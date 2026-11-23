ユナイテッドがアンフィールドでの判定を不当だと感じる理由はあった。開始10分を迎える前に、レニー・ヨロがイサクを最後尾で倒したとして一発退場となり、ドミニク・ソボスライがそのFKをゴール下隅へ力強く決めた。これで試合は事実上、決着した。

マタイス・デ・リフトが前線へ送られた浮き球の軌道を見誤り、イサクにゴールへ抜け出す機会を与えた。しかし、スウェーデン人FWの大きくなったファーストタッチは、ユナイテッドGKセンネ・ラメンスの手に収まっていた。ヨロがイサクを倒した行為をファウルとした主審の判断は正しかったが、明白な得点機会を阻止したわけではなく、妥当な処分はイエローカードだった。

試合後、ポチェッティーノはこの判定を「不公平」と評し、主将ブルーノ・フェルナンデスは現在の審判体制そのものに根本的な欠陥があると示唆した。「決してレッドカードではない」とフェルナンデスは語った。「倒れたことは理解できる。でも、決してレッドカードではない。ピッチ上には審判が大勢いて、VARにも大勢いて、あれほど長い時間をかけて確認したのに、試合を変えてしまうようなミスをした。FKから失点したのは審判のせいではないが、試合は完全に変わった」

とはいえ、両チームの総合的な差を説明する言い訳にはならない。11人対11人のままでも、勝つのはリヴァプールしか考えられなかった。リヴァプールは開始から勢いよく攻め、ヨロの退場前に３本のシュートを記録。昨年11月以来となるリーグ戦の先発を、ユナイテッドにとって例年最大の一戦で不可解にも任されたデ・リフトは対応に苦しみ、リサンドロ・マルティネスもまた守備上の大きな弱点となった。

10人の相手を圧倒するリヴァプールの姿は、昨年12月に行われたアンソニー・ジョシュアとユーチューバーのジェイク・ポールによる実力差の大きいボクシングの試合を思わせた。ユナイテッドの11本に対して27本のシュートを放ち、ボール支配率は63％、期待得点は4.38を記録。決定力がもう少し高ければ、2023年に宿敵を７－０で破った試合の再現も十分にあり得た。

解説を務めたネヴィルは、状況を踏まえれば０－４は壊滅的な結果ではないと示唆したが、かつてユナイテッドでともにプレーしたロイ・キーンは納得しなかった。「10人で結果を出したチームは、これまで一度もないのか？ できることだ。もちろん不利にはなる。だが、もっといいプレーができなかったと言うのか？」とキーンはスカイ・スポーツで述べた。「ユナイテッドはひどかった。本当に悪かったと思う。それなのにユナイテッドで何百試合もプレーしたネヴィルが、０－４で構わないと言うのか？」

「リヴァプールは８点取るべきだった。８点か９点は取れたはずだ。信じられないようなチャンスがあった。なのに、みんながピッチを去りながら『４失点ならそこまで悪くない』と言っている。悪態をつきたくなる」