ジョージア州フェイエットビル -- アメリカ男子代表のキャンプ最初の数日間で、すでに興味深い構図が浮かび上がっている。一部の選手は今、幼少期のヒーローとチームメートになっているのだ。そして彼らは、そのことを話題にするのをためらっていない。そうした会話からは少し気まずい場面も生まれているが、ほとんどは笑いと肩を抱くしぐさで終わっている。

今回のアメリカ男子代表キャンプには13人の初招集選手が参加しており、その中には10代の選手が8人含まれる。最年少はまだ16歳だ。何人かにとっては、長年遠くから見てきた選手たちが、突然トレーニングピッチで自分の隣にいる状況となっている。

ニール・ピエールは、この夏のワールドカップで活躍した選手たちに憧れていたと話す。現在ニューヨーク・レッドブルズでプレーするアドリ・メフメティとジュリアン・ホールは、クラブの元スターであるタイラー・アダムスに憧れて育った。ジャスティン・エリスは、ジョバンニ・レイナが「何年も」自分のお気に入りの代表選手だったと語っており、その告白はレイナ本人を含む多くの人々に衝撃を与えた。アメリカ男子代表の「ベテラン」がまだ23歳だからだ。

「そうだね、少し年を取った気分にはなるよ」とレイナは笑いながら語り、「でも、彼らの多くがここにいるのはうれしい」と続けた。

ある意味で、このキャンプは世代交代だ。ベテラン中心の中核メンバーに対し、新世代が台頭してきていることを意識させるものでもある。一方で、異なる大会や目標を掲げる新たなサイクルの始まりに向け、選手層が自然に入れ替わっていく中での単なる拡大でもある。

ただ、これはすべて意図的なものでもある。マウリシオ・ポチェッティーノが今回のキャンプでこの特定のメンバーを招集したのには理由がある。日程のタイミング、若手スターたちのパフォーマンス、今後の道筋と大会、そのすべてが積み重なり、この若返り策を始める適切な時期だという結論につながった。この流れは定着するものである一方、ネーションズリーグで競争的な試合が始まる今後数週間のうちに薄れていくことにもなる。

もっとも今は、対応すべき特別なキャンプがある。ポチェッティーノは、これがその後に枝分かれし、今後何年にもわたって複数のレベルで成功を生み出すことを願っている。

「いや、選手たちは何らかのグループや1つのチームに属しているのではない。彼らは連盟に属している。それが最も重要なことだ」とポチェッティーノは語った。「私たちはそれを築いていると思うし、そのビジョンすべてを適用していく必要がある。そして、それこそが将来に向けて私たちが進みたい道だと思う」