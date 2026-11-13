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Portugal Cristiano Ronaldo retirement GFX 1:1GOAL

ポルトガルがクリスティアーノ・ロナウドの穴を埋めるのは、ピッチ上よりピッチ外の方が難しい理由

このスーパースターの代表引退が、母国のサッカー連盟にとって経済的な「悲劇」と評されている理由は容易に理解できる。

Mark Doyle
翻訳者：

  • クリスティアーノ・ロナウドは、代表引退に際してはポルトガルにとって正しい選択をすると、常々主張していた。「自分がもう何の貢献もできていないと感じたら、真っ先に身を引く」と、2024年2月に語っている。「難しい決断にはならないだろう」。だが、現実はまるで違った。

    ロナウドはどうしても身を引くことができず、彼を個人的に知る人々もまったく驚かなかった。「彼にはそれができないと思う」。かつてマンチェスター・ユナイテッドでチームメイトだったガリー・ネヴィルは、そのわずか6カ月後、『The Overlap』でそう語った。ドイツでの欧州選手権でロナウドが不本意な大会を過ごした後のことだった。「選手は身を引くべき時を自分で分かることもある。だが、分からずに誰かから言われる必要がある選手もいる」

    ロナウドが後者に当てはまるのは明らかだった。だが、ネヴィルには一つの疑問があった。「誰が彼に言うんだ？」

    率直に言えば、ジョルジェ・ジェズスは愚かな振る舞いを容赦しない人物だが、ポルトガルのスーパースターを事実上、代表の舞台から退かせる役目を担うとは思えなかった。ロナウドはジェズスのポルトガル代表監督就任を支持し、72歳の同監督について、公の場で「適任だ」とさえ評していた。ロベルト・マルティネスの後任としての評価だった。そして、その見方が正しかったことはすでに証明された。ただし、ロナウドが思い描いていた理由からではない。

    ジェズスは41歳のロナウドを自身の構想に含めながらも、その中心には据えなかった。ロナウドは約束が破られたと主張した。いつ、どこで、どれだけの時間プレーするかについて合意があったという。しかしジェズスは、優れた監督ならそうするように、起用や交代をすべて試合の状況に応じて判断した。たとえそれが、同国の最多得点選手を90分間ベンチに置くことを意味してもだ。

    ロナウドは約2000語に及ぶ声明で、指揮官を「尊大な態度」だと非難した。その上で、先月のデンマークとのネーションズリーグ戦を前に代表チームから離脱したことによる出場停止処分と、最終的な代表引退について、それぞれの条件を自ら示した。だが、結果的にロナウドは強気に出すぎて、折れることになった。代表でのキャリアに終止符を打たざるを得なくなったのは、クラブのシーズン途中だった。

    それでも、自身の功績に傷をつけ、ポルトガルの過去3度の国際大会での戦いにも悪影響を及ぼしたとはいえ、ロナウドの不在は惜しまれるだろう。ポルトガルサッカー連盟（FPF）が説明したように、その影響力は長きにわたり「ピッチを囲む4本のラインをはるかに超えて」いた。

  • ポルトガルのMVP

    Portugal v France - Final: UEFA Euro 2016
    Getty Images Sport

    ロナウドが登場するまで、ポルトガル代表は主要な国際大会で一度も優勝したことがなかった。

    ロナウドによれば、今年のワールドカップ直後に代表を引退するつもりだったが、米国からの代表チームの帰国便でポルトガルサッカー連盟（FPF）のペドロ・プロエンサ会長に説得され、思いとどまったという。公平に見て、十分あり得る話だ。

    ポルトガル代表の選手たちは、動きの鈍いセンターフォワードを支えようとして3大会連続の主要大会で失敗していた。ロナウドが耐え難い重荷になっていたのは明らかだが、それは競技面に限った話だった。経済面では、バロンドールを5度受賞したロナウドは、連盟にとって依然として計り知れない価値を持っていた。

    実際、先月のFPFのイベントでロナウドが代表でプレーを続けることへの期待を語った際、プロエンサ会長がアル・ナスルのFWを「ポルトガルサッカーが生み出した最大の資産」と呼んだのは示唆的だ。「資産」という言葉を意図して選んだわけではなかったとしても、その表現は的確だった。ロナウドはもはやポルトガル代表の先発にふさわしい選手ではないことが明らかだったが、現実的な意味ではなお代表にとって最も価値のある選手だったからだ。

  • 「ロナウド効果」

    FBL-EURO-2024-POR-TRAINING
    AFP

    今の若いファンの多くは、特定のサッカークラブではなく、スーパースター選手を追いかけている

    ロナウドはまさに一人で一つの産業を成す存在だ。そのブランド価値は10億ドルに上る。ユヴェントスほどの名門クラブでさえ、商業的な魅力とソーシャルメディアのフォロワー数を高めることを主な目的として彼を獲得し、実際に成果を上げた。2018年7月10日から11日にかけて、トリノへの移籍が正式発表されてから24時間で、ユヴェントスのオンラインでのフォロワーは220万人増加した。

    サッカービジネスに関する著作を持つマルコ・ベッリナッツォ氏は、GOALにこう説明した。「ロナウド効果は確かに存在する。誰の目にも明らかだ。商業面で国際的に成長するには、クリスティアーノ・ロナウドのような世界的アイコンが必要だ。特に北米とアジアで新たな契約を生み出す上で、非常に大きな力になる」

    例えば、ロナウドがアリアンツ・スタジアムにやって来てから6カ月後、ユヴェントスはユニフォームサプライヤーのアディダスと、条件を改善した7年間の新たなスポンサー契約を締結した。契約額は3億5700万ユーロ（3億800万ポンド／3億9500万ドル）で、以前の契約の2倍に上った。その後、2019年11月にはユニフォームスポンサーのJEEPとの提携を4200万ユーロ（3620万ポンド／4640万ドル）で延長。以前の契約から2500万ユーロ増額された。

    要するに、インフルエンサーの時代には、最も影響力のある人物と関係を持つことが有益なのだ。サッカー選手でさえロナウドに続く。ロナウドがアル・ナスルへ電撃移籍してから約6カ月後には、カリム・ベンゼマやネイマールらが2022年に相次いでサウジ・プロリーグに加わった。

    もちろん、ポルトガルは、この地球上で最も有名な顔の一人とも言えるロナウドが20年にわたり代表チームの顔であり続けたことで、計り知れない恩恵を受けた。スポーツマーケティングの専門家ダニエル・サ氏はワールドカップ後、通信社『Lusa』にこう語った。「少し厳しい言い方かもしれないが、ブランドの観点から見れば、ロナウドはポルトガル代表全体に、ほかの数え切れないほどの代表チームを合わせたものよりも、比較にならないほど大きな存在だ」

    「彼が去る時は悲劇になるだろう。どれほどのメディアの注目を失うことになるのか、まだ人々は理解していないからだ。我々は高速の下りエスカレーターに乗ることになる。20年以上にわたり、数多くの契約を結び、多額の収益を得ることを可能にしてきたのは彼なのだ」

    そうした意味で、ロナウドの代わりはほぼいない。「彼自身が世界規模のコミュニケーション・プラットフォームなのだ」と、サ氏は引退発表後、『EFE』に語った。「つまり、ポルトガルが失うのは並外れた選手だけではない。ポルトガルというブランドを国際的に広める最大の存在も失うのだ」

  • ラモス、ステップアップの準備はできたか？

    Portugal v Norway - UEFA Nations League 2026/27 Group A4 MD4
    Getty Images Sport

    ゴンサロ・ラモスは、ポルトガル代表の攻撃をけん引する役割で、すでに上々の滑り出しを見せている。

    奇妙に聞こえるかもしれないが、ポルトガル代表にとって、ロナウドがピッチ上に残す大きな穴を埋めるのは、むしろ容易になりそうだ。ロナウドは代表戦史上最多得点を誇る選手だ。それでも、まだごく初期の兆候を見る限り、ポルトガル代表が彼抜きで得点に苦しむことはなさそうである。

    ゴンサロ・ラモスがロナウドとは違う選手であることは明らかだ。しかし、2022年ワールドカップのスイス戦で元キャプテンに代わって出場し、ハットトリックを達成して以来、少なくともポルトガル代表の攻撃を先頭でけん引し、見事な成果を上げられることを示してきた。

    もちろん、ロナウドの退き方が険悪なものだっただけに、ACミランのストライカーにかかる重圧は今後、計り知れない。それでも、先月のデンマーク戦とノルウェー戦ではラモスに注目が集まるなか、両試合で得点。先発した直近3試合で3得点、代表での直近5試合で4得点とした。ワールドカップでは、ロナウドが再びポルトガル代表の第一選択の9番にふさわしいことを示せずにいた一方で、ラモスの出場時間はわずか34分だった。その事実が、今となってはばかばかしく思えるほどだ。

    もっとも、重要なのはラモスが何点取るかというより、最前線でどれだけうまく攻撃をけん引できるかだろう。だからこそ、ポルトガルの日刊紙『ア・ボラ』が先月のウェールズ戦に向けて読者に希望の先発メンバーを尋ねた際、ラモスはロナウドよりも優先して選ばれた

    なぜか。ロナウドが国のためにしてきたことすべてに、今後も感謝し続ける国民でさえ、あまりにも長い間、チーム全体の必要よりも一人の選手の利益が優先されてきたと認めているからだ。その結果、ポルトガル代表の才能あるサイドの選手たちや優れたMFたちには、現代の試合で求められる動きと運動量を備え、攻撃陣全体の潜在能力を最大限に引き出すセンターフォワードが欠けていた。

    ポルトガル代表の新たな「黄金世代」が今後数年で主要タイトルを獲得できる保証はまったくない。ただ、40代前半のFWよりも20代半ばのFWを擁する今のほうが、その可能性が高いことは明らかだ。

    もちろん、ロナウドのポルトガルサッカーへの貢献を過小評価すべきではないし、過小評価することもできない。彼らはともに歴史をつくった。その得点力も、人々を引きつける力も惜しまれるだろう。ポルトガル代表がロナウドを擁した当時ほどの人気や収益性を再び得ることは、おそらくない。彼の引退は間違いなくブランド力を弱めるが、チームはすでに強くなっているように見える。