ペップ・グアルディオラの招聘はアメリカ男子代表にとって超大型の監督人事となるだろう。しかし、アメリカサッカー連盟は別のスター監督を追い求める誘惑に抗うべきだ

写真はほぼ一日おきに目に入った。帽子と手袋を身に着け、雪の積もるソーホーを歩くペップ・グアルディオラ。何げない姿なのに、妙に絵になっていた。別の写真では、子どもたちと手をつなぎ、ひんやりとした空気の中、セントラルパークを散歩している。レストランやカフェ、コンサートにも足を運んだ。

要するに、ニューヨークの街を歩き回り、ごく普通の人と同じように過ごしていたようだ。「眠らない街」を、心地よく英気を養える場所と考える人は多くないだろう。だが2012年のグアルディオラにとって、そこはまさに静養の場だった。当時の米国では、街を歩くたびに声をかけられるほどサッカーの人気は高くなかった。ティエリ・アンリは当時、スターの座に手が届きかけていた。しかしグアルディオラは、バルセロナで現代屈指のチームを率いたにもかかわらず、写真を一、二枚撮られる程度で、ほとんど気づかれることなく街を歩けた。

その滞在だけを根拠に、ここ10年ほどで数々のうわさが生まれた。ペップはニューヨークをずいぶん気に入っていたようだ。だから米国男子代表の監督になりたいに違いない、と言われる。だが、「数カ月その場所で過ごすのを楽しんだ」ことと「その国の代表チームを率いたい」ことの間には、大きな飛躍がある。その点は都合よく見過ごされている。ニューヨークでの滞在は、グアルディオラがいつか米国男子代表を指揮すべきだという主張を支える、いくつかのこじつけに近い理由の一つだ。水曜日、その空想は現実に一歩近づいた。『The Athletic』は、グアルディオラが米国代表の後任監督候補リストの筆頭にいると報じた。マンチェスター・ユナイテッドに移ったマウリシオ・ポチェッティーノ監督の後任としてだ。

とはいえ、どれほど魅力的に映ろうとも、米国サッカー連盟にとってそれは間違った方向だろう。グアルディオラの卓越した手腕に疑いはない。だが、適任かどうかはもっと慎重に見極めるべきだ。2030年を見据える米国男子代表に必要なのは、準備期間が限られる中で明確なチームの形を築き、招集できる選手たちとともに戦い、大一番だけでなく代表チームの取り組みに継続して力を注げる監督だ。また華々しい新監督発表があれば、歓迎するのは簡単だ。より難しいのは、次に監督が交代しても残るものを築くことである。