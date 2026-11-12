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USMNT 1-1 GOAL

ペップ・グアルディオラの招聘はアメリカ男子代表にとって超大型の監督人事となるだろう。しかし、アメリカサッカー連盟は別のスター監督を追い求める誘惑に抗うべきだ

ペップ・グアルディオラの実績に疑いの余地はない。だが、マウリシオ・ポチェッティーノの退任が迫る中、アメリカ男子代表が2030年に向けてチームを築くには、さらなるスーパースターを迎えるだけでは足りない。

Thomas Hindle
翻訳者：

  • 写真はほぼ一日おきに目に入った。帽子と手袋を身に着け、雪の積もるソーホーを歩くペップ・グアルディオラ。何げない姿なのに、妙に絵になっていた。別の写真では、子どもたちと手をつなぎ、ひんやりとした空気の中、セントラルパークを散歩している。レストランやカフェ、コンサートにも足を運んだ。

    要するに、ニューヨークの街を歩き回り、ごく普通の人と同じように過ごしていたようだ。「眠らない街」を、心地よく英気を養える場所と考える人は多くないだろう。だが2012年のグアルディオラにとって、そこはまさに静養の場だった。当時の米国では、街を歩くたびに声をかけられるほどサッカーの人気は高くなかった。ティエリ・アンリは当時、スターの座に手が届きかけていた。しかしグアルディオラは、バルセロナで現代屈指のチームを率いたにもかかわらず、写真を一、二枚撮られる程度で、ほとんど気づかれることなく街を歩けた。

    その滞在だけを根拠に、ここ10年ほどで数々のうわさが生まれた。ペップはニューヨークをずいぶん気に入っていたようだ。だから米国男子代表の監督になりたいに違いない、と言われる。だが、「数カ月その場所で過ごすのを楽しんだ」ことと「その国の代表チームを率いたい」ことの間には、大きな飛躍がある。その点は都合よく見過ごされている。ニューヨークでの滞在は、グアルディオラがいつか米国男子代表を指揮すべきだという主張を支える、いくつかのこじつけに近い理由の一つだ。水曜日、その空想は現実に一歩近づいた。『The Athletic』は、グアルディオラが米国代表の後任監督候補リストの筆頭にいると報じた。マンチェスター・ユナイテッドに移ったマウリシオ・ポチェッティーノ監督の後任としてだ。

    とはいえ、どれほど魅力的に映ろうとも、米国サッカー連盟にとってそれは間違った方向だろう。グアルディオラの卓越した手腕に疑いはない。だが、適任かどうかはもっと慎重に見極めるべきだ。2030年を見据える米国男子代表に必要なのは、準備期間が限られる中で明確なチームの形を築き、招集できる選手たちとともに戦い、大一番だけでなく代表チームの取り組みに継続して力を注げる監督だ。また華々しい新監督発表があれば、歓迎するのは簡単だ。より難しいのは、次に監督が交代しても残るものを築くことである。

  • さらなる仕切り直しの代償

    마우리시오 포체티노 (Mauricio Pochettino)
    Getty Images

    ポチェッティーノはマンチェスター・ユナイテッド行きがほぼ決まり、アメリカ男子代表を離れる見通しだ。

    まず、アメリカ代表がどのようなチームを目指しているのかを考える価値がある。

    マウリシオ・ポチェッティーノの招聘は、その野心をうかがわせた。著名な支援者たちが資金を投じ、ポチェッティーノ監督は代表チームの指揮官として年間約600万ドルを受け取っていた。就任会見ではワールドカップでの勝ち上がりについて語り、1年後にはアメリカが優勝できると心から信じていると話していた。確かに、ここには上層部から現場まで方向性が一致している様子が見て取れる。アメリカサッカー界のトップたちはおおむね、同国代表には世界的な強豪となる可能性があるという点で一致している。ポチェッティーノの招聘は、その純粋な意志が資金面でも具体的な形でも表れたものだった。

    その野心自体に問題はなかった。ポチェッティーノの招聘は、アメリカサッカー連盟が代表チームへの期待を高めようとしていることを示し、同監督のチームは2002年以来となるワールドカップ決勝トーナメントでの勝利を国にもたらした。退任の可能性があるからといって、その進歩が消えるわけではない。

    しかし、退任となれば、一人の監督の招聘に大きく依存して築かれたプロジェクトの脆さが浮き彫りになる。契約を延長して間もないポチェッティーノがマンチェスター・ユナイテッドへ去るなら、連盟は再び計画を引き継ぐ人物を探すことになる。それを機に、最大の看板となる人物が去ったとき、代表チームの取り組みをどう継続するのか、真剣に検討すべきだろう。名声のある監督を別の名声のある監督に代えるだけでは、その問いへの答えにはならない。

  • 戦力が劣るチームを率いること

    Rodri
    Getty Images

    ロドリはマンチェスター・シティのいくつかのチームで重要な役割を担った

    そして、グアルディオラに行き着く。まさに欧州サッカーの最高峰と結びつく監督だ。その経歴は実に輝かしい。欧州サッカー界に、彼の実績に並ぶ監督はいない。獲得タイトルは41。リーグ優勝は11回。チャンピオンズリーグ制覇は3回。バルセロナではジョゼ・モウリーニョと指揮官として対戦し、勝利した。ドルトムント時代のユルゲン・クロップとも対戦し、勝利した。そしてリヴァプール時代のクロップとも対戦し、勝利した。サッカーで「史上最高」を論じ始めると、少々ばかげた話になりがちだ。それでも、歴代最高の監督を挙げるなら、グアルディオラが上位に入るのは間違いない。

    グアルディオラの最大の成功は、代表チームでは得られない利点に支えられてきた。選手と毎日仕事ができること、一流の陣容を擁すること、特定の役割に合う選手を獲得できることだ。選手を成長させる能力も、彼が偉大である理由の一つである。だが、その仕事をアメリカ男子代表で実践するには、大幅な適応が必要になる。

    アメリカ代表には才能ある選手がいる。一方で、選出できる選手の範囲は決まっており、共に過ごせる時間も限られる。グアルディオラはそうした現実を踏まえてチームを築き、必要に応じて簡素化しながら、自身の考えを選手たちに合わせなければならない。

    タイラー・アダムスはロドリではない。その比較だけでグアルディオラが不適任になるわけではないが、課題は浮き彫りになる。足りない要素を補うための移籍市場はなく、代替策を教えるための練習時間もはるかに少ない。これが、適任かどうかを疑問視する最大の理由だ。

  • 彼は別のプロジェクトを望んでいるのか？

    guardiola maresca
    (C)Getty images

    グアルディオラは、マンチェスター・シティでの最後の日々にはエネルギーが尽きていたことを明らかにした。

    グアルディオラ本人についても、さらに問うべきことがある。インタビューや、その内面を明らかにしたドキュメンタリー 『A Beautiful Obsession』で本人が語ったように、マンチェスター・シティでの仕事は心身の負担となっていた。休養が必要な状態でクラブを去り、その後の発言からも、すぐに次の仕事に取りかかりたいという意欲はほとんどうかがえなかった。

    「復帰するのは難しいだろう。いろいろなものをリフレッシュする必要がある」と、グアルディオラはドキュメンタリーで語った。

    米国サッカー連盟は、この言葉を重く受け止めるべきだ。代表チームの指導はクラブとは異なるペースで進み、試合数も日々の指導機会も少ない。それがグアルディオラの意欲を取り戻す助けになるかもしれない。だが、同連盟が彼を招くなら、環境を変えることで、本人が公然と不安を口にした活力を取り戻せるかどうかに懸けることになる。

    真の優勝候補となることを目指すチームにとって、これは重要な問題だ。米国男子代表に必要なのは、次の4年間に意欲的に取り組み、チームのアイデンティティーを築き、台頭する世代の力を最大限に引き出す監督である。グアルディオラの戦術的な才覚は非常に大きな強みになるだろう。しかし、その責任を担う準備ができているかは、はるかに不確かだ。

    一度身を引くという彼の決断には、理解と共感を示すべきだ。一方で、米国に次に何が必要かについては、明確に判断しなければならない。休養が必要だとこれほど率直に語った監督を、新たなワールドカップサイクルの始まりに迎えるのは、かなりの賭けとなる。

  • アメリカ男子代表よりも大物のスター？

    Guardiola
    Getty Images

    グアルディオラは世界的に絶大なブランド力を持つ存在であり、米国男子代表への招聘を検討する際には、その点も考慮しなければならない。

    そして、知名度の問題もある。

    2012年なら、グアルディオラはニューヨークを歩いても、さほど人目につかなかったかもしれない。しかし、今は明らかに違う。クラブ・ワールドカップ直前の2025年に行われたマンチェスター・シティの新ユニフォーム発表会では、サインを求める熱心なファンがスペイン人指揮官を取り囲んだ。彼が率いるシティの試合はゴールデンタイムに視聴者を引きつけ、グアルディオラ自身も、指示を実行する選手たちと同じくらい広く知られる存在として、そのプロジェクトの中心にいた。

    端的に言えば、グアルディオラは就任先のチームを上回る世界的な知名度を持ってやって来る。その注目度は絶大だろう。ただ、メッシのパリ・サンジェルマン移籍と同じように、その熱狂は、就任だけでは満たせない期待を伴う。着実な進歩でさえ、突然、物足りなく見えるかもしれない。チームが実際にどれほど成長していても、主要大会で上位まで勝ち進めなければ失敗と見なされかねない。

    世界のトップクラスに名を連ねようとしている途上の代表チームにとって、それは厄介な状況だ。グアルディオラが来れば期待は直ちに高まる。一方、チームの力を引き上げるには、はるかに長い時間がかかる。

    どれほど偉大な監督にも、周囲の適切な体制が必要だ。メッシ退団後のパリ・サンジェルマンの成功は、明確なチームとしてのアイデンティティーの価値を浮き彫りにした。一方、ビセンテ・デル・ボスケが率いたスペイン代表は、機能する代表チームの体制の中で、監督がスター選手ぞろいのチームをどう導けるかを示した。どちらも米国がそのまま模倣できる成功の方程式ではないが、ともに組織全体の重要性を示している。

    グアルディオラは間違いなく、米国サッカーの顔になるだろう。危険なのは、米国サッカー連盟がその顔を得たことで、ほかのすべても整ったと勘違いすることだ。

  • 流れに逆らうことはできるのか？

    Lionel Scaloni
    (C)Getty Images

    スカローニ、無冠の時期を経たアルゼンチン代表を数年にわたる成功へ導く

    強い代表チームを築く方法はほかにもある。スペインは育成部門からルイス・デ・ラ・フエンテを昇格させた。アルゼンチンは代表チームのスタッフを務めていたリオネル・スカローニに託した。両者とも就任時、監督としてグアルディオラほどの名声はなかった。

    その実績は無視できない。スカローニは2022年のワールドカップと、2021年、2024年のコパ・アメリカで優勝した。デ・ラ・フエンテはEURO2024制覇に続き、2026年のワールドカップでも優勝した。両者は選手への理解と、その力を最大限に引き出す明確な方針によって、成功するチームを築いた。

    これは参考になる例だ。ただし、米国代表でも内部からの登用が成功する保証はない。次の監督は、その手法、目標、職務に取り組む姿勢が、いかに説得力をもってこの仕事に合致するかで選ぶべきだ。

    グアルディオラの就任を発表できれば、大きな話題となるだろう。しかし、2030年に向けてチームを築く4年間がある中、米国サッカー連盟は獲得可能な最大のスター候補だけに目を向けるべきではない。次の監督人事では、代表チームが持続できる方向性を示す必要がある。