マンスヴェルクがボデでの仕事を始めて2年が経つと、焦点はピッチ上で起きたことから、個々のメンタリティーとパフォーマンスへと移っていった。「結果が出始め、物事に対するそれぞれの見方を組み合わせるようになった。自分たちではコントロールできない多くの要因が結果に影響し得ると分かったからこそ、限られた時間とエネルギーを、よりコントロールできることに改めて注ぐ必要があった」と彼は語る。

クラブはその成果を手にした。開幕前には優勝候補と目されていなかったにもかかわらず、2020年に史上初のエリテセリエン優勝を達成。リーグ戦30試合で26勝を挙げ、103ゴールを奪う記録的なシーズンだった。

ボデは翌年も王座を守った。欧州でも存在感を確立し、カンファレンスリーグからヨーロッパリーグへ、そして昨季にはチャンピオンズリーグへと進んだ。その間、2023年と2024年にもリーグ優勝を果たしている。

マンスヴェルクはこうした成功を自分の手柄にはしないだろう。それでも、9年前の就任以来、クラブが遂げた前進にメンタルコーチとしての彼の仕事が重要な役割を果たしたことは明らかだ。彼は、空軍時代に得た重要な学びを生かし、小さな改善を積み重ね、自分たちの強みに集中した結果だと考えている。

「今では私たちの哲学の一部になっているのは、優れた技術と高い能力を持つ人も、やはり一人の人間だという考え方だ」とGOALに語る。「私たちは皆、人間だ。突き詰めれば、同じ課題を抱えている。同じ課題がある一方で、同じ可能性も持っている」

「その課題は、先ほど話した私たちの祖先についての話と同じだ。集中を保つのは難しく、物事を大げさに考えてしまう。何がうまくいかないか、どんな悪い結末になるかに目が向く。不安になり、ある意味で恐れに満たされる。こうしたことは多かれ少なかれ、直感によって自動的に起きる。マインドフルネスに基づく考え方は助けになると思う。瞑想で実践することもできるし、日々のプロセスに取り入れ、集団として自覚できるようにすることもできる」

「私たちの哲学は、『持続可能なパフォーマンス文化』と呼ぶものだ。当然、個人としてはキャリアを通じて、組織としては事実上ずっと、長期間にわたって高いレベルのパフォーマンスを発揮したい。ただ、持続可能であるとは、持っている以上のものは使えないと理解することでもある。レンガを一つずつ積むように、段階的に築いていかなければならない。お金や自分たちの基盤だけでなく、知識、能力、メディカルチーム、そのほかすべてが関わる。少しずつ成長し、大きくなっていくんだ」

さらにこう続ける。「もう一つの基本原則は、競争するなら自分自身、あるいは自分たちの組織を知る必要があるということだ。強み、弱み、脆弱な部分は何か。強みに集中する。難しい話ではないが、競争の話になると、人は弱みに目を向けがちだ。『自分はこれが十分にできない。これからも十分にはできないだろう』とか、『競争相手は自分たちよりずっと優れている』と考える。チームとしてそれを認識し、大切なことへと意識を戻せる」

「もう一つの原則は、最高のパフォーマンスは常にこれから先にあるということだ。つまり、私たちはいつでも少しずつ良くなれる。人は目標を下げがちだ。新年の抱負や、1月に決意する変化を考えてみてほしい。15％や20％の改善を目指すほど高望みをして、失敗することが多い」

「私たちはその傾向を意識し、常に『1％の法則』を考えるようにしている。小さな改善を時間をかけて積み重ねれば、成功する可能性は高まる。成功が増えるほど、積み重ねの効果も強くなる。さまざまな人が小さな改善に取り組む、数多くの『1％のプロジェクト』があっていい。それらが一つになれば、はるかに大きな効果を生み出せる」