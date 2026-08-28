ボカ・ジュニアーズはいかにして欧州外で最も文化的影響力のあるサッカークラブとなったのか
欧州には、いわゆる「スーパークラブ」の大半が存在することは誰もが知っている。ラ・リーガのレアル・マドリーとバルセロナ、プレミアリーグのマンチェスター・ユナイテッドとリヴァプールがその代表例だ。イタリアサッカーは、ACミラン、ユヴェントス、インテルといった歴史ある常勝クラブに象徴され、ドイツとフランスではそれぞれバイエルン・ミュンヘンとパリ・サンジェルマンが支配的な存在となっている。
さらに、そのすぐ後ろにはチェルシー、マンチェスター・シティ、アーセナル、アトレティコ・マドリー、ボルシア・ドルトムントが続き、その次の層にはローマ、ナポリ、アヤックス、ベンフィカ、ポルト、トッテナム、アストン・ヴィラといった高く評価される名門が並ぶ。欧州のリーグは最も巨額なテレビ放映権契約を引き寄せ、最高の選手たちを惹きつけており、それが年々ファンベースの拡大を後押ししている。
そうした欧州のエリートクラブの名声に匹敵し得る海外クラブは、ごくわずかなグループに限られる。リーベル・プレート、フラメンゴ、パルメイラス、クラブ・アメリカ、アル・ヒラル、浦和レッズ、アル・アハリといったクラブがそれにあたる。だが、文化的な存在感という点でそのすべてに影を落とすクラブが1つある。ボカ・ジュニアーズだ。
リーベルもアルゼンチンでは最大のライバルであるボカと同等の成功を主張できるとはいえ、国際的な存在感ではボカに分がある。彼らの際立ったブランドアイデンティティーは世界中のファンに深く響いており、その人気は年を追うごとに高まり続けている。
象徴的なユニフォームの物語
ボカは1905年の創設当初、黒と白の無地のユニフォームを着用していたが、翌年にプレーオフで対戦したノッティンガム・デ・アルマグロと色が重なってしまった。そこで、勝者がそのキットデザインの権利を保持することが決まり、敗れたボカは新たな案を考え直すことになった。
最終的にクラブを創設した、ジェノバにルーツを持つ家系の若いイタリア系移民の子孫5人は、ラ・ボカ港に次に到着した船の色を採用することを決めた。ラ・ボカは荒々しい工業地帯の街区で、その船はたまたま「ドロットニング・ソフィア」と呼ばれるスウェーデン船だった。その運命的な瞬間以来、ボカはアスル・イ・オロ（青と金）をまとっており、初期のユニフォームには黄色の斜めのたすきが入っていた。
1913年には、シャツの青を区切るために胸元へ横一線の金色の帯が導入され、これが今日まで続くユニフォームの象徴となっている。この色はすぐにアルゼンチンの労働者階級、そしてブエノスアイレスの移民の歴史を体現するものとして根付いた。
一方で、クラブバッジのテーマを定めるにはもう少し時間を要した。1922年まではボカの書類にシンプルな円形のモノグラムが使われていたが、この年に「CABJ」の頭文字を組み合わせた最初の盾型デザインが登場した。これはAtletico Club Boca Juniorsを意味する。その後もエンブレムは進化を続け、1970年には当時のクラブ会長アルベルト・アルマンドが、クラブが獲得したアルゼンチン国内タイトル1つにつき星を1つ盾の中に加えるという独創的な変更を行った。この意匠は今年初めまでデザインの定番であり続けたが、ボカは創設120周年に合わせ、ソーシャルメディアのチャンネルで星のないレトロなルックへ切り替えた。
ボンボネーラでの体験
ボカは、イタリアの都市ジェノバとの歴史的なつながりから「ロス・ヘネイセス（ジェノバ人）」の愛称で呼ばれ、1931年にブランセン通りとデル・バジェ・イベルルセア通り近くの土地を購入し、試合日にファンが利用できる木製スタンドを設置するまで、いくつかの場所でプレーしていた。しかし、クラブの存在感が高まるにつれ、本格的なスタジアム建設の必要性はより切迫したものとなった。
コンクリート製の会場の建設は1938年に始まったが、ピッチの片側に住宅区画があったため、設計を担った建築家たちは厳しいスペース上の制約に直面した。最終的に、その問題に対処するため、彼らはその側にVIPボックスの垂直の壁を建設した。これは、残りのスタジアム全体をぐるりと囲むように、2つの急勾配スタンドによって完成された構造の中へと、音を閉じ込める助けにもなった。
1940年5月25日の開場時には正式にエスタディオ・アルベルト・J・アルマンドと名付けられたこのスタジアムは、その後、3層目が加わって独特のD字型になったことで、ラ・ボンボネーラ（チョコレート箱）として知られるようになった。1996年には、さらなるVIPボックスとオフィスを収容する4層目が加えられ、現在の収容人数は5万7000人となっている。
この数字は、カンプ・ノウ、ベルナベウ、ジグナル・イドゥナ・パルク、サン・シーロ、オールド・トラッフォードといった欧州の歴史ある会場には及ばない。しかし、ラ・ボンボネーラは、それらすべてを雰囲気の面でしのぐ「一生に一度は行きたい」目的地と見なされている。ファンがピッチのすぐ近くにひしめき合うため、彼らが一斉に飛び跳ね始めると構造体は文字通り振動し、有名な言い回しである「La Bombonera no tiembla, late（ボンボネーラは揺れるのではない、鼓動するのだ）」によって、このスタジアムはチームのプレーに合わせて脈打つ心臓を持つ、生きた存在のように感じられる。
サポーターは試合開始の笛から終了の笛まで歌い、チャントを響かせ、さらにはドラムまで打ち鳴らす。巨大なバナー、ティフォ、発炎筒が、その体験をさらに高めることもしばしばある。ラ・ボンボネーラは非常に強い伝統に包まれているため、部外者の中には誇張に感じる者がいるかもしれない。しかし、複数回にわたってボカの試合を生観戦する幸運に恵まれた『GOAL』のクリエイティブ・コンテンツ・コーディネーター、ルパート・フライヤーは、その評判は完全に正当化されると強調し、その雰囲気を「世界中のどこで経験したものよりも最高だった」と表現している。
重要なのは、それがボカの対戦相手に圧倒的な恐怖心を呼び起こすことでもあるという点だ。「このスタジアムでびびってしまった『リーダー』は大勢いる。本当にたくさんだ。世界中のいろんな場所でプレーしてきたと言っていた連中が、ここに来たら何度もトイレに行っていた」と、ディエゴ・マラドーナは2001年に語った。「だからこそ、これみたいなスタジアムはないんだ。楽しむため、相手にプレッシャーをかけるためだ。だから私は、ラ・ボンボネーラを創ってくれた神に感謝する」
熱烈に献身している
ボカの会長を2期務めたアルマンドは、La mitad mas uno （半分プラス1）というフレーズを生み出した人物でもある。その意味は言葉どおりで、アルマンドは「どんな部屋でも、そこにいる人の半分に1人を足した数はボカのファンだ」と主張した。そして、このスローガンは時代を超えて受け継がれてきた。
ボカのウルトラス、つまりbarras bravasは「ラ・ドセ（12）」と呼ばれている。この組織化されたグループの起源は1925年にさかのぼる。当時、裕福なファンのビクトリアーノ“トト”・カッファレーナが、チームの欧州遠征を一部資金援助した。アルゼンチン帰国後、カッファレーナは親しみを込めて「12人目の選手」と呼ばれるようになり、その概念は1960年代にウルトラスによって定着した。
ラ・ドセは定期的に、発炎筒などを取り入れた手の込んだ息をのむようなスタジアム演出を организし、ラ・ボンボネーラを威圧的な熱狂のるつぼへと変える一助としている。このグループのリーダーたちは、暴力や汚職、チケット転売の疑いでたびたび捜査の対象となってきたが、組織内部からの根深い保護とロマン主義が入り混じった結果、ラ・ドセは存続してきた。そして、サッカーへの献身を示す究極の例として持ち上げられている。
アルゼンチン国内のファンの70％以上を二分するリーベルとの熾烈なスーペルクラシコのライバル関係は、ボカの伝説にさらなる重みを加えている。リーベルも当初はラ・ボカ地区を本拠としていたが、その後より裕福なヌニェス地区へ移転した。ボカはそれ以来、自らを労働者階級のクラブと位置づけるブランド形成にそれを利用してきたが、実際のところ真実はそれほど単純ではない。
「『民衆』がボカを支持し、リーベルは上流階級や富裕層のためのクラブだという考え方は、ばかばかしいほど時代遅れで真実ではない」とフライヤーは付け加える。「どちらも社会階級を完全に超越しているが、それもボカのアイデンティティーを形作る一部になっている」
リーグ優勝回数ではリーベルが38回で、ボカの35回を上回っているが、大陸王者を決めるコパ・リベルタドーレスではロス・セネイセスが6回で4回のリーベルを上回っている。また、両クラブの直接対決成績でもボカが94勝88敗とリードしている。この2クラブが対戦するたび、その揺らぎは南米全土に広がる。
ラ・ボンボネーラと、リーベルのマス・モヌメンタルは、ダービー当日に危険な場所となり得る。警察はピッチ上の出来事をかき消すほどのファンの暴力にたびたび対処を余儀なくされてきた。そして2018年には、リーベルのファンがモヌメンタルへ向かう途中のボカのチームバスを襲撃したことを受け、両チームによるリベルタドーレス決勝第2戦は延期され、最終的にはマドリードへ開催地が移された。
マラドーナの記憶
ボカには数々のスーパースターも在籍してきたが、その中でも最も有名なのは偉大なマラドーナである。まだあどけなさの残る20歳だった彼は、1981年2月に400万ドルの移籍金でアルヘンティノス・ジュニアーズから加入。リーベルへの移籍を断ってのボカ行きであり、タジェレス戦のデビュー戦ではいきなり2得点を挙げて強烈な印象を残した。
マラドーナはボカでの1年目にさらに26得点を記録。その中には、ラ・ボンボネーラでのスーペルクラシコで3-0の勝利を収めた試合で決めた忘れがたいゴールも含まれている。雨に見舞われた難しいピッチコンディションの中、カルロス・コルドバからのクロスを見事に収めると、アルゼンチン代表でともにワールドカップ優勝を果たしたGKウバルド・フィジョールを得意のフェイントでひざまずかせ、最後に残っていたリーベルのDFアルベルト・テリーニを無力にしてボールを流し込んだ。
ボカは20度目のメトロポリターノ制覇を成し遂げ、マラドーナはウーゴ・ガッティ、ロベルト・モウソ、ホルヘ・ベニテスとともにその優勝の立役者の一人となった。彼は世界屈指の背番号10としての地位を確立し、見る者を引き込むカリスマ性でボカの知名度を大いに高めた。しかし最終的には、バルセロナからのオファーを受け、1982年の途中にクラブを去った。
ただ、マラドーナとボカの蜜月は、その約13年後に再びよみがえることになる。1994年のアメリカ・ワールドカップでドーピングによる出場停止処分を受けた直後、ボカはマラドーナを再獲得。髪に金色のメッシュを入れた小柄な天才は、その後さらに2年間にわたってラ・ボンボネーラに集うファンを楽しませ、彼らは愛情を込めて彼をD10Sと呼んだ（Dios＝神と背番号10をかけた言葉遊び）。
とはいえ、その頃の彼はすでに全盛期の面影を失っていた。マラドーナからスピードは消え、体形も崩れ、さらに私生活での苦闘が続いたことで、意味のあるリズムを築くこともできなかった。それでも時折魔法のような瞬間は見せたが、サッカーそのものよりも、メディアに向けた生意気な発言や豪華な車のコレクションで見出しを飾ることのほうが多かった。最後の試合は1997年10月のリーベル戦で、ハーフタイムに自ら交代を要求して退き、10代だったフアン・ロマン・リケルメにその座を譲った。そしてそのリケルメは、マラドーナの後継者として十分すぎる存在になることが後に証明された。
マラドーナは常に、自身は生涯にわたるボカのサポーターだと主張していた。そして引退後は役員席の常連となり、あらゆる機会に観衆を盛り上げた。ボカはラ・ボンボネーラのスタジアム壁画やミュージアム展示を通じて恒久的にマラドーナをたたえており、2020年に彼が死去した後には、彼の専用スイートの1灯を除いてスタジアムの照明をすべて落とすという痛切な追悼も行った。
永遠の偉大さ
その卓越した技術と強烈な個性によってマラドーナはボカのファンの間で偶像的存在となったが、キャリアの絶頂期はナポリで迎えた。ボカの歴代最高選手ランキングでは彼より上に来る選手が何人もおり、その頂点に立つのがリケルメである。
マラドーナと同じく、リケルメはアルヘンティノス・ジュニアーズで育ち、リーベルを断ってボカを選択。1996年に80万ドルでブエノスアイレス内の移籍を果たした。キャリア最初の6年間をボカで過ごし、伝説的なアルゼンチン人指揮官カルロス・ビアンチの下で、2000年と2001年のコパ・リベルタドーレス連覇を含む6つのタイトルを獲得した。
リケルメは尽きることのない創造性と予測不能さを備えた攻撃的MFであり、ボカのサポーターから注がれる愛情を糧に輝いた。その時期に記録した44ゴールの大半は圧巻のもので、長距離からのFK、大胆なフリック、そして守備陣を困惑させる個人技から生まれた得点もあった。また66アシストも記録しており、相手チームが止めようのない卓越したパスレンジを誇っていた。
やがて欧州の強豪がリケルメを母国から引き離すのは必然だった。2002年7月、兄が誘拐され、身代金を支払うという痛ましい出来事を経て、それがボカを離れる決断の一因にもなった直後、彼は1100万ユーロでバルセロナへ移籍した。もっとも、リケルメはカンプ・ノウで順応できず、わずか1シーズン後にビジャレアルへレンタル移籍し、2005年に完全移籍へ切り替わった。
エル・マドリガルでは本来の力を完全に開花させ、ビジャレアルをラ・リーガとチャンピオンズリーグの争いに加わる存在へと押し上げた。しかしその後、マヌエル・ペジェグリーニ監督とクラブ上層部との関係が悪化し、ボカが復帰を実現する道が開かれた。リケルメは29歳だった2007年2月、まずはレンタルで復帰し、その7カ月後にボカが1500万ドルで完全移籍による再獲得を果たした。
ボカはリケルメとともにさらに1度のコパ・リベルタドーレス制覇と2度のアペルトゥーラ優勝を成し遂げ、神聖な青と金のユニフォームで彼はさらに102のゴール関与を積み上げた。そして2014年、現役生活の締めくくりを古巣アルヘンティノス・ジュニアーズで過ごすために退団するまで、チームの心臓部であり続けた。引退後、リケルメはボカの副会長となり、2023年のクラブ選挙に勝利して正式に会長へ就任。現在もその職にある。
マドリード攻略
リケルメがボカで見せたプレーの中でも最も称賛されるものの一つが、2000年のインターコンチネンタルカップ（現在のFIFAクラブワールドカップの直接の前身）である。この大会では、アルゼンチンのクラブであるボカが、日本・東京の国立競技場で行われた大一番の決勝で、スター軍団のレアル・マドリーと対戦した。
ボカ、そして南米全体にとって、それはサッカー界における達成の頂点と見なされるほどの一大イベントだった。レアルにとってはそこまでの意味合いではなかったにせよ、それでも極めて真剣に臨んでおり、勝利によって世界的支配力を示すよう強いプレッシャーにさらされていた。ビセンテ・デル・ボスケが選んだ先発メンバーも、そのことを物語っていた。イケル・カシージャス、ロベルト・カルロス、フェルナンド・イエロ、クロード・マケレレ、ラウール、グティ、そしてバルセロナからの物議を醸した目玉補強だったルイス・フィーゴがそろって先発。才能にあふれたチームであり、当時の欧州王者が圧倒的本命と見られたのも当然だった。
それとは対照的に、ビアンチ率いるボカはリケルメを軸に構成され、名の知れたスターではなくシステムに適した選手たちが先発11人を埋めていた。だが、ビアンチにはマドリーを封じるプランがあり、チームはそれを完璧に遂行した。セバスティアン・バタグリア、マウリシオ・セルナ、ホセ・バスアルドの中盤3人は、フィーゴとスティーブ・マクマナマンを相手にフィジカル勝負を制し、デル・ボスケの硬直的な4-4-2は、リケルメと左ウイングのマルセロ・デルガドに突かれる大きなスペースを残した。
ボカは最初の6分間で2得点を奪い、マドリーに衝撃を与えた。いずれもエースFWマルティン・パレルモによるゴールだった。1点目は、デルガドの息をのむようなスプリントから生まれた。イエロの背後を取ったデルガドが鋭いグラウンダーのクロスを送り、パレルモが至近距離から押し込んだ。2点目を演出したのはリケルメだった。自陣深くからパレルモへ向けて約40ヤードの驚異的なパスを送り込むと、FWはそれにダイレクトで合わせ、見事なフィニッシュでカシージャスを翻弄した。
カルロスが強烈なボレーをバーに当ててねじ込み、レアル・マドリーを試合に引き戻した。その後のマドリーはなりふり構わずボカに襲いかかった。だが、ビアンチのチームは守備で踏ん張り、さらにリケルメの落ち着きとボールを持った際の質の高さによって、レアルの攻勢の合間に重要な時間帯でボールを保持することができた。ついに試合終了の笛が鳴ると、ボカは文句なしの勝者となり、歓喜の祝福に包まれた。
選手たちはアルゼンチン国旗を身にまとい、ビアンチを肩に担いでスタジアムを練り歩いた。一方、ブエノスアイレスでは未明にもかかわらず、何十万人ものファンが通りに繰り出し、象徴的なオベリスコは青と金の人波で埋め尽くされた。さらに帰国後、オープントップバスで市中心部へ向かうチームには、1マイルにわたるファンの列が付き従った。
「この勝利はボカのためだけではない。アルゼンチンのためのものだ」とビアンチは試合後に語った。「アルゼンチンはサッカーにおいて世界ナンバーワンの国だ」
『エル・ティタン』
マドリー戦で決めた2ゴールは、常に最大の舞台でボカのために結果を残してきた男らしい、いかにも典型的なものだった。
ボカのファンから「エル・ティタン」と呼ばれたその男について、フライヤーは「マルティン・パレルモは疑いようのないクラブのレジェンドであり、このクラブが何を体現すべきかを本当に示した存在だった。才能以上に、ハート、欲求、そして勇気だ」と語る。「ボカのシャツのために血を流す覚悟が求められる。そしてパレルモは、誰よりも苦しんだ」
ラ・ボンボネーラでの2度の在籍で404試合236ゴールを記録したパレルモは、ボカのクラブ史上最多得点者であり、技術的な卓越さの不足を補って余りある強靭な精神力を備えていた。ボカは1997年、24歳だった彼をエストゥディアンテス・デ・ラ・プラタから獲得。当初は出遅れたものの、その後は驚異的な得点力を発揮し、ファンの寵児となった。
優れた機動力や足技に恵まれていたわけではないが、スピードとフィジカルがあり、空中戦では圧倒的だった。ボカは常に、必要な時に必要な場所へ現れるパレルモを頼りにすることができたし、その精神的な強さとクラブへの揺るぎない献身は、輝かしい手本でもあった。
それが最も鮮明に表れたのは、おそらく2000年5月24日だった。コパ・リベルタドーレス準々決勝の第2戦で、ボカはリーベルを3-0で下した。パレルモはその前年11月、コロン戦で十字じん帯を断裂して以来戦列を離れていたが、驚くべきことに足を引きずって退く前にキャリア100点目を決めていた。
ビアンチがそのリーベル戦でパレルモをベンチに入れた決断は、単に相手を揺さぶるためのものと見られていた。だが77分、ボカが1-0でリードしながらも2戦合計スコアは2-2という状況で、この長身ストライカーを投入した。パレルモの動きは明らかに硬く、時には片脚を引きずっているようにも見えたが、それでも最後に試合を決めたのは彼だった。
84分にリケルメがPKを決めて2-0とすると、パレルモはアディショナルタイム深くに勝利を決定づけた。リーベル守備陣はボックス内で彼にあまりに大きなスペースを与え、反転を許した。シュート態勢に入るまでひどく時間がかかったように見えたが、パレルモは見事なシュートをゴール右下隅に流し込み、のちにgol de la muleta（松葉杖ゴール）として知られる一撃を決めた。彼は嗚咽しながらカメラに向かって走り、ファンが祝福のためにボンボネーラのピッチへなだれ込む中、主審は試合終了の笛を吹いた。
パレルモはその後、2001年から2004年にかけてビジャレアル、レアル・ベティス、アラベスでスペインでもプレーしたが、恐ろしい不運な大けがによって欧州で長く活躍することはできなかった。ビジャレアルでのゴールを祝っている際、コンクリートの防護壁が崩れ落ちて脚2カ所を骨折し、完全回復までほぼ1年を要した。
30歳を過ぎてボカに復帰した際、一部には単にキャリアの終盤を過ごすためだと見る向きもあった。しかしパレルモは、リーグ復帰2戦目で2ゴールを決めて疑念を封じ、さらに2004年コパ・スダメリカーナ決勝のボリバル戦でボカが2-0で勝利した試合では、クラブでの通算100ゴールにも到達した。
2006年8月、パレルモは生まれたばかりの息子を悲劇的に失った。それでも翌日曜のバンフィエルド戦への出場を望んだ。3-0の勝利で2得点を挙げ、どちらのゴール後も涙を流して崩れ落ちた。そして深い感動を呼ぶスタンディングオベーションの中で交代を告げられた時、ボンボネーラで涙を流さなかった者はいなかった。
パレルモは確かに、ほとんどのサッカー選手が想像すらできないほどの苦しみに耐えた。それでも、彼が倒れたままでいることはneverなかった。アルゼンチン代表として15試合に出場したこのストライカーは、2007年のボカのコパ・リベルタドーレス制覇でも重要な役割を果たし、その4年後にはボカでの通算タイトル数を14に伸ばして現役を退いた。さらに2009年のベレス・サルスフィエルド戦では、40ヤードのヘディング弾も自身の伝説的なハイライト集に加えている。
母国の外でパレルモが最も有名なのは、アルゼンチン代表として1試合で3本のPKを失敗したことだろう。1999年のコパ・アメリカ、コロンビア戦での出来事だ。しかしアルゼンチンで、彼が永遠のレジェンドであることに変わりはない。実際、この国には「神が自らの伝記映画を監督し、その主役にパレルモを選んだ」という定番のジョークがある。彼の身に起きた数々の驚くべき出来事と、ピッチ上で生きてきた深く心を打つ瞬間を見事に言い表した、味わい深い表現である。
ボカのもう1人のアイコン
ラ・ボンボネーラで強烈な足跡を残したスターは、ほかにも数多い。1950年代から60年代にかけては、アントニオ・ラティンとシルビオ・マルソリーニがボカの英雄となった。前者は中盤の要としてチームを国内3冠へ導く主将を務め、後者はピッチに立った史上屈指の左SBの一人として400試合以上に出場した。
一方で、ガッティは、エル・ロコ（クレイジー・ワン）としても知られ、積極的なスイーパーGKとしてアルゼンチンにおけるGKの役割を革新した。さらに1977年、クルゼイロとのPK戦勝利で決定的なPKストップを見せ、ボカにとって初のリベルタドーレス制覇をもたらした。モウソはガッティの前で守備陣を統率し、その勇敢さとリーダーシップによって黄金時代に広く称賛を集めた。なお、クラブ公式戦最多出場記録となる426試合の記録も今なお保持している。
1998年から2001年にかけて大きな成功を収めたビアンキ率いるチームの柱として、バタグリアとウーゴ・イバラもまたボカの殿堂入りを果たしている。粘り強いボール奪取型MFだったバタグリアは、17タイトルでボカ史上最も多くのタイトルを獲得した選手であり、イバラはクラブ史上最高の右SBと見なされている。
元マンチェスター・ユナイテッド、マンチェスター・シティのFWカルロス・テベスもまた、ジェノエーゼの熱心なファンの心の中で特別な位置を占めている。テベスはそのキャリアの大半を欧州で過ごしながらも、ボカで3度プレーし、通算279試合94得点を記録した。ボカではリーグ5冠、コパ・リベルタドーレス、そしてインターコンチネンタルカップを制覇。後者のタイトルは、カカ、パオロ・マルディーニ、アンドレア・ピルロらを擁するACミランを破った2003年に、ボカが2度目の戴冠を果たしたものだった。そしてリーベル戦では有名な「チキンダンス」のゴールセレブレーションを披露し、その伝説的地位を不動のものにした。
ボカは特別なクラブであり、長年にわたって特別な選手たちを引き寄せることに何の苦労もしてこなかった。現在は6000万ドル規模のラ・ボンボネーラ拡張工事が進められており、収容人数は8万人に達する見込みだ。その神話的な魅力は、今後さらに増していくばかりである。