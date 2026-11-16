マンチェスター・ユナイテッドの混乱は続く！ 正式監督として2年契約を結んでからわずか7カ月で、マイケル・キャリック監督は解任された。後任のマウリシオ・ポチェッティーノ監督には、現実に降格の危機に陥っている低迷チームを立て直すという難題が待ち受ける。

昨季のプレミアリーグを3位で終えたユナイテッドが、キャリック監督の下でこれほど急速に衰退したのは衝撃的だったが、驚くべきことではない。サー・アレックス・ファーガソン退任後は一歩前進するたびに二歩後退してきた。ここまで来れば、責任の一部しか監督にはないことは明らかだ。

グレイザー家のオーナー体制下では、フットボールよりも商業的利益が優先されてきた。イネオスが少数株式を取得し、2024年初頭にフットボール部門の運営権を握ってからも、その構図は変わっていない。グレイザー家がクラブ買収に使った借入金の利息を返済するための巨額の支払いに加え、同家が毎年数百万ポンドを配当金として引き出しているため、ユナイテッドには今も数十億ポンドの負債が残っている。

それでも、事態が好転する兆しはあるかもしれない。グレイザー家がクラブの売却を検討していると主張する声がある。同家は2022年11月にも売却手続きを始めたが、最終的にはクラブの完全売却を見送った。それでもユナイテッドのファンは、今後数カ月で自分たちがかけ続けてきた圧力がついに実を結ぶことを願っているだろう。

間違いなく、グレイザー家が去らない限り、ユナイテッドが頂点に返り咲くことはない。ポチェッティーノ監督は奇跡を起こせるわけではない。米国人オーナーがつくり出した有害な環境では、どんな監督も長期的なプロジェクトを実現できないだろう。それでも、チェルシーとトッテナムの元監督であるポチェッティーノは、現在のチームを苦しめる最大の問題を解決できれば、キャリックが果たせなかった成果を挙げ、より明るい未来に向けたチームづくりを始められるはずだ……。