土曜日は、アメリカ男子代表の次世代にとって記憶に残る一日になるかもしれない。そして、今後のトリビアの話題として語り継がれる日にもなり得る。複数の選手が初キャップを記録する可能性があり、その最初の出場が数多くの代表歴の第一歩となることが期待されている。

唯一の疑問は、その初キャップがどのような形になるかだ。先発なのか、それとも途中出場なのか。スタメン11人が全面的な若返りとなるのか、それともベテランの存在を交えた、より慎重な導入になるのか。確かなことを知っているのはマウリシオ・ポチェッティーノだけだが、今週を通じた指揮官のコメントを踏まえれば、かなり有力な予想を立てることはできる。

USMNTのキャンプ前からキャンプ期間中にかけて、ポチェッティーノは期待値を和らげようとしてきた。今回のスカッドには10代の選手が8人含まれており、いずれも代表レベルへの準備状況はそれぞれ異なる。本人が語ったように、よりその段階に近い選手もいれば、そうでない選手もいる。ただ、それでも数日間のトレーニングを終えただけで、こうした若い選手たちをいきなり厳しい状況に放り込むのが賢明だということにはならない。

それゆえ、ベテラン勢を頼る試合があるとすれば、今回はまさにその一戦かもしれない。そうした点を踏まえると、少なくともポチェッティーノの交代策によって試合展開と選手起用の幅が広がる前の段階では、USMNTの布陣はこのような形になる可能性がある。