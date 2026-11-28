バルセロナでの輝かしい日々、ストイチコフは世界のサッカー界で最も恐れられるFWの一人だった。「短剣」という異名にふさわしい選手である。強烈な左足を持ち、そのスピードは気性と同じくらい爆発的だった。

一方で、献身的な面もあった。多才な攻撃の選手として、ピッチ上ではロマーリオの得点をたびたびお膳立てし、ピッチ外でも夜遊び好きのブラジル人FWをよく気にかけた。付き合うのが難しい時もあったストイチコフだが、チームの一員としてプレーする大切さは理解していた。

ブルガリア代表のロッカールームで、常に最も好かれていたわけではない。それでも1993年11月、勝利が必要だったフランスとのワールドカップ予選を前に、母国で語り草となる言葉でチームを鼓舞した。「（エリック・）カントナは私より上なのか？」と声を上げた。「（ダヴィド・）ジノラは（ヨルダン・）レチコフより強いのか？ 紙の上ではそうかもしれない。でも、ピッチに立つのは私たちだ！」

奮い立ったブルガリアは、フランスサッカー史に残る悪名高い一夜にパルク・デ・プランスを静まり返らせた。アディショナルタイムにエミル・コスタディノフが鮮やかなカウンターを締めくくり、アウェーチームに劇的な勝利をもたらしたのだ。

ストイチコフは、同胞たちと同じく歓喜した。ついにワールドカップでプレーする機会を得たのだ。しかも、バルセロナでのキャリアで最も得点を量産したシーズンを終えたばかりだった。全公式戦48試合で24得点を挙げていた。

バルセロナの1993-94シーズンは、チャンピオンズリーグ決勝で勢いに乗るミランに大敗し、痛ましい失望のうちに終わっていた。それでもストイチコフは、キャリアのハイライトとなる大会のためアメリカに到着した時には、アテネでの出来事をすっかり忘れていたと主張した。「私の方針は、ピッチでいつもより良いプレーをすること。それだけだ」と語っている。

しかし、代表でもさらなる失望が待ち受けているように見えた。ブルガリアはダラスでの大会初戦で、ナイジェリアに衝撃的な0-3の大敗を喫したのだ。それでも次戦では自らが相手を圧倒して立ち直った。ストイチコフが冷静にPKを2本決め、ギリシャに4-0で勝利した。

決勝トーナメント進出には、最終戦でも勝ち点が必要だった。相手は開幕から2連勝し、復調したディエゴ・マラドーナが攻撃を操るアルゼンチン。厳しい戦いが予想された。だが、伝説的な背番号10は薬物検査に不合格となって出場できず、ストイチコフが明らかに衝撃を受けていたアルゼンチンを相手にブルガリアを勝利へ導いた。反射的につま先で押し込んで先制点を奪い、2-0の勝利に貢献した。

祖国の決勝トーナメント進出を喜ぶ一方、ストイチコフはマラドーナを思いやらずにはいられなかった。大会が続く中、「理解している、君の味方だと伝えるため」に連絡を取ろうとした。

友人の失墜に心を痛めていたとしても、それがピッチ上のプレーに表れることはなかった。