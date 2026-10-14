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Bodo/Glimt mental coach GFXGOAL

ボデ／グリムトの秘密兵器：元戦闘機パイロットは、ノルウェーの小クラブがチャンピオンズリーグの「強豪キラー」へと急成長する上で、いかに重要な役割を果たしたのか

ビョルン・マンスヴェルクは、ピッチ外での表には見えない働きによって、スカンディナビアのクラブの状況を好転させる一助となった。クラブはピッチ上でその成果を得ている。

Krishan Davis
翻訳者：

  • ビョルン・マンスヴェルクは、ボデ／グリムトが近年成し遂げた前例のない成功は、誰か一人の力によるものではないと強調する。ノルウェー北部の人里離れた小さな街を本拠地とするこの小クラブは、2025-26シーズンにベスト16まで勝ち進む快進撃を見せた後、2シーズン連続でチャンピオンズリーグ出場権を獲得した。

    「誰か一人だけの手柄というわけではありません」と、マンスヴェルクはGOALに語る。「手っ取り早い解決策もありません。奇跡でもないのです。長い時間をかけて何人もの人が力を注いできたからこそ達成できたのだと、はっきり伝えることが大切だと思います。私たちは一緒に何かを築き上げてきたのです」

    ノルウェー空軍で20年間、戦闘機のパイロットを務めたマンスヴェルクは、異色の経歴を持つボデ／グリムトのメンタルコーチだ。クラブにとって欧州サッカー最高峰の舞台で戦う史上2度目のシーズンに、北極圏内に拠点を置く小クラブのさらなる歴史的快挙を支えようとしている。

  • 先駆者たち

    Bodo/Glimt
    Getty

    ボデ／グリムトは、欧州最高レベルで戦うクラブの中でも最も小規模なクラブの一つだが、早くからメンタルコーチングを取り入れていた。

    マンスヴェルク本人によれば、2016年にボデ／グリムトがノルウェー1部のエリテセリエンから降格するという惨事に見舞われ、同クラブのフットボールディレクター、ホーヴァル・サカリアセンから運命的な連絡を受けるまで、サッカーにはまったく関心がなかったという。

    サカリアセンが彼を求めた理由は、サッカーとは無関係だった。軍でのキャリアの終盤にマンスヴェルクがマインドフルネスを用いたメンタルトレーニングを試し、その後も実践していたことが、降格という挫折を経験したクラブには魅力的だったのだ。彼はリビアでの作戦中にも、この手法を取り入れていた。

    「私の職業経験で最も大きな土台となっているのは、言うまでもなく、現役の戦闘機パイロットとして20年以上を過ごしたことです」とマンスヴェルクはGOALに語る。「私は学校を出てすぐに、その文化に入りました。それ以外の職業経験はありませんでした。

    「私にとっては、初日からそれが当たり前でした。自分たちでコントロールできることに集中し、できる限り準備を整えなければならない。キャリアの終盤、さかのぼれば2009年から2010年にかけて、まったくの偶然からメンタルトレーニングを試しました。トップアスリートの間で高く評価されていると耳にしただけで、具体的な内容はよく知りませんでしたが、試してみたのです。パイロットたちの反応は良く、効果も非常に大きかった。

    「戦闘機パイロットとして、ある意味では私自身も高い能力を発揮するアスリートでしたが、このメンタルトレーニングの利点を実感しました。これを始めると、おそらく私たちの祖先にとって最も重要だった能力の一つを鍛えることになります。1万～1万5000年前に生き延びるには、少しでも生存の可能性を高める必要がありました。動きや物音にすぐ注意を向け、それが自分を殺すかもしれないと考えれば、反射的に反応する。あの時代には、それが非常に有効だったのです。

    「しかし、力を発揮する必要があるなら、今この瞬間に意識を向けなければなりません。このマインドフルネスという手法は、実際に検証もしました。科学的なプロジェクトとして取り組んだのです。基本的には、注意がそれたことに気づき、集中すべきときに素早く意識を戻す能力を高めるためのものでした。それがトレーニングの基本です」

    2026年には欧州のほとんどのエリートクラブがスタッフにメンタルコーチを置いているだろう。だが、人口5万人の小都市を本拠地とする無名クラブ、ボデは時代を先取りしていた。「ボデが降格したとき、サッカリアセンは原因がサッカーの技術不足ではなく、精神的な立ち直る力の欠如にあると認識しました。彼はそれを『集団的なメンタルの崩壊』と表現しましたが、クラブにはその力を鍛える方法がありませんでした。そこで、サッカー選手に合うと考えられるものを探し始めたのです。

    「彼は、私たちが何年も前に取り組んだプロジェクトに行き着きました。その受け止められ方や効果を気に入ったのは明らかですし、手法も気に入ったのだと思います。マインドフルネスや瞑想という、基本に立ち返る方法です。戦闘機パイロットに有効なら、サッカー選手にも有効かもしれないと考えたのでしょう。そうして着想を得て、調査を始め、ある日私に電話をかけてきたのです」

  • 未知の世界へ

    Ulrik Saltnes Bodo/Glimt
    Getty

    MFウルリク・サルトネスは、マンスヴェルクのメンタルコーチングが大きな成果を上げた事例の一つだ。

    マンスヴェルクは、当初この異例の挑戦を引き受けることにためらいがあったと認める。それでも新たな役割に打ち込み、2017年に仕事を始めてから間もなく大きな成果を目にした。支えとなったのはサカリアッセンと、当時アシスタントコーチだったケティル・クヌートセンだ。クヌートセンはその後監督となり、前例のない成功を収める現在の時代を率いてきた。

    「そういう仕事を探していたわけではありません。軍の本部で働いていて、仕事で手いっぱいでした。ただ、『なるほど、面白い。挑戦として捉えることはできる』と思いました」

    「その方法はもちろん気に入りましたが、彼には『私はサッカーのことを何も知りません』と伝えました。すると彼は『それは問題ありません。サッカーについて考えや意見を持つ人はたくさんいるので、そこは必要ないんです』と言ってくれました。本当にありがたい対応でした。私は少し怖かったんです。自分の慣れた領域から少し外れることでしたから」

    「今は監督を務めるケティル・クヌートセンが、当時はアシスタントコーチだったことを覚えています。私の［導入の］プレゼンテーションの後に近づいてきて、肩に手を置き、『私はこれを本当に信じています』と言ってくれました。単なる社交辞令ではありませんでした。本当に信じてくれているのだと分かりました」

    マンスヴェルクのセッションが早い段階で大きな成果をもたらした選手の一人が、MFウルリク・サルトネスだった。原因不明の慢性的な胃の不調により、プレシーズンにはサッカーをやめる寸前まで追い込まれていたが、ノルウェー2部で30試合15得点を記録。ボデは2017年シーズンを首位で終え、2位に勝ち点16差をつけてエリテセリエンへの即時復帰を果たした。

    現在33歳のサルトネスは今もチームに在籍し、近年のクラブの飛躍を通じて、得点とアシストを安定してもたらしてきた。「精神面での奇跡に近いものでした。本当に悪い状況を、とても大きな力に変えたのです」とマンスヴェルクは語る。

    「大きな変化を目にすれば、当然、誰もがその取り組みをより信じるようになります。初期には、このプロジェクトを後押しする素晴らしい事例がいくつかありました。進めていく中で、人々が成長していく姿も見られました」

  • 「レンガを一つずつ積み上げて」

    Bodo/Glimt
    Getty

    ボードーは2020年に初のリーグ優勝を果たし、その後も国内と欧州で数々の成功を収めている。

    マンスヴェルクがボデでの仕事を始めて2年が経つと、焦点はピッチ上で起きたことから、個々のメンタリティーとパフォーマンスへと移っていった。「結果が出始め、物事に対するそれぞれの見方を組み合わせるようになった。自分たちではコントロールできない多くの要因が結果に影響し得ると分かったからこそ、限られた時間とエネルギーを、よりコントロールできることに改めて注ぐ必要があった」と彼は語る。

    クラブはその成果を手にした。開幕前には優勝候補と目されていなかったにもかかわらず、2020年に史上初のエリテセリエン優勝を達成。リーグ戦30試合で26勝を挙げ、103ゴールを奪う記録的なシーズンだった。

    ボデは翌年も王座を守った。欧州でも存在感を確立し、カンファレンスリーグからヨーロッパリーグへ、そして昨季にはチャンピオンズリーグへと進んだ。その間、2023年と2024年にもリーグ優勝を果たしている。

    マンスヴェルクはこうした成功を自分の手柄にはしないだろう。それでも、9年前の就任以来、クラブが遂げた前進にメンタルコーチとしての彼の仕事が重要な役割を果たしたことは明らかだ。彼は、空軍時代に得た重要な学びを生かし、小さな改善を積み重ね、自分たちの強みに集中した結果だと考えている。

    「今では私たちの哲学の一部になっているのは、優れた技術と高い能力を持つ人も、やはり一人の人間だという考え方だ」とGOALに語る。「私たちは皆、人間だ。突き詰めれば、同じ課題を抱えている。同じ課題がある一方で、同じ可能性も持っている」

    「その課題は、先ほど話した私たちの祖先についての話と同じだ。集中を保つのは難しく、物事を大げさに考えてしまう。何がうまくいかないか、どんな悪い結末になるかに目が向く。不安になり、ある意味で恐れに満たされる。こうしたことは多かれ少なかれ、直感によって自動的に起きる。マインドフルネスに基づく考え方は助けになると思う。瞑想で実践することもできるし、日々のプロセスに取り入れ、集団として自覚できるようにすることもできる」

    「私たちの哲学は、『持続可能なパフォーマンス文化』と呼ぶものだ。当然、個人としてはキャリアを通じて、組織としては事実上ずっと、長期間にわたって高いレベルのパフォーマンスを発揮したい。ただ、持続可能であるとは、持っている以上のものは使えないと理解することでもある。レンガを一つずつ積むように、段階的に築いていかなければならない。お金や自分たちの基盤だけでなく、知識、能力、メディカルチーム、そのほかすべてが関わる。少しずつ成長し、大きくなっていくんだ」

    さらにこう続ける。「もう一つの基本原則は、競争するなら自分自身、あるいは自分たちの組織を知る必要があるということだ。強み、弱み、脆弱な部分は何か。強みに集中する。難しい話ではないが、競争の話になると、人は弱みに目を向けがちだ。『自分はこれが十分にできない。これからも十分にはできないだろう』とか、『競争相手は自分たちよりずっと優れている』と考える。チームとしてそれを認識し、大切なことへと意識を戻せる」

    「もう一つの原則は、最高のパフォーマンスは常にこれから先にあるということだ。つまり、私たちはいつでも少しずつ良くなれる。人は目標を下げがちだ。新年の抱負や、1月に決意する変化を考えてみてほしい。15％や20％の改善を目指すほど高望みをして、失敗することが多い」

    「私たちはその傾向を意識し、常に『1％の法則』を考えるようにしている。小さな改善を時間をかけて積み重ねれば、成功する可能性は高まる。成功が増えるほど、積み重ねの効果も強くなる。さまざまな人が小さな改善に取り組む、数多くの『1％のプロジェクト』があっていい。それらが一つになれば、はるかに大きな効果を生み出せる」

  • 歴史的な快進撃

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    ボデ／グリムトは2025-26シーズンのチャンピオンズリーグで、セリエAで幾度も優勝しているインテルを敗退させ、クラブ史上最も名高い勝利を収めた。

    UEFAの下位大会では見応えのある戦いを見せる挑戦者として存在感を示してきたボデ／グリムトだが、昨季のチャンピオンズリーグでの快進撃によって、さらに広く知られるようになった。リーグフェーズ開幕から5試合で勝利がなく、ノックアウトステージ進出が危ぶまれたものの、最後の3試合で驚くべき結果を残してプレーオフ進出をつかみ、そこまで勝ち進んだ史上初のノルウェーのクラブとなった。

    持ち味であるポゼッション重視の高強度なサッカーを展開し、まず敵地でドルトムントと引き分けた。続いてノルウェーではイングランドの強豪マンチェスター・シティを鮮烈な戦いぶりで下し、アトレティコ・マドリー戦では逆転して見事な勝利を収めた。

    そして、格下とみられていた彼らの快進撃はそこで終わらなかった。ボデ／グリムトはプレーオフでセリエA王者インテルに2戦とも勝利し、2戦合計5-2という圧巻のスコアで、大方の予想を覆してベスト16進出を決めた、

    「私たちは格下とみられているとき、特に望みがなさそうなときに、欧州の舞台で良いプレーをする傾向があります」とマンスヴェルクは語る。「リーグフェーズが残り3試合になった時点で、ノックアウトステージに進める確率は0.1％でした。みんな多かれ少なかれ『もう終わりだ。あとはピッチに出て、自分たちのプレーをするだけだ』と思っていました。恐れるものも、守るものもありませんでした。そして、良いプレーができるようになったんです」

  • 「恥ずかしい」

    Bodo/Glimt
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    チャンピオンズリーグでベスト16まで勝ち進む快進撃は、スポルティングCPによって失意のうちに幕を閉じた。

    しかし、そもそもそこまで勝ち進むこと自体が予想外だったとはいえ、ボデ／グリムトがベスト16で劇的な敗退を喫したことで、マンスヴェルクは新たな課題に直面した。ノルウェーの小規模クラブはスポルティングCPとの第1戦で再び下馬評を覆し、ボデでポルトガルの強豪に3-0で快勝。準々決勝進出に大きく近づいていた。

    ところが、リスボンでの第2戦ではまさかの失速。スポルティングは90分間で2試合合計スコアを同点に戻して延長戦に持ち込むと、延長戦でさらに2得点を挙げた。この日の試合を5-0で制し、ボデ／グリムトを失意に沈めた。決勝点は試合終了間際のアディショナルタイムに生まれた。

    あの深い失望に自身と選手たちはどう向き合ったのか。問われたマンスヴェルクは、こう語る。「実は選手たちに、あの経験をもう少し痛みを伴うものとして受け止めてほしいと求めたんだ。『あんな結果になるべきではなかった。自分たちはもっとできる』と考えることが大事だった」

    「試合後、ロッカールームに戻ったときにどう感じていたか、選手たちに尋ねた。すると『恥ずかしい』という声が上がり始めた。ただ落胆していたのではなく、恥じていたんだ。非常に強い負の感情だよ」

    「あの瞬間を覚えていれば、後の試合でプレッシャーが高まったとき、その経験を生かせるかもしれない。『正しいことをするのは本当に怖い。でも、負けた後にあのひどい気持ちを味わうのはもっと怖い』と思えるかもしれない」

    「逆説的だけど、一つの恐怖で別の恐怖に対抗し、自分に正しい行動を取らせるんだ。それが狙いだった。選手たちが自分の本当の気持ちに正直になり、今後同じような状況でそれをより建設的に生かせるよう、実際に話し合ったよ」

  • 国内での戦い

    Kjetic Knutsen Bodo/Glimt
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    ボデはノルウェーのエリテセリエンで歴史に残るほどの優勝争いを繰り広げており、クヌッセン監督は一瞬の気の緩みも許されないと分かっているだろう。

    ボデ／グリムトは予選2回戦を勝ち抜き、欧州サッカー最高峰の舞台への出場権を確保した。今季、クラブ史上2度目となるチャンピオンズリーグに挑んでいる。リーグフェーズはドイツの強豪バイエルン・ミュンヘンに0-5で大敗して始まったが、それも無理からぬことだったのかもしれない。

    ボデは、ノルウェーで歴史に残るような優勝争いを繰り広げる中、欧州での戦いを始めた。残り8試合となったエリテセリエンでは、前回王者バイキングと首位を争っている。両クラブの成績は驚くほど同じで、17勝2分け3敗、56得点20失点。直接対決の成績で上回るバイキングが首位に立っているにすぎず、10月30日には両者による優勝の行方を左右しかねない一戦が控えている。

    シーズンのこの重要な局面で、国内の激しい優勝争いと新たな欧州での挑戦を行き来する選手たちの集中を保つことが、マンスヴェルクの仕事だ。ボデは2025年にバイキングに次ぐ2位で終えたため、チャンピオンズリーグ出場に向けて、結果の読めない予選を勝ち抜く必要があった。

    「バイキングが不調だからという理由で、私たちが勝ったり優勝したりするべきではありません」とマンスヴェルクは『GOAL』に語る。「優勝するには、私たちが良いプレー、あるいは素晴らしいプレーをする必要があります。ただ、『どうしても彼らに勝たなければ』と考え始めると、気を取られる可能性はあります。先ほども言ったように、私たちは気が散りやすいのです。相手のパフォーマンスは自分たちで左右できないと意識するようにしています。相手をコントロールすることはできません。自分たちに集中するだけです」

    「チャンピオンズリーグに出れば多額の収入が得られるので、それも一つの要素かもしれません。もちろん、私たちは優勝する必要があります。バイキングに勝つのに苦労しているのか、ほかのチームに勝つのに苦労しているのかは、さほど重要ではありません。私たちにとって重要なのは優勝することです。ただ、見方を変えて、シーズン終盤に私たちにとって最も重要な試合は何かと考えることもできます。それはチャンピオンズリーグではないかもしれません。国内リーグかもしれません。優勝すれば、来年チャンピオンズリーグに出場できる可能性が高まるからです」

    もう一つ考慮すべきなのは、ノルウェーのサッカーシーズンが4月から11月まで続くため、チャンピオンズリーグを含めるとプレシーズンの時間が事実上なくなることだ。「休みを取ることがほとんどできません」とマンスヴェルクは続ける。「ゼロから取り組み始められるプレシーズンの機会も失います。だから常に、試合をこなすこと、チームや選手を成長させること、回復すること、そのすべてのバランスを取らなければなりません」

    「2017年に私が始めた頃は、『疲れがたまっているし、シーズンももうすぐ終わる』と話すのが普通だったと覚えています。それが変わりました。幸いなことです。ある意味、終わりがないのですから。私たちは進み続けるだけです。そういう考え方、そういう意識はなくなりました」

    「常に試合が続いています。だから私たちにとって重要で、メンタルトレーニングの中で最も大きな要素となるのが、回復する能力です。回復、回復、回復です。あちこちで少しずつエネルギーを温存しなければなりません。私たちは常にそこに重点を置こうとしていますし、その取り組みを強化しています」

  • 一貫性が鍵だ

    Bjorn Mannsverk Bodo/Glimt
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    マンツヴェルクは、さらなる主要タイトル獲得を目指すボデ／グリムトで、近年の躍進を支える中心的な役割を担い続けたいと考えている。

    マンスヴェルクは、国内と欧州の両方で成功を目指すボデ／グリムトにとって、一貫した取り組みが鍵だと考えている。その挑戦は水曜日も続き、チャンピオンズリーグで2シーズン連続となるドルトムント戦に臨む。

    「私たちの原則の一つは、ルーティンを変えないことです。人は変化にかなり敏感です」とマンスヴェルクは語る。「突然、映像を見る時間が10分長くなったり、ほかに小さな変化があったりすると、『ああ、これはとても重要な試合なんだ』と考え始め、少し余計にストレスを感じることがあります」

    「一方で、そうしたことに対処できなければならないとも考えています。対処できるようにするため、あえてストレスを少し増やすことさえあるかもしれません。ただ、基本的には一つの試合にすぎません。相手がアトレティコ・マドリーでも、ノルウェーのローゼンボリでも関係ありません。一つの試合です。私たちは同じように取り組み、同じように準備します」

    「練習したことが上達すると信じています。ルーティンを繰り返せば、ほぼ自動的にできるようになります。意識を向ける必要はほとんどなく、自然にできるようになるのです。それは回復や気持ちの切り替えなどのルーティンにも当てはまります。つまり、選手たちへの接し方を基本的に変えることはありません」

    「ただし、陥りやすい落とし穴については話し合います。特に欧州で好成績を収め、強豪に勝った後は、国内リーグに戻ると相手が本気で私たちを倒そうとしてくることを意識する必要があります。まったく違う展開になるかもしれません。私たちはそれを潜在的な落とし穴として認識しようとしています。少し気が緩んだり、基準を少し下げたりすることがあり、実際に何度もそうしたことが起きています」

    ボデ／グリムトが躍進を続け、チャンピオンズリーグに定着するクラブを目指す中、マンスウェルクはチームの秘密兵器だ。本人は成功について個人の功績を認めようとしないが、その仕事は今後もクラブの取り組みを支える柱であり続けるだろう。