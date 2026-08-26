フォラリン・バログンをどうするべきか。USMNTのFWは、この夏を極めて複雑な形で過ごした。まずは良い話からだ。4試合の先発で3ゴールを記録し、アメリカの最前線をけん引。チームに長年欠けていた鋭さを加えた。アメリカのファンの心をつかみ、当時はまだ完成途上だったストライカーをめぐる長い勧誘劇が、完全にその価値のあるものだったことも示した。結果という、冷徹で明確なROIの観点から見れば、これは完璧な夏だった。

だが、その一方で悪い話もあった。ボスニア・ヘルツェゴビナ戦でのバログンの退場は、どれほど不運だったとしても、大きな騒動を引き起こした。あれは極限状態の中で下された厳しい判定であり、そしてもちろん、その話はホワイトハウスにまで及んだ。ドナルド・トランプ大統領が介入し、バログンの1試合の出場停止処分は取り消された。本人に落ち度はなかったが、バログンはトランプ時代のワールドカップの何が問題だったのかを象徴する存在となった。開催国の代表選手だからという理由で、ルールをすり抜けられた選手というわけだ。

とはいえ、どう受け止めるにせよ、クラブ選手としての評価が上がったことは間違いない。執筆時点でバログンはモナコに所属しているが、退団の可能性が盛んに取り沙汰されている。そして、その移籍を支持する非常に説得力のある論拠もある。バログンほどの実力と評価を持つ選手であれば、より権威ある大会、あるいは少なくとも欧州の最高レベルに近い舞台でプレーしていて然るべきだろう。リーグ・アンでやや停滞感が出てきたことを踏まえれば、新たな挑戦も必要かもしれない。さらに単純な事実として、バログンは本当に優れた選手であり、しかも重要性の高いポジションでプレーする。そういう選手には、クラブは大金を払うものだ。

では、どこへ行くべきなのか。これは難しい問題だ。国外にもフランス国内にも選択肢があり、現状維持という可能性もある。 GOAL が、バログンの今後の有力な行き先を整理する。