その敗戦はエティハド・スタジアムを本拠地とするクラブに多くの課題を突きつけたが、1年後のベルナベウでの崩壊によって、彼らにはあと一歩を越えるために必要なDNAが欠けているのではないかと考える者が多くなった。

準決勝でレアル・マドリーと対戦したシティは、ホームでの第1戦で圧巻の出来を見せた。デ・ブライネとガブリエウ・ジェズスの得点で最初の11分間のうちに2-0とし、カリム・ベンゼマに1点を返された後も、フィル・フォーデンが再び2点差に戻した。その直後にヴィニシウス・ジュニオールが決めたが、ベルナルド・シウバが4-3とする得点を挙げた。

スペインの首都で、シティはホームチームに決定機らしい決定機を与えず、残り15分あまりでマフレズがネットを揺らした時点で試合は決まったように見えた。終盤にはジャック・グリーリッシュの際どいシュートが阻まれた一方、マドリーは90分にようやく最初の枠内シュートを記録し、ベンゼマのお膳立てからロドリゴがエデルソンを破った。その1分後、ロドリゴのヘディングでスコアは5-5となり、さらに土壇場で決勝点を奪いかけたが、そのシュートはセーブされた。延長戦に入って5分後、ルベン・ディアスがペナルティーエリア内でベンゼマを倒し、フランス人FWが逆転劇を完結させた。

シティは敗退し、マドリーはその後、決勝でリヴァプールを破った。

「チャンピオンズリーグではこれまでも敗戦を経験してきた。バルセロナでも決勝に進めなかった厳しい敗戦があった」とグアルディオラは語った。「だが、我々にとっては苦しいものだ。それは否定できない。我々はチャンピオンズリーグ決勝に本当にあと少しまで迫っていた」

さらにこう付け加えた。「これはレアル・マドリーの選手たちには良い影響を与えるだろう。ただ、我々については正直分からない。相手が得点するまではそれほど苦しんでいなかったが、ベストなプレーはできなかった」

グアルディオラは2022-23シーズンに向け、マドリーとポルトでのトラウマを変化のきっかけへと変えることを目指した。彼はシティの戦術的な構造を作り直し、より効率的なマシンへとチームを変貌させようとした。

大きな変化のひとつが、ボルシア・ドルトムントから加入したアーリング・ハーランドの存在だった。ノルウェー代表FWは、2019年にレッドブル・ザルツブルクでブレイクして以降、ヨーロッパ各地で守備網を破壊し続けていた。オーストリアとドイツでのプレーを通じ、わずか19試合で驚異の23得点を記録した。ファンはグアルディオラの下で彼が何を成し遂げるのかを熱望していたが、指揮官がそれまで純然たるストライカーの起用に消極的だったことから、この補強をややギャンブルだと見る向きも多かった。

2つ目の大胆な変化はジョン・ストーンズを巡るものだった。足元の技術に優れたセンターバックである彼について、グアルディオラはそのシーズン、ボール保持時に時折サイドバックへ移り、さらにロドリと並ぶ中盤の位置にも入らせることで、その柔軟性を活用した。

その試行錯誤は成功した。

ハーランドは加入直後から現象的な存在となり、プレミアリーグ35試合で36得点を挙げるまでの過程で記録を次々に塗り替えた。新たな役割を担ったストーンズの影響力もまた絶大で、とりわけシーズン後半にその効果は際立った。

その結果、シティは無敗のまま恐るべき支配力を見せつけながらチャンピオンズリーグ決勝へ進み、8勝5分けを記録した。グループステージは2試合を残して突破を決め、決勝トーナメントでは一気に加速した。RBライプツィヒを2試合合計8-1で粉砕し、バイエルン・ミュンヘンも4-1で退け、準決勝ではリベンジを果たした。マンチェスターで行われた第2戦でレアル・マドリーに4-0の完勝を収め、2試合合計5-1で勝ち上がった。

彼らは31得点、わずか5失点という成績を携えてトルコに乗り込んだ。プレミアリーグとFAカップの王者として、トレブルは目前に迫っていた。