アタランタとナポリでプレーした元サッカー選手ジョアン・バティスタ・イナシオ、通称ピアの息子であるサムエレは、ベルガモでサッカーを始めた。最初に所属したのは、叔父のジョエルソンが指導するマペッロの下部組織。ジョエルソンも元FWで、アタランタのほか、アルビノレッフェ、レッジーナなどイタリアの多くのクラブでプレーした。

家族の歩みを追うように、イナシオはアタランタの下部組織に入団。ゴールを量産し、個人でもチームでもタイトルを獲得した。15歳ですでにクラブやU-17世代で注目を集め、リヴァプール、バイエルン・ミュンヘン、パリ・サンジェルマンが動向を追っていた。

2024年、ドルトムントがイナシオをイタリアから獲得した。アタランタは、最も有望な若手の一人を奪われたとしてドイツのクラブを非難し、怒りをあらわにした。移籍から18カ月後、昨シーズンのチャンピオンズリーグのプレーオフで、アントニオ・ペルカッシ会長がこの問題を再燃させた。

「敬意を欠く行為があった。これほどの規模のクラブが問題を解決しようとしないのは嘆かわしい」と会長は語った。息子で最高経営責任者のルカも、「ドルトムントがアタランタの下部組織から選手をただ奪っていくことは許されない。癒えない傷だ」と続けた。

憤慨したペルカッシ親子は、ドイツのクラブ幹部との晩餐会をボイコットした。「癒えない傷だ」とルカは繰り返した。「サムエレはここで育ったが、不透明な形で我々から奪われた。だからFIFAに対応を求めたし、我々が正しいと信じている」

ドルトムントのマネージングディレクター、ラース・リッケンは驚きを示し、反論した。ドルトムントは両親の同意を得ることで、未成年者の移籍に関するFIFAの制限をクリアしていたという。

「未成年者の移籍だった。規則は明確で、すべてを文書で証明しなければならない。我々は非常に慎重にそれを行った。FIFAも、すべてが規則に沿っていたと確認している」と『ルール・ナハリヒテン』に語り、こう続けた。「それに、サムエレはもう1年半、我々の下でプレーしている。だから、この段階でこうした議論が起きることに非常に驚いている。クラブ首脳との晩餐会が開かれなかったことなど、これまで一度もなかった」

騒動の中でも、16歳の攻撃的MFは間もなくドルトムントのU-19で先発の座をつかんだ。2025年のU-17欧州選手権で得点王に輝くと、クラブからアメリカでのクラブワールドカップのメンバーに招集された。レアル・マドリードに敗れた準々決勝までベンチにとどまったが、メンバー入りはコヴァチの信頼を示していた。

夏の経験を終えて戻ったイタリア人選手は、その高揚感をU-19でのさらなる得点力につなげた。そして11月のU-17ワールドカップでは得点王に輝き、イタリアは3位で大会を終えた。