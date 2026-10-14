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Bodo/Glimt mental coach GFXGOAL

ボデ／グリムトの秘密兵器：ノルウェーの小クラブがチャンピオンズリーグで強豪を破る存在へと急成長する上で、元戦闘機パイロットが果たした重要な役割

ビョルン・マンスヴェルクはピッチ外での表に出ない仕事を通じ、スカンディナビアのクラブの状況を好転させてきた。その成果がピッチ上にも表れている。

Krishan Davis
翻訳者：

  • ビョルン・マンスヴェルクは、ボデ／グリムトが近年成し遂げた前例のない成功は、誰か一人の功績ではないと強調する。ノルウェー北部の小さな辺境の街を本拠地とするこの小クラブは、2025-26シーズンに驚異的な快進撃でベスト16に進出したのに続き、2シーズン連続でチャンピオンズリーグ出場を決めた。

    「一人だけで成し遂げられることなどありません」と、マンスヴェルクはGOALに語る。「手っ取り早い解決策もありません。奇跡ではないのです。時間をかけて取り組んできた人たちが何人もいるからこそ、実現したのだと伝えることが重要だと思います。私たちは共に何かを築き上げてきました」

    ノルウェー空軍で20年間、戦闘機パイロットを務めたマンスヴェルクは、異色の経歴を持つボデ／グリムトのメンタルコーチだ。欧州サッカー最高峰の舞台にクラブ史上2度目のシーズンとして臨む中、北極圏内の小クラブがさらなる歴史を刻む一助となることを願っている。

  • 先駆者たち

    Bodo/Glimt
    Getty

    欧州最高峰の舞台で戦うクラブの中でも有数の小規模クラブでありながら、ボデ／グリムトはメンタルコーチングをいち早く導入した。

    マンスヴェルク本人が認めるように、2016年にボデ／グリムトがノルウェー1部のエリテセリエンから降格し、クラブのフットボールディレクターであるハヴァルド・サカリアセンから連絡を受けるまで、彼はサッカーに関心がなかった。

    サカリアセンが彼を求めた理由は、サッカーそのものとは無関係だった。降格という挫折を経たクラブにとって魅力的だったのは、マンスヴェルクが軍での勤務の終盤に試み、その後も取り組んだ、マインドフルネスに基づくメンタルトレーニングだ。彼はリビアでの作戦中にもこれを実践していた。

    「私の職業上の経歴で最も大きな実績は、もちろん現役の戦闘機パイロットとして20年以上過ごしたことです」とマンスヴェルクはGOALに語る。「私は学校を出てすぐにその文化に入りました。他の職業での経験はありませんでした。

    「私にとっては初日から、それが当たり前でした。自分たちがコントロールできることに集中し、可能な限り準備を整えなければならない。キャリアの終盤、2009～2010年にさかのぼりますが、偶然メンタルトレーニングを試しました。一流アスリートの間で非常に評価されていると聞いただけで、内容はよく知りませんでしたが、試してみたのです。パイロットたちの評判は良く、効果も非常に大きかった。

    「戦闘機パイロットとして、私もある意味では高い能力を発揮するアスリートでした。それでも、このメンタルトレーニングの恩恵を感じました。私たちの祖先が持っていた、おそらく最も重要な能力の一つを鍛え始めるのです。1万～1万5000年前、動きや物音にすぐ気を取られ、何かに殺されるかもしれないという思いも重なって、自動的に反応していたなら、生き延びるうえで有利でした。当時はそれがとてもうまく機能したのです。

    「しかし、能力を発揮するには、今この瞬間に意識を向ける必要があると分かっています。このマインドフルネスという手法は、実際に検証もしました。科学的なプロジェクトとして取り組んだのです。基本的には、注意がそれたことに気づき、集中が必要なときに素早く意識を戻す能力を高めるためのものでした。それがトレーニングの基本です」

    2026年には、欧州のエリートクラブの大半がスタッフにメンタルコーチを置いているだろう。しかし、人口5万人の小都市にある無名のクラブ、ボデは時代を先取りしていた。「ボデが降格したとき、サッカリアセンは原因がサッカーの技術不足ではなく、精神的な立ち直る力の欠如にあると認識しました。彼はそれを『集団的なメンタルの崩壊』と表現しましたが、クラブにはそれを鍛える方法がありませんでした。そこで、サッカー選手に合いそうなものを探し始めたのです。

    「彼は、私たちが何年も前に行ったプロジェクトを見つけました。パイロットたちの評判が良く、効果もあったことを、当然ながら気に入ったのでしょう。方法自体も気に入ったのだと思います。マインドフルネス、瞑想、基本に立ち返ることです。戦闘機パイロットに効果があるなら、サッカー選手にも効果があるかもしれないと考えたのです。その発想から調べ始め、ある日、私に電話をかけてきました」

  • 未知の世界へ

    Ulrik Saltnes Bodo/Glimt
    Getty

    MFウルリク・サルトネスは、マンツヴェルクのメンタル指導が大きな成果を上げた例の一人だ。

    マンスヴェルクは当初、この異例の挑戦を引き受けることにためらいがあったと認める。それでも新たな役割に打ち込み、2017年に仕事を始めると、早くも大きな成果が表れた。サカリアセンに加え、当時アシスタントコーチだったケティル・クヌートセンも彼を後押しした。クヌートセンはその後、監督となり、前例のない成功を収めたこの時代を率いている。

    「こういう仕事を探していたわけではありません。軍での仕事で手いっぱいで、司令部に勤務していました。『なるほど、面白い。挑戦として考えてみよう』と思ったんです」

    「その手法はもちろん気に入りましたが、彼には『私はサッカーのことを何も知らない』と伝えました。すると彼は『それは問題ない。サッカーについて考えや意見を持つ人はたくさんいるから、それは必要ない』と言ったんです。本当にありがたい受け止め方でした。少し怖かったんです。自分にとって、慣れた領域から少し外れることでしたから」

    「今は監督を務めるケティル・クヌートセンが、当時はアシスタントコーチだったことを覚えています。彼は私の［紹介］プレゼンテーションの後にやって来て、私の肩をつかみ、『これを本当に信じている』と言いました。単なる社交辞令ではありませんでした。本当に信じているのだと分かりました」

    MFウルリク・サルトネスは、マンスヴェルクのセッションで早くから大きな成果を得た選手の一人だ。原因不明の慢性的な胃の不調により、プレシーズン中にはサッカーを辞める寸前まで追い込まれていたが、その後、ノルウェー2部で30試合15ゴールを記録。ボデは2017年シーズンを2位に勝ち点16差をつける首位で終え、エリテセリエンへの即時復帰を果たした。

    現在33歳のサルトネスは、今もチームの一員だ。近年のクラブの飛躍の中で、安定してゴールやアシストを記録してきた。「精神面では、ほとんど奇跡のような出来事でした。本当に悪い状況を、非常に大きな力に変えたのです」とマンスヴェルクは語る。

    「もちろん、大きな変化を目にすると、誰もがそれをより信じるようになります。初期には、この取り組みを後押しする素晴らしい事例がいくつかありました。進めていく中で、人々が成長した事例もありました」

  • 「一つひとつ積み上げて」

    Bodo/Glimt
    Getty

    ボデは2020年に初のリーグ優勝を果たし、その後も国内と欧州で数々の成功を収めている。

    マンスヴェルクがボデでの仕事を始めて2年がたつと、取り組みの焦点はピッチ上で起きたことから、個々のメンタリティーとパフォーマンスへと移った。「結果が出始め、物事に対するそれぞれの見方を組み合わせるようになりました。結果には自分たちでコントロールできない多くの要因が影響すると分かったので、限られた時間とエネルギーを、よりコントロールできることに改めて向ける必要があったのです」と彼は語る。

    その成果はタイトルとなって表れた。開幕前は優勝候補と見られていなかったボデだが、2020年にクラブ史上初のエリテセリエン制覇を達成。リーグ戦30試合で26勝を挙げ、103ゴールを奪う記録的なシーズンを送った。

    ボデは翌年もタイトルを守り、欧州でも存在感を確立した。カンファレンスリーグからヨーロッパリーグへ、そして昨季にはチャンピオンズリーグへと進んだ。その間、2023年と2024年にもリーグ優勝を果たしている。

    マンスヴェルク自身がこの成功を自分の手柄とすることはないだろう。それでも、9年前の就任以来、クラブが遂げた前進に、このメンタルコーチの仕事が大きな役割を果たしてきたことは明らかだ。彼は、空軍時代に得た重要な学びを生かし、強みに目を向けながら小さな改善を積み重ねてきたと考えている。

    「今では私たちの哲学の一部になっているのは、高い能力や優れた技術を持つ人も、やはり一人の人間だということです」と、彼はGOALに語る。「私たちは皆人間ですから、突き詰めれば同じ課題を抱えています。同じ課題がある一方で、同じ可能性もあるのです。

    「課題とは、先ほど祖先について話したようなことです。私たちは集中し続けるのが難しく、物事を深刻に考えがちです。何がうまくいかないか、どんな悪い結末になるかに意識を向け、心配します。ある意味、恐れでいっぱいなのです。こうしたことは多かれ少なかれ、本能によって無意識のうちに起こります。マインドフルネスに基づく考え方が役立つと思います。瞑想を通じて実践することもできますし、日々の取り組みに組み込むことで、チーム全体として自分たちの状態に気づけるようにもなります。

    「私たちが『持続可能なパフォーマンス文化』と呼ぶものが、私たちの哲学です。当然、個人としてはキャリアを通じて、組織としては半永久的に、長く高いレベルで力を発揮したいと考えています。しかし、持続可能であるということは、持っている以上のものは使えないと理解することでもあります。一つずつ、れんがを積むように築いていかなければなりません。それはお金や自分たちの基盤だけでなく、知識、能力、メディカルチーム、その他すべてに当てはまります。少しずつ成長し、大きくなっていくのです」

    彼は続ける。「もう一つの基本原則は、競争するなら自分自身、あるいは自分たちの組織を知る必要があるということです。強み、弱み、脆弱な部分は何か。強みに目を向けるのです。難しい話ではありませんが、競争の話になると、人は弱みに目を向けがちです。『自分はこれが十分にできない。これからも十分にはできないだろう』とか、『相手は自分たちよりずっと優れている』と考えます。チームとして、そうした状態に気づき、大切なことへと意識を戻せます。

    「もう一つの原則は、最高のパフォーマンスは常にこれから先にあるということです。つまり、私たちはいつでも少しずつ良くなれるということです。人は目標を引き下げがちです。新年の抱負や、1月に自分に約束する変化を考えてみてください。15％や20％の改善を目指すなど、意欲的になりすぎて失敗することがよくあります。

    「私たちはそれを意識し、常に『1％のルール』を考えるようにしています。小さな改善を重ねれば、成功する可能性が高まります。成功が増えるほど、積み重ねの効果も大きくなります。さまざまな人が小さな改善に取り組む『1％のプロジェクト』をいくつも進められます。それらが合わさったとき、はるかに大きな効果を生み出せるのです」

  • 歴史的な快進撃

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    ボデ／グリムトは2025-26シーズンのチャンピオンズリーグで、セリエAを幾度も制してきたインテルを敗退に追い込み、クラブ史上最も名高い勝利を収めた。

    ボデ／グリムトはUEFAの下位大会で、見応えのある戦いを見せる挑戦者として存在感を確立してきた。それでも、より広く注目を集めるきっかけとなったのは、昨シーズンのチャンピオンズリーグでの快進撃だった。リーグフェーズ開幕から5試合で勝利がなく、決勝トーナメント進出が危ぶまれる中、驚くべき3試合の結果を残してプレーオフ進出をつかみ取った。ノルウェーのクラブとしては史上初の到達だった。

    持ち味のポゼッションを軸とした強度の高いサッカーで、まず敵地でボルシア・ドルトムントと引き分けた。続いてノルウェーでイングランドの強豪マンチェスター・シティを鮮やかに破り、アトレティコ・マドリー戦でも逆転で見事な勝利を収めた。

    格下からの快進撃はそこで終わらなかった。ボデ／グリムトはプレーオフでセリエA王者インテルに2戦とも勝利し、合計スコア5-2という驚異的な結果で、予想を覆してベスト16入りを決めた。

    マンスヴェルクは「僕たちは欧州の大会で格下と見られているとき、特に望みがなさそうなときに良いプレーをする傾向があります」と語る。「リーグフェーズが残り3試合になった時点で、決勝トーナメントに進める確率は0.1％でした。みんな多かれ少なかれ『もう終わりだ。あとはピッチに出て、自分たちのプレーをするだけだ』と思っていました。恐れも、守るべきものもありませんでした。そこから良いプレーができるようになったんです」

  • 「恥ずかしい」

    Bodo/Glimt
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    チャンピオンズリーグでベスト16まで勝ち進んだ快進撃は、スポルティングCPに阻まれ、悔しい形で幕を閉じた。

    しかし、そもそもそこまで勝ち進むとは考えられていなかったとはいえ、ボデ／グリムトがラウンド16で劇的な敗退を喫したことは、マンスヴェルクに新たな課題を突きつけた。ノルウェーの小クラブはスポルティングCPとの第1戦で再び予想を覆し、ボデでポルトガルの強豪に3-0で快勝。準々決勝進出に大きく近づいていた。

    ところが、リスボンでの第2戦ではまさかの崩壊を喫する。スポルティングCPは90分間で2戦合計スコアを振り出しに戻して延長戦に持ち込むと、さらに2得点を挙げ、5-0で勝利。試合終了間際のアディショナルタイムに決勝点が生まれ、ボデ／グリムトの希望は打ち砕かれた。

    選手たちとともにその深い失望にどう向き合ったのか。マンスヴェルクはこう語る。「実は、あの経験の痛みをもう少し強く感じてほしいと選手たちに求めたんです。『こんな結果になるべきではなかった。自分たちはもっとできる』と認めることが大事でした」

    「試合後、ロッカールームに戻ったときにどう感じたかを聞きました。すると、『恥ずかしい』と言い始めた選手たちがいたんです。ただ失望していたのではなく、恥ずかしいと感じていた。非常に強い負の感情です」

    「あの瞬間を覚えていれば、後の試合でプレッシャーが高まったとき、その経験を生かせるかもしれません。『正しいことをするのは本当に怖い。でも、負けて試合後にあのひどい気持ちを味わうのはもっと怖い』と思えるかもしれない」

    「逆説的ですが、一つの恐怖を別の恐怖にぶつけることで、自分に正しい行動を取らせるのです。それが狙いでした。実際に選手たちとそのことを話し、自分の本当の気持ちを正直に認め、今後同じような状況になったときに、より建設的に生かしてほしいと伝えました」

  • 国内での戦い

    Kjetic Knutsen Bodo/Glimt
    Getty

    ボデ／グリムトはノルウェーのエリテセリエンで歴史に残るほどの優勝争いを繰り広げており、クヌートセン監督も一瞬の気の緩みすら許されないと分かっているはずだ。

    ボデ／グリムトは予選２ラウンドを突破し、クラブ史上２度目となる今季のチャンピオンズリーグ出場権を手にした。リーグフェーズ初戦ではドイツの強豪バイエルン・ミュンヘンに０－５で大敗したが、それも無理はなかったのかもしれない。

    ボデはノルウェーで歴史的な優勝争いを繰り広げるなか、欧州での戦いを始めた。残り８試合の時点で、エリテセリエンの首位を争う前年王者ヴィキングと肩を並べている。両クラブの成績は驚くことに、17勝２分け３敗、56得点20失点でまったく同じだ。ヴィキングが首位に立つのは直接対決の成績で上回っているためだけで、10月30日には優勝を左右しかねない両者の一戦が控えている。

    シーズンのこの重要な局面で、国内の激しい優勝争いと新たな欧州での挑戦を行き来する選手たちの集中を保つことが、マンスヴェルクの仕事だ。ボデは2025年にヴィキングに次ぐ２位でシーズンを終えたため、チャンピオンズリーグ出場には先の読めない予選を勝ち抜く必要があった。

    「ヴィキングの出来が悪いからといって、私たちが勝って優勝するべきではない」とマンスヴェルクはGOALに語った。「優勝するには、私たちが良いプレー、あるいは素晴らしいプレーをしなければならない。ただ、『どうしても彼らに勝たなければ』と考え始めると、気を取られる可能性はある。言ったように、私たちは気が散りやすい。相手のパフォーマンスは自分たちにはコントロールできないと、忘れないようにしている。相手を実際にコントロールすることはできない。自分たちに集中するだけだ」

    「チャンピオンズリーグは多くの収入をもたらすので、それも要因になり得る。もちろん、私たちは優勝しなければならない。ヴィキングに勝つのに苦労しているのか、別のチームに勝つのに苦労しているのかは、実際には関係ない。私たちにとって重要なのは優勝することだ。ただ、見方を変えて、シーズン終盤に自分たちにとって最も重要な試合は何かと問うこともできる。それはチャンピオンズリーグではないかもしれない。国内リーグかもしれない。優勝すれば、来年チャンピオンズリーグに出場できる可能性が高まるからだ」

    もう一つ考慮すべきなのは、ノルウェーのサッカーシーズンが４月から11月まで続くことだ。チャンピオンズリーグも加われば、プレシーズンの時間は基本的に確保できない。「私たちには休みがほとんどない」とマンスヴェルクは続ける。「ゼロから取り組みを始められるプレシーズンの機会も失う。だから常に、試合をこなすことと、チームや選手の成長、回復など、あらゆることのバランスを取らなければならない。

    「私が2017年に始めた頃は、『疲れがたまっているし、シーズンももうすぐ終わる』という話をよくしていたのを覚えている。それは変わった。幸いなことだ。ある意味、終わりがないからだ。私たちは進み続ける。だから、そういう考え方や意識はなくなった。

    「常に戦いの中にいる。だから私たちにとって重要で、メンタルトレーニングで最も重視しているのは、回復する力だ。回復、回復、回復。あちこちで少しずつエネルギーを温存しなければならない。私たちは常にそこに重点を置こうとしているし、その取り組みを強化してきた」

  • 一貫性が鍵だ

    Bjorn Mannsverk Bodo/Glimt
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    マンツヴェルクは、さらなる主要タイトル獲得を目指すボデ・グリムトで、近年の躍進を支える中心的な役割を引き続き担いたいと考えている。

    マンスヴェルクは、国内と欧州の両方で成功を目指すボデ／グリムトにとって、一貫したアプローチが鍵になると考えている。その挑戦は水曜日も続き、チームはチャンピオンズリーグで2シーズン連続となるボルシア・ドルトムント戦に臨む。

    「私たちの原則の一つは、ルーティンを変えないことです。人は変化にかなり敏感です」とマンスヴェルクは語る。「急に映像を見る時間が10分増えたり、ほかに小さな変更があったりすると、『これはとても重要な試合なんだ』と考え始め、少し余計にストレスを感じることがあります」

    「一方で、そうした状況にも対処できなければならないと考えています。選手たちが対応できるよう、あえてストレスを少し加えることもあるかもしれません。ただ、基本的には一つの試合にすぎません。相手がアトレティコ・マドリーでも、ノルウェーのローゼンボリでも関係ありません。一つの試合です。私たちは同じように取り組み、同じように準備します」

    「練習したことが上達につながると信じています。ルーティンを繰り返せば、ほとんど自動的にできるようになります。特に意識しなくても、自然とできるようになるのです。それは回復や気持ちの切り替えなどのルーティンにも当てはまります。つまり、私たちは選手たちへの取り組み方を基本的には変えません」

    「ただし、落とし穴については話し合います。特に欧州で好成績を収め、強豪に勝っているときは、国内リーグに戻れば相手が私たちを倒そうと強く意気込んでいることを認識する必要があります。試合の様相がまったく違うかもしれません。私たちはそれを落とし穴になり得るものとして捉えようとしています。少し気が緩んだり、求める水準をわずかに下げたりする可能性があり、そうしたことは何度も起きています」

    ボデ／グリムトが成長を続け、チャンピオンズリーグに定着するクラブを目指す中、マンスウェルクはチームの秘密兵器となっている。本人は成功への個人的な功績を認めようとしないが、その仕事は今後もチームのアプローチを支える柱であり続けるだろう。