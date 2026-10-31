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GFX Samuele Inacio NXGN 1-1GOAL

ボルシア・ドルトムントでのサムエレ・イナシオの現状は？ デビュー、退場、そして苦戦

シーズン終盤に素晴らしい活躍を見せた元アタランタの18歳の攻撃的MFは、現在苦しい時期を過ごしている。それでも、ドイツで輝く可能性を十分に秘めている。

Peter McVitie
翻訳者：

  • サムエレ・イナシオは、ドルトムントのニコ・コヴァチ監督がロッカールームに入った時には、すでに泣いていた。ハンブルクとのブンデスリーガ開幕戦に勝利したにもかかわらず、18歳のイタリア人の逸材は慰めようがないほど落ち込んでいた。

    2点をリードして迎えた試合終了15分前、コヴァチ監督は夏の新戦力カレツァスに代えてイナシオを投入した。その3分後、イナシオは退場処分を受ける。タイミングの遅れたスライディングで、スパイクの刃が相手選手グロンベックの足首に当たり、主審はすぐにレッドカードを提示した。

    多くの人が経験不足によるものと受け止めた、痛ましい出来事だった。だが、イナシオはさらに事態を悪くした。カメラが捉える中、水のボトルを手に取ると、通路の奥にあるドルトムントのエンブレムに向けて投げたのだ。外れるとボトルを拾い、もう一度投げた。

    試合終了後、ローター・マテウスはイナシオを批判したが、ドルトムントの主将ワルター・アントンは『Sky』の生放送で擁護した。コヴァチ監督も退場は感情が高ぶったためだとして、イナシオをかばった。そして処罰する代わりに、数日後のドイツカップ、5部HEBC戦で先発起用。5-0の勝利で立て続けに2ゴールを挙げ、監督の信頼に応えた。

    その活躍から、ブンデスリーガでの2試合の出場停止処分が明ければ、イナシオはトップチームでプレーを続けると思われた。しかし、そうはならなかった。チャンピオンズリーグで敗れたボデ／グリムト戦での精彩を欠いた約1時間のプレーを除けば、サムエレはベンチにとどまり、リザーブチームでしかプレーしていない。

    昨季終盤に残した好印象とは対照的だ。U-19で輝いた後、ブンデスリーガで出場した7試合のうち4試合に先発。サッカー選手を親に持つイナシオはコヴァチ監督のプレス戦術にうまく適応しているように見え、マンチーニ監督からイタリア代表にも招集されていた。

    GOAL は、かねてよりイタリアサッカー界屈指の有望株と目されてきたイナシオの可能性と現状を分析する。

  • すべてはどのように始まったのか

    Italy U15 v Poland U15 - International Friendly
    Getty Images Sport

    ベルガモ生まれのイナシオは、父と叔父の後を追ってアタランタに入ったが、ドルトムントに説得されて移籍を決めた。

    アタランタとナポリでプレーした元サッカー選手ジョアン・バティスタ・イナシオ、通称ピアの息子であるサムエレは、ベルガモでサッカーを始めた。最初に所属したのは、叔父のジョエルソンが指導するマペッロの下部組織。ジョエルソンも元FWで、アタランタのほか、アルビノレッフェ、レッジーナなどイタリアの多くのクラブでプレーした。

    家族の歩みを追うように、イナシオはアタランタの下部組織に入団。ゴールを量産し、個人でもチームでもタイトルを獲得した。15歳ですでにクラブやU-17世代で注目を集め、リヴァプール、バイエルン・ミュンヘン、パリ・サンジェルマンが動向を追っていた。

    2024年、ドルトムントがイナシオをイタリアから獲得した。アタランタは、最も有望な若手の一人を奪われたとしてドイツのクラブを非難し、怒りをあらわにした。移籍から18カ月後、昨シーズンのチャンピオンズリーグのプレーオフで、アントニオ・ペルカッシ会長がこの問題を再燃させた。

    「敬意を欠く行為があった。これほどの規模のクラブが問題を解決しようとしないのは嘆かわしい」と会長は語った。息子で最高経営責任者のルカも、「ドルトムントがアタランタの下部組織から選手をただ奪っていくことは許されない。癒えない傷だ」と続けた。

    憤慨したペルカッシ親子は、ドイツのクラブ幹部との晩餐会をボイコットした。「癒えない傷だ」とルカは繰り返した。「サムエレはここで育ったが、不透明な形で我々から奪われた。だからFIFAに対応を求めたし、我々が正しいと信じている」

    ドルトムントのマネージングディレクター、ラース・リッケンは驚きを示し、反論した。ドルトムントは両親の同意を得ることで、未成年者の移籍に関するFIFAの制限をクリアしていたという。

    「未成年者の移籍だった。規則は明確で、すべてを文書で証明しなければならない。我々は非常に慎重にそれを行った。FIFAも、すべてが規則に沿っていたと確認している」と『ルール・ナハリヒテン』に語り、こう続けた。「それに、サムエレはもう1年半、我々の下でプレーしている。だから、この段階でこうした議論が起きることに非常に驚いている。クラブ首脳との晩餐会が開かれなかったことなど、これまで一度もなかった」

    騒動の中でも、16歳の攻撃的MFは間もなくドルトムントのU-19で先発の座をつかんだ。2025年のU-17欧州選手権で得点王に輝くと、クラブからアメリカでのクラブワールドカップのメンバーに招集された。レアル・マドリードに敗れた準々決勝までベンチにとどまったが、メンバー入りはコヴァチの信頼を示していた。

    夏の経験を終えて戻ったイタリア人選手は、その高揚感をU-19でのさらなる得点力につなげた。そして11月のU-17ワールドカップでは得点王に輝き、イタリアは3位で大会を終えた。

  • 絶好のチャンス

    FBL-GER-BUNDESLIGA-DORTMUND-FREIBURG
    AFP

    イナシオはバイエルン戦でドルトムントでのデビューを果たし、2025-26シーズン終盤に存在感を示した。

    出場こそしなかったものの、チャンピオンズリーグのアタランタ戦で注目を集めたイナシオは、その数日後にドイツサッカーでデビューを果たした。ドルトムントがバイエルンに1-2とリードされる中、コバチ監督は残り15分での同点を狙い、バイアーに代えてイナシオを投入した。

    ドルトムントの慎重なプレスに合わせ、サムエレはパスコースを遮る位置をうまく取った。投入から1分後にはムシアラとオリーセのワンツーを阻止。その後、左サイドを駆け上がり、競り合いで倒れた。間もなくドルトムントは同点に追いついた。最終的にはバイエルンが3-2で勝利したものの、イナシオは鮮やかなデビューを飾った。

    「素晴らしい瞬間だ。人生で最高の瞬間だよ。監督とスタッフが僕を信頼してくれているから、難しくはなかった」とイナシオは語った。「ベンチにいた時、コバチ監督に『サム、準備しておけ！』と言われた。数秒で着替えて、準備ができた」

    コバチ監督は次のように語った。「彼のデビューには満足している。バイエルンを相手に、悪くなかった！　彼は素晴らしい選手だ。コンディションを維持できれば、輝かしいキャリアを歩めるだろう。17歳にして、すでにチャンピオンの資質を備えている。このクラブ、イタリアサッカー、そしてイタリア代表の未来だ。急速に成長しており、強い気持ちと高い技術を持っている。イタリアでは彼のような選手を『ファンタジスタ』と呼ぶ。10番でも8番でも、17歳の彼には30歳の選手が気づかないものが見えている」

    その後さらに2試合をベンチで過ごしたイナシオは、ボルシア・ドルトムントが2位で終えたブンデスリーガの最終4試合で先発に定着した。フライブルク戦での初先発では、ロングボールを収めて前進し、ブラントにパス。ブラントのクロスからギラシが無人のゴールに決めた。60分を過ぎたころには、バイアーのアシストを受けてインサイドキックでシュートを放ったが、GKに阻まれた。

    約2週間後のアイントラハト・フランクフルト戦では、至近距離からヘディングシュートを放つも、GKに防がれた。しかし後半に挽回する。左サイドでボールを奪い、相手の守備をかわした後、倒されながらもバイアーのクロスを押し込んで決勝点を挙げ、最終スコアを3-2とした。

  • どう進んでいるか

    FBL-GER-BUNDESLIGA-DORTMUND-HSV
    AFP

    今季ブンデスリーガでの初出場からわずか3分で受けたレッドカードが、イナシオの歩みを妨げた。

    昨季終盤に見事なパフォーマンスを見せたイナシオは、意気込んでいた。だが、今季のリーグ開幕後は現実を突きつけられている。

    バイエルンに敗れたスーパーカップでは先発したものの、ブンデスリーガ開幕戦ではベンチスタート。コバチ監督は新加入のコンスタンテリアスとカレツァスを優先した。前者がゴールを決め、後者がアシストを記録する中、指揮官は74分にカレツァスに代えてベルガモ出身のイナシオを投入した。

    しかし、ギラシの弱いパスをめぐってグロンベックと競り合った際、イナシオは遅れてスライディングに入り、足裏を見せた。主審はVARの確認を待つこともなく、投入からわずか3分で退場を命じた。

    試合終了後には、トンネルの出口でドルトムントのエンブレムに向かってボトルを2度投げつける姿を捉えた映像にも注目が集まった。

    「それはもっとひどい」とマテウスは生放送でコメントした。一方、キャプテンのアントンはこう語った。「見栄えは悪いが、感情が表に出たんだ。笑顔で立ち去る選手より、怒っている選手のほうがいい。彼は若く、意欲も非常に高い。この状況にはいら立ちを覚えるだろう。素晴らしい力を持っているが、あのレッドカードは痛かった」

    コバチ監督も理解を示し、ロッカールームでの様子を明かした。「試合終了後、ロッカールームで彼が泣いているのを見た。どんな心境だったかは想像できるだろう。このスタジアムで、ブンデスリーガでは初めての退場だった。チームの助けにならなかったのは確かだ。この経験から学ばなければならない。プレーには遅れたが、我々が求めているのはあの姿勢だ。彼は気持ちを込めてプレーしている」

    ブンデスリーガで2試合の出場停止処分を受けたイナシオには、HEBC戦ですぐに挽回の機会が訪れた。主に右サイドでプレーし、ドルトムントが5-0で勝利した試合の2点目に絡んだ。相手DFを抑え、フェイントでかわしてリエルソンにパスを送ると、そのリエルソンのアシストからスヴェンソンが得点した。5分後にはザビッツァーのアシストをゴールに押し込み、前半終了間際にはボールをコントロールしてゴール下隅へ流し込んだ。

    それ以降、イナシオの出場は1試合だけだ。ボデ／グリムト戦では対人戦で存在感を示せず、期待に応えられなかった。試合はノルウェーのチームが1-0で勝利した。

    コンスタンテリアスとカレツァスが負傷しているにもかかわらず、コバチ監督はギラシを支えるため、異なる布陣やほかの選択肢を使い分けている。

  • 主な強み

    HEBC Hamburg v Borussia Dortmund - DFB Cup 2026/27
    Getty Images Sport

    イナシオの才能は疑いようがなく、ドルトムントは彼がサッカー界で成功できると確信しているようだ。

    イナシオは生粋の攻撃的MFで、優れたドリブル、広い視野、ボールを持たないときの動きが持ち味だ。憧れの選手はネイマールとクリスティアーノ・ロナウドだが、自分により近いのはロドリゴだと感じている。

    これまでセカンドストライカー、トップ下、左ウイングとしてプレーし、内側に切れ込んでシュートスペースをつくってきた。

    「サムはチームに多くのものをもたらしてくれる。ピッチ上で賢く、ボールを持ったときも落ち着いていて、連係プレーにも優れている」と、イナシオが2029年6月までの契約延長にサインした後、ドルトムントのスポーツディレクター、オーレ・ブックは語った。「さらに、スペースを見つける感覚にも優れ、ゴール前でも脅威になる。こうした資質に、勤勉さと成長への意欲が加わり、彼はすでに目覚ましい進歩を遂げた優れた選手となっている。今後も大きな目標が待っている」

    コヴァチはイナシオの取り組む姿勢を何度も称賛している。「練習で見せる努力、献身、情熱、激しさに感銘を受ける。才能ある若手に私が求めるのは、まさにそれだ。今取り組んでいることを自分のものにできれば、成果を得られるだろう。監督として、私が求めることは多くない。本当に真剣に取り組んでいる姿を見せてくれればいい。そうであれば、すぐに私の心をつかむ」

  • 改善の余地

    Samuele Inacio Borussia Dortmund 2026-27
    Getty Images

    DFBポカールで2得点を挙げて以降、イナシオの出場が1試合にとどまっていることが、さらなる懸念を呼んでいる。

    イナシオのレッドカードと感情的に崩れた様子は、精神的な成熟度に疑問を投げかけた。監督やチームメートは彼を擁護したものの、それ以来、コヴァチ監督はイナシオをあまり起用していない。先発の座を争うには、まだ時間が必要だということだ。

    18歳のサムエレは、プロサッカーで求められるフィジカル面への適応がまだ必要で、ボデ／グリムト戦での苦戦はその歩みを遅らせた。ノルウェーではボールを持たない場面で良い動きを見せたものの、試合をコントロールできなくなり、ホームチームにプレスをかけることもできなかった。

  • イタリア代表

    Samuele Inacio Italy 2026
    Getty Images

    ブラジルからの国籍変更の打診を断ったイナシオは、すでにデビューを果たしたイタリア代表としてワールドカップに出場することを夢見ている。

    イナシオはHEBC戦で2得点を挙げた後、難しい時期を過ごしたが、悪いことばかりではない。父親と憧れのネイマールが生まれたブラジルのサッカー連盟から、同国のためにプレーするよう誘いを受けた。それでもイナシオは、イタリア代表としてキャリアを築きたいと考えている。

    「彼の夢はイタリア代表でワールドカップを制することだ」と父親は『トゥットスポルト』に語った。「4年後か8年後か、誰に分かるだろう？　彼はそのために生きている。残念ながら、彼はイタリア代表がワールドカップ本大会でプレーする姿を一度も見たことがない。それは私たちにとっても、とても悲しいことだ…。彼は自分を100％イタリア人だと感じている。本物のイタリア人だ。それに、ポルトガル語より英語のほうがうまいんだ！　サムはイタリア代表のことしか考えていない」

    サムエレは6月、ルクセンブルクとの親善試合で終了間際に出場し、イタリア代表デビューを果たした。その後、ギリシャ戦ではベンチにとどまり、今季最初の代表戦期間には出場しなかった。

    「イタリア代表でデビューするのは、とてつもなく感動的なこと。子どもの頃からの夢だった」とイナシオは『シュポルト・ビルト』に語った。

  • 将来

    Borussia Dortmund v FC Bayern München - Franz Beckenbauer Supercup
    Getty Images Sport

    イタリア代表をワールドカップに導くという夢を実現するには、イナシオはまずドイツで信頼を取り戻さなければならない。

    イタリア代表の新世代で攻撃の中心を担うには、イナシオはまずコヴァチ監督の下で先発の座を取り戻さなければならない。最近は苦戦しているものの、監督からの称賛や継続的な助言を踏まえると、ドイツのクラブは辛抱強く見守るとみられる。

    「BVBに残り、クラブにとって重要な存在になりたい。ピッチ内外で成長を続けるには、僕にとって最高の場所だ」とイナシオは夏に語った。「コヴァチは、僕が改善すべき点について何度も話してくれた。例えば、ボールを持っていないときにどう動くべきか、といったことだ。ニコは僕が最高の自分を見せられるようにしてくれた」

    リッケンはイナシオの才能を高く評価している。「彼は目覚ましい成長を遂げた。我々は彼のポテンシャルを知っている。トップレベルに素早く適応し、能力と姿勢が印象的だ」

    今度はイナシオが成長を続け、チームでの居場所を取り戻す番だ。マンチーニが引き続き目を光らせている。