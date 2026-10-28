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ライブ
Match of the Day 1:1Getty/GOAL

『マッチ・オブ・ザ・デイ』は終わりの始まりか？ BBCの世界的に有名なプレミアリーグのハイライト番組が深刻な危機に直面

看板サッカー番組が、望ましくない形で注目を集めている。出演者間で画面外でくすぶっていた緊張が、最近の放送で表面化したとみられるためだ。

Krishan Davis
翻訳者：

  • 土曜の夜、『マッチ・オブ・ザ・デイ』のおなじみのテーマ曲でトランペットの最後の音が鳴り終わると、視聴者の前に現れたのは沈んだ表情のマーク・チャップマンだった。その表情を映すかのように、進行もことさら淡々としたものに。解説のステフ・ホートンとマーティン・キーオンがほとんどの話を担う一方、「チャッパーズ」は腕を組み、無表情で見守っていた。

    チャップマンは単に調子の悪い日だったのかもしれない。あるいは、その日の早い時間に5ライブでラジオの仕事を務めた疲れが出た可能性もある。だが、この沈んだ様子は、サッカー界で最も名高いハイライト番組の舞台裏にある、より大きな問題を示しているようにも見える。

    メディアを取り巻く環境が急速に変わるなか、『マッチ・オブ・ザ・デイ』には時代に取り残されるという深刻な脅威が迫っている。

  • 舞台裏でのトラブル

    BBC Sport
    Getty

    BBCスポーツでは、戦略の変更と人員削減によって深刻な緊張が生じ、水面下で問題がくすぶっている。

    BBCスポーツでは、しばらく前から舞台裏で緊張が高まっていたようで、その影響は同局の看板サッカー番組にも及んでいる。『テレグラフ』によると、部門全体の士気は「信じられないほど低い」。最近、約41の職務が廃止されたことも、士気の改善にはつながっていないだろう。

    新シーズン開幕前には、番組が向かう方向への懸念から不満が広がっていた。BBCスポーツのサルフォード拠点のスタッフは、同局がデジタルやソーシャルメディア向けコンテンツの強化に力を注いでいると受け止めており、『マッチ・オブ・ザ・デイ』が「二流の番組」になる恐れがあると考えているという。

    こうした舞台裏の不満が明らかになったのは、52年間放送されてきた情報番組『フットボール・フォーカス』が昨シーズン終了時に打ち切られ、WSLのハイライトを扱う『ウィメンズ・フットボール・ショー』も終了した後のことだ。BBCはスポーツニュースの放送も縮小し、他のスポーツ大会の生中継権も競合他社に奪われている。

    BBCのスポーツ部門ディレクター、アレックス・ケイ＝ジェルスキは2月、FT Liveのイベントで部門の構想を語った。「私たちは今、以前とは大きく異なるメディア環境にいる。多くの人がまず携帯電話で物事を目にし、皆が同じ小さな画面を何度もスワイプしている」

    「しかし、私たちは以前と同じ相手と競っているわけではない。従来、BBCはITVやスカイ、その他の放送局と競っていると考えていたかもしれない。だが今は違う。休暇の情報を送ってくる人々や衣料品会社、スーパーの鶏むね肉の2個で1個分の価格の特売、サッカーチームやアスリートの投稿と並ぶ画面で、スワイプされて見過ごされないための競争をしている」

    「かつてないほど広がった競争の場で勝負するために、私たち全員がもっと賢く、より良くなり、人々を引きつける必要がある」

  • 悪化した関係

    Mark Chapman BBC Sport
    Getty

    チャップマンが最近、番組で精彩を欠いている背景には、スポーツディレクターのケイ＝ジェルスキとの関係悪化があると報じられている。

    ケイ＝イェルスキは2年前に就任して以来、広範な改革を主導してきた。チャップマンと責任者である同氏の関係悪化が、土曜日のチャップマンの精彩を欠いた出演ぶりの一因になったと報じられている。

    ある関係者は『デイリー・メール』に対し、チャップマンはケイ＝イェルスキに「我慢ならない」と感じており、同氏の部門運営のやり方に反発していると語った。チャップマンは制作チームの人々に「好意を持っている」ため、最近の人員削減も反発の理由に含まれるという。関係者は「舞台裏での不満が、今ではカメラの前で起きることにも影響を及ぼしている」と述べた。

    スポーツ部門責任者のケイ＝イェルスキは、2025-26シーズンを前にゲーリー・リネカーの後任となった3人の司会者の一人として、チャップマンを自ら選んだ。ほかの2人はケリー・ケイツとギャビー・ローガンだ。しかし、それ以降の数週間から数カ月の間に、この人選が両者の関係を深めることはほとんどなかったようだ。

  • 私生活が暴かれる

    Kelly Cates
    Getty

    チャップマンと『マッチ・オブ・ザ・デイ』の共同司会者ケリー・ケイツは、交際が明らかになり、私生活が注目を集めている。

    チャップマンに苛立ちが見えるのは、最近タブロイド紙によって私生活が注目の的になったことも一因かもしれない。53歳のチャップマンは、4月に前の交際関係が終わった後、『マッチ・オブ・ザ・デイ』で共同司会を務める51歳のケイツと交際していることが明らかになった。

    2人は夏に北米で行われたワールドカップで仕事をする中で親しくなったようだ。その後、マンチェスターで一緒に歩いて職場へ向かう姿が撮影され、最近はケイツが同市にあるチャップマンの自宅を出るところも写真に撮られている。

    2人がカメラの外での交際に気を配り、BBCではあくまで仕事上の関係と見られるよう努める必要があるのは間違いない。上層部からの厳しい目を避けるためであり、チャップマンとケイ＝ジェルスキーの関係がすでにぎくしゃくしているように見えるだけに、なおさらだ。

  • リネカー後の時代

    Match of the Day BBC
    BBC

    リネカー、反ユダヤ主義を巡る騒動を受け、2024-25シーズン終了後に『マッチ・オブ・ザ・デイ』の司会を退任

    『マッチ・オブ・ザ・デイ』は、反ユダヤ主義を巡る騒動を経て、リネカーが26年間務めた司会を2024-25シーズン終了時に退いて以来、以前とはどこか違うという印象が拭えない。チャップマン、ケイツ、ローガンは見事にその穴を埋めてきたが、リネカーのカリスマ性や、番組内で解説者たちと見せていた息の合ったやり取りには及んでいない。

    1月には、リネカーの降板以降、番組の視聴者が10％減少したと報じられた。これにより、解説者のアラン・シアラー、マイカ・リチャーズを含む人気の3人組も解消された。土曜夜と日曜夜の番組を合わせた週間視聴者数は、8月から12月にかけて前年同期比で77万人減少。また、昨シーズンの週間最高視聴者数は590万人から540万人へと8％減少したという。報じたのは『テレグラフ』だ。

    シアラーとリチャーズは番組に残っているものの、シアラーは愛するニューカッスルの試合を観戦し、実況解説の仕事をこなす時間を増やすため、出演を月1回にまで大幅に減らした。一方、リチャーズの契約上の出演回数は8回で、そのほかにFAカップの生中継にも数試合出演する。同じく人気を集めていたアーセナルのレジェンド、イアン・ライトも、リネカーの1年前に番組を去っていた。

    『テレグラフ』の報道によると、司会者と解説者が週ごとに入れ替わることは、サルフォードで番組に携わる人々の間でも不満の種となっている。画面上で「親密な関係や継続性を築く可能性を妨げている」ためだという。

  • 存続を脅かす脅威

    Football phone general
    Getty

    デジタルで迅速に公開されるハイライト映像は、これまでの形の『マッチ・オブ・ザ・デイ』にとって大きな脅威となっている。

    オンラインコンテンツの人気が高まり続けるなか、長年続く『マッチ・オブ・ザ・デイ』の放送が現在の形式でいつまで続けられるかは不透明だ。内部と外部の双方に、深夜のハイライト番組の存続を脅かす要因がある。

    英国で放映権を持つスカイスポーツとTNTスポーツは、2019-20シーズンからプレミアリーグの短いハイライト動画をYouTubeで公開しており、試合終了後まもなく視聴できるようになる。TikTokやインスタグラムのリールに慣れ親しみ、手軽に見られる短い動画でサッカーを楽しむことを好むかもしれない若い視聴者層に訴えるものだ。

    BBCスポーツ自身もデジタル展開を進めた結果、土曜と日曜の夜に放送する『マッチ・オブ・ザ・デイ』に競合するコンテンツを生み出している。昨シーズンから、週末の両日とも20時に、全試合の長めのハイライトを分析抜きで公式サイトと動画配信サービスのiPlayerに公開。視聴者は番組全編を見るために22時30分まで起きている必要がなくなり、実際に多くの人がこの選択肢を利用しているようだ。

  • 変わりゆく情勢

    Alex Kay-Jelski
    Getty

    BBCのスポーツ部門ディレクター、アレックス・ケイ＝ジェルスキー氏は、賛否を呼ぶ同局のデジタル優先戦略を主導してきた。

    しかしBBCスポーツは、テレビの視聴者数がやや懸念されるほど減少しているものの、新たなデジタル優先戦略は大きな成功を収めたと主張するだろう。

    BBCが1月に明らかにしたところによると、BBCスポーツのアプリ、iPlayer、ウェブサイトで『マッチ・オブ・ザ・デイ』の番組全編やハイライト動画を視聴するアカウント数の週間平均は、前年の139万から169万へと21％増加した。つまり、デジタルでテレビ視聴者の減少分の2倍を獲得し、実質的にその穴を埋めたことになる。『マッチ・オブ・ザ・デイ』のコンテンツに対する需要も大きく伸びている。長尺のハイライト動画だけで週間平均165万回再生され、昨季は番組のコンテンツがBBCスポーツのデジタルプラットフォーム全体で3億5000万回以上視聴された。

    ケイ＝ジェルスキは今年に入り、こう語った。「私たちは視聴者が望む方法でコンテンツを届けており、多くの人が楽しんでくれているのを見るのはうれしいことだ。番組の形式を進化させ、デジタルプラットフォームを活用することで、これまで以上に多くの人に届け、この象徴的な番組の視聴者層を広げている。テレビでも、iPlayerでも、スマートフォンでも、『マッチ・オブ・ザ・デイ』は何百万人ものサッカーファンにとって大きな役割を果たしている」

    シーズン開幕時に『テレグラフ』の取材に応じたBBCの広報担当者は、こう述べた。「『マッチ・オブ・ザ・デイ』は好調だ。さまざまなプラットフォームでのアクセスと視聴者との接点を広げ、視聴者が望む場所と時間にコンテンツを届けることで、番組全体のリーチは拡大している。そして毎週、何百万人もの視聴者が、優れた司会者と解説者の顔ぶれによる専門的な分析や見解を求めて、この看板番組を見続けている」

    しかし、チャップマンの直近の振る舞いは別の状況を物語る。この前例のないデジタルでの成功が、世界で最も有名なサッカーのハイライト番組の従来の姿にどのような影響を及ぼすかは、まだ分からない。