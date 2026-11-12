ペップ・グアルディオラ招聘は米国男子代表にとって超大型人事となる。だが、米国サッカー連盟は再びスター監督を追い求める誘惑に抗うべきだ

ほぼ一日おきに、彼の写真が出てきた。帽子をかぶり、手袋をはめて雪のソーホーを歩くペップ・グアルディオラ。それでいて、気負わずに格好よく見える。また別の写真では、子どもたちを連れてセントラルパークを散歩していた。レストランやカフェ、コンサートにも足を運んだ。

要するに、ニューヨークの街を歩き回り、普通の人と変わらないことをして過ごしていたようだ。「眠らない街」を、心地よく気分を立て直せる場所と考える人は多くないだろう。だが2012年のグアルディオラにとって、そこはまさに安息の地だった。当時の米国ではサッカーの人気がまだそれほど高くなく、行く先々で彼だと気づかれることはなかった。ティエリ・アンリは当時、スターとしての注目を集めかけていた。しかしグアルディオラは、バルセロナで現代屈指のチームを率いていたにもかかわらず、写真を1、2枚撮られる程度で、ほとんど気づかれずに街を歩いていた。

その滞在だけで、ここ10年ほど数々の噂が生まれてきた。ペップはニューヨークをかなり気に入ったようだ。だから米国代表の監督になりたがっているに違いない、と言われる。「数カ月その場所で過ごすことを楽しんだ」と「その国の代表チームを率いたいと思うこと」の間にある大きな隔たりは、都合よく無視しておこう。あの滞在は、グアルディオラがいつか米国代表を指揮すべきだという主張を支える、いくつかの薄弱な理由の一つになっている。水曜日、その空想が現実に近づいた。『ジ・アスレティック』は、グアルディオラが米国代表の後任監督候補リストの筆頭にいると報じた。マウリシオ・ポチェッティーノ監督がマンチェスター・ユナイテッドへ去った場合の話だ。

それでも、どれほど魅力的に見えようと、米国サッカー連盟にとってこれは間違った方向だ。グアルディオラの卓越した手腕に疑いの余地はない。だが、米国代表に適任かどうかは、もっと慎重に見極める必要がある。2030年を見据える米国代表に必要なのは、限られた準備期間で明確なチームの形を築き、起用できる選手とともに働き、最大の舞台を終えた後もチームづくりに取り組み続ける監督だ。また華々しい就任発表があれば、歓迎するのは簡単だろう。より難しいのは、次の監督交代を経ても残るものを築くことだ。