マイケル・オリーズが2024年パリ五輪で輝きを放っていた頃、ティエリ・アンリはこう宣言していた。「まだ何も見ていない。これは始まりにすぎない」と。そして、その言葉は正しかった。この2年間でオリーズはバイエルン・ミュンヘンとフランス代表の両方でプレーのレベルをまったく別次元へ引き上げ、GOALのワールドクラスクラブ入りは当然の流れとなった。

アンリが「マイケルのような選手に出会うことはそう多くない」と語ったように、オリーズは観客を総立ちにさせ、さらには偉大なジネディーヌ・ジダンでさえ純粋な喜びからタッチライン沿いを走ってボールを蹴り出してしまうような、胸躍る才能の持ち主だ。

「少しばかげていたね」と、伝説の背番号10は自身の愉快な反応について語った。その場面は火曜夜のフランス対ベルギーのネーションズリーグで、オリーズが自陣内で少なくとも15ヤード（約13.7メートル）入った位置でボールを受け取り、試合終盤に鮮やかなカーブシュートで決勝点を決めた時のものだった。

「彼がDFをドリブルでかわしたのを見た時、自分の中で『決める』と思った。そして私は心から彼を後押ししていた。私はこういうタイプの選手が大好きなんだ。彼は並外れた才能の持ち主だ。プレーする時、彼はファンを楽しませようとしている。

「だが、それだけではない。彼は試合を読む感覚にも優れ、相手の動きを予測し、いつ仕掛けるべきか、いつ下がるべきかを分かっている」

その意味で、オリーズは本質的に理想的なアタッカーだ。ボールを持っていない時にもハードワークしながら、ひとたび足元に入れば信じがたいほど簡単そうにプレーを見せてしまう。ただ、フランス代表のこのアタッカーにとって、物事が常にこれほど順調だったわけではない。子どもの頃からワールドクラスの可能性に疑いの余地はなかったかもしれないが、その唯一無二の個性はかつて懸念材料でもあった……