にとってワールドカップは、僕らのすべてなんだ。プレーするチャンスをつかめば、［そうすれば］みんなを普段以上に誇らしい気持ちにさせられる。そこに行けないと、これまでやってきたことが全部無駄だったように感じる。少しうつ状態のようだった。家に帰って泣いた後、僕のことを本当に大切に思ってくれる人たちに、すべての感情を打ち明けた」

  • 別れ際の一撃

    FBL-ESP-LIGA-BETIS-ATLETICO
    AFP

    ウルブスへの移籍に合意したクーニャは、アトレティコ・マドリーのファンに向けたメッセージで、シメオネ監督への不満を吐露したようだ。

    クーニャがアトレティコの一員として最後に出場したのは、11月6日のエスパニョール戦だった。1-1に終わった印象の薄い一戦で、ベンチから出場して17分間プレーした。その頃には、クラブ首脳陣はすでに1月の移籍市場に向けて動いていた。チームがチャンピオンズリーグのグループステージでまさかの敗退を喫したため、選手売却によって約3000万ユーロ（約2500万ポンド／約3400万ドル）を回収する必要があった。

    モラタ、グリーズマン、フェリックス、そして熱狂的な支持を集めるアンヘル・コレアがいずれもクーニャより序列で上にいたため、アトレティコが収支を合わせるべく、ブラジル人選手を放出することは明らかになっていった。12月26日、ウルブスはクーニャを5000万ユーロ（約4200万ポンド／約5600万ドル）の買い取り義務付きレンタルで獲得する合意に達したと発表。クーニャはその6日後、正式にモリニューへの移籍を完了した。

    シメオネ監督はこの移籍について問われ、「彼は持てるものをすべて我々に捧げてくれた若者だ。我々も持てるものをすべて彼に与えた」と語った。しかし、クーニャはこの発言の前半部分には明らかに同意していなかった。

    クーニャはSNSでアトレティコのファンに向けた感情のこもった別れのメッセージを投稿し、アトレティコの指揮官を批判したようだった。「サッカーも、ほかのどんな職業も同じだ。かつて重要な存在だったから責任ある立場に就いた人たちがいる。彼らには彼らの序列があり、決定を下す。そして、自分も自分の決断をしなければならない」

  • 起爆剤が必要

    Manchester United v Manchester City - Premier League 2026/27
    Getty Images Sport

    クーニャはプレミアリーグで見事にキャリアを立て直したが、まだやるべきことは多い。

    クーニャが不満を抱くのも無理はなかった。スペインサッカーの解説者で元ユナイテッドFWのテリー・ギブソンも、クーニャはメトロポリターノで正当なチャンスを与えられなかったと考える一人だ。ギブソンはクーニャの退団後、『ジ・アスレティック』にこう語った。「アトレティコ・マドリーにとって、彼の退団は痛手だと思う。クーニャを残したかったはずだが、ウルヴスが提示したオファーの金銭的な影響は明らかだった。

    彼はレギュラーではなかった。おそらく、そうなるべきだったのだが、オファーの金額は断るには大きすぎたのだろう。クラブにいた短い間に多くのものをもたらしたし、もっと先発の機会を得るべきだと思わせる選手だった。ただ、サッカーではモラタのように金銭的な価値がより高い選手がいれば、起用しなければならないこともある。それでも、クーニャをモラタより先に先発させるべきだと思う場面は何度もあった」

    一方、クーニャの父カルメロは、責任は監督にあるとはっきり主張した。『グローボ・エスポルチ』に対し、「シメオネのシステムでは、ストライカーが成功するのは不可能だ。非常に難しい」と語っている。

    その後の展開を見れば、シメオネもいくらか後悔しているかもしれない。クーニャはプレミアリーグで大活躍を見せたからだ。ウルヴスでは92試合でゴールとアシストを合わせて48を記録。ほぼ独力でチームを降格から救い、2024-25シーズンのクラブ年間最優秀選手賞に輝いた。

    キャリック体制下でユナイテッドが見せた当初の復調でも、ブルーノ・フェルナンデスを除けば、クーニャほど大きな影響を与えた選手はいなかった。また、夏には待望のワールドカップ初出場を果たし、ブラジル代表として5試合で3得点を挙げた。世界最高クラスの選手になるための土台は整っている。

    ただし、現時点ではアトレティコの方がユナイテッドよりはるかに好調だ。シメオネ率いるチームはラ・リーガで2位につけ、今季すでにメトロポリターノでのダービーでレアル・マドリーを破っている。ユナイテッドをホームに迎えることにも恐れはないだろう。

    対照的に、キャリック率いるユナイテッドは、プレミアリーグで早くも首位マンチェスター・シティに12ポイント差をつけられ、クーニャも6試合でわずか1得点にとどまっている。当然、クーニャはメトロポリターノで過去の悔しさを晴らそうとするだろう。だが、最大の目標は自分自身とユナイテッドのシーズンを軌道に乗せることだ。