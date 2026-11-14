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ペップ・グアルディオラ、ティエリ・アンリ、それともBJ・キャラハン？ アメリカ男子代表のマウリシオ・ポチェッティーノ後任候補

マウリシオ・ポチェッティーノ監督のマンチェスター・ユナイテッド行きが見込まれる中、米国サッカー連盟は再び将来を左右する監督人事に直面している。世界的な大物候補からおなじみの米国人候補まで、2030年ワールドカップに向けて米国男子代表を率いる可能性があるのは誰か。『GOAL』が検証する。

Ryan Tolmich
翻訳者：

  • 米ジョージア州フェイエットビル発。 マウリシオ・ポチェッティーノが隣に座る中、米国サッカー連盟のCEO、JT・バトソンは米国男子代表監督の今後について語り始めた。ポチェッティーノが正式にマンチェスター・ユナイテッドへ移るのは水曜日だが、後任選びはすでに始まっている。

    その選考には時間をかけられる。米国男子代表に3月まで公式戦はなく、来月の合宿はFIFAの国際試合期間外にスティーブ・チェルンドロの下で行われる予定だ。公式戦の間隔が4カ月空くため、米国サッカー連盟はあらゆる可能性を検討できる。そしてバトソンによれば、その作業はすでに始まっている。

    「我々の目標は高い」とバトソンは語った。「そして、これは世界でも屈指の魅力的な監督の仕事だと考えている。経験豊富な選手たちがいる。勢いのある若手選手もそろっている。我々はワールドカップを含む主要大会で優勝を狙える立場になるという目標を公にしてきた。その実現を助けてくれる指導者を迎えたい。

    「経験から分かっているのは、優れたリーダーは優れた人々と働き、重要な物事に影響を与えたいと考えるということだ。米国サッカー連盟は働く場として優れており、後世に残るような影響を与えられる場所でもあると、我々は証明してきたと思う」

    監督の人選がレガシーを左右するのは間違いない。ポチェッティーノの後任を務めるのは容易ではなく、2030年ワールドカップへの道のりも厳しいものになるだろう。では、米国サッカー連盟がチームの指揮を託す候補は誰なのか。GOALが探る。

  • ペップ・グアルディオラ

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    IMAGO / Anadolu Agency

    グアルディオラを迎えれば、米国サッカー連盟にとって大きな決意を示す人事となる。だが、その野心を実現するのは難しいかもしれない。

    米国サッカー連盟はすでに接触したと報じられている。それも当然だろう。今世紀最高の監督が獲得可能になるなら、連絡を取ってみるべきではないか。

    期待を持てる理由もある。グアルディオラがニューヨークに強い愛着を持つことはよく知られており、過去にも米国サッカー連盟と接触している。これまではタイミングが合わなかったが、今ならどうだろうか。グアルディオラはやや燃え尽きた状態にあり、欧州5大リーグのうち3リーグを制した今なら、可能性はあるかもしれない。マンチェスター・シティが制裁を受ける可能性も、欧州の別のクラブで新たなプロジェクトに取り組む意欲を失わせる一因になり得る。

    スペイン代表監督の座に就ける見込みがあるなら、米国代表監督就任はないだろう。ブラジル代表監督の座が空いている場合も、おそらく同じだ。イングランド代表ならどうか。グアルディオラは飛びつくかもしれないが、少なくとも今のところ、トーマス・トゥヘルが監督を務めている。グアルディオラが代表チームの監督を望むなら、この3つが理想的な選択肢だろう。しかし、いずれも現時点では特に就任できる状況にない。

    そう考えると、グアルディオラがもう少しストレスの少ない仕事を望むなら、アメリカ男子代表監督は良い選択肢になり得る。それでも、声をかける側はほかにも数多くあるはずだ。この話はやはり「実現の可能性は低い」と見ておくべきだろう。

  • ティエリ・アンリ

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    IMAGO / ABACAPRESS

    アンリはスターとしての存在感と米国サッカー界とのつながりをもたらすが、監督としての実績には疑問が残る。

    知名度は？ ある。監督経験は？ ある。アメリカのサッカーとのつながりは？ それもある。その意味で、アンリは決して悪い候補ではない。

    アーセナルのレジェンドであるアンリは、ニューヨーク・レッドブルズでも象徴的な存在だ。MLSへの愛着は現役引退後も続き、2019年から2021年までCFモントリオールを率いた。退任の理由には、少なくとも一部には、新型コロナウイルスの流行中に欧州に住む家族と離ればなれになったことがあった。代表チームを指揮するなら、それはさほど大きな障害にはならないだろう。

    とはいえ、障害はある。まず、手放すには惜しいほど恵まれた放送の仕事に就いている。監督としての実績にも、疑問を抱く十分な理由がある。ベルギーの選手たちは、アンリがアシスタントを務めた際の影響力を称賛しているが、監督として優れた手腕を発揮したと示す材料は多くない。モナコとモントリオールでの指揮を経ても証明すべきことは多く残り、2024年にはフランスを率いて五輪銀メダルを獲得したものの、自国開催での金メダルには届かなかった。トップレベルのシニアチームを率いる監督としても、まだ地位を確立していない。

    アンリにはきっと大きな構想があり、国を挙げてその構想を支持してもらえるだけの文化的な影響力もある。だからこそ、候補に入るべきだ。

  • その他の大物代表監督たち

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    IMAGO / DeFodi Images

    特に直近のワールドカップ後は、著名な監督の多くが現在フリーとなっている。

    ロベルト・マルティネスか？ ディディエ・デシャンか？ ガレス・サウスゲートか？ ユリアン・ナーゲルスマンか？

    就任可能な大物監督は数多い。それぞれ指導スタイルも経験も人柄も異なる。ただ、誰と話をするにしても、米国サッカー連盟はまず根本的な問いに答えなければならない。自分たちは何を求めているのか、という問いだ。

    ポチェッティーノの招聘では、米国サッカーとつながりのない大物監督の起用に大きく踏み切った。そうしたつながりのなさが強みになることもあり、今回の人選でもそうなる可能性はある。だが、連盟は再び同じ道を選びたいのか。任期の先にワールドカップが控えていない中、文化面でも財政面でも、2年前と同じくらい理にかなっているのか。

    そう考えるなら候補者は数多いが、やはり本人たちの関心次第だ。米国男子代表を興味深いプロジェクトと見る人もいるだろう。一方で、欧州の監督人事が次々と動く中、その現場から離れて過ごす4年間と見る人もいる。適任者を選ぶ必要があり、それを見極められるのは選考過程に近い人々だけだろう。

  • スティーブ・チェルンドロ

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    IMAGO / ZUMA Press Wire

    チェルンドロは、米国サッカー連盟で担う役割とLAFCでのMLSカップ優勝実績により、同連盟にとってなじみのある選択肢となる。

    内部から登用するなら、チェルンドロが候補だ。本人もこうした可能性を承知の上で、今の仕事を引き受けたはずだ。ポチェッティーノは新契約を結んだものの、いずれ退任すると予想する声は多かった。その場合、チェルンドロが必要に応じて暫定監督を務め、正式な監督の座を勝ち取る可能性もあった。

    しかし、その筋書きは少し複雑になった。チェルンドロはワールドカップ後最初の代表活動期間にはチームのそばにいたが、今回はU-23代表での役割のため、この代表活動期間中にスペインへ向かった。その結果、次の代表活動期間まで4カ月空く前に、暫定監督を務める機会はなかった。確かに12月には代表合宿があるが、招集されるのはMLS所属選手が中心で、全体像に大きな影響はない。

    これにより、チェルンドロが監督の座に就く道は、当初考えられたより険しくなったようだ。それでも、MLSカップを制したLAFCでの実績がある。米国男子代表選手としての長い経歴を持ち、現在の役割を通じて米国サッカー連盟にも精通している。こうした点から、候補の一人であり続けるだろう。

  • BJ・キャラハン

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    IMAGO / ZUMA Press Wire

    元アメリカ男子代表暫定監督は、今回の有力候補の一人だ。

    今、最も注目を集めるアメリカ人監督は、アメリカ代表での指導経験も持つ。しかも、その経験は好ましいものだった。

    キャラハンはナッシュビルSCで見事な手腕を発揮し、MLS史上最高となるかもしれない2026年シーズンを率いている。グレッグ・バーホルターのスタッフから自ら監督の座へと進んだキャラハンは、ナッシュビルで指揮官としての力を示した。

    その間の2023年には、アメリカ代表の暫定監督も務めた。連盟がバーホルターの復帰を選ぶまでに7試合を指揮し、その間にCONCACAFネーションズリーグで優勝。就任期間中は90分間で一度も敗れず、アメリカ代表のファンの心もつかんだ。

    キャラハンはファンにとって思い入れのある候補であると同時に、現実的な選択肢でもある。特に今後数週間、ナッシュビルを率いて厳しいプレーオフを勝ち抜ければ、なおさらだ。

  • ペッレグリーノ・マタラッツォ

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    IMAGO / NurPhoto

    欧州の主要タイトルを獲得した経歴を持つマタラッツォには、十分な実績がある。

    米国サッカー協会とのつながりが概して薄いアメリカ人監督だ。今回の監督選考で、それは吉と出るか凶と出るか分からない。

    マタラッツォはスペインのレアル・ソシエダで手腕を発揮しており、昨季はクラブのコパ・デル・レイ優勝に貢献した。過去にはシュトゥットガルトとホッフェンハイムを率いている。コパ・デル・レイでの成功を踏まえれば、アメリカから欧州に渡った監督の中で最も成功した人物だと評しても差し支えないだろう。

    ただ、この仕事を引き受ける準備はできているのだろうか。マタラッツォは1990年代にコロンビア大学でプレーして以来、どのレベルでも米国サッカーに関わっていない。米国サッカー界の事情は知っているものの、成人してからずっとその一員ではなかった。そのため、上に挙げた監督たちの間では独特な立ち位置にいる。

    それでも、監督としての実績は疑いようがない。本人に就任の意思があるなら、候補として検討する価値はある。