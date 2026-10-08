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ライブ
RB Leipzig fans 1-1GOAL

フットボールの敵なのか。RBライプツィヒのファンがブンデスリーガの“企業型ヒール”を愛していることを謝らない理由

レッドブルの資金はRBライプツィヒの躍進を後押しし、ブンデスリーガ全体に反感を広げた。だが、そのスタジアムの内側では、情熱を切り捨てることはより難しい。

Thomas Hindle
翻訳者：

  • ドイツ・ライプツィヒ -- レッドブル・アレーナでのキックオフ前、ハンブルクのファンが掲げた横断幕にはこう書かれていた。

    レッドブル、フースバルの敵。

    英語にすると、「レッドブル、フットボールの敵」という意味だ。

    これはブンデスリーガでは珍しくない感情である。ライバルクラブのファンはしばしばRBライプツィヒのサポーターに対し、そしておそらくはドイツサッカーそのものに対しても、わずか17年前に創設されたこのチームこそが悪役だと訴えてきた。9月13日、満員のレッドブル・アレーナでハンブルクが自分たちのチームの0-5という完敗を見届ける中、そのメッセージは確かに伝わっていた。

    もっとも、それが重要かどうかは別問題である。RBライプツィヒは長年この戦いを続け、サッカー界における企業的な敵役として、そしてドイツに根強い、より素朴でファン第一のスポーツ観と対置される存在として描かれてきた。そこに衝突があるのは確かだ。だが、スタジアムのファンやクラブ自身にとってはどうか。そうした非難は無関係だ。

    「ライプツィヒは大きなフットボールクラブだ」と、レッドブル・アレーナの外で、たばこを深く吸い込みながら1人のファンがGOALに語った。「この街にとって良いことだよ。ここはそれほど大きな街ではないけれど、僕らは大きなフットボールクラブを求めている。これは国際的なフットボールなんだ。この街にとって特別な産業だよ」

    最大の不満は、ラッセンバルシュポルト・ライプツィヒが新しい存在だという点にある。クラブは2009年に清涼飲料大手レッドブルによって創設され、事実上、資金力によって5部からブンデスリーガまで駆け上がり、2010年代後半にはチャンピオンズリーグの終盤戦にまで進出した。これがドイツ全土のファンの反感を買っている。しかし、ライプツィヒが完全に本物ではないという非難もまた不正確だ。確かに東ドイツは近年、トップレベルの才能を輩出することに苦戦している（ドイツの2026年ワールドカップ代表メンバーでこの地域出身は1人だけだった）。 だが、それは決して、この地にサッカーの歴史がないことを意味しない。

    実際、半世紀にわたってくすぶり続けたライバルクラブ同士の主導権争いがなければ、この街には確立された巨大クラブが存在していたかもしれない。伝統的に右寄りとされるロコモティヴェ・ライプツィヒは、形を変えながらも1800年代後半から存在してきた。1950年代には、対抗する左寄りのクラブ、BSGケミー・ライプツィヒが台頭した。両チームはしばしば街の覇権争いに忙殺され、あるいは少なくともそう言われており、そのあまり自分たちへの投資を忘れてしまった。BSGは2009年に破産申請を行い、2011年に消滅したが、その後再始動している。両チームが地域カップで対戦した際には、地元紙がそれを「フーリガン・サミット」と呼んだ。

  • サッカーの伝統に異を唱える

    Tottenham Hotspur v Lokomotiv Leipzig 1974 UEFA Cup Semi Final 2nd Leg
    Hulton Archive

    ライプツィヒ近郊にある他の2クラブのうちの1つ、ロコモティフ・ライプツィヒは、かつてヨーロッパの強豪だった。

    ロコモティフ・ライプツィヒのクラブショップは、その本拠地であるザクセン州の街ライプツィヒの細い脇道にひっそりとたたずんでいる。店構え自体は分かりやすいが、外から見ただけでは、ここが何らかのプロサッカークラブに関係していることをうかがわせるものはほとんどない。少なくとも、現代サッカーに見られる華やかさやきらびやかさ、そしてこれ見よがしな性質とは無縁である。古びて見える。

    一方で、新たなライバルであるRBライプツィヒのクラブショップは街の中心部にある。白く輝くホームユニフォームと深紅のアウェーユニフォームは、通りがかる誰の目にも入る。重要そうに見える。強烈な存在感を放っている。中に入れば音楽は大音量で流れ、すべてが完璧に整って見える。これが現代サッカーだ。うまく包装され、光り輝き、対価と引き換えに提示される。

    そしてそれは、このクラブがドイツサッカー全体を相手に繰り広げている戦いの象徴でもある。ここではサッカーは単なるゲームというより、ファン文化の表現に近い。ウルトラスはしばしば90分間の大半を、実際の試合そのものにはそれほど関心を示さずに過ごす。ヨーロッパのファン、特にイングランドのファンは、試合の流れに反応する。

    だが、ここのサポーターはそうではない。

    ドイツサッカーは抗議の場であり、しばしば政治的な鬱屈のはけ口でもある。RBライプツィヒは、それに異を唱えたという“罪”を犯している。必ずしも伝統に深く根差しているわけでもなければ、過激なファンの熱狂に支えられているわけでもない。その代わりに、このクラブはもっと根本的な事実を受け入れてきた。サッカーは人々が好きなものであり、それ自体にさほど問題はないということだ。

    しかし同時に、その原則こそがクラブとそのファンに対してしばしば向けられる批判でもある。真正性が重んじられ、希少性のあるスポーツが称揚される環境において、過剰さや資金力、企業支援は、この国でサッカーが意味するものと正反対と見なされている。

    大きな皮肉は、毎週平均4万5045人のファンがレッドブル・アレーナを埋めていることだ。スタジアムは、1556年にこのかつて活気あふれる市場町に建てられた有名な旧市庁舎から、トラムで少し行った場所にある。ボルシア・ドルトムントの「イエローウォール」のような視覚的インパクトや、ブンデスリーガ各地にいるウルトラス集団のような騒音はないかもしれない。だが、それでこのスポーツに対する彼らの愛情の正当性が損なわれるわけではない。ヨーロッパの他のどこかのスタジアムが同じような数字を記録していれば、そのファンの献身ぶりに不満を言う人はほとんどいないだろう。

    これを裏づけるデータもある。ブンデスリーガのクラブ人気を追跡するSLC Managementの年次調査では、ライプツィヒは継続的にトップ5に入ってきた。2023年はバイエルンとドルトムントに次ぐ3位で終えている。Instagramのフォロワー数は4位だ。マーチャンダイジング収益は毎年伸びており、それは定期的な新商品の投入とマーケティングトレンドを見極める目によるところが大きい。詳しくは昨季の蓄光仕様のサードユニフォームを見れば分かる。

  • ツェントラルシュタディオンからレッドブル・アレーナへ

    FBL-WC2006-GER-DRAW-LEIPZIG-STADIUM
    AFP

    2006年ワールドカップで、当時ツェントラルシュタディオンとして知られていたレッドブル・アレーナが使用されたことは、ライプツィヒの発展にとって極めて重要だった。

    確かに、ここは総じて実に魅力的な場所でもある。のちに東ドイツとなった地域の各都市は、第二次世界大戦中、ナチス・ドイツの戦争遂行能力をそぐための作戦の一環として、連合軍による壊滅的な爆撃を受けた。その破壊とその後の再建は、この地域の都市景観の多くを形作り直した。

    ライプツィヒも連合軍の激しい爆撃を受けたが、市内の古い地域の多くは残された。大学や芸術シーンの存在、そして伝説的な作曲家ヨハン・セバスティアン・バッハが作曲し演奏した教会があることで、街としての厚みが生まれていた。加えて、市中心部から20分足らずの場所に国際空港があることも、その魅力を高めていた。

    だが、おそらく最も重要だったのはスタジアムの存在である。全盛期のツェントラルシュタディオンは、欧州サッカーの大聖堂だった。長年にわたり東ドイツ代表の主要会場として使われ、その評価で上回っていたのは、1936年のオリンピックでジェシー・オーエンスが4個の金メダルを獲得したベルリンのオリンピアシュタディオンだけだった。1965年に行われたハンガリーとのワールドカップ予選では、11万人のファンがこの会場を埋め尽くした。

    1990年代までに、ツェントラルシュタディオンは老朽化が進んでいた。だが、市によって再生され、2006年ワールドカップの会場としてよみがえった。当初は旧スタジアムを完全に取り壊し、まったく新しいアリーナを一から建設することが期待されていた。だが、地元政府は代わりに、以前の会場の急な土の盛り土の内側に、より小さなアリーナを建設することを選んだ（木製の観客席の一部は今もスタジアムの外、芝生の中から突き出したまま残っている）。

    RBライプツィヒは2010年にその命名権を取得し、レッドブル・アレーナへと改称、さらに収容人数も拡大した。突如として、4万5000人超を収容できるスタジアムと、そこでプレーする上昇気流に乗ったチームを手にしたのである。

  • 「古いサッカークラブは新たな構造物を嫌っている」

    RB fans celebrate
    Getty

    選手たちは9月13日にハンブルク戦で重要な勝利を収め、多くの祝福すべきことがあった。

    そして、緊張感が生まれるのはまさにそこだ。事実上、このすべては金で買われたものでもある。だがファンは、これが存在するにはそれ以外に方法はなかったと反論する。

    あるファンはGOALに対し、「自分たちにとっては普通のことだ。昔ながらのサッカークラブは新しい成り立ちを嫌う。ドイツではそういうものなんだ」と語った。

    そして、その指摘には一理あるのかもしれない。ここはサッカーを愛する街だが、既存のクラブは地域社会を完全に掌握することが一度もできていなかった。レッドブルを名乗り出た企業として描くことは、伝統を重んじる人々の気分を害するかもしれないが、ここで起きたことを表現するには、おそらくそれが最も正確な言い方だ。

    2026年9月13日は、ライプツィヒにとって重要な一日に感じられた。シーズン3試合目のブンデスリーガであり、新指揮官マルティン・デミチェリスは、不可解なことに、結果の出ない苦しい流れを受けてすでにプレッシャーにさらされていた。実際のところは、もっと冷静な判断が必要だった。当時のチームは、まずブレーメン、続いてチャンピオンズリーグのコモに連敗した直後だった。

    しかも、この先にはレバークーゼン、フランクフルト、バイエルンとの厳しい連戦が控えており、クラブには勝利が必要だった。それでもファンは表向きには不満をあらわにしており、ベンチでの交代を驚くほど早い段階で求める声まで上がっていた。

    マネージングディレクターのマルセル・シェーファーは、指揮官への支持を明言する声明を出し、緊張の緩和を図った。

    シェーファーはその後、記者団に対し「ブレーメン戦の敗戦後、ここではすべてに疑問符がついているという感覚がすでに明らかだった。そして、これは私にとって良い流れではない」と説明した。

    そして、ピッチ上での反応も必要だった。レッドブル・アレーナは、そのための完璧な舞台となった。雨の降る日曜の午後、ライプツィヒはハンブルクを一蹴した。25歳で去り、28歳で戻ってきたスター選手クリストファー・エンクンクが、自ら飛び出した場所へ復帰してから初ゴールを決めた。

    エンクンクは、シーズンローンでライプツィヒ加入の可能性が明らかになった時、「一瞬たりとも迷わなかった」と強調した。そして、その言葉通りのゴールも決めた。鋭く流し込むサイドフットのシュートで、説得力のある勝利を圧勝へと変えた。

    ネットを揺らした後、エンクンクはファンのもとへ歩み寄り、ソックスから赤い風船を取り出すと、何千人もの観衆が陣取るスタンドの前でそれを膨らませた。サポーターには何度も見慣れた祝福のパフォーマンスだった。観客は彼の名前をチャントし、エンクンクは笑みを浮かべた。

    試合終了後、チームは心から自分たちを追いかけるファンとともに、その瞬間を分かち合った。大きく駆け寄り、叫び声を上げた。

    サッカーの敵なのかもしれない。だが、彼らは気にしていないようだ。