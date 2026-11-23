日曜日、アレクサンデル・イサク、リオ・ングモハ、ブラッドリー・バルコラ、フロリアン・ヴィルツの前線４人が仕掛けるリヴァプールの絶え間ない攻撃を前に、マンチェスター・ユナイテッドの守備は崩壊した。その様子にギャリー・ネヴィルは深く動揺した。アンフィールドでの新監督マウリシオ・ポチェッティーノの初陣が０－４の敗戦に終わると、ユナイテッドのレジェンドは試合を振り返りながら、自分自身に怒りをぶつけるほどだった。
「誰もつま先立ちで構え、警戒し、ここ（頭を指さす）に何かしっかりしたものがあるようには見えない。そういう姿は一度も見ない。あいつらはこんな顔をしている……」。スカイ・スポーツのスタジオでユナイテッド守備陣の振る舞いを論じたネヴィルは、そう言って数秒間、無表情で前を見つめた。そして自分の頬をたたき、「目を覚ませ！」と２度叫ぶと、「お前たちはマンチェスター・ユナイテッドでプレーしているんだぞ！」と、切実さがにじむ口調で付け加えた。
隣に座っていた元リヴァプールDFのジェイミー・キャラガーは、この姿に大笑いした。しかし、ユナイテッドのファンにとって笑い事ではない。チームは完全に失速し、プレミアリーグでは11試合でわずか勝ち点８、１勝の19位。唯一の白星は８月、昇格組イプスウィッチ・タウンとのホームゲームで挙げたものだ。
状況の深刻さを示すなら、昨季のトッテナムは同じ時点で勝ち点18を獲得していたが、残留が正式に決まったのは最終節だった。最終順位は17位ウェストハムを勝ち点２上回ったにすぎない。ユナイテッドが今すぐパニックに陥るには早いとはいえ、ポチェッティーノに時間の余裕はない。
新年までの次の７試合が、今季を左右するかもしれない。マイケル・キャリックの後任となったポチェッティーノに求められたのは、クラブを欧州大会出場圏内へ引き上げることだったはずだ。だが、低迷が続けばそれは不可能になるだけでなく、ユナイテッドは本格的な残留争いに巻き込まれる。「降格するには強すぎる」とは、もはや言えなくなる。