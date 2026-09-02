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ライブ
GFX Henrik Larsson's rise to stardom 1-1GOAL

ヘンリク・ラーションはいかにして「キング・オブ・キングス」になったのか

そのスウェーデン人FWはセルティックで圧巻の活躍を見せたが、その偉大さはスコットランド国外でしばしば議論の的となっている。

Peter McVitie
翻訳者：

  • 世界のサッカー界を代表する著名人たちから敬愛されるヘンリク・ラーションは、行く先々で成功を収めた。リーグ優勝や国内カップ制覇から欧州大会の決勝進出まで、ゴールを量産したキャリアを通じて、スウェーデン人のラーションはセルティック、バルセロナ、マンチェスター・ユナイテッドに足跡を残した。

    多くの人にとって、ラーションは神のような存在だ。しかし、元ストライカーの伝説は過大評価されているという議論が、今なおある。そう考える人々は、全盛期をグラスゴーで無駄にしたと主張し、スコットランドのサッカーの水準を理由に、セルティックでの傑出した記録は大幅に水増しされていると見る。

    だが、ラーションの神がかった能力を真に物語るものが一つある。それは、スコティッシュ・プレミアリーグ、ラ・リーガ、プレミアリーグ、チャンピオンズリーグの優勝メダルが並ぶトロフィー棚ではない。2001年の欧州ゴールデンシュー賞でも、スウェーデン年間最優秀選手賞の受賞歴でもない。クラブや代表でタイトル獲得につながった数々の見事なゴールでもない。そのうちの一つは、EURO2004の大会最優秀ゴールに選ばれている。

    スコットランド社会の分断は根深い。セルティックとレンジャーズのライバル関係だけにとどまる話ではない。緑と青のどちらにも属さない人でさえ、どちらかを選ぶよう求められる。「モートンのファンだと言うけど、本当に応援しているチームはどこ？」と返されるかもしれない。中立の立場を貫いても、結局はどちらかを選ぶよう迫られる。時には、通っていた学校の名前や、場合によっては宗教にまで問いが及ぶ。応援する側がどこかにあるはずだと、相手は確信しているのだ。

    相手側を嫌うことにあまりに執着し、日常のささいな選択にまで影響が及ぶ人も多い。私たちの親族には緑色のお菓子を食べるのを拒む人がいるし、親がオレンジ色の物を家に置くことを許さない友人たちとともに育った。

    そうしたささいなこだわりや陰謀論はあっても、オールドファームの熱狂的なファンでさえ一致することが一つある。ヘンリク・ラーションは驚異的な選手だった。

  • 早期の台頭

    Henrik Larsson Feyenoord

    スウェーデンで頭角を現したラーションを、フェイエノールトが獲得した。

    ラーションの成長は、スウェーデン南部ヘルシンボリ郊外にある集合住宅団地の外で始まった。そこでサッカーを覚えた一方、カーボベルデ人の父とスウェーデン人の母を持つ彼は、差別にも直面した。

    「この団地では、肌の色が濃いのは僕だけだった。ここで何度かけんかもした」と、『ガーディアン』に語っている。「［Ｎワード］やほかの言葉で呼ばれたら、殴り返していた。そういう考え方は家庭で身についたのだと思う。自分の身は自分で守らなければならない。楽な子ども時代ではなかった。でも、選択肢は二つある。座り込んで泣くか、前に進むか。僕は後者を選んだ」

    その生い立ちは、ラーションに何ものにも屈しない精神的な強さを与えたのかもしれない。一方、個性的なドレッドヘアと舌を出すゴールパフォーマンスで知られた彼のプレーには、自由奔放な雰囲気があった。本格的に飛躍したのは、20代前半に2部のヘルシンボリでプレーしていた頃だ。昇格に貢献し、トップリーグでも活躍すると、目覚ましい得点記録がフェイエノールトの目に留まった。1993年、同クラブは22歳のラーションを獲得した。

    「スイスのグラスホッパーズが関心を示していた」と、『ElfVoetbal』に語っている。「彼らはここに来て、いい話し合いができた。海外でプレーする絶好の機会だった。でも突然、代理人から電話が来た。待つ必要があった。フェイエノールトの選手代理人ヤン・マステンブルックが僕に連絡してきたんだ。彼らは本当に僕と契約したがっていた」

    「選択は難しくなかった。オランダのクラブは欧州の最高レベルで戦っていたし、フェイエノールトは優勝したばかりだった。あらゆる面でフェイエノールトの方を高く評価していた。契約する直前の11月、デ・カイプでポルトとの欧州カップ戦を見た。前線ではマイク・オビクとジョン・ファン・ローンがプレーしていた。どちらかからポジションを奪わなければならなかった。満員のスタジアムの雰囲気をすぐに肌で感じた……。移籍によって夢がかなった」

    ラーションを獲得したヴィム・ヤンセンは、彼の加入直後にクラブとの対立で退任した。そのため、ラーションがロッテルダムで軌道に乗るまでには時間がかかった。加入初年度はわずか1得点に終わったが、2年目の欧州カップウィナーズカップでは準々決勝に進んだフェイエノールトでたびたび得点を挙げた。

    しかし、ラーションの出場機会が多く、得点記録も向上していたにもかかわらず、アリー・ハーンの下で状況は悪化した。フェイエノールトはリーグ戦でアヤックスやPSVに対抗できなかったが、オランダ・カップを2度制した。「ピッチ上では、フェイエノールトで完全に幸せだと感じたことはなかった。ピッチ外では、経験できてよかったと思える素晴らしい年月だった」とラーションは語った。

    4年目には交代させられ続けることに不満を募らせ、退団を決意した。ディック・アドフォカート率いるPSVへの移籍はフェイエノールトの要求によって認められなかった。一方、より低い移籍金で国外のチームに加入できるとする合意についても、クラブは履行を拒んだ。ラーションはフェイエノールトを審判機関に訴えて勝訴。1997年7月、65万ポンドでセルティックへ移籍する道が開かれた。

  • 王が到着

    Henrik Larsson Celtic 2000

    ラーションはグラスゴーでヤンセンと再会し、レンジャーズの国内での覇権に終止符を打った

    フェイエノールトでともに過ごしてから4年。セルティックの監督に就任したばかりのヤンセンは、すぐにラーションと再び仕事をしたいと考えていた。「オランダのサッカー界で、彼が最も欲しがっていた選手がラーションだった」と、当時セルティックのゼネラルマネージャーを務めていたジョック・ブラウンは語った。「彼は根っからのヴィム・ヤンセンの選手だ」

    それは大規模な刷新の一環だった。グラスゴーの名門セルティックは危機感を募らせていた。レンジャーズがリーグ9連覇を達成したばかりで、10連覇も間近だと歌っていたからだ。セルティックに、そのような屈辱は耐えられなかった。

    「当時、スコットランドのリーグに行くことは後退と見られていた」と、ラーションはポッドキャスト『スティック・トゥ・フットボール』で語り、こう続けた。「僕はピエール・ファン・ホーイドンクの後任として加入し、素晴らしい時間を過ごした。セルティックでもチームの利益を第一に考えた。いつもベストを尽くそうとし、毎試合懸命にプレーした」

    26歳を目前にしながら、まだ実績を証明していなかったラーションが、救世主として迎えられたわけではなかった。リーグ初戦で途中出場したスウェーデン人FWがハイバーニアンに決勝点を献上すると、ファンは期待外れの選手を獲得したと思った。3週間後のセント・ジョンストン戦でダイビングヘッドによる初得点を決めたが、その直後にはチロルとの欧州大会予選でオウンゴールを喫した。それでも新加入のラーションは見事なプレーを見せ、セルティックが6-3で勝利した試合で4得点に大きく関わった。

    「あのオウンゴールは信じられなかった。僕のミスでチック・チャーンリーに、ハイバーニアンのリーグ初戦を勝たせたスコットランドでの大きな名声を与えてしまった後だったから、自分のミスでUEFAカップから敗退したくなかった」とラーションは語った。「『ラーションがセルティックを欧州の舞台から敗退させる！』という大きな見出しが目に浮かんだ。そんなことは嫌だった」

    その後もリーグ戦では重要な得点を着実に重ねた。アバディーンに2-0で勝利した試合では2得点を挙げ、ハーツ戦では決勝点を、キルマーノックに僅差で勝利した試合では先制点を決めた。シーズン最終戦のセント・ジョンストン戦でも先制点を記録。これがリーグ戦16得点目となり、セルティックはレンジャーズに勝ち点2差をつけて優勝し、国内での苦難に終止符を打った。ラーションにとってはスコットランドで獲得した2つ目のタイトルだった。すでにダンディー・ユナイテッドに勝利したリーグカップ決勝でも得点していた。

    ヤンセンはシーズン終了後に退任し、コーチのヨゼフ・ヴェングロシュが後任となった。しかし、翌シーズンはセルティックにとって苦しいものとなった。ラーションはオールドファーム・ダービーでの3得点を含め、リーグ戦で28得点を挙げたが、レンジャーズが勝ち点6差で優勝した。

    ラーションはカップ戦でも輝いた。スコティッシュカップ決勝へと続く道のりで、ラーションやマーク・ヴィドゥカ、ポール・ランバート、ヨハン・ミャルビー、レジ・ブリンカー、クレイグ・バーリーらは、2部のモートンとの準々決勝に臨むためグリーノックへ向かった。開始9分にヴィドゥカがセルティックでの初得点となる鮮やかなゴールを決めると、セルティックが本気を出す必要はなさそうだった。モートンは60分まで追加点を許さなかったが、ラーションはポール・フェンウィックの頭上にボールを浮かせ、フェンウィックがアリー・マクスウェルへヘディングで戻そうとするのを完璧に読んで、GKの頭上を悠々と越えるシュートを決めた。終盤にもラーションはその技術を見せつけた。ペナルティーエリア内でパスを受け、反転してゴールに向けて強烈なシュートを放つ。ボールはヴィドゥカに当たってネットに入り、スコアは3-0となった。

    3月の寒く雨の降る平日の夜、コウシェッドの最前列で壁越しにピッチを見ようと苦労していたのが、この記事を書いている私だ。7歳だった私は、モートンが圧倒的な強豪ではないことにすでに気づき始めていた。それでも、自分の目の前で次元の違うサッカーを見たのだと実感しながらスタジアムを後にした。少年時代の憧れだった選手たちは、あっさりと退けられた。キャッピーロウであれ以上のチームを見たことはない。少なくとも、ラーションを超える選手は見ていない。

  • 脚の骨折から欧州ゴールデンシューへ

    Hening Berg of Rangers trys to tackle Henrik Larsson of Celtic
    Getty Images Sport

    ラーションの翌シーズンの素晴らしい滑り出しは大けがで途絶えたが、スウェーデン人の同選手は復活を果たした。

    そのシーズン、ラーションは数々の個人賞を手にした。レンジャーズが3冠を達成したにもかかわらず、自身にとって4度の受賞のうち最初となるスコティッシュ・プレミアリーグの得点王にも輝いた。

    移籍のオファーも届いた。ラーションは『ガーディアン』にこう語っている。「1990年代、セルティックからマンチェスター・ユナイテッドに行く機会があった。移籍していれば、週給はおそらく1万ポンドか1万5000ポンド多かっただろう。でも、フェイエノールトでの浮き沈みのあった3年半を終えたばかりだった。ようやく［セルティックで］自分の居場所を見つけたところで、このまま続けたかった。UEFAカップでプレーし、スウェーデン代表でもプレーしていたから、ほかへ行く必要は感じなかった……。僕がスーパースターになったのはバルセロナではなく、セルティックでだ」

    ラーションは1999-2000シーズン、素晴らしいスタートを切った。ジョン・バーンズ監督による、結果的に不運に終わった指揮期間の序盤に、13試合で12ゴールを挙げたのだ。だが、彼の物語がここで終わらなかったのは奇跡と言える。

    リヨンとのUEFAカップ2回戦は、ラーションの選手生命を絶ちかけた。開始10分もたたないうちにセルジュ・ブランと競り合い、ストライカーの脚は2カ所で折れた。目を覆いたくなる光景だった。セルティックのMFランバートは試合後、こう語った。「ヘンリクにとって本当にショックな出来事だ。脚を見たが、見ていられるような状態ではなかった。彼にとって大きな悲劇だ。私がここに来てから、彼はずっと素晴らしい選手だった。一日も早く戻ってきてほしい」

    「近くにいた選手たちの反応を見れば、深刻だとすぐに分かった」とバーンズは語った。「どれほどひどい状態か、選手たちには試合が終わるまで伝えなかった」

    数年後、ラーションは、もう片方の脚でボールを奪いながら、左脚でブランのタックルを防ごうとしたと説明した。「間違ったスパイクを履いていた。誰かが試合用のスパイクを荷物に入れ忘れたんだ。それに、左脚には［試合前から］疲労骨折があった」と語り、こう続けた。「気が付くと地面に倒れていた。タックル自体はそれほど強くなかった。むしろ、どの角度からタックルを受けたかが問題だった」

    離脱がわずか8カ月で済んだのは幸運と考えられ、ラーションはそのシーズンのリーグ最終戦で復帰した。驚くべきことに、復帰後は以前にも増して活躍した。復帰1年目に50試合で53ゴール。人間離れした数字だった。

    ラーションのすごさは、得点できることだけではない。その決め方も際立っていた。巧みなタッチ、美しいループシュート、角度のない位置からの一撃、あるいは守備陣を完全に翻弄してのゴール。ボールを持てば信じ難いプレーを見せ、ボールがない場面でも高い知性を示した。ラーションは優雅でありながら、決定力も抜群だった。

    今度はセルティックが3冠を達成した。背番号7は誰もが認める年間最優秀選手だった。スコティッシュ・プレミアリーグでは35ゴールで得点王に輝き、欧州ゴールデンシューも獲得した。ラツィオのエルナン・クレスポ、ACミランのアンドリー・シェフチェンコ、レアル・マドリーのラウール、チェルシーのジミー・フロイド・ハッセルバインクのゴールより、1得点当たりの評価が低かったにもかかわらずだ。スコティッシュカップ決勝でも2ゴールを挙げ、セルティックはハイバーニアンを3-0で下した。キルマーノックとのリーグカップ決勝ではハットトリックを達成し、独壇場とした。

    翌シーズン、セルティックは勝ち点103でスコティッシュ・プレミアリーグを制した。ラーションはジョン・ハートソンと驚異的なコンビを組み、公式戦47試合で35ゴールを挙げた。それでも、2つのカップ戦の決勝ではいずれもレンジャーズに敗れた。

    レンジャーズのアドフォカート監督は「ラーションは欧州、ひょっとすると世界でも最高のストライカーの一人だ」と語った。「［ガブリエル・］バティストゥータを見ていると、90分間ほとんど目立たないこともあるが、それでも2ゴールを決める。ラーションにはそれ以上のものがある。優れた選手であり得点力があるだけでなく、運動量も並外れているからだ」

  • セビリアのセルティック

    Jorge Costa of FC Porto and Henrik Larsson of Celtic
    Getty Images Sport

    このスウェーデン人選手はセルティックの2003年UEFAカップ決勝進出に貢献したが、決勝ではジョゼ・モウリーニョ監督率いるポルトに敗れた。

    2002-03シーズンも、ラーションの活躍は驚異的だった。得点かアシストを記録しなかった試合は、今回もほとんどない。レンジャーズとの3-3の引き分けでも2得点を挙げた。スコティッシュ・プレミアリーグの優勝争いは最終節までもつれ込み、セルティックはラーションの1アシストもあって4-0で勝利し、勝ち点97、得失点差プラス72でシーズンを終えた。一方、レンジャーズはダンファームリンを6-1で下し、勝ち点97、得失点差プラス73となった。

    だが、その年のセルティックの戦いはそれだけではなかった。欧州の舞台でも猛威を振るい、特にラーションの活躍は際立っていた。ブラックバーン、セルタ・ビーゴ、リヴァプール、ボアヴィスタを相手に得点を重ね、UEFAカップの9試合で9ゴールを記録。マーティン・オニール率いるチームを決勝へ導いた。

    ジョゼ・モウリーニョ率いるポルトとの決勝では、ラーションがセルティックのチャンスメークの中心であり、最大の得点の脅威でもあった。後半開始間もなくヘディングで同点ゴールを決めると、オニールのチームが再びリードを許した後、その10分後にも同点ゴールを挙げた。しかし、延長戦の末に勝利したのはポルトだった。

    「決勝については、まったくうれしくなかった」とラーションは語った。「僕が2ゴールを決めなくても、試合に勝つ方がよかった。いい思い出ではないけれど、今は受け入れて生きていけるようになった。立ち直るまでには長い時間がかかった。何年もだ。あの試合は負けてはいけなかったからね。ポルト相手に2ゴールを決めたんだ。負けてはいけなかった。彼らは翌年チャンピオンズリーグで優勝したから、とてもいいチームだった。でも、それでも僕たちは勝てたと思う。勝てたはずなんだ」

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    AFP

    「偉大なる7人」はセルティックで栄光の日々を過ごした後にクラブを去り、驚くべきことに、その後さらに大きな成功を収めた

    翌シーズンもグラスゴーのセルティックは国内で圧倒的な強さを見せた。ヘンリク・ラーションはリーグ戦37試合で30得点を挙げ、ダンファームリンに勝利したカップ戦決勝でも2得点。SPLではレンジャーズに17ポイント差をつけて優勝し、シーズン最終戦のダンディー・ユナイテッド戦でもラーションの2得点で2-1と勝利した。しかし、その日は悲しみに包まれた。ラーションにとって、セルティック・パークで過ごす最後の日だったからだ。「キング・オブ・キングス」が去るその日、スタジアムの内外では涙が流れた。

    ラーションは34歳になっており、それまでにプレミアリーグからの数々のオファーを断っていた。「南へ行って、もう少しお金を稼ぐことには興味がなかった。セルティックとは良い契約を結んでいたからね」と語っている。「そのことに後悔はまったくない。どうして後悔するだろう？　セルティックで築いたキャリア、挙げたゴールとアシストの数、ファンやクラブとの関係を後悔することなんてできない。生きている限り、大切にしたいものなんだ」

    一方、バルセロナは1999年以来、一つもタイトルを獲得していなかった。フランク・ライカールトの指揮下で2シーズン目が始まろうとする中、新加入のリュドヴィク・ジュリ、サミュエル・エトーとともにプレーする、信頼できる経験豊富なストライカーを必要としていた。スウェーデン代表としてEURO2004の大会最優秀ゴールに選ばれたばかりのラーションはフリーの身で、バルセロナは1年間の延長オプション付きの1年契約で獲得した。ラーションはチャンピオンズリーグ初戦のセルティック戦で得点した後、前十字靭帯を負傷。リーグ優勝を果たした加入1年目の大半を欠場したが、2年目の活躍によって今もバルセロナのファンに愛されている。

    バルセロナがラ・リーガを制した2005-06シーズン、ラーションは多くのゴールを挙げた。しかし、最大の貢献はアーセナルとのチャンピオンズリーグ決勝で途中出場した際のプレーだった。バルセロナが0-1とリードを許す中、60分にマルク・ファン・ボメルに代わってピッチに立つと、近くに来るボールをすべて追いかけた。その15分後、左サイドからエトーにつないで同点ゴールをお膳立て。さらに右サイドからの鋭いパスが危険な位置にいたジュリアーノ・ベレッチに渡り、スコアは一気に2-1となった。

    試合後、ティエリ・アンリはこう語った。「みんなロナウジーニョのことばかり話すけど、今日の僕には彼は見えなかった。見えたのはヘンリク・ラーションだ。途中から入って試合を変えた。それが勝負を決めたんだ。いつもロナウジーニョやエトーたちの話ばかりするけど、本当に違いを生み出した選手について話そう。2つのアシストを記録したヘンリク・ラーションだ。僕にはロナウジーニョもエトーも見えなかった」

    ブラジルの天才で、バロンドールを2度受賞したロナウジーニョは、その夏にバルセロナを去ったラーションについて後にこう語った。ラーションは同クラブで62試合に出場し、22得点を挙げていた。「バルセロナに来たとき、ヘンリクは僕についてうれしいことを言ってくれた。でも、彼が去る頃には、僕にとってのアイドルになっていた。実際には、それより前からアイドルだったんだ。1994年のワールドカップでスウェーデン代表としてプレーしていた姿を覚えている。ヘンリクは僕にサッカーについて多くのことを教えてくれたし、人としてはそれ以上に多くを学んだ。スウェーデンに戻ってしまったのは残念だった。もっと長く一緒にプレーしたかったからね」

    2006年、ヘルシンボリはラーションを母国に呼び戻すことに成功した。予想どおり、ラーションはリーグ戦で頻繁に得点を挙げ、素晴らしい活躍を見せた。驚きだったのは、12月にマンチェスター・ユナイテッドへ期限付き移籍したことだ。

    サー・アレックス・ファーガソン監督は、オーレ・グンナー・スールシャールが負傷離脱し、継続して出場できるFWがウェイン・ルーニーとルイ・サハだけとなったため、前線の穴を埋める選手を必要としていた。そこで、スウェーデンリーグのオフシーズンを利用した3カ月間の期限付き移籍が決まった。ラーションが残した影響は限定的だったかもしれない。それでも36歳を目前にして、プレミアリーグのタイトルを手にオールド・トラフォードを去った。

    ファーガソン監督は「私はずっとラーションを高く評価していた。セルティックにいた頃に獲得に動いたが、クラブが彼を説得して残留させたんだ」と語った。「素晴らしい選手だ。我々にとって見事な補強だよ。試合を変えられる選手を迎えることになる」

    だが、ヘンリク・ラーションの神がかった才能は、スコットランド人でなくても分かる。世界中が「キング・オブ・キングス」を記憶し続けるだろう。