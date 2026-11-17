トッティが務めたポジションは、その語源からして何でもこなせることを示唆している。トレクァルティスタは、大まかに訳せば「4分の3の位置を専門とする選手」。ピッチの至るところに顔を出しながら、明確な定義に収まらない存在だ。背番号10の選手とも、セカンドストライカーとも違う。基本的な仕事は中央のストライカーのすぐ後ろでプレーし、あらゆる場所に現れること。攻撃のすべてがその選手を経由する必要はないが、重圧のかかる場面では結果を求められる。トッティは、まさにそれをやってのけた。

トッティは成長期に決まったポジションを持たなかったという。だが、歩けるようになって間もない頃から、足元にボールを置けば魔法のようなプレーを見せた。4歳で8歳の子どもたちを次々とかわしたという話もあり、10代前半にはあらゆるクラブが獲得を望んだ。最終的にローマで頭角を現し、2歳上の選手たちに交じってU-15でプレー。その後、各年代のチームを飛び級で駆け上がり、トップチームにたどり着いた。

これほど才能のあるアタッカーは中央のストライカーに据えるべきだと主張する指導者もいた。だが、パスを見る目を備えたトッティは、チャンスをつくる選手としても脅威だった。ユース年代ではポジションなど関係なかった。得点を決め、アシストを記録し、試合のたびに相手を翻弄した。

1993年3月下旬、監督のヴヤディン・ボシュコフは、MFシニシャ・ミハイロヴィッチにせがまれたとも言われるなか、ブレシア戦の残り5分で16歳のトッティを投入した。夢のようなデビューとはならなかった。

「ピッチに出て、10秒間ウォーミングアップをしてから試合に入った。ボールには2、3回しか触れなかった。興奮しすぎていたし、うれしすぎたんだ」と、トッティは後に振り返っている。

しかし1990年代半ばには、トッティを無視できないほどの選手になっていた。彼を初めて心から信頼した監督はカルロ・マッツォーネだった。マッツォーネは、もう一人の若きイタリア人、アンドレア・ピルロにとっても同じ存在だった。1995年、トッティはローマでセカンドストライカーを務めるレギュラーとなった。

「彼の才能が見つからなければいいとさえ思った。17歳では自分を見失いかねないからね」と、ローマのレジェンド、ルッジェーロ・リッツィテッリは『フォー・フォー・トゥー』に語った。