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Folarin Balogun 1-1GOAL

フォラリン・バログンと米国代表、互いを必要とする関係に。W杯のスターがエヴァートン戦での崩壊とモナコでの不満を経て再起を目指す

エヴァートンへの移籍が実現せず、モナコでの出場時間も限られたことで、このストライカーのワールドカップに向けた勢いは鈍った。米国男子代表への復帰は、その勢いを取り戻す絶好の機会となる。

Ryan Tolmich
翻訳者：

  • アメリカ男子代表の最新の合宿に向け、スター選手たちがアトランタに戻ってきた。クリスティアン・プリシッチやウェストン・マッケニーといったおなじみの顔ぶれに加え、キャバン・サリバンやマティス・アルバートら台頭する選手もいる。そして、今夏のアメリカ代表でブレイクしたフォラリン・バログンもいる。今はその勢いを取り戻そうとしているところだ。

    ほんの数カ月前、バログンは時の人だった。モナコのスターFWはワールドカップで結果を残し、プレミアリーグから関心を集め、高額でのエヴァートン移籍に向かっているように見えた。しかし、その移籍話は破談に終わった。その後の数カ月はモナコでの立場が定まらず、出場機会もごくわずかだった。

    数字が状況を物語る。バログンはワールドカップで4試合に出場し、計314分間プレーした。それ以降、クラブでの出場時間はわずか230分だ。大きな期待を抱かせた夏は過ぎ、今季はほとんどを出番を待つことに費やしている。

    そして今、そのワールドカップ以来初めて代表に戻ってきた。控えるハイチとのCONCACAFネーションズリーグ準々決勝は、再び調子をつかみ、自信を取り戻し、そもそもなぜこれほど期待を集めたのかを改めて示す機会となる。

    アメリカ代表にバログンが必要なのは明らかだ。だが今は、バログンにもアメリカ代表が必要だ。

  • 後々まで影響を残す移籍騒動

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    PsnewZ

    バログンはエヴァートンへの移籍話が破談になって以降、モナコで継続的な出場機会を得られずにいる。

    夏の移籍市場最終日、バログンはエヴァートンに向かい、高額移籍金でプレミアリーグに移籍するかに見えた。その後の展開は大きく報じられた。メディカルチェックを巡る疑問、二転三転するやり取りを経て、最終的にバログンは移籍を取りやめた。その余波はストライカー本人にとどまらなかった。

    モナコはバログンの退団と、売却によって得られるはずの資金を見込んで準備を進めていた。しかし、バログンは残留。選手とクラブの双方が、その先を模索することになった。そこから順調に出場機会を取り戻せたわけではない。

    出場機会は限られており、リーグ戦ではわずか152分、欧州の大会でも78分にとどまる。ワールドカップで大きな期待を集めた選手にとって、その勢いを生かす機会は少なかった。

    それでも、前進の兆しはある。バログンはパリFC戦で得点を挙げ、11月5日のカンファレンスリーグ、ノアシェラン戦では先発して78分間プレーした。置かれた状況は依然として不安定だが、こうした出場機会は、モナコでまだ役割を勝ち取る余地があることを示している。

    そして今、バログンはワールドカップ以来初めてアメリカ代表に復帰した。小さな前進を、より大きなものにつなげるチャンスを得ている。

  • 米国男子代表にとって重要な復帰

    Folarin Balogun USMNT 2026 World Cup
    Getty

    ワールドカップ以来初めてアメリカ代表に復帰したバログンには、調子を取り戻すチャンスがある。

    出場時間が限られる中でも、バログンは今夏に強い印象を残した選手としての片鱗を見せている。パリFC戦でのゴールは、継続して試合に出られなくても、相手にとって脅威であり続けることを示した。

    それでも、試合勘を取り戻す必要がある。これまでも米国代表の主力選手たちは、そのために代表での活動を生かしてきた。クリスチャン・プリシッチは、チェルシーで苦しい時期を過ごした際、代表でプレーすることの重要性をたびたび語っていた。ジオ・レイナはボルシア・ドルトムントで定位置を争う中、米国代表で自信を取り戻した。多くの選手にとって、代表ウィークは気持ちを切り替え、サッカーをプレーし、環境の変化から恩恵を得る機会となる。

    バログンを取り巻く状況は複雑だ。移籍が破談になったことでモナコでの立場は不透明になり、継続的に試合に出られないため、勢いをつけることも難しくなっている。ワールドカップでの活躍により、今夏のバログンは大きな話題を集めた。その後、出場機会は減ったが、あの期待を生んだ能力が消えたわけではない。

    だからこそ、米国代表での活動は、バログンがモナコや獲得を検討するクラブに自身の実力を改めて示す機会となる。25歳のバログンには、今夏見せたものを土台に、さらに成長できると考える理由がある。ただ、そのためにはまずプレーする機会が必要だ。

    間近に迫るハイチとの試合は、さらなるチャンスとなる。クラブで起きている問題をすべて解決することはできないが、本来の自分を取り戻す助けにはなるかもしれない。

  • 「素晴らしい機会だ」

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    Icon Sportswire

    マウリシオ・ポチェッティーノは、バログンの代表戦復帰を慎重に進めながら、自信を取り戻させたい考えだ。

    ストライカーに何を期待するかを語る前に、マウリシオ・ポチェッティーノ監督は一つの重要な点を強調した。バログンが戻ってきたことをうれしく思っている、ということだ。バログンはワールドカップ後最初の代表合宿には参加しなかったが、今回は復帰した。ポチェッティーノ監督にとって、それは朗報だという。

    ポチェッティーノ監督は「厳しい夏とワールドカップを経た彼が、さらに成長していけるよう支え続ける絶好の機会だ」と語った。

    とはいえ、認めなければならない現実もある。7月以降の出場時間が少ないバログンは、失った時間を取り戻したいはずだ。しかし、一度にすべてを取り戻せるわけではない。ポチェッティーノ監督はメンバー発表の際、バログンもリカルド・ペピもコンディションが万全ではないと認めており、FW陣の構成が特に重要になっている。

    それが、ポチェッティーノ監督がバログンとともにジュリアン・ホールとジャスティン・エリスを招集し、最近負傷から復帰したペピを所属クラブに残した主な理由の一つだ。バログンが試合勘と自信を取り戻す時間を確保しながら、コンディションの整ったストライカーを2人起用できるようにする狙いがあった。

    ポチェッティーノ監督は、この組み合わせで米国男子代表に必要な戦力を確保できると考えている。バログンにとっても、すぐにすべてを背負うことを求められずに、ベストの状態へ戻していく機会となる。

  • 将来を見据えて

    Folarin Balogun, USMNT
    GOAL

    ワールドカップでの飛躍をさらに確かなものにしたいバログンにとって、クラブで継続的に出場時間を得ることが重要となる。

    バログンは今後の試合に出場する可能性が高そうだが、どれほどプレーするかはポチェッティーノ監督の判断次第だ。アメリカ代表を率いる同監督は、この試合だけでなく、その先を見据えても、25歳のFWが本来の調子を取り戻すことの重要性を理解しているだろう。

    クラブでは、バログンは今夏から続く課題に直面している。エヴァートンへの移籍を見送り、その後も先行きの不透明な状況に向き合ってきた。次の一歩は、モナコでより大きな役割を取り戻すにせよ、いずれ別の場所でチャンスを見つけるにせよ、今後数年を左右しかねない。

    25歳のバログンには、ワールドカップでの飛躍を足がかりに成長する時間がまだ十分にある。何より重要なのは、そのために必要な継続的な出場機会を得ることだ。

    その過程は、ハイチとの2試合で始まり、終わるものではない。バログンの獲得を検討するクラブは、CONCACAFネーションズリーグでのプレーだけでなく、これまでの実績全体を見るだろう。また、モナコでより重要な役割を与えられるには、クラブでのプレーによってそれにふさわしいことを示さなければならない。

    それでも、代表活動期間は良い出発点になり得る。出場時間を勝ち取り、自信を深め、再び重要な選手だと実感する機会がある。

    バログンが戻ってきた。自身の力を証明するための復帰だ。それは本人にとっても、アメリカ代表にとっても良いことかもしれない。