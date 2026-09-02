翌シーズンもグラスゴーのセルティックは国内で圧倒的な強さを見せた。ヘンリク・ラーションはリーグ戦37試合で30得点を挙げ、ダンファームリンに勝利したカップ戦決勝でも2得点。SPLではレンジャーズに17ポイント差をつけて優勝し、シーズン最終戦のダンディー・ユナイテッド戦でもラーションの2得点で2-1と勝利した。しかし、その日は悲しみに包まれた。ラーションにとって、セルティック・パークで過ごす最後の日だったからだ。「キング・オブ・キングス」が去るその日、スタジアムの内外では涙が流れた。
ラーションは34歳になっており、それまでにプレミアリーグからの数々のオファーを断っていた。「南へ行って、もう少しお金を稼ぐことには興味がなかった。セルティックとは良い契約を結んでいたからね」と語っている。「そのことに後悔はまったくない。どうして後悔するだろう？ セルティックで築いたキャリア、挙げたゴールとアシストの数、ファンやクラブとの関係を後悔することなんてできない。生きている限り、大切にしたいものなんだ」
一方、バルセロナは1999年以来、一つもタイトルを獲得していなかった。フランク・ライカールトの指揮下で2シーズン目が始まろうとする中、新加入のリュドヴィク・ジュリ、サミュエル・エトーとともにプレーする、信頼できる経験豊富なストライカーを必要としていた。スウェーデン代表としてEURO2004の大会最優秀ゴールに選ばれたばかりのラーションはフリーの身で、バルセロナは1年間の延長オプション付きの1年契約で獲得した。ラーションはチャンピオンズリーグ初戦のセルティック戦で得点した後、前十字靭帯を負傷。リーグ優勝を果たした加入1年目の大半を欠場したが、2年目の活躍によって今もバルセロナのファンに愛されている。
バルセロナがラ・リーガを制した2005-06シーズン、ラーションは多くのゴールを挙げた。しかし、最大の貢献はアーセナルとのチャンピオンズリーグ決勝で途中出場した際のプレーだった。バルセロナが0-1とリードを許す中、60分にマルク・ファン・ボメルに代わってピッチに立つと、近くに来るボールをすべて追いかけた。その15分後、左サイドからエトーにつないで同点ゴールをお膳立て。さらに右サイドからの鋭いパスが危険な位置にいたジュリアーノ・ベレッチに渡り、スコアは一気に2-1となった。
試合後、ティエリ・アンリはこう語った。「みんなロナウジーニョのことばかり話すけど、今日の僕には彼は見えなかった。見えたのはヘンリク・ラーションだ。途中から入って試合を変えた。それが勝負を決めたんだ。いつもロナウジーニョやエトーたちの話ばかりするけど、本当に違いを生み出した選手について話そう。2つのアシストを記録したヘンリク・ラーションだ。僕にはロナウジーニョもエトーも見えなかった」
ブラジルの天才で、バロンドールを2度受賞したロナウジーニョは、その夏にバルセロナを去ったラーションについて後にこう語った。ラーションは同クラブで62試合に出場し、22得点を挙げていた。「バルセロナに来たとき、ヘンリクは僕についてうれしいことを言ってくれた。でも、彼が去る頃には、僕にとってのアイドルになっていた。実際には、それより前からアイドルだったんだ。1994年のワールドカップでスウェーデン代表としてプレーしていた姿を覚えている。ヘンリクは僕にサッカーについて多くのことを教えてくれたし、人としてはそれ以上に多くを学んだ。スウェーデンに戻ってしまったのは残念だった。もっと長く一緒にプレーしたかったからね」
2006年、ヘルシンボリはラーションを母国に呼び戻すことに成功した。予想どおり、ラーションはリーグ戦で頻繁に得点を挙げ、素晴らしい活躍を見せた。驚きだったのは、12月にマンチェスター・ユナイテッドへ期限付き移籍したことだ。
サー・アレックス・ファーガソン監督は、オーレ・グンナー・スールシャールが負傷離脱し、継続して出場できるFWがウェイン・ルーニーとルイ・サハだけとなったため、前線の穴を埋める選手を必要としていた。そこで、スウェーデンリーグのオフシーズンを利用した3カ月間の期限付き移籍が決まった。ラーションが残した影響は限定的だったかもしれない。それでも36歳を目前にして、プレミアリーグのタイトルを手にオールド・トラフォードを去った。
ファーガソン監督は「私はずっとラーションを高く評価していた。セルティックにいた頃に獲得に動いたが、クラブが彼を説得して残留させたんだ」と語った。「素晴らしい選手だ。我々にとって見事な補強だよ。試合を変えられる選手を迎えることになる」
だが、ヘンリク・ラーションの神がかった才能は、スコットランド人でなくても分かる。世界中が「キング・オブ・キングス」を記憶し続けるだろう。