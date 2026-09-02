ヘンリク・ラーションはいかにして「キング・オブ・キングス」となったのか

翌シーズン、グラスゴーのクラブは国内で再び圧倒的な強さを見せ、ラーションはリーグ37試合で30ゴールを記録し、ダンファームリンとのカップ戦決勝勝利では2得点を挙げた。SPLではレンジャーズに勝ち点17差をつけて終え、シーズン最終戦のダンディー・ユナイテッド戦でも2-1の勝利の中でラーションが2得点を決めた。それでも、この日は悲しい一日だった。セルティック・パークでの彼の最後の試合だったからだ。キング・オブ・キングスが去るその日、スタジアムの内外では涙があふれていた。

ラーションは34歳になっており、その時点でプレミアリーグからの多くのオファーを断っていた。「イングランドへ行って、もしかしたらもう少し多くのお金を稼ぐことにはまったく興味がなかった。セルティックで良い契約を結んでいたからね」と彼は語った。「それについて後悔はまったくない。どうして後悔する必要がある？ セルティックでのキャリア、決めたゴールの数、アシストの数、ファンやクラブとの関係を思えば、後悔なんてできない。それは生きている限り大切にし続けるものだ」

一方のバルセロナは、1999年以来ひとつのタイトルも獲得しておらず、フランク・ライカールトの2シーズン目が始まろうとしていた中で、新戦力のルドビク・ジュリ、サミュエル・エトーに加わる、信頼できる経験豊富なストライカーを必要としていた。スウェーデン代表としてEURO2004の大会最優秀ゴールを受賞したばかりのフリーエージェント、ラーションは、1年契約に2年目のオプション付きで獲得された。チャンピオンズリーグ初戦でセルティック相手に得点を決めた後、彼は前十字じん帯を負傷し、タイトル獲得となった最初のシーズンの大半を欠場したが、2シーズン目に成し遂げたことによって、今なおバルサで愛されている。

2005-06シーズン、ラーションはバルサのラ・リーガ制覇において安定した得点供給源となったが、最大の貢献はアーセナルとのチャンピオンズリーグ決勝で途中出場した際にもたらされた。バルサが0-1でリードを許す中、60分にマルク・ファン・ボメルと代わって入るやいなや、彼は自分の近くに来るあらゆるボールに食らいついた。その15分後、左サイドでボールをエトーへと流し、同点弾を演出。さらに右ウイングからの鋭いパスでジュリアーノ・ベレッチを危険なエリアで見つけ出し、瞬く間にスコアは2-1となった。

「みんなはいつもロナウジーニョのことや何やかやを話す。でも今日、私が見たのは彼ではなくヘンリク・ラーションだった。彼は途中出場し、試合を変えた。それが勝負を決めた」とティエリ・アンリは試合後に語った。「いつもロナウジーニョやエトー、そういう選手たちの話ばかりだ。違いを生む本当の人物について話そうじゃないか。それはヘンリク・ラーションだ。彼は2アシストを記録した。私はロナウジーニョを見なかったし、エトーも見なかった」

ブラジルの怪物であり、2度のバロンドール受賞者であるロナウジーニョは、その夏にバルサを去るまで62試合に出場して22ゴールを挙げたその男について、後にこう語っている。「バルセロナに来た時、ヘンリクは私について素敵なことを言ってくれた。でも彼が去る頃には、彼は私のアイドルになっていた。実際のところ、それ以前から彼は私のアイドルだった。1994年ワールドカップでスウェーデン代表としてプレーしていた彼を覚えている。ヘンリクはサッカーについて多くのことを教えてくれたし、人としてもさらに多くを学んだ。彼がスウェーデンへ去ったのは残念だった。もっと長く一緒にプレーしたかったからね」

ヘルシンボリは2006年にラーションを母国へ呼び戻すことに成功し、予想どおり彼はそこで見事な活躍を見せ、リーグで頻繁に得点を重ねた。驚きだったのは、12月にマンチェスター・ユナイテッドへレンタル移籍したことだった。

サー・アレックス・ファーガソンは、オレ・グンナー・スールシャールが負傷離脱し、安定して起用できるFWがウェイン・ルーニーとルイ・サハしかいない状況で、前線を埋める選手を必要としていた。そのため、スウェーデンのオフシーズン中に3カ月間のレンタル契約がまとめられた。ラーションの影響は限定的だったかもしれないが、36歳を目前にして、彼はプレミアリーグ優勝という肩書を手にオールド・トラッフォードを後にした。

「私は以前からずっとラーションを高く評価していた。彼がセルティックにいた時にも獲得に動いたが、その時は彼らが残留するよう説得することに成功した」とファーガソンは語った。「彼は素晴らしい選手だ。我々にとって非常に素晴らしい補強だ。試合を変えられる選手を迎え入れることになる」

もっとも、ヘンリク・ラーションの神がかり的な才能を見抜くのに、スコットランド人である必要はない。世界中がキング・オブ・キングスを記憶し続けるだろう。