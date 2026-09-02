ヘンリク・ラーションはいかにして「キング・オブ・キングス」となったのか
世界サッカー界の名だたる名将や名選手たちから敬愛されたヘンリク・ラーションは、行く先々で成功を収めた。リーグ優勝や国内カップ制覇から欧州の決勝戦まで、ゴールに彩られたキャリアを通じて、このスウェーデン人はセルティック、バルセロナ、マンチェスター・ユナイテッドで確かな足跡を残した。
多くの人にとって、ラーションは神のような存在である。だが今なお、元ストライカーとしてのその伝説は誇張されすぎているとの声もある。懐疑派は、全盛期をグラスゴーで費やしたことで、スコットランドサッカーのレベルゆえにセルティックでの傑出した成績は大きく水増しされていると主張する。
しかし、ラーションの神がかった能力を示す真の証しが1つある。それはスコティッシュ・プレミアリーグ、ラ・リーガ、プレミアリーグ、そしてチャンピオンズリーグの優勝メダルを含むトロフィーの数々ではない。2001年のヨーロピアン・ゴールデンブーツ受賞や、スウェーデン年間最優秀選手の受賞歴でもない。クラブと代表で積み重ねた、タイトルをもたらした数々の見事なゴールですらない。そのうちの1つはEURO2004の大会ベストゴールにも選ばれている。
というのも、スコットランド社会の分断は根深い。それはセルティックとレンジャーズのライバル関係だけにとどまらない。緑と青のどちらにも属さない人でさえ、どちらが好きかを問われる。「モートンのファンだと言うけど、本当に応援しているチームはどっちなんだ？」と返されることもある。中立を貫こうとしても、とにかくどちらかを選べと迫られる。時には、通っていた学校の名前や、さらには宗教にまで問いただされることもある。あなたの忠誠心はどこかにあるはずだと、相手はそう確信しているのだ。
多くの人は相手側を嫌うことにあまりにも取りつかれており、その影響は取るに足らない日常の判断にまで及ぶ。緑色の菓子を絶対に食べない親族もいれば、オレンジ色のものを家に置くことすら許されなかった友人たちと一緒に育った。
そうした狭量さや陰謀論の数々があっても、オールドファームの熱狂的な信奉者たちでさえ一致して認めることが1つある。ヘンリク・ラーションは現象そのものだった、ということだ。
早すぎる台頭
ラーションの飛躍は、スウェーデン南部ヘルシンボリ郊外の住宅地の外で始まった。そこで彼はサッカーのやり方を学んだが、カーボベルデ人の父とスウェーデン人の母を持つ息子として、差別にも直面した。
「この住宅地では、肌の色が濃いのは自分だけだった。ここでは何度かケンカもした」と、彼は『ガーディアン』に語っている。「もし相手が君を［Nワード］と呼んだり、別のことを言ったりしたら、自分は殴り返していた。そういうメンタリティーは家庭から来たのだと思う。自分のために立ち上がらなければならない。楽な生い立ちではなかった。でも選択肢は2つしかない。うずくまって泣くか、それとも前に進むか。自分は後者を選んだ」
そうした生い立ちは、貫かれない内なる鎧を彼に与えたのかもしれない。一方で、個性的なドレッドヘアと舌を出すゴールセレブレーションとともに、ラーションは自由気ままなボヘミアンのような雰囲気をまとってプレーしていた。本当のブレークを果たしたのは20代前半、2部のヘルシンボリ時代だった。昇格に貢献し、トップリーグでも輝きを放つと、その見事な得点記録がフェイエノールトの目に留まり、1993年に22歳で加入した。
「スイスのグラスホッパーが関心を示していた」と、彼は『ElfVoetbal』に語っている。「彼らはここに来て、いい話し合いができた。海外での素晴らしいチャンスだった。でも突然、代理人から電話があった。待たなければならなかった。フェイエノールトの選手代理人ヤン・マステンブルークが自分に連絡を取ってきたんだ。彼らは本当に自分との契約を望んでいた。
「その選択は難しくなかった。オランダのクラブサッカーは欧州最高レベルで戦っていて、フェイエノールトはちょうど王者になったばかりだった。あらゆる面で自分はフェイエノールトを上だと評価した。デ・カイプで行われたポルト戦のヨーロピアンカップの試合（契約直前の11月）を見た。前線ではマイク・オビクとジョン・ファン・ルーンがプレーしていた。自分はそのどちらかを押しのけなければならなかった。満員のスタジアムの雰囲気をすぐに体感した……移籍によって夢がかなった」
ラーションを獲得したヴィム・ヤンセンは、クラブとの対立により加入後まもなく去ったため、ロッテルダムで軌道に乗るまでには時間がかかった。デビューシーズンの得点はわずか1にとどまったが、2年目はUEFAカップウィナーズカップでより実り多い時間を過ごし、準々決勝進出までの道のりでたびたびゴールを決めた。
しかし、ラーションの出場機会が多くなり、得点記録も向上していたにもかかわらず、アリー・ハーンの下で状況は悪化した。フェイエノールトはリーグでアヤックスやPSVに太刀打ちできなかったが、オランダカップを2度制した。「ピッチの上では、フェイエノールトで完全に幸せだと感じたことは一度もなかった。ピッチ外では、逃したくなかった素晴らしい年月だった」とラーションは語った。
4年目になると、絶えず途中交代させられることへの不満を募らせ、退団を決断した。ディック・アドフォカート率いるPSVへの移籍は、フェイエノールト側の要求によって認められなかった。一方で、より低い移籍金で外国のクラブに加入できるとする合意も、彼らは守ることを拒んだ。彼はロッテルダムのクラブを仲裁に持ち込み、勝訴。1997年7月、65万ポンドでのセルティック移籍への道を切り開いた。
王が到着した
フェイエノールトでともに過ごしてから4年後、ヤンセンはセルティックの監督に就任したばかりで、すぐにでもこのスウェーデン人FWとの再会を望んでいた。当時、セルティックのゼネラルマネジャーを務めていたジョック・ブラウンは「ラーションは、彼が最も欲しがっていたオランダサッカー界No.1の選手だった」と語っている。「彼はまさにウィム・ヤンセンの選手だ」
それは大規模な改革の一環だった。グラスゴーの名門は恐怖に包まれていた。レンジャーズがリーグ9連覇を達成したばかりで、目前に迫る10連覇を歌い上げていたからだ。セルティックはそんな屈辱を受け入れられなかった。
ラーションは『Stick to Football 』ポッドキャストで、「当時、スコットランドリーグに行くのは後退と見られていた」と振り返り、さらにこう続けた。「僕はピエール・ファン・ホーイドンクの後継者として加わり、そこで素晴らしい時間を過ごした。セルティックでも同じように、常にチームの利益を最優先にした。毎試合ベストを尽くそうとし、懸命にプレーした」
26歳を迎えようとしていたラーションは、なお実績不足と見なされており、救世主として称えられる存在とはほど遠かった。リーグ戦デビューで途中出場すると、ヒバーニアン戦で決勝点を許すミスを犯し、ファンはこのスウェーデン人を“外れ”だと思った。3週間後、セント・ジョンストン戦でダイビングヘッドによる初ゴールを決めたが、その直後には欧州予選のチロル戦でオウンゴールも記録した。それでも新戦力は素晴らしかった。セルティックが6-3で勝利した試合で、4得点に絡む重要な役割を果たした。
「自分のオウンゴールは信じられないものだった。しかも、自分のミスでチック・チャーンリーをスコットランドで大物にしてしまった。ヒブスにリーグ初戦を勝たせてしまったからだ。だから、自分のミスでUEFAカップ敗退なんてことにはしたくなかった」と彼は語った。「『ラーションがセルティックを欧州から叩き出す！』という大きな見出しが目に浮かんだし、それだけは嫌だった」
その後はリーグ戦で重要なゴールを着実に積み重ねていった。アバディーン戦の2-0勝利では2得点を挙げ、ハーツ戦では決勝点、キルマーノック戦でも僅差の勝利を決定づける先制点を記録した。シーズン最終戦ではセント・ジョンストン戦で先制点をマーク。これがリーグ16点目となり、フープスはレンジャーズに勝ち点2差をつけてフィニッシュし、国内での苦境に終止符を打った。ラーションにとってはスコットランドでの2つ目のタイトルでもあった。ダンディー・ユナイテッドを下したリーグカップ決勝でも得点していたからだ。
ヤンセンはそのシーズン限りで退任し、後任にはヨゼフ・ヴェングロシュが就いたが、次のシーズンはセルティックにとって悲惨なものとなった。ラーションがリーグ28得点を挙げ、オールドファームでも3ゴールを記録したにもかかわらず、レンジャーズが勝ち点6差でリーグ優勝を果たした。
ラーションはカップ戦でもまばゆい活躍を見せた。スコティッシュカップ決勝までの道のりで、ラーション、マーク・ヴィドゥカ、ポール・ランバート、ヨハン・ミャルビー、レジー・ブリンカー、クレイグ・バーリーらは、準々決勝で2部のモートンと対戦するためグリーノックへ向かった。開始9分、ヴィドゥカがエレガントなゴールを決める。これがセルティックでの初得点だった。この時点で、彼らがトップギアに入る必要さえないことは明らかだった。モートンは1時間過ぎまでそれ以上の失点を防いだが、その時ラーションがポール・フェンウィックの頭上にボールを浮かせる。そして、DFがアリー・マクスウェルへヘディングで戻そうとするのを完璧に予測し、GKの頭上をあっさりと越すシュートを流し込んだ。終盤にもラーションの格の違いは示された。ボックス内でパスを受けると、反転して強烈なシュート。これがヴィドゥカに当たって決まり、3-0となった。
その寒く雨の降る3月半ばの平日夜、カウシェッドの最前列で壁越しに必死にピッチを見ようとしていたのが、この筆者だった。7歳だった私は、すでにモートンが圧倒的なチームではないと分かっていたが、あのスタジアムを後にした時、自分の目の前でまったく別次元のサッカーを目撃したことを理解していた。少年時代のヒーローたちは、あまりにも簡単に退けられた。カッピエロウで、あれ以上のチームを私は見たことがない。少なくとも、ラーション以上の個を見たことはない。
脚の骨折からヨーロッパ・ゴールデンシューへ
ラルソンはそのシーズンの活躍により、多くの個人賞を受賞した。レンジャーズが国内3冠を達成したにもかかわらず、スコティッシュ・プレミアリーグ得点王には4度輝くことになるうちの最初の1回も手にしている。
オファーも届いていた。本人は『The Guardian』にこう語っている。「1990年代にセルティックからマンチェスター・ユナイテッドへ行くチャンスがあった。給料はもっと高かっただろうし、週給でたぶん1万ポンドか1万5000ポンドは上乗せされていたはずだ。でも、フェイエノールトでは3年半の間、浮き沈みを経験したばかりだった。［セルティックで］ようやく自分の居場所を見つけたところで、それを続けていきたかった。僕たちはUEFAカップで戦い、僕はスウェーデン代表でもプレーしていた。どこか別の場所へ行く必要があるとは感じなかったんだ……バルセロナでスーパースターになったわけじゃない。セルティックでスーパースターになったんだ」
ラルソンは1999-2000シーズンも素晴らしいスタートを切り、ジョン・バーンズ監督の不運な指揮期間の序盤、13試合で12ゴールを記録した。だが、この物語がここで終わらなかったのは奇跡と言っていい。
セルティックのUEFAカップ2回戦、リヨン戦は、彼の選手生命を終わらせかねないものだった。最初の10分間にセルジュ・ブランと競り合った場面で、このストライカーの脚は2カ所を骨折した。目を覆いたくなる光景だった。セルティックMFランバートは試合後、「ヘンリクにとって本当に衝撃的なことだ。彼の脚を見たが、とても見ていられるような状態ではなかった。彼にとって、あまりにも悲劇的だ。自分がここに来てからずっと、彼は素晴らしい選手だった。とにかく一日も早く戻ってきてほしい」と語った。
バーンズ監督は「近くにいた選手たちの反応を見れば、すぐに深刻だと分かった」と話し、「どれほどひどい状態かは、試合が終わるまで選手たちには伝えなかった」と続けた。
数年後、ラルソンは、相手のボールを奪いながらブランのタックルを左脚でブロックしようとしたと説明している。「靴が合っていなかった。誰かが試合用の僕のスパイクを荷物に入れ忘れていたんだ。そのうえ、［試合前から］左脚には疲労骨折があった」と彼は語った。「突然、自分がただピッチに倒れていた。タックル自体はそれほど激しくなかった。むしろ、どの角度から削られたかということの方が大きかった」
離脱期間はわずか8カ月で済み、そのシーズン最後のリーグ戦で復帰したことから、彼は幸運だったと考えられた。驚くべきことに、そこから彼は以前にも増して優れた選手として戻ってきた。復帰1年目に50試合53ゴール。そのパフォーマンスは人間離れしていた。
ラルソンの凄さは、ただゴールを奪えることだけではない。巧みなタッチ、美しいループシュート、厳しい角度からの一撃、あるいは守備陣を完全に翻弄するプレー。ボールを持てば信じがたい技術を見せ、ボールがない場面でも優れた知性を示した。ラルソンは、致命的な決定力と同じだけの優雅さを備えた選手だった。
この時はセルティックが国内3冠を達成した。背番号7の男は、誰もが認める年間最優秀選手だった。SPLでは35ゴールで得点王となり、ヨーロピアン・ゴールデンシューも受賞した。ラツィオのエルナン・クレスポ、ミランのアンドリー・シェフチェンコ、レアル・マドリーのラウール、チェルシーのジミー・フロイド・ハッセルバインクのゴールよりも、それぞれの得点の重みは軽かったにもかかわらず、である。さらにスコティッシュカップ決勝で2得点を挙げ、セルティックはヒブスを3-0で下した。そしてキルマーノックとのリーグカップ決勝ではハットトリックを決め、まさに一人舞台とした。
翌シーズン、セルティックは勝ち点103でSPL制覇を果たし、ラルソンはジョン・ハートソンとの驚異的なコンビの一角として、全公式戦47試合で35ゴールを記録した。それでも、2つのカップ戦決勝ではレンジャーズに敗れた。
レンジャーズを率いていたアドフォカートは「ラルソンはヨーロッパでも、いや世界でも屈指のストライカーの一人だ」と語り、こう続けた。「［ガブリエル］バティストゥータを見れば、90分間ほとんど姿が見えないこともあるが、それでも2点決める。ラルソンにはそれ以上のものがある。優れた選手であり、得点者であるだけでなく、驚異的な運動量も備えているからだ」
セビージャでのセルティック
2002-03シーズンは実に途方もないものだった。再び、ラーションがゴールかアシストのどちらにも関与しなかった試合はほとんどなかった。レンジャーズとの3-3の引き分けでは2得点も記録している。SPLのタイトル争いはシーズン最終日までもつれ込み、セルティックは4-0で勝利し、ラーションも1アシストを記録。それでも最終成績は勝ち点97、得失点差+72だった。一方、レンジャーズはダンファームリンに6-1で勝ち、勝ち点97、得失点差+73で終えた。
だが、その年のセルティックはそれだけではなかった。欧州でも快進撃を続けており、とりわけラーションは圧巻だった。ブラックバーン、セルタ・ビーゴ、リバプール、ボアヴィスタはいずれも彼の犠牲となり、UEFAカップ9試合で9得点を挙げて、マーティン・オニール率いるチームを決勝へ導いた。
ジョゼ・モウリーニョ率いるポルトとの一戦で、ラーションはセルティックの最大のチャンスメーカーであり、最大の得点源でもあった。ハーフタイム直後にヘディングで同点弾を決めると、オニールのチームが再び勝ち越された後の10分後にも同じ形で再びネットを揺らした。しかし、ポルトが延長戦の末に勝利した。
「あの決勝については、まったく満足していなかった」と彼は語った。「2ゴールを決めるより、その2点がなくても僕たちが試合に勝つほうがよかった。幸せな記憶ではないが、今はそれと折り合いをつけられるようになった。乗り越えるまでには長い時間がかかった。何年も、という話だ。だって、あの試合には負けるべきではなかったからだ。ポルト相手に2ゴール決めていて、負けるべきではなかった。彼らは翌年にチャンピオンズリーグで優勝したし、とてもいいチームだった。でも、それでも僕は自分たちが上回っていたと思っている。上回っていたんだ」
次へ
翌シーズン、グラスゴーのクラブは国内で再び圧倒的な強さを見せ、ラーションはリーグ37試合で30ゴールを記録し、ダンファームリンとのカップ戦決勝勝利では2得点を挙げた。SPLではレンジャーズに勝ち点17差をつけて終え、シーズン最終戦のダンディー・ユナイテッド戦でも2-1の勝利の中でラーションが2得点を決めた。それでも、この日は悲しい一日だった。セルティック・パークでの彼の最後の試合だったからだ。キング・オブ・キングスが去るその日、スタジアムの内外では涙があふれていた。
ラーションは34歳になっており、その時点でプレミアリーグからの多くのオファーを断っていた。「イングランドへ行って、もしかしたらもう少し多くのお金を稼ぐことにはまったく興味がなかった。セルティックで良い契約を結んでいたからね」と彼は語った。「それについて後悔はまったくない。どうして後悔する必要がある？ セルティックでのキャリア、決めたゴールの数、アシストの数、ファンやクラブとの関係を思えば、後悔なんてできない。それは生きている限り大切にし続けるものだ」
一方のバルセロナは、1999年以来ひとつのタイトルも獲得しておらず、フランク・ライカールトの2シーズン目が始まろうとしていた中で、新戦力のルドビク・ジュリ、サミュエル・エトーに加わる、信頼できる経験豊富なストライカーを必要としていた。スウェーデン代表としてEURO2004の大会最優秀ゴールを受賞したばかりのフリーエージェント、ラーションは、1年契約に2年目のオプション付きで獲得された。チャンピオンズリーグ初戦でセルティック相手に得点を決めた後、彼は前十字じん帯を負傷し、タイトル獲得となった最初のシーズンの大半を欠場したが、2シーズン目に成し遂げたことによって、今なおバルサで愛されている。
2005-06シーズン、ラーションはバルサのラ・リーガ制覇において安定した得点供給源となったが、最大の貢献はアーセナルとのチャンピオンズリーグ決勝で途中出場した際にもたらされた。バルサが0-1でリードを許す中、60分にマルク・ファン・ボメルと代わって入るやいなや、彼は自分の近くに来るあらゆるボールに食らいついた。その15分後、左サイドでボールをエトーへと流し、同点弾を演出。さらに右ウイングからの鋭いパスでジュリアーノ・ベレッチを危険なエリアで見つけ出し、瞬く間にスコアは2-1となった。
「みんなはいつもロナウジーニョのことや何やかやを話す。でも今日、私が見たのは彼ではなくヘンリク・ラーションだった。彼は途中出場し、試合を変えた。それが勝負を決めた」とティエリ・アンリは試合後に語った。「いつもロナウジーニョやエトー、そういう選手たちの話ばかりだ。違いを生む本当の人物について話そうじゃないか。それはヘンリク・ラーションだ。彼は2アシストを記録した。私はロナウジーニョを見なかったし、エトーも見なかった」
ブラジルの怪物であり、2度のバロンドール受賞者であるロナウジーニョは、その夏にバルサを去るまで62試合に出場して22ゴールを挙げたその男について、後にこう語っている。「バルセロナに来た時、ヘンリクは私について素敵なことを言ってくれた。でも彼が去る頃には、彼は私のアイドルになっていた。実際のところ、それ以前から彼は私のアイドルだった。1994年ワールドカップでスウェーデン代表としてプレーしていた彼を覚えている。ヘンリクはサッカーについて多くのことを教えてくれたし、人としてもさらに多くを学んだ。彼がスウェーデンへ去ったのは残念だった。もっと長く一緒にプレーしたかったからね」
ヘルシンボリは2006年にラーションを母国へ呼び戻すことに成功し、予想どおり彼はそこで見事な活躍を見せ、リーグで頻繁に得点を重ねた。驚きだったのは、12月にマンチェスター・ユナイテッドへレンタル移籍したことだった。
サー・アレックス・ファーガソンは、オレ・グンナー・スールシャールが負傷離脱し、安定して起用できるFWがウェイン・ルーニーとルイ・サハしかいない状況で、前線を埋める選手を必要としていた。そのため、スウェーデンのオフシーズン中に3カ月間のレンタル契約がまとめられた。ラーションの影響は限定的だったかもしれないが、36歳を目前にして、彼はプレミアリーグ優勝という肩書を手にオールド・トラッフォードを後にした。
「私は以前からずっとラーションを高く評価していた。彼がセルティックにいた時にも獲得に動いたが、その時は彼らが残留するよう説得することに成功した」とファーガソンは語った。「彼は素晴らしい選手だ。我々にとって非常に素晴らしい補強だ。試合を変えられる選手を迎え入れることになる」
もっとも、ヘンリク・ラーションの神がかり的な才能を見抜くのに、スコットランド人である必要はない。世界中がキング・オブ・キングスを記憶し続けるだろう。