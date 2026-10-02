その振る舞いは、審判の性別に関係なく容認できないものだった。それでも、相手が男性の審判だった場合にも彼が同じように振る舞ったのか、という問いを投げかけるのは妥当である。

残念ながら、これはサッカー界の女性にとって新しい話ではない。私自身の経験でも、ただサッカーについて意見を述べただけで、さまざまなソーシャルメディアのプラットフォーム上で数え切れないほど批判を浴びてきた。個人的に最も印象に残っているのは、ノッティンガム・フォレストの試合後分析ポッドキャストのコメント欄にあった「そのカナダ女は台所に戻るべきだ」というものだ。（注：私はアメリカ系イギリス人だ。）サッカー関連の内容を投稿した後には、Xのユーザーからヌードを送れと言われたこともある。あるいは、「クラブ・ワールドカップは実際には世界最高のクラブを決めるものではない」と投稿したことで、「消えろ、このクソアマのガキが」と言われたこともあった。私は多様性採用だと呼ばれ、「ジェンダー不平等という誤謬」のおかげで今の立場にいるだけだと言われ、それ以外にも本当に数え切れないほど多くのことを言われてきた。

この件に関する報道には、案の定、オンライン上で女性蔑視的な反応が集まっている。あるコメントは「女性は平等や平等な機会を求める一方で、特別扱いも求める」と主張していた。身体的な虐待を受けないことを期待するのは特別扱いではないし、自ら勝ち取った役職を務める上で最低限の敬意を期待することも同様だ。処分が十分だったかどうかはさておき、その発言自体が、これが単なるその場の興奮による荒っぽさではなかったことを示している。彼は自分の意思を示そうとしていたのだ。