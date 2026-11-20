ブライトンでの正式なお披露目から2日後、オロスコはスペインへ旅立った。スポーツディレクターのマイク・ケイブは公式声明でこう述べた。「マティアスと契約した際、当初から今回のようなレンタル移籍によって欧州サッカーへの適応を助ける計画だった。カステジョンへのレンタル移籍は、非常に高いレベルでプレーする機会を彼に与える。ゴードン・グリアとレンタル部門がシーズンを通じて成長を追っていく」

ここまでの姿を見れば、グリアは大いに喜んでいるはずだ。オロスコはすぐにカステジョンのパブロ・エルナンデス監督に自身の価値を示し、チームがスペイン2部の2位に浮上するうえで重要な役割を果たしている。

開幕節のアルバセテ戦では途中出場から好印象を残し、チームは2-0で勝利。続くジローナとのアウェー戦でカステジョン初先発を果たすと、デュエル勝利6回、ボール奪回7回、パス成功率86％を記録して中盤を支配し、エルナンデス監督のチームの2-1の勝利に貢献した。その後、カステジョンはテネリフェに5-0で大勝し、オロスコも得点者に名を連ねた。アダム・ヤコブセンとのワンツーに近い連係から押し込んだゴールには、ヌエボ・エスタディ・カスタリアを埋めたホームのファンから、この日最大の歓声が上がった。

オロスコは直近のカステジョンの4試合にも先発。とりわけ目立ったのは、スポルティング・ヒホンに4-0で大勝した試合だ。3アシストを記録し、ピッチを縦横無尽に駆け回った末、十分に休息に値する働きを見せて67分に交代。エルナンデス監督から名指しで称賛された。

リーズ・ユナイテッドでプレーした経験を持つ指揮官は「マティは初日から、どんな選手になれるかを示している」と語った。「彼を見る人は誰でも、素晴らしい将来を築けると証明している18歳の選手だと分かる」

続くブルゴス戦では、議論を呼ぶ一発退場となり、試合は1-1の引き分けに終わった。オロスコの勢いはそこで止まったが、コロンビア代表への2回連続の招集がその痛手を和らげた。ネストル・ロレンソ監督は直近の代表期間にオロスコを初めて2試合で起用。ブライトンからレンタル中のMFは、メキシコとの1-1の引き分け、パラグアイとの0-1の敗戦で、それぞれ19分間プレーした。

「つい1カ月前のワールドカップで応援していた選手たちと一緒にいられるのは、僕にとってとてもうれしいことだ。素晴らしい経験だし、この若さで多くの経験を得られて、成長を続ける助けになっている」とオロスコはESPNに語った。「機会をくれたネストル監督に感謝を伝えた。監督は僕の振る舞いに感謝してくれた」