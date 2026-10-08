ドイツ・ライプツィヒ -- レッドブル・アレーナでのキックオフ前、ハンブルクのファンが掲げた横断幕にはこう書かれていた。

レッドブル、フースバルの敵。

英語にすると、「レッドブル、フットボールの敵」という意味だ。

これはブンデスリーガでは珍しくない感情である。ライバルクラブのファンはしばしばRBライプツィヒのサポーターに対し、そしておそらくはドイツサッカーそのものに対しても、わずか17年前に創設されたこのチームこそが悪役だと訴えてきた。9月13日、満員のレッドブル・アレーナでハンブルクが自分たちのチームの0-5という完敗を見届ける中、そのメッセージは確かに伝わっていた。

もっとも、それが重要かどうかは別問題である。RBライプツィヒは長年この戦いを続け、サッカー界における企業的な敵役として、そしてドイツに根強い、より素朴でファン第一のスポーツ観と対置される存在として描かれてきた。そこに衝突があるのは確かだ。だが、スタジアムのファンやクラブ自身にとってはどうか。そうした非難は無関係だ。

「ライプツィヒは大きなフットボールクラブだ」と、レッドブル・アレーナの外で、たばこを深く吸い込みながら1人のファンがGOALに語った。「この街にとって良いことだよ。ここはそれほど大きな街ではないけれど、僕らは大きなフットボールクラブを求めている。これは国際的なフットボールなんだ。この街にとって特別な産業だよ」

最大の不満は、ラッセンバルシュポルト・ライプツィヒが新しい存在だという点にある。クラブは2009年に清涼飲料大手レッドブルによって創設され、事実上、資金力によって5部からブンデスリーガまで駆け上がり、2010年代後半にはチャンピオンズリーグの終盤戦にまで進出した。これがドイツ全土のファンの反感を買っている。しかし、ライプツィヒが完全に本物ではないという非難もまた不正確だ。確かに東ドイツは近年、トップレベルの才能を輩出することに苦戦している（ドイツの2026年ワールドカップ代表メンバーでこの地域出身は1人だけだった）。 だが、それは決して、この地にサッカーの歴史がないことを意味しない。

実際、半世紀にわたってくすぶり続けたライバルクラブ同士の主導権争いがなければ、この街には確立された巨大クラブが存在していたかもしれない。伝統的に右寄りとされるロコモティヴェ・ライプツィヒは、形を変えながらも1800年代後半から存在してきた。1950年代には、対抗する左寄りのクラブ、BSGケミー・ライプツィヒが台頭した。両チームはしばしば街の覇権争いに忙殺され、あるいは少なくともそう言われており、そのあまり自分たちへの投資を忘れてしまった。BSGは2009年に破産申請を行い、2011年に消滅したが、その後再始動している。両チームが地域カップで対戦した際には、地元紙がそれを「フーリガン・サミット」と呼んだ。