フォラリン・バログンの夏は、これ以上ないほど波乱に満ちているように見えたが、それでもなお新たな出来事が起きた。

ゴールを量産したブレイクのワールドカップだけでは終わらなかった。スポーツ界の論争、国際問題、そしてFIFAを巡る是非論まで引き起こした一発退場でも、それだけではなかった。違った。

バログンの夏には、なおももう一つのどんでん返しが待っていた。法外な才能、それにクラブが見いだした価値、そしてUSMNTのスターを国民的な脚光の中心へ押し上げた数々の論争によって形作られた一連の物語を締めくくる展開だった。

8月が9月へと移る中、バログンは夏の大半で移籍が確実視されていたにもかかわらず、なおモナコの選手のままだった。ワールドカップで得点を重ね、自身の評価とモナコの要求額の双方を押し上げていただけに、それはとりわけ意外に映った。だが、それ以上に意外だったのは、どうやって残留に至ったかである。

バルセロナやトッテナムといったビッグクラブが関心を示していると報じられていたが、最終的に本命として浮上したのはエバートンだった。ところが、その後に待っていたのはメディカルチェック不合格、何度にもわたる再交渉、そしてバログンが手を引くという決断であり、その連鎖はヨーロッパサッカーの頂点にまで及んだ。

今やバログンの決断がそれほどの重みを持つのだとすれば、それは彼への賛辞なのかもしれない。いずれにせよ、この夏における彼のインパクトがすぐに忘れられることはないだろう。