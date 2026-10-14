マンスヴェルクがボデでの仕事を始めて2年がたつと、取り組みの焦点はピッチ上で起きたことから、個々のメンタリティーとパフォーマンスへと移った。「結果が出始め、物事に対するそれぞれの見方を組み合わせるようになりました。結果には自分たちでコントロールできない多くの要因が影響すると分かったので、限られた時間とエネルギーを、よりコントロールできることに改めて向ける必要があったのです」と彼は語る。

その成果はタイトルとなって表れた。開幕前は優勝候補と見られていなかったボデだが、2020年にクラブ史上初のエリテセリエン制覇を達成。リーグ戦30試合で26勝を挙げ、103ゴールを奪う記録的なシーズンを送った。

ボデは翌年もタイトルを守り、欧州でも存在感を確立した。カンファレンスリーグからヨーロッパリーグへ、そして昨季にはチャンピオンズリーグへと進んだ。その間、2023年と2024年にもリーグ優勝を果たしている。

マンスヴェルク自身がこの成功を自分の手柄とすることはないだろう。それでも、9年前の就任以来、クラブが遂げた前進に、このメンタルコーチの仕事が大きな役割を果たしてきたことは明らかだ。彼は、空軍時代に得た重要な学びを生かし、強みに目を向けながら小さな改善を積み重ねてきたと考えている。

「今では私たちの哲学の一部になっているのは、高い能力や優れた技術を持つ人も、やはり一人の人間だということです」と、彼はGOALに語る。「私たちは皆人間ですから、突き詰めれば同じ課題を抱えています。同じ課題がある一方で、同じ可能性もあるのです。

「課題とは、先ほど祖先について話したようなことです。私たちは集中し続けるのが難しく、物事を深刻に考えがちです。何がうまくいかないか、どんな悪い結末になるかに意識を向け、心配します。ある意味、恐れでいっぱいなのです。こうしたことは多かれ少なかれ、本能によって無意識のうちに起こります。マインドフルネスに基づく考え方が役立つと思います。瞑想を通じて実践することもできますし、日々の取り組みに組み込むことで、チーム全体として自分たちの状態に気づけるようにもなります。

「私たちが『持続可能なパフォーマンス文化』と呼ぶものが、私たちの哲学です。当然、個人としてはキャリアを通じて、組織としては半永久的に、長く高いレベルで力を発揮したいと考えています。しかし、持続可能であるということは、持っている以上のものは使えないと理解することでもあります。一つずつ、れんがを積むように築いていかなければなりません。それはお金や自分たちの基盤だけでなく、知識、能力、メディカルチーム、その他すべてに当てはまります。少しずつ成長し、大きくなっていくのです」

彼は続ける。「もう一つの基本原則は、競争するなら自分自身、あるいは自分たちの組織を知る必要があるということです。強み、弱み、脆弱な部分は何か。強みに目を向けるのです。難しい話ではありませんが、競争の話になると、人は弱みに目を向けがちです。『自分はこれが十分にできない。これからも十分にはできないだろう』とか、『相手は自分たちよりずっと優れている』と考えます。チームとして、そうした状態に気づき、大切なことへと意識を戻せます。

「もう一つの原則は、最高のパフォーマンスは常にこれから先にあるということです。つまり、私たちはいつでも少しずつ良くなれるということです。人は目標を引き下げがちです。新年の抱負や、1月に自分に約束する変化を考えてみてください。15％や20％の改善を目指すなど、意欲的になりすぎて失敗することがよくあります。

「私たちはそれを意識し、常に『1％のルール』を考えるようにしています。小さな改善を重ねれば、成功する可能性が高まります。成功が増えるほど、積み重ねの効果も大きくなります。さまざまな人が小さな改善に取り組む『1％のプロジェクト』をいくつも進められます。それらが合わさったとき、はるかに大きな効果を生み出せるのです」