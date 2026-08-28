パレルモがマドリー相手に決めた2得点は、常に最大の大一番でボカのために立ち上がってきた男らしい、実に象徴的なゴールだった。

ボカのファンから「エル・ティタン」と呼ばれたこの男について、フライヤーは「マルティン・パレルモは紛れもないクラブのレジェンドであり、このクラブが何を体現すべきかをまさに示した存在だった。才能以上に、ハート、欲求、そして勇気だ」と語る。「ボカのシャツのために血を流す覚悟が求められる。そして、パレルモは誰よりも苦しんだ」

ラ・ボンボネーラでの2度の在籍で404試合236得点を記録したパレルモは、ボカのクラブ史上最多得点者であり、技術的な巧みさの不足を補って余りある強靭な精神力を備えていた。ボカは1997年、24歳だった彼をエストゥディアンテス・デ・ラ・プラタから獲得。当初は出だしが鈍かったものの、その後は得点を量産するストライカーとなり、ファンのお気に入りとなった。

彼は優れた機動力や足さばきに恵まれていたわけではないが、スピードがあり、強さがあり、空中戦では圧倒的だった。ボカは常に、必要な場所に必要なタイミングでパレルモがいると信じることができたし、そのメンタルの強さとクラブへの揺るぎない献身でまばゆい手本を示していた。

それが最も鮮明に表れたのは、おそらく2000年5月24日だった。ボカはコパ・リベルタドーレス準々決勝の第2戦でリーベルを3-0で下した。パレルモは前年11月、コロン戦で十字じん帯を断裂して以降戦列を離れていたが、その試合では驚くべきことに足を引きずって退く前にキャリア通算100点目を決めていた。

ビアンキがそのリーベル戦でパレルモをベンチに入れた決断は、単に相手を揺さぶるためのものと見られていた。だが、ボカが1-0でリードしながらも2試合合計では2-2だった77分、指揮官はこの長身ストライカーを投入する。パレルモの動きは明らかに硬く、時には片足を引きずっているようにさえ見えたが、それでも最後に試合を決めたのは彼だった。

84分にリケルメがPKを決めて2-0とすると、後半アディショナルタイム深くにパレルモが勝利を決定づけた。リーベルの守備陣はボックス内で彼にあまりに大きなスペースを与え、反転を許した。そして、シュート態勢に入るまでにひどく時間がかかったように見えながらも、パレルモは見事なシュートをゴール右隅へ流し込み、のちにgol de la muleta（松葉杖ゴール）として知られる得点を記録した。彼は嗚咽しながらカメラへ向かって走り、ファンが祝福のためにボンボネーラのピッチへなだれ込む中、主審は試合終了の笛を吹いた。

パレルモはその後、2001年から2004年にかけてスペインでプレーし、ビジャレアル、レアル・ベティス、アラベスに所属したが、恐ろしい不運な大けがによって欧州で長く活躍することはできなかった。ビジャレアルでの得点を祝っていた際、コンクリートの防護壁が崩れて彼の上に倒れ、パレルモは脚の2カ所を骨折。完全回復までにほぼ1年を要した。

30歳を過ぎてボカに復帰した際、そのままキャリアを静かに終えるためだと感じた者もいた。だがパレルモは、リーグ戦での2度目のデビューで2得点を挙げて疑念を封じ込める。そして2004年のコパ・スダメリカーナ決勝、ボリバルに2-0で勝利した一戦で、クラブ通算100得点にも到達した。

2006年8月、パレルモは生まれたばかりの息子を悲劇的に失った。それでも翌日曜のバンフィエルド戦への出場を求めた。3-0の勝利で2得点を挙げ、どちらのゴールを祝う際にも涙をこらえきれず、そして深い感動を呼ぶスタンディングオベーションの中で交代となった時、ボンボネーラに涙を流さぬ者はいなかった。

実際、パレルモはほとんどのフットボーラーには想像もつかないほどの苦しみに耐えなければならなかった。それでも、彼は決して倒れたままではいなかった。アルゼンチン代表として15試合に出場したこのFWは、2007年のボカのコパ・リベルタドーレス制覇でも重要な役割を果たし、4年後にはセネイセスで合計14個のタイトルを勝ち取ってクラブで現役を引退した。さらに2009年のベレス・サルスフィエルド戦では、40ヤード（約36.6メートル）のヘディング弾もその壮大なハイライト集に加えている。

母国の外では、パレルモはアルゼンチン代表として1試合で3本のPKを失敗したことで最も有名だ。1999年のコパ・アメリカ、コロンビア戦でのことだった。だが、アルゼンチンでは永遠のレジェンドであり続けるだろう。実際、この国には「神は自分の伝記映画を監督していて、自分役にパレルモを選んだ」という言い回しの冗談がある。彼の身に起きた数々の驚くべき出来事、そしてピッチ上で生きてきた深い瞬間の数々を思えば、実に味わい深い表現である。