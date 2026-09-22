ペップ・グアルディオラはいかにしてマンチェスター・シティをその他大勢からチャンピオンズリーグ優勝チームへと押し上げたのか
長年にわたり、チャンピオンズリーグ制覇はマンチェスター・シティにとって実現不可能な夢のように映っていた。2008年にアブダビのシェイク・マンスールがクラブを買収して以降、当時プレミアリーグ中位に位置していたこのクラブにとって、欧州での成功は象徴的な目標となった。マンチェスターのクラブはその後、莫大な資金投下と移籍市場での巧みな立ち回りを武器に、国内で急速に支配的な存在となっていった。だが、チャンピオンズリーグでの地位が高まる一方で、欧州最高のタイトルを追い求める中、悔しい敗退やあと一歩で届かなかった苦い経験を繰り返した。
2021年にペップ・グアルディオラ監督のチームがチェルシーに決勝で敗れ、翌シーズンにはレアル・マドリー相手に準決勝で劇的な形でリードを失ったことで、この名将の在任中にシティがこの大会を制することができるのかという疑念は強まっていった。
それでもグアルディオラ監督と世界屈指のスターたちは前進を続け、2023年に再び決勝へ到達した。MFロドリの見事な一撃によって、シティはトルコでイタリアの強豪インテルを相手に1-0の勝利を収めた。
ついに、その夢は現実となった。
マンチェスター・シティの欧州での苦戦
イングランドサッカーの勢力図を塗り替えることになった2008年の買収以前、シティにとって唯一の欧州での成功は1970年のカップウィナーズカップだった。決勝ではフランシス・リーが前半にPKを決め、ポーランドのゴルニク・ザブジェを2-1で下した。翌年には準決勝まで進んだものの、2011年にチャンピオンズリーグへ到達するまで、クラブは大舞台で存在感を示せない時期が続いた。
買収後の潤沢な資金投下によってシティはイングランドで支配的な勢力としての地位を確立したが、補強戦略はあまりに拡散しており、チームを欧州の頂点へ押し上げるには至らなかった。
セルヒオ・アグエロ、ダビド・シルバ、ヤヤ・トゥーレ、ヴァンサン・コンパニの加入は、シティを次のレベルへ引き上げるチームの土台を築いたが、それでも十分ではなかった。ロベルト・マンチーニは1968年以来となるトップリーグ制覇に導いた一方で、欧州ではグループステージ敗退が2年連続で続いた代償を払うことになった。シティはさらに補強を強化し、ケビン・デ・ブライネの創造性あふれる才能と、ラヒーム・スターリングの致命的なスピードを加えたが、マヌエル・ペジェグリーニ体制の3年間で到達できたのは2016年の準決勝が最高だった。
その夏にグアルディオラが就任すると、クラブは彼のビジョンを後押しするため前例のないペースで資金を投じ、ベルナルド・シウバ、エデルソン、カイル・ウォーカー、アイメリク・ラポルテ、リヤド・マフレズらを加えた。アグエロがなおも面白いように得点を重ね、デ・ブライネが鋭いパスで攻撃を操り、トゥーレが中盤を駆け回る中で、シティは計り知れない可能性を秘めていた。それでも、指揮官の下で無冠に終わった最初のシーズン、モナコとの合計スコア6-6の末にアウェーゴール差でベスト16敗退を喫し、チャンピオンズリーグから姿を消した。
その後、シティはリーグ連覇に向かう過程でイングランド記録を次々と更新した一方、欧州での苦闘は続き、リヴァプール、トッテナム、リヨンにいずれも準々決勝で敗れた。
「年は違っても、同じことの繰り返しだ」と、2020年のリヨン戦敗退後にデ・ブライネは語り、グアルディオラも「いつの日か、我々はこの隔たりを打ち破る」と警告していた。
惜しかったが、あと一歩届かなかった
その壁を破ったのは翌シーズンだった。再び国内で圧倒的な強さを示したシティは、ボルシア・ドルトムントを寄せ付けず、パリ・サンジェルマンとの準決勝へ進出。フランスの首都で粘り強い逆転勝利を収めると、マフレズの2得点で2試合合計4-1の勝利を決定づけ、レアル・マドリーを破ったばかりのチェルシーとの決勝に駒を進めた。
グアルディオラは「チャンピオンズリーグの決勝に進むのは簡単だと人々は思っている」と語った。「今回決勝に進んだことで、ここ4、5年にわたって自分たちがやってきたことの意味がはっきりした。選手たちは毎日一貫性を保ってきたし、これは本当に特筆すべきことだ」
決勝は、新型コロナウイルスの制限により、ポルトで観客数を制限して行われた。前半は両チームとも可能性を感じさせる内容で拮抗していたが、チェルシーがハーフタイム前に均衡を破る。カイ・ハヴァーツがメイソン・マウントの見事なスルーパスに抜け出し、GKエデルソンをかわしてゴールに流し込んだ。
後半立ち上がり以降はシティの方が勢いを見せ、時間の経過とともに圧力を強めていったが、エドゥアール・メンディの牙城を崩すことはできなかった。そして再び、トーマス・トゥヘル率いるチームが欧州制覇を喜ぶ一方で、シティは失意に沈むことになった。
この革新的な指揮官には、戦術面で手を加えすぎたとの批判が集まり、チームの敗戦を受けて多くの非難にさらされた。アグエロ、ロドリ、フェルナンジーニョは先発から外れ、ギュンドアンが低い位置の中盤に下がり、スターリングがマフレズとともに前線に入った。
チーム得点王だったギュンドアンは、チェルシー相手に脅威となることができなかった一方で、マウントが中央を通すパスを出す中、守備を保護する役割にも苦しんだ。
元イングランド代表でマンチェスター・ユナイテッドのDFリオ・ファーディナンドは、「彼はいつもそこにロドリかフェルナンジーニョを置いていたが、今回は変えた。戦術的に細かくいじることは分かっているし、そこに弱点を見たのかもしれないが、トーマス・トゥヘルはあらゆる脅威を無力化した」と語った。
「リヤド・マフレズとラヒーム・スターリングが非常にワイドに張ってプレーしていたのを見たが、彼らは今季それを実際にはあまりやっていなかったし、そこがシティの誤りだったのかもしれない」
グアルディオラはこの変更を擁護し、「私はクオリティーの高い選手を起用するという決断をした。ギュンドアンはこのポジションで長年プレーしてきた。スピードを持ち、小柄な選手を見つけ、クオリティー、優れた選手たちを内側に、中盤に、そしてライン間で生かすためだ。これがその決断だった」と述べた。
振り出しに戻る
その敗戦はエティハド・スタジアムを本拠地とするクラブに多くの課題を突きつけたが、1年後のベルナベウでの崩壊によって、彼らにはあと一歩を越えるために必要なDNAが欠けているのではないかと考える者が多くなった。
準決勝でレアル・マドリーと対戦したシティは、ホームでの第1戦で圧巻の出来を見せた。デ・ブライネとガブリエウ・ジェズスの得点で最初の11分間のうちに2-0とし、カリム・ベンゼマに1点を返された後も、フィル・フォーデンが再び2点差に戻した。その直後にヴィニシウス・ジュニオールが決めたが、ベルナルド・シウバが4-3とする得点を挙げた。
スペインの首都で、シティはホームチームに決定機らしい決定機を与えず、残り15分あまりでマフレズがネットを揺らした時点で試合は決まったように見えた。終盤にはジャック・グリーリッシュの際どいシュートが阻まれた一方、マドリーは90分にようやく最初の枠内シュートを記録し、ベンゼマのお膳立てからロドリゴがエデルソンを破った。その1分後、ロドリゴのヘディングでスコアは5-5となり、さらに土壇場で決勝点を奪いかけたが、そのシュートはセーブされた。延長戦に入って5分後、ルベン・ディアスがペナルティーエリア内でベンゼマを倒し、フランス人FWが逆転劇を完結させた。
シティは敗退し、マドリーはその後、決勝でリヴァプールを破った。
「チャンピオンズリーグではこれまでも敗戦を経験してきた。バルセロナでも決勝に進めなかった厳しい敗戦があった」とグアルディオラは語った。「だが、我々にとっては苦しいものだ。それは否定できない。我々はチャンピオンズリーグ決勝に本当にあと少しまで迫っていた」
さらにこう付け加えた。「これはレアル・マドリーの選手たちには良い影響を与えるだろう。ただ、我々については正直分からない。相手が得点するまではそれほど苦しんでいなかったが、ベストなプレーはできなかった」
グアルディオラは2022-23シーズンに向け、マドリーとポルトでのトラウマを変化のきっかけへと変えることを目指した。彼はシティの戦術的な構造を作り直し、より効率的なマシンへとチームを変貌させようとした。
大きな変化のひとつが、ボルシア・ドルトムントから加入したアーリング・ハーランドの存在だった。ノルウェー代表FWは、2019年にレッドブル・ザルツブルクでブレイクして以降、ヨーロッパ各地で守備網を破壊し続けていた。オーストリアとドイツでのプレーを通じ、わずか19試合で驚異の23得点を記録した。ファンはグアルディオラの下で彼が何を成し遂げるのかを熱望していたが、指揮官がそれまで純然たるストライカーの起用に消極的だったことから、この補強をややギャンブルだと見る向きも多かった。
2つ目の大胆な変化はジョン・ストーンズを巡るものだった。足元の技術に優れたセンターバックである彼について、グアルディオラはそのシーズン、ボール保持時に時折サイドバックへ移り、さらにロドリと並ぶ中盤の位置にも入らせることで、その柔軟性を活用した。
その試行錯誤は成功した。
ハーランドは加入直後から現象的な存在となり、プレミアリーグ35試合で36得点を挙げるまでの過程で記録を次々に塗り替えた。新たな役割を担ったストーンズの影響力もまた絶大で、とりわけシーズン後半にその効果は際立った。
その結果、シティは無敗のまま恐るべき支配力を見せつけながらチャンピオンズリーグ決勝へ進み、8勝5分けを記録した。グループステージは2試合を残して突破を決め、決勝トーナメントでは一気に加速した。RBライプツィヒを2試合合計8-1で粉砕し、バイエルン・ミュンヘンも4-1で退け、準決勝ではリベンジを果たした。マンチェスターで行われた第2戦でレアル・マドリーに4-0の完勝を収め、2試合合計5-1で勝ち上がった。
彼らは31得点、わずか5失点という成績を携えてトルコに乗り込んだ。プレミアリーグとFAカップの王者として、トレブルは目前に迫っていた。
夢の実現へ
まず、ハーランドらはシモーネ・インザーギ率いるインテルを打ち砕かなければならなかった。イタリア勢はグループステージでバルセロナを破り、決勝進出までの道のりでもポルト、ベンフィカ、ACミランを僅差で退けてきたが、守備面ではいくつかの綻びも見せていた。
シティは安定感のある攻撃的なチーム構成で臨み、ダブルボランチの一角としてストーンズが支配力を発揮する中、インテルを自陣に押し込んだ。ただ、それでもインテルは決定機を多くは与えず、アンドレ・オナナが前半にいくつかのシュートを防いだ。
均衡が破れたのは後半半ばだった。ベルナルドがそのままゴールライン際まで持ち込み、折り返すと、ボールはボックス端へとはね返った。そこにロドリが勢いよく走り込み、右足のインサイドでネットに流し込んだ。
2年前、裏目に出た戦術変更によってベンチに下がったグアルディオラの男は、この日は圧巻のパフォーマンスの中で、チャンピオンズリーグ決勝の決勝点を冷静に決めてみせた。
ついに、シティは欧州王者となった。国内と欧州のトレブルを達成した10チーム目となり、イングランド勢では史上2チーム目だった。
グアルディオラは「運命づけられていたことだ。これは私たちのものだ」と語った。
ロドリは『BT Sport』に対し、こう話した。「感情的になっている。夢がかなった。この周りにいるみんなが何年待ったのか分からないくらいだ。彼らにふさわしいし、僕たちにもふさわしい。この数年、僕たちは本当にあと少しのところまで来ていた。ただみんなに感謝したい。簡単ではなかった」
2026年8月、バルセロナ加入のためにクラブを去る際、このMFはシティの公式サイトでこう語っていた。「クラブ史上初のチャンピオンズリーグの一員となり、しかもあの決勝で得点を決めた人物になるなんて、光栄なことだ。それは何年も追い求めてきた夢だった。
「クラブの考えは、その方向へ進み、世界最高のクラブになることだった。僕たちが成し遂げたやり方でこの物語を完結させ、もちろんあのゴールもあり、そして以前に敗れた試合のような難しい状況にも立ち向かえることを示せたのは、本当に信じられないことだった」
一時代の終わり
15年と莫大な資金を要したが、シティはついに、かねて夢見ていた場所、すなわち世界サッカーの頂点にたどり着いた。グアルディオラ、ハーランド、ロドリ、ベルナルド・シウバといった勝負への執念に満ちた面々を擁するこのチームが、現状に満足するはずはなかった。シティは欧州屈指のクラブとしての地位を維持したいと考えていた。
「数日たって少し落ち着けば、このタイトルを勝ち取った感覚を味わったあと、またやりたくなると思う」とハーランドは付け加えた。「自分のことは十分に分かっているし、きっとそう考える。今季成し遂げたことを守らなければならない。そういうものなんだ。1カ月か2カ月もすればすべては忘れられて、また攻め始めなければならない。
「それが人生だ」
そして勝利は続いた。UEFAスーパーカップでセビージャを破ったあと、クラブ・ワールドカップのタイトル獲得のためにサウジアラビアへ向かった。
さらにシティはプレミアリーグでの支配力も強めていった。一方で翌シーズンには再びマドリーに欧州の舞台から敗退へ追い込まれたものの、大きな壁はすでに乗り越えていた。
「毎シーズン、トレブルを勝ち取らなければいけないと言われる。私は良い監督だが、そんなことはない。この大会が好きなのは、私たちがそれを勝ち取ったという事実があるからだし、それは歴史の一部だ。そして選手たちは一生記憶されるだろう」とグアルディオラは語った。
指揮官としての最後の2シーズンは厳しいものだった。シティはリーグ戦をそれぞれ3位と2位で終え、チャンピオンズリーグでも早期敗退を喫したが、この名将はFAカップとカラバオカップをもたらして退任した。
この失速は、2023年の栄光が彼のレガシー、そしてクラブにとっていかに重要だったかを際立たせるだけだ。イスタンブール以前、シティの国内での成功は、欧州で結果を残せないことによって影を落としていた。トレブル達成によってその評判は永久に変わり、バルセロナやレアル・マドリーのような伝統的強豪にも対抗できることを証明した。
いまはエンツォ・マレスカが指揮を執る新時代が始まり、ロドリ、ベルナルド・シウバ、ストーンズはすでにチームを去った。ハーランドを支える顔ぶれは新しくなったが、シティの野心は明確だ。国内王座を奪還し、ロドリがシティの夢を現実に変えたあの夜の魔法を取り戻すことである。