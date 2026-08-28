マドリー戦で決めた2ゴールは、常に最大の舞台でボカのために結果を残してきた男らしい、いかにも典型的なものだった。

ボカのファンから「エル・ティタン」と呼ばれたその男について、フライヤーは「マルティン・パレルモは疑いようのないクラブのレジェンドであり、このクラブが何を体現すべきかを本当に示した存在だった。才能以上に、ハート、欲求、そして勇気だ」と語る。「ボカのシャツのために血を流す覚悟が求められる。そしてパレルモは、誰よりも苦しんだ」

ラ・ボンボネーラでの2度の在籍で404試合236ゴールを記録したパレルモは、ボカのクラブ史上最多得点者であり、技術的な卓越さの不足を補って余りある強靭な精神力を備えていた。ボカは1997年、24歳だった彼をエストゥディアンテス・デ・ラ・プラタから獲得。当初は出遅れたものの、その後は驚異的な得点力を発揮し、ファンの寵児となった。

優れた機動力や足技に恵まれていたわけではないが、スピードとフィジカルがあり、空中戦では圧倒的だった。ボカは常に、必要な時に必要な場所へ現れるパレルモを頼りにすることができたし、その精神的な強さとクラブへの揺るぎない献身は、輝かしい手本でもあった。

それが最も鮮明に表れたのは、おそらく2000年5月24日だった。コパ・リベルタドーレス準々決勝の第2戦で、ボカはリーベルを3-0で下した。パレルモはその前年11月、コロン戦で十字じん帯を断裂して以来戦列を離れていたが、驚くべきことに足を引きずって退く前にキャリア100点目を決めていた。

ビアンチがそのリーベル戦でパレルモをベンチに入れた決断は、単に相手を揺さぶるためのものと見られていた。だが77分、ボカが1-0でリードしながらも2戦合計スコアは2-2という状況で、この長身ストライカーを投入した。パレルモの動きは明らかに硬く、時には片脚を引きずっているようにも見えたが、それでも最後に試合を決めたのは彼だった。

84分にリケルメがPKを決めて2-0とすると、パレルモはアディショナルタイム深くに勝利を決定づけた。リーベル守備陣はボックス内で彼にあまりに大きなスペースを与え、反転を許した。シュート態勢に入るまでひどく時間がかかったように見えたが、パレルモは見事なシュートをゴール右下隅に流し込み、のちにgol de la muleta（松葉杖ゴール）として知られる一撃を決めた。彼は嗚咽しながらカメラに向かって走り、ファンが祝福のためにボンボネーラのピッチへなだれ込む中、主審は試合終了の笛を吹いた。

パレルモはその後、2001年から2004年にかけてビジャレアル、レアル・ベティス、アラベスでスペインでもプレーしたが、恐ろしい不運な大けがによって欧州で長く活躍することはできなかった。ビジャレアルでのゴールを祝っている際、コンクリートの防護壁が崩れ落ちて脚2カ所を骨折し、完全回復までほぼ1年を要した。

30歳を過ぎてボカに復帰した際、一部には単にキャリアの終盤を過ごすためだと見る向きもあった。しかしパレルモは、リーグ復帰2戦目で2ゴールを決めて疑念を封じ、さらに2004年コパ・スダメリカーナ決勝のボリバル戦でボカが2-0で勝利した試合では、クラブでの通算100ゴールにも到達した。

2006年8月、パレルモは生まれたばかりの息子を悲劇的に失った。それでも翌日曜のバンフィエルド戦への出場を望んだ。3-0の勝利で2得点を挙げ、どちらのゴール後も涙を流して崩れ落ちた。そして深い感動を呼ぶスタンディングオベーションの中で交代を告げられた時、ボンボネーラで涙を流さなかった者はいなかった。

パレルモは確かに、ほとんどのサッカー選手が想像すらできないほどの苦しみに耐えた。それでも、彼が倒れたままでいることはneverなかった。アルゼンチン代表として15試合に出場したこのストライカーは、2007年のボカのコパ・リベルタドーレス制覇でも重要な役割を果たし、その4年後にはボカでの通算タイトル数を14に伸ばして現役を退いた。さらに2009年のベレス・サルスフィエルド戦では、40ヤードのヘディング弾も自身の伝説的なハイライト集に加えている。

母国の外でパレルモが最も有名なのは、アルゼンチン代表として1試合で3本のPKを失敗したことだろう。1999年のコパ・アメリカ、コロンビア戦での出来事だ。しかしアルゼンチンで、彼が永遠のレジェンドであることに変わりはない。実際、この国には「神が自らの伝記映画を監督し、その主役にパレルモを選んだ」という定番のジョークがある。彼の身に起きた数々の驚くべき出来事と、ピッチ上で生きてきた深く心を打つ瞬間を見事に言い表した、味わい深い表現である。