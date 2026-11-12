あなたは24歳以上ですか？

Help us verify your age by providing an honest response. This site contains gambling advertising for 24+.

Age-restricted content

賭け事に関するコンテンツを閲覧するには、年齢要件を満たしていません。トップページへリダイレクトされます。

alt
ライブ
USMNT 1-1 GOAL

ペップ・グアルディオラ招聘は米国男子代表にとって超大型人事となる。だが、米国サッカー連盟は再びスター監督を追い求める誘惑に抗うべきだ

ペップ・グアルディオラの実績に疑いの余地はない。しかし、マウリシオ・ポチェッティーノの退任が近づくなか、アメリカ男子代表が2030年に向けてチームを築くには、また別のスーパースターを迎えるだけでは足りない。

Thomas Hindle
翻訳者：

  • ほぼ一日おきに、彼の写真が出てきた。帽子をかぶり、手袋をはめて雪のソーホーを歩くペップ・グアルディオラ。それでいて、気負わずに格好よく見える。また別の写真では、子どもたちを連れてセントラルパークを散歩していた。レストランやカフェ、コンサートにも足を運んだ。

    要するに、ニューヨークの街を歩き回り、普通の人と変わらないことをして過ごしていたようだ。「眠らない街」を、心地よく気分を立て直せる場所と考える人は多くないだろう。だが2012年のグアルディオラにとって、そこはまさに安息の地だった。当時の米国ではサッカーの人気がまだそれほど高くなく、行く先々で彼だと気づかれることはなかった。ティエリ・アンリは当時、スターとしての注目を集めかけていた。しかしグアルディオラは、バルセロナで現代屈指のチームを率いていたにもかかわらず、写真を1、2枚撮られる程度で、ほとんど気づかれずに街を歩いていた。

    その滞在だけで、ここ10年ほど数々の噂が生まれてきた。ペップはニューヨークをかなり気に入ったようだ。だから米国代表の監督になりたがっているに違いない、と言われる。「数カ月その場所で過ごすことを楽しんだ」と「その国の代表チームを率いたいと思うこと」の間にある大きな隔たりは、都合よく無視しておこう。あの滞在は、グアルディオラがいつか米国代表を指揮すべきだという主張を支える、いくつかの薄弱な理由の一つになっている。水曜日、その空想が現実に近づいた。『ジ・アスレティック』は、グアルディオラが米国代表の後任監督候補リストの筆頭にいると報じた。マウリシオ・ポチェッティーノ監督がマンチェスター・ユナイテッドへ去った場合の話だ。

    それでも、どれほど魅力的に見えようと、米国サッカー連盟にとってこれは間違った方向だ。グアルディオラの卓越した手腕に疑いの余地はない。だが、米国代表に適任かどうかは、もっと慎重に見極める必要がある。2030年を見据える米国代表に必要なのは、限られた準備期間で明確なチームの形を築き、起用できる選手とともに働き、最大の舞台を終えた後もチームづくりに取り組み続ける監督だ。また華々しい就任発表があれば、歓迎するのは簡単だろう。より難しいのは、次の監督交代を経ても残るものを築くことだ。

  • 再び立て直すための代償

    마우리시오 포체티노 (Mauricio Pochettino)
    Getty Images

    マンチェスター・ユナイテッド行きがほぼ決まり、ポチェッティーノは米国男子代表を離れる見通しだ。

    まず、米国男子代表がどのようなチームを目指しているのかを考える必要がある。

    ポチェッティーノの監督就任からは、野心がうかがえた。著名な寄付者たちが資金を投じ、ポチェッティーノはチームの監督として年間約600万ドルを受け取った。就任会見ではワールドカップで勝ち進むことを語り、1年後には米国が優勝できると心から信じていると話していた。確かに、そこには組織の上から下まで方向性が一致している様子が見て取れる。米国サッカー界の上層部は概して、米国男子代表には世界の強豪となる可能性があるとの考えで一致している。ポチェッティーノの起用は、その純粋な意志を資金面でも具体的な形でも示すものだった。

    その野心自体に問題はなかった。ポチェッティーノの招聘は、米国サッカー連盟がより高い目標を掲げようとしていることを示し、率いたチームは2002年以来となるワールドカップ決勝トーナメントでの勝利を同国にもたらした。退任の可能性が浮上しても、その進歩が消えるわけではない。

    だが、それによって、一人の監督の起用に大きく依存して築かれたプロジェクトの脆さは浮き彫りになる。契約を延長して間もないポチェッティーノがマンチェスター・ユナイテッドへ去るなら、連盟は計画を引き継ぐ人物を再び探すことになる。最も知名度の高い人物が去ったとき、代表チームの取り組みをどう継続するのか、真剣に検討すべきだ。実績ある監督を別の実績ある監督に代えるだけでは、その問いへの答えにはならない。

  • 戦力の劣る選手陣と仕事をすること

    Rodri
    Getty Images

    ロドリはマンチェスター・シティの複数のチームで欠かせない存在だった。

    そして、グアルディオラに行き着く。欧州サッカー界の最高峰を象徴する監督だ。その経歴は実に輝かしい。欧州サッカー界に、彼の実績に匹敵する監督はいない。獲得タイトルは41。リーグ優勝は11回、チャンピオンズリーグ優勝は3回。バルセロナ時代にはジョゼ・モウリーニョと指揮官として対戦し、勝利を収めた。ドルトムントリヴァプールのユルゲン・クロップとも指揮官として対戦し、勝利を収めた。この競技では「史上最高」をめぐる議論が少々滑稽になりがちだ。それでも、サッカー界の最高の監督を挙げるなら、グアルディオラが上位に入るのは間違いない。

    グアルディオラの最大の成功は、代表チームにはない利点の下で生まれた。選手と毎日取り組めること、トップクラスの選手層、そして特定の役割に合わせて選手を獲得できることだ。そうした選手を成長させる能力も、彼の偉大さの一部である。しかし、その仕事を米国男子代表で実践するには、大幅な調整が必要になる。

    米国には才能ある選手がいる。一方で、代表に選べる選手は限られ、チームとして一緒に過ごせる時間も短い。グアルディオラはそうした現実を踏まえてチームを築き、必要に応じて戦術を簡素化し、自身の考えを選手たちに合わせなければならない。

    タイラー・アダムスはロドリではない。この比較だけでグアルディオラが不適任だと決まるわけではないが、課題を浮き彫りにしている。足りない要素を補うための移籍市場はなく、代わりの策を教えるための練習機会もはるかに少ない。これこそ、適任かどうかを疑問視する最大の理由だ。

  • 彼は別のプロジェクトを望んでいるのか？

    guardiola maresca
    (C)Getty images

    グアルディオラ監督は、マンチェスター・シティでの最後の日々に、気力を使い果たしていたことを明かした。

    グアルディオラ本人についても、より個人的な疑問が残る。インタビューや、内情を明かしたドキュメンタリー『A Beautiful Obsession』で本人が明らかにしたように、マンチェスター・シティでの監督業は彼を消耗させていた。休養を必要としてチームを去ったグアルディオラの言葉からは、すぐに別の仕事に飛び込みたがっている様子はほとんどうかがえなかった。

    「復帰は難しいだろう。多くのことをリフレッシュする必要がある」と、ドキュメンタリーで語っている。

    米国サッカー連盟は、この言葉を慎重に受け止めるべきだ。代表チームの指揮は試合数が少なく、日々の指導も少ないため、異なるリズムで取り組める。それがグアルディオラの意欲を取り戻す助けになるかもしれない。だが、彼自身が公然と疑問を呈していた自身の活力が、環境を変えることで戻ると見込むことになる。

    真の優勝候補になることを目指すチームにとって、それは重要な問題だ。米国男子代表には、これからの4年間に意欲的に取り組み、チームのスタイルを確立し、台頭する世代の力を最大限に引き出す監督が必要だ。グアルディオラの戦術的な才能は計り知れない強みとなるだろう。しかし、その責任を担う準備ができているかどうかは、はるかに不確かだ。

    監督業から離れるという彼の決断には、理解と共感を示すべきだ。その一方で、米国が次に何を必要としているのかは明確に見極めなければならない。休養が必要だと率直に語ってきた監督を、新たなワールドカップサイクルの始まりに迎えるのは、大きな賭けとなるだろう。

  • アメリカ男子代表をしのぐスター？

    Guardiola
    Getty Images

    グアルディオラは世界的に絶大なブランド力を持つ存在であり、アメリカ男子代表への起用を検討する際には、その点も考慮する必要がある。

    そして、知名度の問題もある。

    2012年なら、グアルディオラはニューヨークを歩いても、さほど気づかれなかったかもしれない。だが、今は間違いなく違う。2025年、クラブワールドカップの直前に行われたマンチェスター・シティの新ユニフォーム発表イベントでは、サインを求める熱心なファンに囲まれた。彼が率いるシティはゴールデンタイムの注目の的であり、グアルディオラ自身もそのプロジェクトの中心で、指示を実行する選手たちと同じくらい顔を知られる存在だった。

    端的に言えば、グアルディオラは率いることになるチームよりも世界的に知名度の高い存在としてやって来る。それは間違いなく大きな話題になるだろう。だが、メッシがパリ・サンジェルマンに移籍した時と同じように、熱狂には就任だけでは満たせない期待が伴う。そうなれば、着実な成長さえ物足りなく映るかもしれない。チームが実際にどれほど進歩していても、主要大会で上位まで勝ち進めなければ失敗と見なされかねない。

    世界の強豪に肩を並べようとしているチームにとって、これは厄介な構図だ。グアルディオラが来れば期待はたちまち高まる。一方、チームの力を高めるには、はるかに長い時間がかかる。

    どれほど偉大な監督にも、適切な周囲の体制が必要だ。メッシ退団後のパリ・サンジェルマンの成功は、チームとしての明確なアイデンティティの価値を浮き彫りにした。一方、ビセンテ・デル・ボスケが率いたスペインは、成功を収めた代表チームの体制の中で、監督がスター選手ぞろいのチームをどう導けるかを示した。どちらの例も米国がそのまま模倣できる方程式ではないが、組織全体の重要性を示している。

    グアルディオラは必然的に米国サッカー界の顔となるだろう。危険なのは、米国サッカー連盟がその「顔」を得ただけで、ほかのすべての準備も整ったと思い違いすることだ。

  • 流れに逆らうことはできるか？

    Lionel Scaloni
    (C)Getty Images

    スカローニ、成果に恵まれない時期を経たアルゼンチンを数年にわたる成功へ導いた

    成功する代表チームの築き方は、ほかにもある。スペインはルイス・デ・ラ・フエンテを育成年代の代表チームから昇格させた。アルゼンチンは代表チームのスタッフを務めていたリオネル・スカローニを起用した。どちらも、就任時にグアルディオラほどの監督としての名声はなかった。

    しかし、両者の実績は無視できない。スカローニは2022年のワールドカップと、2021年、2024年のコパ・アメリカで優勝した。デ・ラ・フエンテはEURO2024での優勝に続き、2026年のワールドカップも制した。両者は選手への理解と、その力を最大限に引き出す明確な方針によって、成功するチームを築いた。

    これは参考になる例だ。ただし、アメリカ代表でも内部からの登用がうまくいく保証はない。次期監督は、その指導法、目標、職務への献身がどれほど代表監督の仕事に合致するかを基準に選ぶべきだ。

    グアルディオラを新監督として発表できれば、驚くべきことだろう。しかし、2030年に向けたチームづくりには4年間ある。米国サッカー連盟は、起用可能な最大のスター以外にも目を向けるべきだ。次の監督人事では、代表チームが持続できる方向性を示す必要がある。