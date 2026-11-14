米ジョージア州フェイエットビル発。 マウリシオ・ポチェッティーノが隣に座る中、米国サッカー連盟のCEO、JT・バトソンは米国男子代表監督の今後について語り始めた。ポチェッティーノが正式にマンチェスター・ユナイテッドへ移るのは水曜日だが、後任選びはすでに始まっている。

その選考には時間をかけられる。米国男子代表に3月まで公式戦はなく、来月の合宿はFIFAの国際試合期間外にスティーブ・チェルンドロの下で行われる予定だ。公式戦の間隔が4カ月空くため、米国サッカー連盟はあらゆる可能性を検討できる。そしてバトソンによれば、その作業はすでに始まっている。

「我々の目標は高い」とバトソンは語った。「そして、これは世界でも屈指の魅力的な監督の仕事だと考えている。経験豊富な選手たちがいる。勢いのある若手選手もそろっている。我々はワールドカップを含む主要大会で優勝を狙える立場になるという目標を公にしてきた。その実現を助けてくれる指導者を迎えたい。

「経験から分かっているのは、優れたリーダーは優れた人々と働き、重要な物事に影響を与えたいと考えるということだ。米国サッカー連盟は働く場として優れており、後世に残るような影響を与えられる場所でもあると、我々は証明してきたと思う」

監督の人選がレガシーを左右するのは間違いない。ポチェッティーノの後任を務めるのは容易ではなく、2030年ワールドカップへの道のりも厳しいものになるだろう。では、米国サッカー連盟がチームの指揮を託す候補は誰なのか。GOALが探る。