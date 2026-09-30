セントルイス -- セバスティアン・ベルハルターがアメリカ男子代表で初めてのキャンプに臨んだまさにその始まりに、マウリシオ・ポチェッティーノ監督は新たなMFを脇に呼んだ。ベルハルターの父のもとを離れたばかりの代表チームに加わるのは、きっと難しかったはずだとポチェッティーノは言う。そこでアルゼンチン人指揮官は、チームへの適応プロセスの一環として、ベルハルターの考えを聞き、彼についてもう少し知ろうとした。

その際に尋ねた一つが、ベルハルターにとってのロールモデルについてだった。自分のプレーの手本にしているのは誰なのか。当時バンクーバー・ホワイトキャップスに所属していたMFは、世界最高クラスの選手たちの名前を次々と挙げた。それが彼の目指す姿だった。

「ただ名前を挙げていただけなんです」とベルハルターは振り返る。「世界でも最高の選手たちを何人か。それで彼は『なぜ君はそうなれないんだ？』と言ったんです」

「それから1年後、ワールドカップの前に彼と話した時には、『見てみろ、もうこんなに近づいているじゃないか』と言われました」

ベルハルターは世界最高のMFの一人ではないかもしれない。だが現時点で、彼がアメリカ男子代表で最も好調な選手の一人であることに異論はない。ミドルズブラでの1年目を鮮烈にスタートさせたベルハルターは、その勢いを代表キャンプにも持ち込んだ。ペルー戦で1ゴール1アシストを記録すると、チリ戦でもまったく同じ結果を残した。

今のベルハルターには、あらゆることがかみ合っている。その事実に驚く人もいるかもしれない。ただ、ポチェッティーノはその中には入らない。

「彼は代表チームのためなら、どんなことでも喜んでやる」とポチェッティーノ監督は語った。「前にも言ったが、この種の試合はプライスレスだし、彼のような選手がいることもプライスレスだ。価値をつけるのは難しい」

もちろん、ベルハルターが本当に値段のつけられない存在というわけではない。実際、ミドルズブラは彼の獲得に200万ドルを支払った。ただし、その移籍金はバンクーバーでの契約状況もあって、本来もっと高くなっていてもおかしくなかった金額にはまったく及ばなかった。とはいえ、今の彼の価値はその額を大きく上回っている。

では、ベルハルターはどうやって、わずか1年あまりでポチェッティーノの「プライスレス」な選手になったのか。本人ですら想像できなかったことだ。