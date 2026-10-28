BBCスポーツでは、しばらく前から舞台裏で緊張が高まっていたようで、その影響は同局の看板サッカー番組にも及んでいる。『テレグラフ』によると、部門全体の士気は「信じられないほど低い」。最近、約41の職務が廃止されたことも、士気の改善にはつながっていないだろう。

新シーズン開幕前には、番組が向かう方向への懸念から不満が広がっていた。BBCスポーツのサルフォード拠点のスタッフは、同局がデジタルやソーシャルメディア向けコンテンツの強化に力を注いでいると受け止めており、『マッチ・オブ・ザ・デイ』が「二流の番組」になる恐れがあると考えているという。

こうした舞台裏の不満が明らかになったのは、52年間放送されてきた情報番組『フットボール・フォーカス』が昨シーズン終了時に打ち切られ、WSLのハイライトを扱う『ウィメンズ・フットボール・ショー』も終了した後のことだ。BBCはスポーツニュースの放送も縮小し、他のスポーツ大会の生中継権も競合他社に奪われている。

BBCのスポーツ部門ディレクター、アレックス・ケイ＝ジェルスキは2月、FT Liveのイベントで部門の構想を語った。「私たちは今、以前とは大きく異なるメディア環境にいる。多くの人がまず携帯電話で物事を目にし、皆が同じ小さな画面を何度もスワイプしている」

「しかし、私たちは以前と同じ相手と競っているわけではない。従来、BBCはITVやスカイ、その他の放送局と競っていると考えていたかもしれない。だが今は違う。休暇の情報を送ってくる人々や衣料品会社、スーパーの鶏むね肉の2個で1個分の価格の特売、サッカーチームやアスリートの投稿と並ぶ画面で、スワイプされて見過ごされないための競争をしている」

「かつてないほど広がった競争の場で勝負するために、私たち全員がもっと賢く、より良くなり、人々を引きつける必要がある」