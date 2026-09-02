フォラリン・バログン移籍騒動：USMNTスターの土壇場でのエヴァートン行き撤回がチェルシーを激怒させ、モナコを宙ぶらりんにした経緯
フォラリン・バログンの夏は、これ以上ないほど波乱に満ちているように見えたが、それでもなお新たな出来事が起きた。
ゴールを量産したブレイクのワールドカップだけでは終わらなかった。スポーツ界の論争、国際問題、そしてFIFAを巡る是非論まで引き起こした一発退場でも、それだけではなかった。違った。
バログンの夏には、なおももう一つのどんでん返しが待っていた。法外な才能、それにクラブが見いだした価値、そしてUSMNTのスターを国民的な脚光の中心へ押し上げた数々の論争によって形作られた一連の物語を締めくくる展開だった。
8月が9月へと移る中、バログンは夏の大半で移籍が確実視されていたにもかかわらず、なおモナコの選手のままだった。ワールドカップで得点を重ね、自身の評価とモナコの要求額の双方を押し上げていただけに、それはとりわけ意外に映った。だが、それ以上に意外だったのは、どうやって残留に至ったかである。
バルセロナやトッテナムといったビッグクラブが関心を示していると報じられていたが、最終的に本命として浮上したのはエバートンだった。ところが、その後に待っていたのはメディカルチェック不合格、何度にもわたる再交渉、そしてバログンが手を引くという決断であり、その連鎖はヨーロッパサッカーの頂点にまで及んだ。
今やバログンの決断がそれほどの重みを持つのだとすれば、それは彼への賛辞なのかもしれない。いずれにせよ、この夏における彼のインパクトがすぐに忘れられることはないだろう。
移籍の兆し
バログンのポテンシャルは、以前から誰の目にも明らかだった。
アーセナルで彼を追っていた者たちは、そのことを理解していた。スタッド・ランスへのローン移籍は、それを裏づけた。やがてアメリカ代表とモナコが獲得に動き、バログンはクラブと代表の双方で瞬く間に欠かせない存在となった。
その信頼は、2026年最初の7カ月で報われた。モナコでの序盤の苦戦を乗り越えたバログンは、コンディションを取り戻して得点を重ね、シーズンを19ゴールで終えた。強豪パリ・サンジェルマン戦3試合で3得点を挙げたことも、その中に含まれている。
その後にやって来たのがワールドカップだった。バログンはパラグアイ戦で2得点を決め、オーストラリア戦では1点を演出し、ボスニア・ヘルツェゴビナ戦では決勝点を挙げた。ただ、その多くはその後に起きた一発退場を巡る論争によってかき消された。出場停止処分を保留とする決定は、この夏最大の話題の一つとなった。それでも、どれほど厳しい批判者であっても、2つのことは否定できなかった。バログンに本当の非はなかったこと、そして彼がとてつもない選手だということだ。
ゴールと見出しを通じて、バログンはアメリカ・サッカー界の顔の一人となった。移籍のうわさはすぐに続いた。バルセロナか。パリ・サンジェルマンか。プレミアリーグか。ワールドカップは終わったが、バログンの夏、そしてその将来を巡る物語は、移籍市場最終日まで続いた。
移籍は破談となった
すべては順調に進んでいるように見えた。
バログンはエバートンでメディカルチェックを受けるため、マージーサイドへ向かっていた。モナコは移籍金に満足していた。このストライカーは、自身が育つ過程で見ていたリーグであるプレミアリーグに戻り、自分を必要としていたチームでプレーするはずだった。
だが、そのすべては崩れ去った。それも一気にではなく、段階的にだった。
モナコの幹部チアゴ・スクーロによると、交渉決裂は現地時間午後7時ごろに起きたという。
その時点で、モナコはエバートンからバログンのメディカルチェックに懸念があるとして連絡を受けた。一方のモナコは懸念はないと主張し、スクーロも今なおその立場を崩していない。メディカル部門同士の話し合いと新たな交渉を経て、最終的に両クラブはこの取引を進めることに十分納得していた。
だが、そうではなかったのがバログン本人だった。そうするための最後の瞬間に、このストライカーはエバートンとそのメディカルスタッフから敬意を欠く扱いを受けたと感じ、取引から手を引いた。
「プレミアリーグには、書類手続きを終えるために追加で1時間を要請できる仕組みがある。実際にそうした」とスクーロは語った。「私が契約書に署名し、エバートンも契約書に署名した。だが最後の瞬間に、選手が署名しないことを決めた。基本的に、バログンの主張はこうだ。『クラブの扱い方に気分を害した。エバートンのメディカル部門が自分の将来や健康に疑念を投げかけるような形になり、気分が良くない。そして、ここで長期契約にサインすることに居心地の悪さを感じている』と」
その結果、この取引は破談となった。バログンはモナコに戻り、エバートンは大きな補強ターゲットを逃した。関係者の多くが不満を抱いたが、関わっていなかった者たちでさえ、その余波で計画を台無しにされた。
ドミノ効果
バログンの売却は、モナコが同時進行で進めていた案件の一つにすぎなかった。
エバートンとの取引が崩れ始めると、資金確保を目指していたモナコはチェルシーと交渉した。チェルシーはマンチェスター・シティ行きとなるエンゾ・フェルナンデスの後釜としてMFラミーヌ・カマラの獲得を望み、両クラブは6050万ドル（5500万ユーロ／4710万ポンド）の移籍金で交渉を進めていた。
その後、バログン移籍が再び進展したわずかな間に、モナコは翻意した。チェルシーは、放出に向かうMFが1人いる一方で、加入するはずだったカマラを確保できない状況に置かれた。チェルシーは激怒した。スキュロは、それもビジネスの一部だと述べた。
「私のここでの意図は、いつもと同じく、モナコのために働き、モナコを守ることだ」と同氏は語った。「チェルシーと争いを起こしたくはない。エバートンと争いを起こしたくもない」
一方、エバートンのサポーターも怒りをあらわにした。チームは先発ストライカーのベトをバログン加入の余地を作るためフィオレンティーナへ売却していたからだ。現在、チームの純粋なセンターフォワードはティエルノ・バリーのみとなっている。しかも、この選手はプレミアリーグでの経験が1シーズンしかない。
エバートンのファン団体『1878 Group』の声明では、「はっきりさせておくが、これは我々が獲得した選手たちに対するものではない。彼らをクラブに歓迎し、ここでの幸運を祈っている」とした上で、「しかし、他のファンと同様に、我々は今回の移籍市場の進み方、特に終盤の展開に完全に失望し、嫌悪感すら抱いている」と記された。
また、エバートン・ファンズ・フォーラムは「サポーターには、この移籍市場で何がうまくいかなかったのか、なぜ主要ターゲットを確保できなかったのか、そしてこうした失敗を繰り返さないためにどのような対策が講じられるのかについて、明確な説明を受ける権利がある」と付け加えた。
エバートンとチェルシーにとって残念なことに、両クラブの移籍市場はすでに閉じている。バログンとモナコにとって次に必要なのは、今後どうするかを見極めることだ。
次に何が起こるのか
移籍市場がまだ開いている国はいくつかあり、そのためバログンがモナコを去り、クラブが移籍金を得る可能性は依然として残っている。トルコとサウジアラビアのリーグでは、それぞれ9月4日と10月12日まで選手登録が可能だ。
もしバログンがトルコへ移ることになれば、その状況はビクター・オシムヘンがナポリを離れた際を思い起こさせるものになる。2024年夏にはビッグクラブ行きが有力視されていたオシムヘンだったが、大型移籍は実現せず、その結果としてガラタサライへの一時的な移籍に至り、それはその後完全移籍となった。オシムヘンはスュペル・リグで成功を収めているが、27歳となった今、ビッグムーブへの扉はすでに閉ざされているかもしれない。もちろん、バログンはまだ25歳であり、復帰移籍を果たす前にトルコやサウジアラビアで1年か2年を過ごす時間はあるかもしれないが、再びプレミアリーグから声がかかる保証はない。特に今夏にモナコを去ることになれば、なおさらだ。
バログンが残留した場合、競争は熾烈になるだろう。クラブはバログンの退団を見込んでいたため、FWにはパリス・ブルナーとミカ・ビエレスを擁しており、戦力は十分に整っている。1月の売却を見据えてバログンを再びチームに組み込むという判断も十分あり得るが、彼の復帰はとりわけ財政面で物事を複雑にしている。
全体として、この状況は混沌としており、複数のクラブが対応に追われる事態となっている。もちろん、バログンは多くのクラブが慌ててでも獲得に動く価値があるだけの才能を備えている。しかし、この混乱に満ちたデッドラインデーは、彼自身だけでなく、これまで獲得を望んできたクラブ、あるいは将来的にそう望むクラブにも長期的な影響を及ぼす可能性がある。