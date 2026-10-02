フェデリコ・イグアインは去ったが、サッカーにはいまだに性差別の問題がある
フェデリコ・イグアインは、コロンバス・クルー2のヘッドコーチを解任された。8月23日に行われたハンツビル・シティFC戦で、女性審判員の手を握って離さず、3度やめるよう求められた後も応じなかった。彼は3度にわたって、別々に手を離すことを拒んだ。
イグアインは彼女に対し、「これは男のゲームだということを忘れるな」と言った。
身体的接触と女性蔑視の発言が組み合わさったことで、正当な権利を持っている場にいた女性審判員を威圧し、取るに足らない存在であり歓迎されていないと感じさせるものとなった。3度の要請後もイグアインが彼女の手を離さなかったことは、その行為が意図的だったことを示している。
不十分な「反応」
イグアインは退場処分を受け、リーグから2試合の出場停止に加え、「修復的実践」と説明された研修も科された。その後、この特定の事案の後にもタッチラインに戻り、さらに3試合で指揮を執った。
プロフェッショナル・サッカー・レフェリーズ・アソシエーション（PSRA）は、この懲戒処分に公然と異議を唱えた。同組合は、米国サッカー連盟の方針では「強引につかむ行為」に最低3試合の出場停止が求められていると主張し、差別的行為に対する最低処分にも言及した。PSRAの見解では、2試合の処分はこの事案に見合う内容を大きく下回っていた。
同組合は、リーグの対応について「著しく不十分」だとし、この行為を意図的な2件の身体的虐待と性差別だと位置づけた。
SNSへの投稿でPSRAは次のように述べた。「女性はこの競技のあらゆるレベルをより良くしている。それを証明するために威圧や侮辱的な発言に耐える必要があってはならない。私たちの女性審判員は世界の舞台でその卓越性を証明してきた。彼女たちは、他のすべての審判員と同じ敬意、尊厳、そして安全な労働環境を受けるに値する」
組合が公に動いたのは日曜日で、クラブがイグアインと決別したのはその火曜日だった。クルーの決定は正しいものだったが、あまりにも遅すぎた。PSRAは審判員のために声を上げたことで評価されるべきだ。同組合の声明は、この事案に対する新たな精査を促す一因となり、不都合な疑問を浮かび上がらせた。もしその圧力がなければ、クルーは最終的に動いていただろうか。
より広い問題
その振る舞いは、審判の性別に関係なく容認できないものだった。それでも、相手が男性の審判だった場合にも彼が同じように振る舞ったのか、という問いを投げかけるのは妥当である。
残念ながら、これはサッカー界の女性にとって新しい話ではない。私自身の経験でも、ただサッカーについて意見を述べただけで、さまざまなソーシャルメディアのプラットフォーム上で数え切れないほど批判を浴びてきた。個人的に最も印象に残っているのは、ノッティンガム・フォレストの試合後分析ポッドキャストのコメント欄にあった「そのカナダ女は台所に戻るべきだ」というものだ。（注：私はアメリカ系イギリス人だ。）サッカー関連の内容を投稿した後には、Xのユーザーからヌードを送れと言われたこともある。あるいは、「クラブ・ワールドカップは実際には世界最高のクラブを決めるものではない」と投稿したことで、「消えろ、このクソアマのガキが」と言われたこともあった。私は多様性採用だと呼ばれ、「ジェンダー不平等という誤謬」のおかげで今の立場にいるだけだと言われ、それ以外にも本当に数え切れないほど多くのことを言われてきた。
この件に関する報道には、案の定、オンライン上で女性蔑視的な反応が集まっている。あるコメントは「女性は平等や平等な機会を求める一方で、特別扱いも求める」と主張していた。身体的な虐待を受けないことを期待するのは特別扱いではないし、自ら勝ち取った役職を務める上で最低限の敬意を期待することも同様だ。処分が十分だったかどうかはさておき、その発言自体が、これが単なるその場の興奮による荒っぽさではなかったことを示している。彼は自分の意思を示そうとしていたのだ。
サッカーはみんなのものだ
だが、それらのコメントはすべてキーボードの向こう側から発せられたものだった。今回の出来事が、アメリカでプロとしてプレーした人物によって、しかも女子サッカーに多くの投資を行い、世界で最も輝かしい実績を持つ女子代表チームを擁するシステムの中で起きたという事実は、落胆させられる。基準をより高く保ち、より高いレベルの敬意を求めることは、私たちにできる最低限の選択である。フットボールは誰のものでもある。少なくとも現時点でこのスポーツが男性優位であることは、男性がそれを所有していることを意味しない。
MLSが男子リーグであることは、フットボールが「男のゲーム」であることを意味しない。フットボールは誰のものでもあり、なぜそれがいまだに議論の対象であり続けるのか理解しがたい。ESPNによれば、2023年時点で女性はMLSリーグオフィスの職務のおよそ40％を占めている。過半数ではないが、かなり大きな割合であり、異なる視点やアプローチを通じて女性がもたらす価値を反映している。男性が女子サッカーで働くのも同じ理由からだ。誰もがそれぞれ異なる形で貢献できるものを持っている。
41歳のイグアインは、2012年から2019年までクルーでスターFWとして活躍し、2025年1月からはクルー2を指導していた。クルー2は育成を目的としたMLS NEXT PROのチームで、多くの選手は若く、まだこのゲームへの理解を形作っている最中にある。対立に対して身体的な威圧で応じるコーチは、誰かを導く立場にはふさわしくない。どの年齢であっても、率いる立場の人々からそのような振る舞いを学ぶべきではない。