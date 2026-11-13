ポルトガルがクリスティアーノ・ロナウドの穴を埋めるのは、ピッチ上よりピッチ外の方が難しい理由

クリスティアーノ・ロナウドは、代表引退に際してはポルトガルにとって正しい選択をすると、常々主張していた。「自分がもう何の貢献もできていないと感じたら、真っ先に身を引く」と、2024年2月に語っている。「難しい決断にはならないだろう」。だが、現実はまるで違った。

ロナウドはどうしても身を引くことができず、彼を個人的に知る人々もまったく驚かなかった。「彼にはそれができないと思う」。かつてマンチェスター・ユナイテッドでチームメイトだったガリー・ネヴィルは、そのわずか6カ月後、『The Overlap』でそう語った。ドイツでの欧州選手権でロナウドが不本意な大会を過ごした後のことだった。「選手は身を引くべき時を自分で分かることもある。だが、分からずに誰かから言われる必要がある選手もいる」

ロナウドが後者に当てはまるのは明らかだった。だが、ネヴィルには一つの疑問があった。「誰が彼に言うんだ？」

率直に言えば、ジョルジェ・ジェズスは愚かな振る舞いを容赦しない人物だが、ポルトガルのスーパースターを事実上、代表の舞台から退かせる役目を担うとは思えなかった。ロナウドはジェズスのポルトガル代表監督就任を支持し、72歳の同監督について、公の場で「適任だ」とさえ評していた。ロベルト・マルティネスの後任としての評価だった。そして、その見方が正しかったことはすでに証明された。ただし、ロナウドが思い描いていた理由からではない。

ジェズスは41歳のロナウドを自身の構想に含めながらも、その中心には据えなかった。ロナウドは約束が破られたと主張した。いつ、どこで、どれだけの時間プレーするかについて合意があったという。しかしジェズスは、優れた監督ならそうするように、起用や交代をすべて試合の状況に応じて判断した。たとえそれが、同国の最多得点選手を90分間ベンチに置くことを意味してもだ。

ロナウドは約2000語に及ぶ声明で、指揮官を「尊大な態度」だと非難した。その上で、先月のデンマークとのネーションズリーグ戦を前に代表チームから離脱したことによる出場停止処分と、最終的な代表引退について、それぞれの条件を自ら示した。だが、結果的にロナウドは強気に出すぎて、折れることになった。代表でのキャリアに終止符を打たざるを得なくなったのは、クラブのシーズン途中だった。

それでも、自身の功績に傷をつけ、ポルトガルの過去3度の国際大会での戦いにも悪影響を及ぼしたとはいえ、ロナウドの不在は惜しまれるだろう。ポルトガルサッカー連盟（FPF）が説明したように、その影響力は長きにわたり「ピッチを囲む4本のラインをはるかに超えて」いた。