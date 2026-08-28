ボカ・ジュニアーズが、いかにして欧州以外で最も文化的影響力のあるサッカークラブになったのか
欧州には、いわゆる「スーパークラブ」の大半が集まっていることは誰もが知るところだ。ラ・リーガのレアル・マドリーやバルセロナ、プレミアリーグのマンチェスター・ユナイテッドやリヴァプールがその代表例である。イタリアではACミラン、ユヴェントス、インテルといった歴史ある勝者の系譜が存在し、ドイツとフランスではそれぞれバイエルン・ミュンヘンとパリ・サンジェルマンが支配的な力を誇っている。
そのすぐ後ろにはチェルシー、マンチェスター・シティ、アーセナル、アトレティコ・マドリー、ボルシア・ドルトムントといったクラブが続き、さらにその次の層にはローマ、ナポリ、アヤックス、ベンフィカ、ポルト、トッテナム、アストン・ヴィラのような広く敬意を集める名門が並ぶ。欧州の各リーグは最も高額な放映権契約を引き寄せ、最高の選手たちを惹きつけており、それが年々ファンベースの拡大を後押ししている。
欧州のエリートクラブに匹敵する威信を持つ海外クラブは、ごく限られた存在にすぎない。リーベル・プレート、フラメンゴ、パルメイラス、クラブ・アメリカ、アル・ヒラル、浦和レッズ、アル・アハリといったクラブがその例だ。しかし、文化的な存在感という点でそれらすべてを上回るクラブがひとつある。ボカ・ジュニアーズだ。
アルゼンチン国内では、リーベルも宿敵ボカと同等の成功を収めてきたと主張できる。だが、国際的な存在感ではボカが上回る。彼らの際立ったブランドアイデンティティーは世界中のファンの心に深く響いており、その人気は年を追うごとに高まり続けている。
象徴的なユニフォームの物語
ボカは1905年の創設当初、無地の白黒ストライプのユニフォームを着用していたが、翌年のプレーオフで対戦したノッティンガム・デ・アルマグロとデザインが重なってしまった。そこで勝者がそのキットデザインの権利を保持することになり、敗れたボカは振り出しに戻ることになった。
最終的にクラブを創設した、ジェノバにルーツを持つ家族の5人の若いイタリア系移民の子孫たちは、ラ・ボカ港に次に到着した船の色を採用することを決めた。ラ・ボカは荒々しい工業地区で、その船はたまたま「ドロットニング・ソフィア」として知られるスウェーデン船だった。この運命的な瞬間以来、ボカはazul y oro（青と金）をまとっており、初期のユニフォームは黄色の斜めのたすきが入ったデザインだった。
1913年には、シャツの青を区切るために胸部分へ水平の金色の帯が導入され、これは今日に至るまでユニフォームの象徴であり続けている。この色は瞬く間にアルゼンチンの労働者階級、そしてブエノスアイレスの移民の歴史というアイデンティティーに根付いた。
ただ、クラブバッジのテーマを固めるにはもう少し時間がかかった。1922年までは、ボカの書類にはシンプルな円形モノグラムが使われていたが、この年に『Atletico Club Boca Juniors』を意味する頭文字「CABJ」を組み合わせた最初の盾型デザインが登場した。その後もエンブレムは進化を続け、1970年には当時のクラブ会長アルベルト・アルマンドが、クラブが獲得したアルゼンチンのタイトルごとに1つの星を盾の中へ加えるという独創的な変更を施した。これは今年初めまでデザインの定番として残っていたが、ボカは120周年に向けてソーシャルメディア上で制作した、星のないレトロなルックへ切り替えた。
ボンボネーラでの体験
ボカは、イタリアの都市ジェノヴァとの歴史的なつながりから「ロス・セネイセス」の愛称で呼ばれ、1931年にブランセン通りとデル・バジェ・イベルルセア通り近くの土地を購入し、試合日にファンが使える木製スタンドを設置するまで、いくつかの場所でプレーしていた。しかし、クラブの知名度が高まるにつれ、本格的なスタジアム建設の必要性はより切実になっていった。
このコンクリート製スタジアムの建設は1938年に始まったが、ピッチの片側に住宅区画があったため、設計士たちは厳しい用地制約に直面した。最終的に、その問題に対処するため、片側にVIPボックスの垂直壁を建設。さらに、その構造はスタジアムの残り全体を取り囲むように音を閉じ込める効果も生み、2つの急勾配スタンドがそれを完成させた。
1940年5月25日の開場時には正式に「エスタディオ・アルベルト・J・アルマンド」と命名されたこのスタジアムは、その後、3層目が増設されて独特のD字型となったことで、「ラ・ボンボネーラ（チョコレート箱）」として知られるようになった。1996年にはVIPボックスとオフィスを収容する4層目が加えられ、現在の収容人数は5万7000人となっている。
その数字はカンプ・ノウ、ベルナベウ、ジグナル・イドゥナ・パルク、サン・シーロ、オールド・トラッフォードといったヨーロッパの歴史的会場には及ばないが、ラ・ボンボネーラは雰囲気という点ではそれらすべてをしのぐ、「一度は行きたい」目的地とみなされている。ファンがピッチのすぐ近くまで詰めかけるため、彼らが一斉に跳び始めると構造物は文字通り震える。そして、有名なフレーズ「La Bombonera no tiembla, late（ラ・ボンボネーラは揺れない、鼓動する）」によって、このスタジアムはチームのプレーに合わせて脈打つ心臓を持つ生き物のように見える。
サポーターは試合開始の笛から終了の笛まで歌い、チャントを響かせ、さらには太鼓まで鳴らし、巨大バナーやティフォ、発炎筒がその体験をさらに高めることも少なくない。ラ・ボンボネーラはそれほどまでに強烈な伝統に包まれており、外部の人間には大げさに感じられるかもしれないが、GOALのクリエイティブ・コンテンツ・コーディネーター、ルパート・フライヤーは、幸運にもボカの試合を現地で何度も観戦してきた立場から、その評判は完全に正当だと断言し、その雰囲気を「世界中のどこであれ、自分がこれまで体験した中で最高」と表現している。
そして重要なのは、ここがボカの対戦相手に身動きできないほどの恐怖を呼び起こすことでもある。「世界中のいろんな場所でプレーしてきたと言っていた“リーダー”たちの多くが、このスタジアムでビビってしまった。たくさんいたし、ここに来ると何度もトイレに行っていた」とディエゴ・マラドーナは2001年に語った。「だから、ここみたいなスタジアムは存在しない。楽しむため、相手にプレッシャーをかけるためだ。だからこそ、ラ・ボンボネーラを創ってくれた神に感謝する」
熱烈に献身的な
ボカの会長を2期務めたアルマンドは、「ラ・ミタ・マス・ウノ」（半分に1人を足したもの）というフレーズを生み出したことでも知られる。意味は言葉どおりで、アルマンドは「どんな部屋でも、いる人の半分に1人を足した数がボカのファンだ」と主張した。そしてこの言葉は、時代を超えて受け継がれてきたスローガンとなっている。
ボカのウルトラス、つまりバラス・ブラバスは「ラ・ドセ（12番目）」と呼ばれている。この組織化されたグループの起源は1925年にさかのぼる。当時、裕福なファンだったビクトリアーノ・“トト”・カッファレナが、チームの欧州遠征を一部資金面で支えた。アルゼンチン帰国後、カッファレナは親しみを込めて「12人目の選手」と呼ばれ、この概念は1960年代にウルトラスによって制度化された。
ラ・ドルチェは定期的に、発煙類も取り入れた手の込んだ息をのむようなスタジアムでの歓迎演出を行い、ラ・ボンボネーラを威圧的な熱狂のるつぼへと変える一助となっている。このグループのリーダーたちは、暴力、汚職、チケットの違法転売の疑いでたびたび捜査を受けてきた。それでも、深い制度的保護とロマン主義が入り交じることでラ・ドルチェは存続し、サッカーへの献身の究極の例として持ち上げられてきた。
アルゼンチン国内のファンの70％超を二分する、リーベルとの激しいスーペルクラシコのライバル関係は、ボカの伝説にさらなる重みを加えている。リーベルも当初はラ・ボカ地区を本拠としていたが、その後より裕福なヌニェス地区へ移った。以降、ボカはそれを、自分たちが労働者階級のためのクラブであるというブランド形成に利用してきたが、実際のところ、事実はそれほど単純ではない。
「『民衆』がボカを支持し、リーベルは上流階級や金持ちのためのクラブだという考えは、ばかげるほど時代遅れで事実ではない」とフライヤーは付け加える。「どちらも社会階級を完全に超越しているが、それもまたボカのアイデンティティーを形作る一部だ」
リーグ優勝回数ではリーベルが38回で、ボカの35回を上回るが、大陸王者を決めるコパ・リベルタドーレスではロス・セネイセスが6回で4回のリーベルを上回っている。さらに両クラブの直接対決の通算成績でも、ボカが94勝、リーベルが88勝とボカがリードしている。この2クラブが対戦するたび、その揺れは南米全土へと広がっていく。
ラ・ボンボネーラとリーベルのマス・モヌメンタルは、ダービー当日に危険な場所となり得る。警察はピッチ上の出来事をかすませるファンの暴力への対応をたびたび強いられてきた。2018年には、リーベルのファンがモヌメンタルへ向かう途中のボカのチームバスを襲撃したため、両チームによるリベルタドーレス決勝第2戦は延期され、最終的にはマドリードで開催された。
マラドーナの記憶
ボカには数々のスーパースターも在籍してきたが、その中でも最も有名なのは、言うまでもなく偉大なマラドーナである。マラドーナは1981年2月、まだあどけなさの残る20歳で、リーベルへの移籍を断って400万ドルの移籍金でアルヘンティノス・ジュニアーズから加入。タジェレス戦のデビュー戦でいきなり2得点を挙げ、強烈な印象を残した。
マラドーナはボカでのデビューシーズンにさらに26ゴールを記録。その中には、ラ・ボンボネーラでのスーペルクラシコを3-0で制した試合での忘れがたい一撃も含まれている。雨に見舞われた難しいコンディションの中、カルロス・コルドバからのクロスを見事に収めると、アルゼンチン代表の同僚ワールドカップ優勝メンバーでもあったGKウバルド・フィジョールを十八番のフェイントでひざまずかせ、最後に残ったリーベルのDFアルベルト・テリーニの脇を抜いて無人のゴールへ流し込んだ。
ボカは20度目のメトロポリターノ制覇を成し遂げ、マラドーナはウーゴ・ガッティ、ロベルト・モウソ、ホルヘ・ベニテスとともにその優勝の立役者の一人となった。世界屈指の10番としての地位を確立し、伝染するようなカリスマ性でボカの知名度も大きく高めたが、1982年の途中にバルセロナからオファーが届くと、最終的にはクラブを去ることになった。
それでも、マラドーナとボカの蜜月は約13年後に再びよみがえる。アメリカで行われた1994年ワールドカップでのドーピングによる出場停止処分の直後、ボカはマラドーナを再獲得。髪に金色のメッシュを入れた小柄な天才は、ラ・ボンボネーラに集うファンにさらに2年間のエンターテインメントをもたらした。ファンは親しみを込めて彼をD10S（Dios＝神と背番号10をかけた呼び名）と呼んだ。
もっとも、その頃の彼はかつての自分の面影を追う存在だった。マラドーナからはスピードが失われ、体調も万全ではなく、私生活での苦闘が続いたことで意味のあるリズムを築くこともできなかった。それでも時折魔法のような瞬間は見せたが、サッカーよりもメディアに向けた生意気なコメントや豪華な車のコレクションで話題になることの方が多かった。最後の試合は1997年10月のリーベル戦で、ハーフタイムに自ら交代を求め、10代だったフアン・ロマン・リケルメにその座を譲った。そしてそのリケルメは、マラドーナの後継者として十分すぎる存在となった。
マラドーナは常に生涯ボカのサポーターだと主張しており、引退後は重役席の常連となって、あらゆる機会に観衆をあおった。ボカはラ・ボンボネーラの壁画や博物館の展示を通じて恒久的にマラドーナをたたえており、2020年に彼が亡くなった後には、スタジアム内の照明を彼の専用スイートの一灯を除いてすべて消すという痛切な追悼も行った。
永遠の偉大さ
その技術と並外れた存在感によってマラドーナはボカのファンにとっての偶像となったが、キャリアの絶頂期はナポリで迎えた。ボカ史上最高の選手をめぐる序列では、彼の前に何人かがおり、その頂点に立つのがリケルメである。
マラドーナと同じく、リケルメはアルヘンティノス・ジュニオルスで腕を磨き、リーベルを断ってボカを選択。1996年にブエノスアイレス内で80万ドルの移籍を果たした。キャリア最初の6年間をボカで過ごし、アルゼンチンの名将カルロス・ビアンチの下で2000年、2001年のコパ・リベルタドーレス連覇を含む6つのタイトルを獲得した。
リケルメは創造性にあふれ、予測不能な攻撃的MFだった。ボカのサポーターから注がれる愛情を力に変えるタイプでもあった。その時期に記録した44得点の大半は圧巻のものばかりで、長距離のFK、大胆なヒールやフリック、そして相手DFを信じられないというように首をかしげさせる単独突破からのゴールも含まれていた。一方で66アシストも記録しており、その卓越したパスレンジを相手チームが止める術はなかった。
やがて欧州の強豪がリケルメを母国から引き抜くのは避けられない流れであり、2002年7月に1100万ユーロでバルセロナへ移籍した。その少し前には、兄弟が誘拐され、身代金を支払うという痛ましい出来事も経験しており、それがボカを離れる決断の一因となった。ただ、リケルメはカンプ・ノウで最後まで順応できず、わずか1シーズン後にビジャレアルへ期限付き移籍。2005年に完全移籍へと切り替わった。
エル・マドリガルでは本来の力を完全に開花させ、ビジャレアルをラ・リーガとチャンピオンズリーグの優勝争いを演じるチームへと押し上げた。しかしその後、マヌエル・ペジェグリーニ監督およびクラブ首脳陣と対立し、それがボカに復帰実現の道を開いた。リケルメは29歳だった2007年2月にまず期限付き移籍で復帰し、その7カ月後にボカが1500万ドルで完全移籍により再獲得した。
リケルメとともにボカは再びコパ・リベルタドーレスを制し、さらにアペルトゥーラを2度制覇。神聖な青と金のユニフォームで、彼はさらに102のゴール関与を積み上げた。そして2014年、現役生活の最後を古巣アルヘンティノス・ジュニオルスで過ごすために退団するまで、チームの鼓動であり続けた。引退後はボカの副会長となり、2023年のクラブ選挙に勝利して正式に会長へ就任。現在もその職にある。
マドリード攻略
リケルメがボカで見せたプレーの中でも、とりわけ称賛されている一戦の一つが、2000年のインターコンチネンタルカップ（現在のFIFAクラブワールドカップの直接の前身）である。この試合では、アルゼンチンのボカが、日本・東京の国立競技場で行われた大一番の決勝で、スター軍団のレアル・マドリーと対戦した。
ボカ、そして南米全体にとって、これはサッカーにおける達成の頂点と見なされるほどの一大イベントだった。一方で、レアルにとっての意味合いはそこまで大きくはなかったものの、それでも極めて真剣に臨んでおり、勝利によって世界的な支配力を示すという強いプレッシャーにさらされていた。ビセンテ・デル・ボスケが選んだ先発メンバーは、それを反映していた。イケル・カシージャス、ロベルト・カルロス、フェルナンド・イエロ、クロード・マケレレ、ラウール、グティ、そしてバルセロナから加入した物議を醸す目玉補強のルイス・フィーゴがそろって先発した。才能にあふれたチームであり、欧州王者だった彼らが圧倒的本命と見なされるのは当然だった。
対照的に、ビアンチ率いるボカはリケルメを中心に構成され、名の知れたスターではなく、システムに適した選手たちが先発11人を形作っていた。だが、ビアンチにはマドリーを封じるプランがあり、チームはそれを完璧に遂行した。セバスティアン・バタグリア、マウリシオ・セルナ、ホセ・バスアルドの中盤3枚は、フィーゴとスティーブ・マクマナマンを相手にフィジカル勝負を制し、デル・ボスケの硬直的な4-4-2は、リケルメと左ウイングのマルセロ・デルガドが突くための大きなスペースを残した。
ボカは試合開始から最初の6分間で2ゴールを奪い、マドリーを驚かせた。いずれもエースFWマルティン・パレルモによる得点だった。1点目は、デルガドの力強いランニングから生まれた。イエロの背後に抜け出したデルガドが低く鋭いクロスを送り、パレルモが至近距離から押し込んだ。2点目を演出したのはリケルメだった。自陣深くからパレルモへ40ヤードの驚異的なパスを通すと、ストライカーは見事なダイレクトフィニッシュを決め、カシージャスは反応できなかった。
カルロスが強烈なボレーシュートをクロスバーに当てて決め、レアル・マドリーは試合に引き戻した。その後、マドリーはボカに猛攻を仕掛けた。しかし、ビアンチのチームは守備で踏ん張り、さらにリケルメの落ち着きとボール扱いの質の高さによって、レアルの波状攻撃の合間に重要な時間帯でボールを保持することができた。ついに試合終了の笛が鳴ると、ボカは勝利に値するチームとして歓喜に沸いた。
選手たちはアルゼンチン国旗を身にまとい、ビアンチを肩に担いでスタジアムを練り歩いた。一方、ブエノスアイレスでは未明にもかかわらず、何十万ものファンが通りに繰り出し、象徴的なオベリスコ周辺を青と金の人波で埋め尽くした。さらに、帰国後にチームのオープントップバスが市中心部へ向かう際には、1マイルにわたるファンの列がそれに付き従った。
「この勝利はボカのためだけではない。アルゼンチンのためのものだ」と、ビアンチは試合後に語った。「アルゼンチンはサッカーにおいて世界ナンバーワンの国だ」
「エル・ティタン」
パレルモがマドリー相手に決めた2得点は、常に最大の大一番でボカのために立ち上がってきた男らしい、実に象徴的なゴールだった。
ボカのファンから「エル・ティタン」と呼ばれたこの男について、フライヤーは「マルティン・パレルモは紛れもないクラブのレジェンドであり、このクラブが何を体現すべきかをまさに示した存在だった。才能以上に、ハート、欲求、そして勇気だ」と語る。「ボカのシャツのために血を流す覚悟が求められる。そして、パレルモは誰よりも苦しんだ」
ラ・ボンボネーラでの2度の在籍で404試合236得点を記録したパレルモは、ボカのクラブ史上最多得点者であり、技術的な巧みさの不足を補って余りある強靭な精神力を備えていた。ボカは1997年、24歳だった彼をエストゥディアンテス・デ・ラ・プラタから獲得。当初は出だしが鈍かったものの、その後は得点を量産するストライカーとなり、ファンのお気に入りとなった。
彼は優れた機動力や足さばきに恵まれていたわけではないが、スピードがあり、強さがあり、空中戦では圧倒的だった。ボカは常に、必要な場所に必要なタイミングでパレルモがいると信じることができたし、そのメンタルの強さとクラブへの揺るぎない献身でまばゆい手本を示していた。
それが最も鮮明に表れたのは、おそらく2000年5月24日だった。ボカはコパ・リベルタドーレス準々決勝の第2戦でリーベルを3-0で下した。パレルモは前年11月、コロン戦で十字じん帯を断裂して以降戦列を離れていたが、その試合では驚くべきことに足を引きずって退く前にキャリア通算100点目を決めていた。
ビアンキがそのリーベル戦でパレルモをベンチに入れた決断は、単に相手を揺さぶるためのものと見られていた。だが、ボカが1-0でリードしながらも2試合合計では2-2だった77分、指揮官はこの長身ストライカーを投入する。パレルモの動きは明らかに硬く、時には片足を引きずっているようにさえ見えたが、それでも最後に試合を決めたのは彼だった。
84分にリケルメがPKを決めて2-0とすると、後半アディショナルタイム深くにパレルモが勝利を決定づけた。リーベルの守備陣はボックス内で彼にあまりに大きなスペースを与え、反転を許した。そして、シュート態勢に入るまでにひどく時間がかかったように見えながらも、パレルモは見事なシュートをゴール右隅へ流し込み、のちにgol de la muleta（松葉杖ゴール）として知られる得点を記録した。彼は嗚咽しながらカメラへ向かって走り、ファンが祝福のためにボンボネーラのピッチへなだれ込む中、主審は試合終了の笛を吹いた。
パレルモはその後、2001年から2004年にかけてスペインでプレーし、ビジャレアル、レアル・ベティス、アラベスに所属したが、恐ろしい不運な大けがによって欧州で長く活躍することはできなかった。ビジャレアルでの得点を祝っていた際、コンクリートの防護壁が崩れて彼の上に倒れ、パレルモは脚の2カ所を骨折。完全回復までにほぼ1年を要した。
30歳を過ぎてボカに復帰した際、そのままキャリアを静かに終えるためだと感じた者もいた。だがパレルモは、リーグ戦での2度目のデビューで2得点を挙げて疑念を封じ込める。そして2004年のコパ・スダメリカーナ決勝、ボリバルに2-0で勝利した一戦で、クラブ通算100得点にも到達した。
2006年8月、パレルモは生まれたばかりの息子を悲劇的に失った。それでも翌日曜のバンフィエルド戦への出場を求めた。3-0の勝利で2得点を挙げ、どちらのゴールを祝う際にも涙をこらえきれず、そして深い感動を呼ぶスタンディングオベーションの中で交代となった時、ボンボネーラに涙を流さぬ者はいなかった。
実際、パレルモはほとんどのフットボーラーには想像もつかないほどの苦しみに耐えなければならなかった。それでも、彼は決して倒れたままではいなかった。アルゼンチン代表として15試合に出場したこのFWは、2007年のボカのコパ・リベルタドーレス制覇でも重要な役割を果たし、4年後にはセネイセスで合計14個のタイトルを勝ち取ってクラブで現役を引退した。さらに2009年のベレス・サルスフィエルド戦では、40ヤード（約36.6メートル）のヘディング弾もその壮大なハイライト集に加えている。
母国の外では、パレルモはアルゼンチン代表として1試合で3本のPKを失敗したことで最も有名だ。1999年のコパ・アメリカ、コロンビア戦でのことだった。だが、アルゼンチンでは永遠のレジェンドであり続けるだろう。実際、この国には「神は自分の伝記映画を監督していて、自分役にパレルモを選んだ」という言い回しの冗談がある。彼の身に起きた数々の驚くべき出来事、そしてピッチ上で生きてきた深い瞬間の数々を思えば、実に味わい深い表現である。
ボカのもう一人の象徴的人物
ラ・ボンボネーラでは、ほかにも多くのスターが消えることのない足跡を残してきた。1950年代から60年代にかけては、アントニオ・ラティンとシルビオ・マルソリーニがボカの英雄となった。前者は中盤の大黒柱としてチームを国内3冠に導く主将を務め、後者はピッチに立った史上屈指の左SBの一人として400試合以上に出場した。
一方、ガッティはエル・ロコ（狂人）の異名でも知られ、攻撃的なスイーパーGKとしてアルゼンチンにおけるGK像を一変させた。さらに1977年、クルゼイロとのPK戦で決勝点を左右するPKストップを見せ、ボカにクラブ史上初のリベルタドーレス制覇をもたらした。モウソはそのガッティの前で守備陣を統率し、黄金時代における勇敢さとリーダーシップで広く称賛を集めた。なお、クラブの公式戦最多出場記録も保持しており、その数は426試合に及ぶ。
1998年から2001年にかけて大きな成功を収めたビアンキ体制の柱として、バッタグリアとウーゴ・イバラもまたボカの殿堂入りを果たしている。粘り強いボール奪取型MFだったバッタグリアは、17タイトルでボカ史上最多のタイトル獲得数を誇る選手であり、イバラはクラブ史上最高の右SBと見なされている。
元マンチェスター・ユナイテッド、マンチェスター・シティのFWカルロス・テベスもまた、ボカの熱狂的なサポーターの心の中で特別な位置を占めている。テベスはボカで3度にわたる在籍を経験し、キャリアの大半を欧州で過ごしながらも、通算279試合出場94得点という数字を残した。ボカではリーグ5回優勝、コパ・リベルタドーレス制覇、そしてインターコンチネンタルカップ優勝を成し遂げた。後者のタイトルは、カカ、パオロ・マルディーニ、アンドレア・ピルロらを擁するACミランを破り、2003年にクラブ史上2度目の戴冠を果たしたものだった。さらにリーベル戦では有名な「チキンダンス」のゴールセレブレーションを披露し、その伝説的な地位を決定づけた。
ボカは特別なクラブであり、長年にわたって特別な選手たちを引き寄せることに何の苦労もしてこなかった。現在はラ・ボンボネーラの6000万ドル規模の拡張工事が進められており、収容人数は8万人に増える予定だ。その神話的な魅力は、今後さらに高まっていくことになる。