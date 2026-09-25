ペルー戦のアメリカ代表予想スタメン：ジュリアン・ホールにチャンス、マウリシオ・ポチェッティーノが若さと経験のバランスを取る中でジョバンニ・レイナが主役へ
土曜日は、アメリカ男子代表の次世代にとって記憶に残る一日になるかもしれない。そして、今後のトリビアの話題として語り継がれる日にもなり得る。複数の選手が初キャップを記録する可能性があり、その最初の出場が数多くの代表歴の第一歩となることが期待されている。
唯一の疑問は、その初キャップがどのような形になるかだ。先発なのか、それとも途中出場なのか。スタメン11人が全面的な若返りとなるのか、それともベテランの存在を交えた、より慎重な導入になるのか。確かなことを知っているのはマウリシオ・ポチェッティーノだけだが、今週を通じた指揮官のコメントを踏まえれば、かなり有力な予想を立てることはできる。
USMNTのキャンプ前からキャンプ期間中にかけて、ポチェッティーノは期待値を和らげようとしてきた。今回のスカッドには10代の選手が8人含まれており、いずれも代表レベルへの準備状況はそれぞれ異なる。本人が語ったように、よりその段階に近い選手もいれば、そうでない選手もいる。ただ、それでも数日間のトレーニングを終えただけで、こうした若い選手たちをいきなり厳しい状況に放り込むのが賢明だということにはならない。
それゆえ、ベテラン勢を頼る試合があるとすれば、今回はまさにその一戦かもしれない。そうした点を踏まえると、少なくともポチェッティーノの交代策によって試合展開と選手起用の幅が広がる前の段階では、USMNTの布陣はこのような形になる可能性がある。
GK：マット・フリースェ
ポチェッティーノには、ここで複数の選択肢がある。若手のディエゴ・コッヘンに任せることもできるし、クリス・ブレイディに2キャップ目を与えることもできる。あるいは、MLSでのブレイクを評価し、新顔のブライアン・シュウェイクを起用する可能性もある。
ただ、プロレスの用語を借りるなら、そのどの選択もマット・フリースを「埋もれさせる」ように映る可能性がある。であれば、NYCFCのGKに少し信頼を示し、アメリカにとって悪名高いワールドカップ終盤での自身の関与を受けて低下した自信を取り戻させる方が賢明かもしれない。
はっきりさせておくと、これはフリースが2030年に先発するという意味ではない。その時点でチームに関わっていない可能性すらある。ただ、彼は今は関わっており、支え、立て直していくことが極めて重要だ。そうした理由から、ベルギー戦を乗り越えるプロセスを始めるにあたり、ここではフリースを推したい。
LB：アントニー・ロビンソン
ここ数年、左サイドバックのポジションは2つの陣営に分かれてきた。ロビンソンと、それ以外の全員だ。願わくは、いずれその「それ以外」の面々が少しでも差を縮められることだ。
それが今回のキャンプで実現するかもしれない。ペイトン・ミラーは新星であり、将来的にUSMNTの左サイドバックを担う可能性を秘めている。それでも、現時点でチームの左サイドバックはロビンソンだ。だからこそ、今回ここでは彼が先発となり、ミラーはこのキャンプを通じてUSMNTでのキャリアを積み上げていくことになる。
CB：オーストン・トラスティー
ティム・リームの代表キャリアは終わりに近いとみられており、トラスティは先発センターバックの座を争う複数の候補の一人だ。クラブレベルでの経験はある一方、国際舞台での実績はそれほど多くなく、これまでの出場数は10試合にとどまっている。
ただ、この夏にはその出場機会の一つを最大限に生かし、USMNTのワールドカップでのトルコ戦で得点も記録した。トラスティは長年、本格的なチャンスの周辺にい続けてきたが、特にワールドカップ後の今、そのチャンスを与えられるに値する。
DF：ジョージ・キャンベル
ウェスト・ブロムでは、キャンベルがキャプテンマークを巻いている。一方、USMNTでは、1月のキャンプで1キャップを記録しただけの新顔だ。つまりキャンベルは、クラブレベルでは経験豊富なリーダーでありながら、国際舞台では新参者という独特の立場にいる。
だからこそ、彼がどう戦うのかを見る価値がある。クリス・リチャーズはキャンプ合流が遅れ、さらに夏の厳しい負傷から復帰したばかりでもあるため、無理に起用する必要はない。であれば、リチャーズは後のどこかでニール・ピエールを指導する役割に回しつつ、キャンベルを試して、トラスティという別の有力候補相手にどのようなパフォーマンスを見せるかを見てみてはどうだろうか。
RB：アレックス・フリーマン
オーランド・シティSCを去ってから1年もたたないうちに、フリーマンはワールドカップ経験者であり、ビジャレアルの選手としてこの街に戻ってきた。そうであれば、ここで彼を先発させるべきだろう。
フリーマンはこの夏、独特の役割で輝きを放ち、その役割によって最終的にはオーストラリア戦でゴールも決めた。現在はビジャレアルでもより居心地の良さを見いだしているこのフルバックにとって、ここまでの上昇は急速なものだった。ある意味でフリーマンは、ベテラン勢と新世代をつなぐ橋渡し役でもある。その点にオーランドとのゆかりも加味すれば、ここで先発する有力候補と言える。
CM：タイラー・アダムス
アダムスがUSMNTにとっていかに重要な存在であるかは、疑いようがない。今なお6番のポジションで第一人者であり、計り知れない経験を備えたこのグループのリーダーでもある。
だからこそ、アドリ・メフメティのような選手が彼を慕い、ともにプレーしたいと望むのだ。 その日はすぐにやって来るかもしれない。周囲に誰がいようとも、アダムスはリーダーシップを発揮できる存在であり、だからこそこの試合でキャプテンマークを巻く可能性は十分にある。
CM：マリク・ティルマン
ワールドカップ後の大方の見方は、マリク・ティルマンはさらに大きなステップへ進む準備ができている、というものだった。だが、所属クラブのレバークーゼンでは必ずしもその通りにはなっていない。ファンを驚かせた2本の重要かつ見事なFKでワールドカップでの勢いを示したものの、いまだその流れを本当の意味で広げられてはいない。
いま再びアメリカ代表に戻ったティルマンは、この夏にいわばインサイドハーフとして躍動した役割へそのまま戻ることができる。そのポジションで、彼はアメリカのプレーの在り方において重要な存在であり、これまで見られなかった形であらゆる局面に貢献していた。再びそれを実現できれば、自信を高め、そして今後のより良いパフォーマンスにつながるかもしれない。
CM：ユヌス・ムサー
彼が戻ってきた。そして、このチームにはまさに彼の役割があるかもしれない。
グループにウェストン・マッケニーがいないなか、ムサはこの夏にユベントスのスターが担っていたポジションに入れる選手だ。ムサは2022年ワールドカップでのチームメートほど創造性は高くないが、アンカーとしての制約やトップ下としてのプレッシャーを負わない形の方が、より力を発揮できそうな選手である。自由に動かし、ボールを前進させ、プレッシャーをコントロールさせる。いずれも彼にできることだ。
もしムサでなければ、セバスティアン・バーハルターもこのポジションを務められるもう一人の選手だ。
LW：ジオ・レイナ
USMNTは、レイナがプレーできていなかった時期も彼を信頼し続けてきた。今は実際にプレーしているだけに、その出場時間がどれほどの違いを生むのかを見るには良いタイミングだ。
レイナはこのチームの中でも比較的経験豊富なメンバーの一人であり、その意味ではリーダー的な存在でもある。とはいえ、まだ23歳であり、特にストラスブールへの移籍によって誰もが期待する継続的な出場機会を得られれば、伸びしろは十分にある。レイナを酷使しないことは、他の選手たちと同様に重要だが、彼はこの先発の座に値するし、このキャンプでもしっかりとした出場時間を与えられ、流れを生み出すべき存在だ。
RW：セルジーニョ・デスト
今回のキャンプで、現在の好調ぶりという点で本命と主張できる選手が2人いる。1人目はセルジーニョ・デストで、今季序盤のPSVで見事なプレーを見せている。もう1人はカバン・サリバンで、フィラデルフィア・ユニオンで次々とゴールを決め、16歳で初招集を勝ち取った。
もっとも、ポチェッティーノはサリバンに対する過熱ぶりをコントロールしたい考えのようだ。先発の可能性はあるものの、このティーンエイジャーにとって最善なのは、徐々に慣らしながら、期待がもう少し自然に高まっていくのを待つことに見える。もしそれがプランであれば、ここはデストが先発し、ウイングバック、あるいはウイングとして右サイドでチャンスを生み出す役割を担うことになりそうだ。
ジュリアン・ホール
ストライカーのポジションは興味深い状況にある。フォラリン・バログン、リカルド・ペピ、ハジ・ライトはいずれも不在で、このグループにはワールドカップ経験者のFWがいない。
では、誰が台頭できるのか。ハイアップサイドな選手としてホールは有力候補に見える。はっきり言って、今回のキャンプにいる数少ない純粋なストライカーの一人でもある。ダミオン・ダウンズも招集されているが、追加招集は遅れてのものだった。一方で、ジャスティン・エリスも先発候補であり、特にオーランドとのつながりを踏まえればなおさらだ。それでも、ここではホールを推したい。エリスと出場時間を分け合い、エリスはベンチスタート組の中で地元の歓迎を受けることになりそうだ。