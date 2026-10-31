サムエレ・イナシオは、ドルトムントのニコ・コヴァチ監督がロッカールームに入った時には、すでに泣いていた。ハンブルクとのブンデスリーガ開幕戦に勝利したにもかかわらず、18歳のイタリア人の逸材は慰めようがないほど落ち込んでいた。
2点をリードして迎えた試合終了15分前、コヴァチ監督は夏の新戦力カレツァスに代えてイナシオを投入した。その3分後、イナシオは退場処分を受ける。タイミングの遅れたスライディングで、スパイクの刃が相手選手グロンベックの足首に当たり、主審はすぐにレッドカードを提示した。
多くの人が経験不足によるものと受け止めた、痛ましい出来事だった。だが、イナシオはさらに事態を悪くした。カメラが捉える中、水のボトルを手に取ると、通路の奥にあるドルトムントのエンブレムに向けて投げたのだ。外れるとボトルを拾い、もう一度投げた。
試合終了後、ローター・マテウスはイナシオを批判したが、ドルトムントの主将ワルター・アントンは『Sky』の生放送で擁護した。コヴァチ監督も退場は感情が高ぶったためだとして、イナシオをかばった。そして処罰する代わりに、数日後のドイツカップ、5部HEBC戦で先発起用。5-0の勝利で立て続けに2ゴールを挙げ、監督の信頼に応えた。
その活躍から、ブンデスリーガでの2試合の出場停止処分が明ければ、イナシオはトップチームでプレーを続けると思われた。しかし、そうはならなかった。チャンピオンズリーグで敗れたボデ／グリムト戦での精彩を欠いた約1時間のプレーを除けば、サムエレはベンチにとどまり、リザーブチームでしかプレーしていない。
昨季終盤に残した好印象とは対照的だ。U-19で輝いた後、ブンデスリーガで出場した7試合のうち4試合に先発。サッカー選手を親に持つイナシオはコヴァチ監督のプレス戦術にうまく適応しているように見え、マンチーニ監督からイタリア代表にも招集されていた。
GOAL は、かねてよりイタリアサッカー界屈指の有望株と目されてきたイナシオの可能性と現状を分析する。