フェイエノールトでともに過ごしてから4年。セルティックの監督に就任したばかりのヤンセンは、すぐにラーションと再び仕事をしたいと考えていた。「オランダのサッカー界で、彼が最も欲しがっていた選手がラーションだった」と、当時セルティックのゼネラルマネージャーを務めていたジョック・ブラウンは語った。「彼は根っからのヴィム・ヤンセンの選手だ」

それは大規模な刷新の一環だった。グラスゴーの名門セルティックは危機感を募らせていた。レンジャーズがリーグ9連覇を達成したばかりで、10連覇も間近だと歌っていたからだ。セルティックに、そのような屈辱は耐えられなかった。

「当時、スコットランドのリーグに行くことは後退と見られていた」と、ラーションはポッドキャスト『スティック・トゥ・フットボール』で語り、こう続けた。「僕はピエール・ファン・ホーイドンクの後任として加入し、素晴らしい時間を過ごした。セルティックでもチームの利益を第一に考えた。いつもベストを尽くそうとし、毎試合懸命にプレーした」

26歳を目前にしながら、まだ実績を証明していなかったラーションが、救世主として迎えられたわけではなかった。リーグ初戦で途中出場したスウェーデン人FWがハイバーニアンに決勝点を献上すると、ファンは期待外れの選手を獲得したと思った。3週間後のセント・ジョンストン戦でダイビングヘッドによる初得点を決めたが、その直後にはチロルとの欧州大会予選でオウンゴールを喫した。それでも新加入のラーションは見事なプレーを見せ、セルティックが6-3で勝利した試合で4得点に大きく関わった。

「あのオウンゴールは信じられなかった。僕のミスでチック・チャーンリーに、ハイバーニアンのリーグ初戦を勝たせたスコットランドでの大きな名声を与えてしまった後だったから、自分のミスでUEFAカップから敗退したくなかった」とラーションは語った。「『ラーションがセルティックを欧州の舞台から敗退させる！』という大きな見出しが目に浮かんだ。そんなことは嫌だった」

その後もリーグ戦では重要な得点を着実に重ねた。アバディーンに2-0で勝利した試合では2得点を挙げ、ハーツ戦では決勝点を、キルマーノックに僅差で勝利した試合では先制点を決めた。シーズン最終戦のセント・ジョンストン戦でも先制点を記録。これがリーグ戦16得点目となり、セルティックはレンジャーズに勝ち点2差をつけて優勝し、国内での苦難に終止符を打った。ラーションにとってはスコットランドで獲得した2つ目のタイトルだった。すでにダンディー・ユナイテッドに勝利したリーグカップ決勝でも得点していた。

ヤンセンはシーズン終了後に退任し、コーチのヨゼフ・ヴェングロシュが後任となった。しかし、翌シーズンはセルティックにとって苦しいものとなった。ラーションはオールドファーム・ダービーでの3得点を含め、リーグ戦で28得点を挙げたが、レンジャーズが勝ち点6差で優勝した。

ラーションはカップ戦でも輝いた。スコティッシュカップ決勝へと続く道のりで、ラーションやマーク・ヴィドゥカ、ポール・ランバート、ヨハン・ミャルビー、レジ・ブリンカー、クレイグ・バーリーらは、2部のモートンとの準々決勝に臨むためグリーノックへ向かった。開始9分にヴィドゥカがセルティックでの初得点となる鮮やかなゴールを決めると、セルティックが本気を出す必要はなさそうだった。モートンは60分まで追加点を許さなかったが、ラーションはポール・フェンウィックの頭上にボールを浮かせ、フェンウィックがアリー・マクスウェルへヘディングで戻そうとするのを完璧に読んで、GKの頭上を悠々と越えるシュートを決めた。終盤にもラーションはその技術を見せつけた。ペナルティーエリア内でパスを受け、反転してゴールに向けて強烈なシュートを放つ。ボールはヴィドゥカに当たってネットに入り、スコアは3-0となった。

3月の寒く雨の降る平日の夜、コウシェッドの最前列で壁越しにピッチを見ようと苦労していたのが、この記事を書いている私だ。7歳だった私は、モートンが圧倒的な強豪ではないことにすでに気づき始めていた。それでも、自分の目の前で次元の違うサッカーを見たのだと実感しながらスタジアムを後にした。少年時代の憧れだった選手たちは、あっさりと退けられた。キャッピーロウであれ以上のチームを見たことはない。少なくとも、ラーションを超える選手は見ていない。