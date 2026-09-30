マイケル・オリーセ：下部組織での苦闘から、バイエルン・ミュンヘンでの輝きによって世界最高峰であることを証明するまで
マイケル・オリーズが2024年パリ五輪で輝きを放っていた頃、ティエリ・アンリはこう宣言していた。「まだ何も見ていない。これは始まりにすぎない」と。そして、その言葉は正しかった。この2年間でオリーズはバイエルン・ミュンヘンとフランス代表の両方でプレーのレベルをまったく別次元へ引き上げ、GOALのワールドクラスクラブ入りは当然の流れとなった。
アンリが「マイケルのような選手に出会うことはそう多くない」と語ったように、オリーズは観客を総立ちにさせ、さらには偉大なジネディーヌ・ジダンでさえ純粋な喜びからタッチライン沿いを走ってボールを蹴り出してしまうような、胸躍る才能の持ち主だ。
「少しばかげていたね」と、伝説の背番号10は自身の愉快な反応について語った。その場面は火曜夜のフランス対ベルギーのネーションズリーグで、オリーズが自陣内で少なくとも15ヤード（約13.7メートル）入った位置でボールを受け取り、試合終盤に鮮やかなカーブシュートで決勝点を決めた時のものだった。
「彼がDFをドリブルでかわしたのを見た時、自分の中で『決める』と思った。そして私は心から彼を後押ししていた。私はこういうタイプの選手が大好きなんだ。彼は並外れた才能の持ち主だ。プレーする時、彼はファンを楽しませようとしている。
「だが、それだけではない。彼は試合を読む感覚にも優れ、相手の動きを予測し、いつ仕掛けるべきか、いつ下がるべきかを分かっている」
その意味で、オリーズは本質的に理想的なアタッカーだ。ボールを持っていない時にもハードワークしながら、ひとたび足元に入れば信じがたいほど簡単そうにプレーを見せてしまう。ただ、フランス代表のこのアタッカーにとって、物事が常にこれほど順調だったわけではない。子どもの頃からワールドクラスの可能性に疑いの余地はなかったかもしれないが、その唯一無二の個性はかつて懸念材料でもあった……
反骨のキャラクター
オリーズはロンドンで、ナイジェリア人の父とフランス系アルジェリア人の母の間に生まれ、その才能はごく幼い頃から明らかだった。 「6歳の時点ですら、信じられないような小さなフットボーラーだった」と、今年初めにヘイズ＆イェディングでオリーズを指導したマイケル・リチャーズが『The Athletic』に語っていた。「まるでアイススケーターがサッカーをしているのを見ているようだった。あの子はピッチを滑るように動き回っていたんだ」
当然ながら、この優雅で、なおかつ異例なほど利他的なアタッカーには、ロンドンの強豪クラブがすぐに注目した。ただ、その時点ですでにオリーズが一筋縄ではいかない性格であることは明らかだった。
『Football London』によれば、チェルシーのトライアルに参加する条件として、自身の「愛するマンチェスター・ユナイテッドのシャツ」を着ることを認めるよう、両親に伝えていたという。
その並外れた才能を考えれば当然のことながら、チェルシーはそれでも彼と契約した。しかし、クラブでの7年間に時折見せた反抗的な振る舞いが、最終的には2016年の放出につながった。
複数の報道によれば、彼は悪い子どもではなく、ただ扱いが難しかっただけだったという。だが、その後のマンチェスター・シティでの期間もあまりに早く終わりを迎えると、オリーズがそのポテンシャルを実現できないのではないかという現実的な懸念が生まれた。
「私は彼にこう言ったのを覚えている。『お前は今14歳だ。4年後には18歳になり、お前を信じなかった全員を後悔させたいと思うはずだ』と」と、オリーズの元指導者で、We Make Footballersのショーン・コンロンが『The I Paper』に語った。 「そして、［チェルシーとシティからの放出は］彼を変え、今の彼にした重要な一部だった。なぜなら、彼はそこから本気で打ち込むようになったからだ」
転機
しかし、オリーセは2017年に無所属の期間を6カ月過ごした後に加入したレディングで実際に立ち直った一方、そのよそよそしい態度は引き続き問題を引き起こしていた。元レディング指揮官ジョゼ・ゴメスは、クラブのU-16でプレーするオリーセを見た瞬間からトップチームに加えたいと考えていたが、それを阻まれていた。
「クラブのアカデミー幹部から、彼は授業に出ておらず、学業に対して非常に無責任だと聞かされた」と、このポルトガル人指揮官は『Diario AS』に語った。「彼を昇格させれば、ユースアカデミーのほかの選手たちに悪い見本になると言われた。彼に対して定められた計画の中で、学生としての義務を果たしていなかったからだ。
「チェルシーが彼を追い出したのも、レディングで一部がそうしようとしたのと同じ理由だ。授業に出ず、勉強にも注意を払わなかったからだ」
それでもゴメスはひるまなかった。オリーセをトップチームに加えるべきだという考えを曲げなかった。「私はユースアカデミーの幹部に、あの少年は数学者やエンジニアになりたいのではなく、サッカー選手になりたいのだ、そしてそれは彼の血の中にあるのだと伝えた」と、彼は語っている。
指揮官にとって唯一の懸念は、オリーセがプレミアリーグ以上に激しさのあるチャンピオンシップのフィジカルに対応できるかどうかだった。
「彼がシティを去ったのは、チームメートに笑われたからだった」と、ゴメスは主張した。「彼の腕は細く、イングランドの少年たちは屈強だった。フィットネスコーチが腕立て伏せをするよう指示した時、彼はかなり苦しみ、チームメートは彼をからかった。彼は屈辱を感じて去った。
「だが私は、彼のチャンピオンシップデビューに向けた準備プランを立て、練習で彼に激しくタックルする際には手加減しないよう選手たちに伝えた。プロサッカーがどのようなものかを学ばせるためだ。
「マイケルは、みんなが自分に厳しく当たると不満を口にし、泣いていた。当時はそれを理解していなかった。だが私は、チームメートの守備的なプレーを1週間泣かずに耐え抜けたら、招集すると伝えた。
「そして私は実際にそうした。彼が際立った存在になるのは明らかだったから招集し、10代のうちに先発に定着するまで、徐々に出場時間を与えていった」
プレーで語らせること
オリーズがレディングのトップチームに定着して以降、振り返ることなくここまで来たと言ってしまうのは、少し単純化しすぎだろう。その間にも、乗り越えなければならない障害はあった。彼はすぐさまこの職業の頂点へと押し上げられたわけではなかった。
オリーズはクリスタル・パレスでプレミアリーグの舞台で自らの力を証明する必要があった。その上で、前のシーズンに筋肉系の問題に悩まされていた選手に対し、バイエルンが6000万ユーロ（5080万ポンド）を投じた判断が正しかったことを証明した。
そして彼はそれをやってのけただけでなく、それ以上のことまで成し遂げた。今年のバロンドール受賞候補の本命はハリー・ケインと見なされているかもしれない。しかし、文字どおり昨季のドイツにおいてオリーズ以上の選手はいなかった。そしてその後にワールドカップへ向かい、これまでペレが保持していたアシスト記録を打ち立てた。
しかも、フランス代表への適応もまた何の苦労もなく進んだわけではない。レ・ブルーでプレーし始めた当初、彼は決して流ちょうではなかったからだ。生来内向的な性格の彼にとって、それは決して理想的な状況ではなかった。
ラヤン・シェルキがワールドカップ前に語っていたように、オリーズは「1人でいるのが大好きな男」である。それでも、彼はチームメートや指導者たちから愛されている。
「彼には、試合や人生の見方において彼自身のやり方がある」と、元フランスU-23代表監督のアンリは今年初め、CBS Sportsに語った。「だからこそ、ピッチ外では彼を理解できない人がいることもある。でも彼は感じのいい人間で、素晴らしい男だ。ピッチ外では多くを語らないが、ボールを持てばプレーを通して非常にうまく意思を伝える」
インタビューではぎこちなさで知られるオリーズ自身も、自分の思いは足で語ることを常に強く信じてきたと認めている。これは明らかに、アカデミー組織の中でしばしば誤解される異端児として過ごしてきた経験に根差している。
「圧倒的な才能を持つ選手にとっても、それが難しいものであり得るということを、人は時に考えないものだ。そうした才能には、それ特有の難しさも伴うことがある」と、コンロンはThe Guardianに語っている。「マイケルにとって完璧な道のりではなかったが、それが彼のためになったと思う。
彼は少し口数が少ないかもしれないが、謙虚でとても礼儀正しい。彼のチームメートの何人かが、彼を“ロックスター”と呼んでいるのを聞いたことがある。彼の人となりには、とてもユニークな何かがある」
オリーズはピッチ内外で、間違いなく普通とは違う。そして何より素晴らしいのは、彼がまだ24歳にすぎないという点だ。これは本当にまだ始まりにすぎないのかもしれない。彼のベストは、まだ先にある可能性すらある。