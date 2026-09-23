マウリシオ・ポチェッティーノが描くUSMNT次世代構想の内幕、このキャンプで10代の招集組が五輪と2030年ワールドカップへの道筋にどう位置づけられているのか
ジョージア州フェイエットビル -- アメリカ男子代表のキャンプ最初の数日間で、すでに興味深い構図が浮かび上がっている。一部の選手は今、幼少期のヒーローとチームメートになっているのだ。そして彼らは、そのことを話題にするのをためらっていない。そうした会話からは少し気まずい場面も生まれているが、ほとんどは笑いと肩を抱くしぐさで終わっている。
今回のアメリカ男子代表キャンプには13人の初招集選手が参加しており、その中には10代の選手が8人含まれる。最年少はまだ16歳だ。何人かにとっては、長年遠くから見てきた選手たちが、突然トレーニングピッチで自分の隣にいる状況となっている。
ニール・ピエールは、この夏のワールドカップで活躍した選手たちに憧れていたと話す。現在ニューヨーク・レッドブルズでプレーするアドリ・メフメティとジュリアン・ホールは、クラブの元スターであるタイラー・アダムスに憧れて育った。ジャスティン・エリスは、ジョバンニ・レイナが「何年も」自分のお気に入りの代表選手だったと語っており、その告白はレイナ本人を含む多くの人々に衝撃を与えた。アメリカ男子代表の「ベテラン」がまだ23歳だからだ。
「そうだね、少し年を取った気分にはなるよ」とレイナは笑いながら語り、「でも、彼らの多くがここにいるのはうれしい」と続けた。
ある意味で、このキャンプは世代交代だ。ベテラン中心の中核メンバーに対し、新世代が台頭してきていることを意識させるものでもある。一方で、異なる大会や目標を掲げる新たなサイクルの始まりに向け、選手層が自然に入れ替わっていく中での単なる拡大でもある。
ただ、これはすべて意図的なものでもある。マウリシオ・ポチェッティーノが今回のキャンプでこの特定のメンバーを招集したのには理由がある。日程のタイミング、若手スターたちのパフォーマンス、今後の道筋と大会、そのすべてが積み重なり、この若返り策を始める適切な時期だという結論につながった。この流れは定着するものである一方、ネーションズリーグで競争的な試合が始まる今後数週間のうちに薄れていくことにもなる。
もっとも今は、対応すべき特別なキャンプがある。ポチェッティーノは、これがその後に枝分かれし、今後何年にもわたって複数のレベルで成功を生み出すことを願っている。
「いや、選手たちは何らかのグループや1つのチームに属しているのではない。彼らは連盟に属している。それが最も重要なことだ」とポチェッティーノは語った。「私たちはそれを築いていると思うし、そのビジョンすべてを適用していく必要がある。そして、それこそが将来に向けて私たちが進みたい道だと思う」
決断を下す
ポチェッティーノは、自身が初めて代表に招集された時のことを覚えている。ただ、「かなり昔のことだけどね」と冗談も交えた。その興奮も覚えている。多くのことと同じように、その記憶の中心にあるのは感情だ。長く残る記憶の多くがそうであるように。
そして先週、ポチェッティーノはその感情を再び思い出した。ただし今度は、電話の向こう側としてだ。10代の選手8人と初招集13人を含む28人のメンバーを招集する中で、ポチェッティーノによれば、何本もの電話が涙で終わったという。初めてUSMNTに加わる若い選手たちの多くは、その感情を抑えきれなかったのだ。何しろ、まだ子どもなのだから。
「私にとっても、今なお感情的になるものだ」とポチェッティーノは語った。「自分の国や、自分たちのエンブレムについて話すたびに、そう感じる必要がある。そう感じられなければ、ベストを尽くすのは難しい。代表チームでプレーすること、連盟のためにプレーしたり働いたりすることは、まず何よりも、自分がやっていることを愛していなければならないからだ。選手にとって、それはビジネスではない。クラブはビジネスだ。まあ、少なくとも少しはビジネスだが、代表チームは［自分の心］のためにプレーするものだ。それを感じられなければ、不可能だ」
「何人かの選手は、とても感情的になって泣いていた。プレーすると決めた時から、これが彼らの夢だった。私たちが望んでいるのは、加わるすべての子どもたちに、その情熱を感じることだ」
ポチェッティーノはここで重要な言葉を使っている。「子ども」だ。多くはUSMNTが初めてなだけでなく、プロの舞台そのものもまだ経験が浅い。今回の招集が夢の実現であることは間違いない。ただ同時に、少しばかりの不安も伴っており、誰もがそれとうまく向き合おうとしている。
「ここに来る時は少し緊張していた」とピエールは語った。「この人たちは、僕が成長する中で見てきた選手たちであり、ワールドカップでも見てきた選手たちだ。でも、彼らが僕に示してくれた期待は、楽しむこと、競い合うこと、そしてもちろんエンブレムを誇り、背負うことだった。僕はすべてをやって、すべてを見せるだけだ。それこそ、ここに来る理由なんだ」
ピエールも、すべての選手と同じように、USMNTでの居場所をつかむために意欲を燃やしているだろう。だが、選手たちが懸けているのはそれだけではない。連盟はさまざまな大会に目を向けているからだ。
ビッグクラブの一つ
火曜日のウォームアップが始まって間もない時間帯、ポチェッティーノとアシスタントのヘスス・ペレスは周辺でトレーニング内容の詳細を詰めていた。だが、ロンドのど真ん中にいたのはアメリカU-23代表監督のスティーブ・チェルンドロだった。元アメリカ代表の右SBであるチェルンドロは、無償で時間を提供したり、ポチェッティーノのチーム育成に携わったりしているわけではない。彼もまた、自身のチームを作っているのだ。
チェルンドロ、ポチェッティーノ、そしてアメリカサッカー連盟の首脳陣は、現在の選手層の評価方法について足並みをそろえている。現時点では、すべては一つの大きな枠組みだ。その枠組みには、38歳のティム・リームのような経験豊富な選手から、16歳のカバン・サリバンまでが含まれる。今は、誰であろうとアメリカ代表の選手層の一員ということになる。
ポチェッティーノは「とても有機的で、とても自然なものになっていく。それが最も重要だからだ」と語った。
今後数カ月、そして数年のうちに、その枠組みはいくつかに分かれていく。このキャンプの数人は、来年のU-20ワールドカップでU-20代表の主役となるはずだ。別の選手たちは、2028年のオリンピックでメダル獲得を目指すチェルンドロ率いるU-23代表の中心選手になるだろう。そこにはオーバーエイジ枠として加わる年長の選手が数人含まれる可能性もある。
ただし、鍵となるのは、ポチェッティーノとそのスタッフがすべての選手に同じように感じてもらいたいと考えている点だ。どのカテゴリーであれ、どの大会であれ、プレーしているのはアメリカを代表しているからだ。したがって、U-20代表での活動は降格ではない。アメリカ代表での出場も恒久的なものではない。状況は完全に流動的だが、文化は一貫していなければならない。
アメリカサッカー連盟CEOのJT・バトソンは先週、記者団に対し「我々はこれらの選手を一つの大きな選手層として見ている。U-20代表の一員、U-23代表の一員ということではなく、アメリカ代表プログラムの一員なのだ。年齢によって出場資格を持つ大会は異なるし、もちろんその点に関して選手たちが成功できる立場に置くつもりだ。しかし、U-20ワールドカップ、オリンピック、ゴールドカップ、ネーションズリーグ、そして我々が戦うすべての試合を、2030年に向けて自分たちを準備する機会と捉えている。
「全員にそれを受け入れてもらい、我々と同じようにその機会に胸を躍らせてほしい」と語った。
選手たちにとって高揚感が本物である一方で、成長に伴う痛みもある。10代の選手たちは完成された存在ではなく、どのレベルでも彼らを試す瞬間が訪れる。あるレベルにまだ準備ができているとも、できていないとも限らない選手もいるだろう。指導陣の想定以上に先へ進む選手もいるかもしれない。すべては流動的だ。
ポチェッティーノは「我々にとっては、連盟のために最善の決断を下すべく、見て、確認して、分析することが重要だ。多くの若い才能が出てきている。そして同時に、才能とはプレーし、高いパフォーマンスを見せる能力だけではない。胸のバッジを守るために戦う意欲と情熱を持つことでもある。今の我々が重点を置いているのはそこだ。こうした考え方を通じて育成していく」と述べた。
その助けとするため、ポチェッティーノは数人のベテランに頼り、このチームを2030年まで導いていくことを願う基準づくりを進めている。
「ベテラン勢」
セバスチャン・ベルハルターは、自分をベテランだとは感じていない。USMNTデビューは、わずか16カ月前のことだ。それでも、ここまで18キャップを積み重ね、ワールドカップでのゴールもある彼は、そうした立場の選手の一人になっている。つまり、リーダーでなければならないということだ。
「実際、『年上の選手たち』という言い方はしっくりくると思う」と彼は語った。「このチームに加わってまだ1年しかたっていないのに、自分が年上の選手側にいるなんて信じられないよ。そういうものとして受け止めるしかないし、僕たちにとって大事なのはそれぞれのパフォーマンスであり、しっかり基準を保つことだ。そして、自分たちの周りにいるみんなに、この国の一員であることがどういう意味を持つのか、そのために何が必要なのかを示すことでもある」
ここまでのところ、歓迎は両手を広げるような形で行われている。ピエールによれば、通過儀礼のようなものはないという。ただ、マイルズ・ロビンソンは、クリス・リチャーズがまもなく合流すれば歌を披露させられるかもしれないと冗談交じりに話していた。全体として、ベテランたちの役割は、最終的には自分たちと同じポジションを争い、ときに対峙することになる選手たちの集団に対し、導く存在となることにある。
ロビンソンは以前にもその役割を担ったことがある。前回のオリンピックに向けた戦いでは、オーバーエイジ選手としてチームに加わっていた。ただ、今回のグループはその時よりもさらに若い。
「この若い選手たちを見ていると、とてもプロフェッショナルだと思う」と、そのセンターバックは火曜日に語った。「16歳、18歳、20歳という年齢を考えれば、驚くほど成熟している。試合への理解も深いし、学びたい、良くなりたいという気持ちを持っている。成長し、発展したいと思っているし、若い選手にはそういうマインドセットが必要なんだ。
「何でも吸収するスポンジのような存在でありたいと思うものだし、学び、自分にはまだ学ぶべきことがたくさんあると理解し、自分自身のプレーにも、チーム全体としてのプレーにも、まだまだ伸びしろがあると認識することが大切だ。彼らがオープンマインドを保ち続ける限り、僕たちには明るい未来があると思う」
忍耐強く待ち続ける
キャンプが始まる前から、ポチェッティーノは若きスターたちに警鐘を鳴らしていた。彼らはまだ「成し遂げた」わけではない。これは到達点ではない。確かに一つのステップであり、祝う価値のあるものではあるが、これで終わりではない。
「最も重要なのはリスペクトだと思うし、彼らは敬意を持つ必要がある」と、ポチェッティーノはメンバー発表前の記者会見で語った。「もちろん、我々は才能のある選手を求めている。勇気を持ち、自信を感じている選手を求めている。ただ、自分が示していないことまで感じてはいけない。少し順序を外れたことを言う資格があるのは、メッシのような場合だけだと思う。
「バロンドールを8回受賞しているなら、そうだな、ある程度の傲慢さを持って話してもいいかもしれない。だが、それでも……若いうちから、自分はここでプレーできる、あそこでプレーできる、あるいはプレーできると話し始めるならね。私は、それが最高の形でキャリアを築く正しいやり方だとは思わない。だからこそ、我々は注意深くある必要がある」
ポチェッティーノはここ数週間、この点を何度か繰り返している。慎重でありたいということだ。選手たちに挑戦を与えたい一方で、圧倒してしまいたくはない。自信を築かせたい一方で、実際以上の存在だと思い込ませたくもない。シニア選手のように見え、振る舞ってほしい一方で、実際にそのレベルで競うにはまだやるべきことがあると理解してほしいのだ。
最終的に、それこそがこのキャンプの目的である。ユースとシニアのレベル差を埋めることだ。メンターは豊富におり、短期的にも長期的にも目標に不足はない。そしてポチェッティーノ自身も、最も若いスターの何人かに対しては、もう少し忍耐強く、理解を示す必要があることを分かっている。
「選手は一人ひとり成熟度が違うと思う」と彼は語った。「もちろん、彼らを知る絶好の機会だ。我々には16歳の選手もいるので、その点には配慮し、尊重しなければならない。ただ、彼らがどんな選手なのかを知ることは重要だと思う。もちろん、彼らが我々に加わるのは初めてで、このレベルでの初めての経験にもなるのだから、少し多めに注意を払うことになるだろう。
「最初はこうした子どもたちに少し多くの時間をかけることになると思うが、その後はごく自然な関係になっていくはずだし、とても自然な形で関係を築き、育てていけるだろう」
その関係は築かれつつある。USMNTの10代のスターたちは、自分たちのヒーローと顔を合わせ、ともにトレーニングしている。そして、すべてが終わる頃には、どのような形で求められようとも米国を代表する準備ができているはずだと、ポチェッティーノは語っている。