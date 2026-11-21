マンチェスター・ユナイテッドの新監督として正式にお披露目されるため、米国を離れてイングランドへ向かう前、マウリシオ・ポチェッティーノはダマーカス・ビーズリーとともにTNT Sportsに出演した。そこで元マンチェスター・シティのウインガーは、アルゼンチン人指揮官への挑発を抑えられなかった。

「マンチェスターは青いし、これからもずっと青い」とビーズリー。これにポチェッティーノは「そんなことはない。見ていてほしい。時間をくれれば、変わり始める」と強気に返した。マンチェスター・ユナイテッドのファンには、間違いなく歓迎されたはずだ。

ユナイテッドがポチェッティーノと結んだのは、まずは2年半の契約にすぎない。チームが現在プレミアリーグの降格圏に沈んでいることを考えれば、勢力図を変えるには十分な時間ではないかもしれない。それでも、土台を築くことはできる。

「新たな挑戦は大きなものだが、同時に、感じたいと思う興奮でもある。常識を働かせる必要がある」とポチェッティーノは続けた。「今の状況がマンチェスター・ユナイテッドのようなクラブにふさわしくないことは分かっている。ファンは素晴らしい」

速やかにチームを立て直し、欧州大会の出場権獲得につなげられれば、次は夏の移籍市場でその「常識」を生かし、平凡なユナイテッドの陣容を刷新することが期待される。マンチェスターを再び赤く染める望みを持つには、チームの中心となる大物選手の獲得が必要だ。明らかな候補はコール・パーマーである。

チェルシーのプレーメーカーは、スタンフォード・ブリッジでポチェッティーノの指導を受け、プレミアリーグで存在感を高めた。再会は、苦しい1年を過ごしたパーマーが最高の調子を取り戻す助けになるかもしれない。また、ブルーノ・フェルナンデスの後釜としても理想的だ。数カ月のうちにユナイテッドの絶対的な中心選手からチームを乱す存在へと変わったフェルナンデスは、ポチェッティーノが急速な成長に必要な健全な雰囲気を育むためにも、放出しなければならない。