アメリカ男子代表の最新の合宿に向け、スター選手たちがアトランタに戻ってきた。クリスティアン・プリシッチやウェストン・マッケニーといったおなじみの顔ぶれに加え、キャバン・サリバンやマティス・アルバートら台頭する選手もいる。そして、今夏のアメリカ代表でブレイクしたフォラリン・バログンもいる。今はその勢いを取り戻そうとしているところだ。

ほんの数カ月前、バログンは時の人だった。モナコのスターFWはワールドカップで結果を残し、プレミアリーグから関心を集め、高額でのエヴァートン移籍に向かっているように見えた。しかし、その移籍話は破談に終わった。その後の数カ月はモナコでの立場が定まらず、出場機会もごくわずかだった。

数字が状況を物語る。バログンはワールドカップで4試合に出場し、計314分間プレーした。それ以降、クラブでの出場時間はわずか230分だ。大きな期待を抱かせた夏は過ぎ、今季はほとんどを出番を待つことに費やしている。

そして今、そのワールドカップ以来初めて代表に戻ってきた。控えるハイチとのCONCACAFネーションズリーグ準々決勝は、再び調子をつかみ、自信を取り戻し、そもそもなぜこれほど期待を集めたのかを改めて示す機会となる。

アメリカ代表にバログンが必要なのは明らかだ。だが今は、バログンにもアメリカ代表が必要だ。