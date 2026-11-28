ブルガリアがPK戦の末に勝利したメキシコとのラウンド16では、ストイチコフがジャイアンツ・スタジアムで強烈なシュートを決め、1-1の試合で先制点を挙げた。続く準々決勝では、マラドーナを思わせる見事なFKでドイツ相手に同点弾を決め、世界を驚かせる2-1の勝利につなげた。
報道陣がその鮮やかなセットプレーを絶賛すると、いつものようにとげのある口調で、ナイジェリア戦ではもっと良いFKを決めたのに審判団に認められなかったとすかさず指摘した。ニューヨークで行われるイタリアとの準決勝を前に、相手DFに挑発されることを心配しているかとも聞かれた。「いや」と答えた。「今は経験を積んだからね……。むしろ、私がイタリア人たちを挑発するかもしれない」
イタリア戦では、ロベルト・バッジョに早々に2得点を許した後、ストイチコフが大会3本目のPKを決めて1点差とし、反撃の機運を高めた。しかし、ブルガリアは1-2で敗れ、ワールドカップ制覇の夢は絶たれた。
ワールドカップ史上屈指の意外な準決勝進出を果たした後、ストイチコフとチームメートが心身ともに疲れ切っていたのも無理はない。スウェーデンとの3位決定戦では力を出し尽くしており、パサデナで北欧の相手に0-4と大敗した。
それでもストイチコフはオレグ・サレンコとともにゴールデンブーツを獲得。これが大きな要因となり、バッジョを抑えて1994年のバロンドールに輝いた。「これで神がブルガリア人だと証明された」。喜んだストイチコフはそう語ったが、宣伝用の写真ではいつも通り感情を表に出していなかった。
もちろん、その後アメリカで行われた親善試合で元大学選手の脚を折り、訴えられた人物のどこが神聖なのか、異論を唱える人は多いだろう。あのブルガリアカップ決勝での乱闘よりずっと前から彼を悩ませてきた内なる衝動と、ストイチコフは今も闘っている。
「一つ言っておく。髪が黒くても白くても、あの無鉄砲な少年は永遠に私の中で生き続ける」。彼はそう認めた。「ずっとそうだろう」
こうした率直な自己評価は、ストイチコフが自分は何者で、どこから来たのかを決して見失っていないことを物語る。だからこそ、彼をよく知る人々にとって、1994年にバロンドールを受賞した際、自らの成功に最も貢献したと考える相手に感謝するため、レプリカを4つ作らせたことは、それほど意外ではなかった。その相手はバルセロナ、CSKAソフィア、カタルーニャのジョルディ・プジョル首相、ブルガリアのジェリュ・ジェレフ大統領だった。
「奇妙に思えるかもしれない」と後に認めている。「でも、最後の二人はそれぞれカタルーニャとブルガリアの人々を率いる立場だった。だから、彼らが代表する二つの人々から受けた素晴らしい歓迎について感謝するのは、私にとって当然のことに思えた」
ストイチコフはまた、1994年のアメリカ大会でゴールデンブーツを獲得して受け取った賞金を、ソフィアの孤児院に寄付した。「私の子ども時代は幸せではなかった」と、かつて慈善活動について語った。「つらく、困難な時期があった。不幸の重さを知っているし、子どもが苦しむ時に何を感じるかも分かる」
フリスト・ストイチコフはキリストのような人物ではないかもしれない。それでも、常に自ら背負う十字架があったのだ。