フォラリン・バログンの次なる行き先は？ ワールドカップでのブレイク後、トッテナム、バルセロナ、そしてUSMNTスターにとっての最良の移籍先候補
フォラリン・バログンをどうするべきか。USMNTのFWは、この夏を極めて複雑な形で過ごした。まずは良い話からだ。4試合の先発で3ゴールを記録し、アメリカの最前線をけん引。チームに長年欠けていた鋭さを加えた。アメリカのファンの心をつかみ、当時はまだ完成途上だったストライカーをめぐる長い勧誘劇が、完全にその価値のあるものだったことも示した。結果という、冷徹で明確なROIの観点から見れば、これは完璧な夏だった。
だが、その一方で悪い話もあった。ボスニア・ヘルツェゴビナ戦でのバログンの退場は、どれほど不運だったとしても、大きな騒動を引き起こした。あれは極限状態の中で下された厳しい判定であり、そしてもちろん、その話はホワイトハウスにまで及んだ。ドナルド・トランプ大統領が介入し、バログンの1試合の出場停止処分は取り消された。本人に落ち度はなかったが、バログンはトランプ時代のワールドカップの何が問題だったのかを象徴する存在となった。開催国の代表選手だからという理由で、ルールをすり抜けられた選手というわけだ。
とはいえ、どう受け止めるにせよ、クラブ選手としての評価が上がったことは間違いない。執筆時点でバログンはモナコに所属しているが、退団の可能性が盛んに取り沙汰されている。そして、その移籍を支持する非常に説得力のある論拠もある。バログンほどの実力と評価を持つ選手であれば、より権威ある大会、あるいは少なくとも欧州の最高レベルに近い舞台でプレーしていて然るべきだろう。リーグ・アンでやや停滞感が出てきたことを踏まえれば、新たな挑戦も必要かもしれない。さらに単純な事実として、バログンは本当に優れた選手であり、しかも重要性の高いポジションでプレーする。そういう選手には、クラブは大金を払うものだ。
では、どこへ行くべきなのか。これは難しい問題だ。国外にもフランス国内にも選択肢があり、現状維持という可能性もある。 GOAL が、バログンの今後の有力な行き先を整理する。
トッテナム・ホットスパー
これが最も明確なリンクであり、なおかつ最新のものでもある。抽象的に言えば、かなりシンプルな構図だ。度重なる負傷に悩まされてきたドミニク・ソランケを除けば、トッテナムには決定的な魅力を持つストライカーが実質的にいない。リシャルリソンは完璧とは言えず、移籍の可能性も取り沙汰されている。オマル・マルムーシュの獲得は有望だが、彼は純粋な9番というよりセカンドストライカー寄りのタイプである。
スパーズには、ボールをゴールに押し込める選手が必要だ。バログンはその条件に見事に合致する。さらに彼は、いかにもロベルト・デ・ゼルビ向きの選手でもある。イタリア人指揮官は、前線から圧力をかけ、近い距離から仕留められる機動力のあるストライカーを好む。バログンが最も実り多いシーズンを送ったのは、よりカウンターアタック色の強いチームでプレーした2022-23シーズンだった。ただ、マウリシオ・ポチェッティーノ監督がボール非保持時にも積極性を求めたアメリカ代表でのプレーを見る限り、バログンがよりハイプレスなシステムでも機能できることは示されている。
デ・ゼルビがマルセイユで収めた成功も、その有効性を示す十分な証拠だ。そこではニール・モペイをアグレッシブな9番として起用していた。イタリア人指揮官は情熱的な監督であり、主力選手との注目度の高い衝突も少なくなかった。一方で、優れた戦術家でもあり、ペップ・グアルディオラからは「過去20年で最も影響力のある監督の一人」と評されている。そう考えると、これが最も理想的な適合と言える。
バルセロナ
現時点でバルセロナから聞こえてくる情報はまちまちだ。カタルーニャではいつものように状況が複雑になっている。バルセロナはアトレティコ・マドリー退団の意思を明確にしているフリアン・アルバレスを欲している。だが、現所属クラブに彼を売却する意思はまったくなく、とりわけ同じリーグのライバルに放出する考えはない。クラブは水曜朝に発表した強い調子の声明で、その点を明確にした。
「（バルセロナは）我々に経済的にも社会的にも損害を与えた。彼をバルセロナに売る可能性は0％だ。この件は金の問題ではない。尊厳の問題だ。彼をバルセロナに売る可能性は0％だ」と彼らは述べた。
これは移籍市場における典型的な駆け引きのようにも見える。報道では、この騒動が最終日までもつれ込む可能性もあるとされている。だがその一方で、バルセロナにはストライカーの問題がある。今夏、チームは第一候補と控えの両方の9番を失った。ロベルト・レヴァンドフスキはシカゴ・ファイアーへ移籍。フェラン・トーレスはワールドカップでの堅実な活躍を足がかりに、PSGとの大型契約を勝ち取った。このポジションには他の選択肢もある。ハフィーニャは中央でもプレーできる。ダニ・オルモも同様だ。
しかし、ハンジ・フリック監督はこれまで、自身のシステムに純粋なストライカーがいる形で成功を収めてきた。特に、まずはバイエルン・ミュンヘンで、その後はバルセロナでのレヴァンドフスキがそうだった。実際、9番不在での仕事を強いられた際には苦しんできた。とりわけドイツ代表ではそうで、不運な2年間の指揮期間中、偽9番タイプが豊富にいる状況でその力を最大限に引き出せなかった。
バログンとの関連報道は散発的だった。 だが、それは今夏のバルセロナの補強の一部とは整合しているように見える。アンソニー・ゴードンとカリム・アデイェミという、いずれも運動能力が高く、率直に言って予測不能なFWが加わった。すべては、バルセロナが速く、アグレッシブで、見ていて楽しいチームになるよう整えられているように映る。バログンは素晴らしい適任だろう。
アストン・ビラ
そして、もうひとつのプレミアリーグという選択肢もある。
アストン・ヴィラは混乱の夏を過ごしてきた。まず、避けられなかった形でモーガン・ロジャーズと別れることになった。利益と持続可能性に関するルールをめぐる苦境が移籍を強いたと報じられたのか、それとも移籍市場の見えざる手によるものだったのかは別として、ヴィラは大事な資産を1億5700万ドルで売却した。チェルシーによる払い過ぎとも言える額であり、断ることはできなかった。その後、状況はさらに悪化している。中盤の要だったユーリ・ティーレマンスはマンチェスター・ユナイテッドへ移籍。オリー・ワトキンスも、サウジ・プロリーグのアル・ヒラル移籍が目前に迫っているようだ。ヴィラは本来、もう少し得点力を必要としていたはずだが、ここまでで最高のプレーメーカーを手放し、プレミアリーグでクラブのために通算100点近くを決めてきたFWの売却にも傾いている。
では、その結果としてチームはどこに立たされているのか。答えは、決して良い状況ではないということだ。プレミアリーグ開幕戦では、万能型のトップ下であるエミ・ブエンディアを最前線で起用した。印象的なワールドカップを経たヨハン・マンザンビは間もなく起用可能になるが、純粋な点取り屋というよりはチャンスメーカーだ。ニコラス・ジャクソンはチェルシーからの加入が近いようだが、チャンピオンズリーグを戦うクラブにとって、唯一の選択肢を任せられるほど完成されたFWではない。バログンは競争相手としてだけでなく、戦術的な柔軟性をもたらす存在としても非常に優れた補強になるだろう。
ウナイ・エメリ監督はビジャレアル時代にジャクソンを指導しており、時にはこのセネガル人FWをウイングでも起用していた。そう考えると、バログンとジャクソンが共存できる可能性は十分にある。さらに、チャンピオンズリーグという肩書も、アメリカ人である彼にとって決して悪いものではない。
ニューカッスル
数週間前であれば、これはもっと現実味のある話に見えた。ニューカッスルは見極めが難しいチームだ。一方で、そのプレースタイルはバログンに非常に合っているようにも映る。中盤から創造性のあるタレントが抜け、新監督マティアス・ヤイスレはプレミアリーグ開幕戦のリヴァプール戦、2-2のドローで、チームに徹底して縦に速いカウンター主体のサッカーをさせていた。快速のウィリアム・オスラを中央に、両翼にアンソニー・エランガとハーヴィー・バーンズを配したニューカッスルは、カウンターで破壊力を発揮していた。ここには、若きバログンの良さを最大限に引き出したランス時代のシステムを思わせるものがある。
また、ゴール前ではオスラよりも上積みになる存在でもある。オスラは決定力に批判が向けられることもある。まだ23歳とはいえ、シェフィールド、ダービー、そして現在のニューカッスルでのプレーを通じても、リーグ戦通算得点はわずか10にとどまっている。屈指のスピードを備えているとしても、この得点数では大きな安心感は与えない。バログンの方が決定力に優れ、総合力でも上だ。昨季はxG13から13得点を記録し、さらにオスラの0に対して4アシストも加えた。
ただ、ニューカッスルの関心は薄れているという。ヤイスレはオスラを支持している。その判断が正しいかどうかは、まだ何とも言えない。また、ニック・ウォルテマーデもいるが、こちらは運動能力で劣り、昨季もあと一歩というところだった。このチームでどう位置づけられるのかは不透明だ。
モナコ残留
そして、居心地のいい選択肢もある。率直に言って、バログンの現在の状況はそこまで悪くなく、サウジ・プロリーグや、同じく移籍先として報じられているガラタサライへの移籍を無理に進めるより、そのほうがいいかもしれない。
バログンは2025-26シーズンの後半戦、モナコで圧巻の活躍を見せ、クラブで記録した19得点のうち12得点を1月以降に挙げた。最後の11試合では9得点を決め、8試合連続でネットを揺らした。クラブのシーズンMVPにも選ばれている。そして、たとえモナコがUEFAカンファレンスリーグで厄介な予選ラウンドを勝ち抜くという難しい道を進まなければならないとしても、依然として欧州タイトルを獲得できる立場にある。
また、フィリペ・ルイスの監督就任も興味深い。2025年にはフラメンゴをコパ・リベルタドーレス制覇、つまり南米版チャンピオンズリーグの優勝へ導き、その後フランスサッカー界にやって来た。恐れずにプレーするチームを求める新進気鋭の指揮官であり、それはバログンにも合っているように見える。バログンの契約はまだ2年残っている。さらに周囲のクラブ、特にマルセイユやRCランスがここ数カ月で監督を失っていることを考えれば、モナコは立て直し、チャンピオンズリーグ出場を争う態勢を整えられるかもしれない。
ただ、あらゆる報道を見る限り、退団の可能性のほうがはるかに高い。バログンはチーム練習から外されており、試合日のメンバーにも入っていない。次の移籍は「あるかどうか」ではなく、「いつになるか」の段階にあるようだ。