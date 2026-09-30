マウリシオ・ポチェッティーノにとって「かけがえのない」選手、セバスティアン・バーホルターがスターになりつつあり、アメリカ代表のカルチャー転換をけん引している
セントルイス -- セバスティアン・ベルハルターがアメリカ男子代表で初めてのキャンプに臨んだまさにその始まりに、マウリシオ・ポチェッティーノ監督は新たなMFを脇に呼んだ。ベルハルターの父のもとを離れたばかりの代表チームに加わるのは、きっと難しかったはずだとポチェッティーノは言う。そこでアルゼンチン人指揮官は、チームへの適応プロセスの一環として、ベルハルターの考えを聞き、彼についてもう少し知ろうとした。
その際に尋ねた一つが、ベルハルターにとってのロールモデルについてだった。自分のプレーの手本にしているのは誰なのか。当時バンクーバー・ホワイトキャップスに所属していたMFは、世界最高クラスの選手たちの名前を次々と挙げた。それが彼の目指す姿だった。
「ただ名前を挙げていただけなんです」とベルハルターは振り返る。「世界でも最高の選手たちを何人か。それで彼は『なぜ君はそうなれないんだ？』と言ったんです」
「それから1年後、ワールドカップの前に彼と話した時には、『見てみろ、もうこんなに近づいているじゃないか』と言われました」
ベルハルターは世界最高のMFの一人ではないかもしれない。だが現時点で、彼がアメリカ男子代表で最も好調な選手の一人であることに異論はない。ミドルズブラでの1年目を鮮烈にスタートさせたベルハルターは、その勢いを代表キャンプにも持ち込んだ。ペルー戦で1ゴール1アシストを記録すると、チリ戦でもまったく同じ結果を残した。
今のベルハルターには、あらゆることがかみ合っている。その事実に驚く人もいるかもしれない。ただ、ポチェッティーノはその中には入らない。
「彼は代表チームのためなら、どんなことでも喜んでやる」とポチェッティーノ監督は語った。「前にも言ったが、この種の試合はプライスレスだし、彼のような選手がいることもプライスレスだ。価値をつけるのは難しい」
もちろん、ベルハルターが本当に値段のつけられない存在というわけではない。実際、ミドルズブラは彼の獲得に200万ドルを支払った。ただし、その移籍金はバンクーバーでの契約状況もあって、本来もっと高くなっていてもおかしくなかった金額にはまったく及ばなかった。とはいえ、今の彼の価値はその額を大きく上回っている。
では、ベルハルターはどうやって、わずか1年あまりでポチェッティーノの「プライスレス」な選手になったのか。本人ですら想像できなかったことだ。
ポチェッティーノの信念
「値段がつけられない」との冗談を口にした直後、ポチェッティーノは、それほど褒めすぎるとベルハルターが調子に乗ってしまうかもしれないと冗談めかして語った。
ポチェッティーノは笑いながら「たぶん彼のことを話しすぎているね。もしかしたら次のキャンプには来ないかもしれない」と話した。
ただ、それで彼が増長することはない。そのことこそが、ポチェッティーノがそう語った理由である。ポチェッティーノがベルハルターを知ってから1年あまりになるが、これまで何かに浮かれるようなことは一度もなかった。良いことでも悪いことでも、ベルハルターはただ黙々と頭を下げて努力を続けてきた。
ポチェッティーノは「彼は、初めて来る選手たちにとって非常に良い模範となる選手だ。あるいは、自宅から見ている選手たちにとってもそうだ。我々が選手にどう振る舞ってほしいか、その姿を示している。献身性はもちろん、そこは彼の一部であり、我々が求めているものでもある」と語った。
トルコ戦でのワールドカップでの得点は、彼にとって飛躍のきっかけになったようで、ベルハルターはそこから一気に飛び立った。この夏に加入したボロでは、すでに550分未満の出場で2ゴール1アシストを記録。今ウインドーのアメリカ代表では121分間で2ゴール2アシストをマークしている。
ベルハルターのここ最近の好調は、間違いなく自信に支えられている。その自信は、特にワールドカップで得点したことで生まれたものだろう。そして同時に、ポチェッティーノからの信頼もその源になっている。
ベルハルターは「彼は初日からずっと僕に報いてくれている。自分自身が代表でこれをやれると信じる前から、彼は僕を信じてくれていた。本当に感謝しているし、ただ彼を誇らしい気持ちにさせたいと思っている……。これ以上コーチに求めることはない。それだけ大きな信頼を僕に注いでくれているんだ」と話した。
ただ、信頼だけで全てが決まるわけではない。そこには本物の才能と本物のクオリティーも必要であり、ベルハルターはそれを示してきている。
なぜそれが機能しているのか
答えを終えた時、ベルハルターは自分で言い直した。そしてジオ・レイナは思わず笑った。アメリカ代表のキャンプ初日にメディア対応したベルハルターは、それをフットボールと呼んでいた。新しい癖ではあるが、定着させたいものではない。
「こっちに戻ってきたら切り替えないとね」とレイナは語った。「サッカーだよ」
幸いにも、ベルハルターはミドルズブラから語彙だけを持ち帰ったわけではなかった。好調さも一緒に持ち帰った。チャンピオンシップでの生活への適応は順調だ。そしてアメリカ代表への再適応もまた、うまくいっている。
「大きな変化だよ」とベルハルターは語った。「向こうではみんながどれだけフットボールを愛しているか。それに、その熱量は信じられないほどだ。小さな町では、人々の生活のすべてがそれなんだ。だから楽しい。数日おきに試合があって、消耗も激しいけど、それこそ自分が望むものなんだ」
その激しさは、どうやら彼をさらに強くしているようだ。ベルハルターに関するスカウティングレポートは以前から明確だった。粘り強さがあり、エネルギッシュで、ボールを蹴る技術が非常に高い。次のステップは、プレーの幅を広げることだった。そしてポチェッティーノはそれを見ている。だからこそ、ピッチ上のさまざまなポジションで彼を信頼しているのだ。ベルハルターは単なるセットプレーのキッカーでも、運動量で貢献するだけの選手でもない。今や今回のアメリカ代表キャンプにおける戦い方を形作るうえで重要な、中盤の欠かせない歯車であることを証明している。
ポチェッティーノは、その信頼を示すように、アドリ・メフメティ、ブルックリン・レインズという2人の新顔と並べて、ベルハルターを中盤で先発起用した。
「彼にはクオリティーがある。セットプレーもそうだし、すべてにおいてね」とポチェッティーノは語った。「2列目からゴールを決める力がある。左でもプレーできるし、右でもできる。MFのようにも、ボックス・トゥ・ボックスでも、さらに守備的MFでもプレーできる。10番のようにもプレーできる。さまざまなポジションをこなせるし、いつだって前向きなんだ」
だが、ベルハルターのこのチームにおける価値は、ボールを持った時のクオリティーだけにとどまらない。
文化の確立
83分間プレーした後でも、ベルハルターにはまだもうひと走りする力が残っていた。マティス・アルベルトのゴールがネットを揺らすと、ベルハルターとレイナはタッチライン際を駆け出し、17歳の新星とともに歓喜の輪に加わろうとした。
「それこそが僕たちのカルチャーだと思う」と、彼は語った。「みんながそうしたいと思っていることだと思う。ああいう祝福の輪の中に入りたくなるものだし、特にああやって若い選手がゴールを決めた場面ならなおさらだ。自然な反応だったと思う」
ポチェッティーノは在任期間の大半を通じて、そのカルチャーの重要性を繰り返し説いてきた。いくつかのことをいったん壊し、そこから再構築しなければならなかったと、彼は話している。そして、それこそが彼がアメリカ代表に戻ってきたかった理由の一つでもあった。カルチャーはすでに根づいており、そこから積み上げていけると考えていたのだ。
それはまた、彼がこのような形でメンバーを選んだ理由でもある。現世代とともに次世代の選手たちにも学ばせたかったのだ。同時に、ベルハルターのような選手たちが、グループ内で新たなリーダーになっていくことも後押ししたかった。
「彼は僕たちに、主導権を握って、彼らにこの代表チームでプレーすることが何を意味するのかを示すよう求めていると思う」と、ベルハルターは語った。「彼はいつもその大切さを強調しているけど、ピッチ上では僕たちが彼に代わってそれを示す存在でもある。どれだけこの国のためにプレーすることに意味があるのかを示すのは重要だと思う。なぜなら、ただ代表キャップを得るためだけにここにいるわけではないからだ。これはとても大きな意味を持つし、そうあるべきなんだ」
大きな1年？Getty Images Sport
ベルハルターの自信は増し、グループ内での役割も大きくなった。とはいえ、本人はこの好調ぶりを理由に自分のアプローチを見直そうとはしていない。
「これからも自分らしくやっていくだけだ」と彼は語った。「それが自分がずっとやろうとしてきたことのすべてだと思う。物事は自然についてくるものだと思っている。今年が自分にとってより大きな年になると計画しているわけではない。ただ自分らしくいて、自分が収まるべき場所に自然と収まっていくだけだ」
最初のキャンプに参加していた頃、ベルハルターは自分が手本にしたい選手たちの名前を挙げていた。今では、ポチェッティーノが次の世代に学んでほしいと考える存在になっている。
では、自信が高まり、ゴールが次々と決まる中で、ベアハルター自身はそのすべてをどう感じているのか。自分は変わったと感じているのか。物事は変化しているのか。
答えはイエスでもあり、ノーでもある。もちろん以前より自信は深まっているが、それで何かが変わるわけではない。ある面では、初めてのキャンプに参加した当時のあの選手のような感覚や振る舞いを今も持っている。一方で別の面では、実際にそうした経験のただ中にいる仲間たちが頼ることのできる存在でもある。
「自分はただ、自分らしくあり続けるだけだ」と彼は語った。「それが自分のずっとやってきたことだと思う。今年を自分にとってより大きな年にしようと計画しているわけではなくて、すべては自然に起こっているだけなんだ。ただ自分らしくいて、自分が収まるべきところに自然と収まっていく、そんな感じだよ」
今の彼は新たな議論の中心に入りつつあり、その過程で新たな称賛も手にしている。ベアハルターは値段のつけられない存在ではないかもしれないが、少なくともこのアメリカ代表のグループにとって非常に価値のある存在であることは間違いない。