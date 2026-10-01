フヴィチャ・クヴァラツヘリアは控えめなサッカー界のスーパースターだ。アディダスがPSGのウイングの魔術師の飛躍を後押し、バロンドール受賞のチャンスも迫る
スーパースターという存在として見ても、フヴィチャ・クヴァラツヘリアはかなり控えめなタイプだ。ジョージア代表の彼は、ピッチ内外で最も強烈な個性を放たなくても、世界屈指で広く称賛される選手になれることを証明している。
今はアウォーズシーズンの真っただ中だ。パリ・サンジェルマンで再びセンセーショナルなシーズンを送った25歳は、バロンドールの有力候補に挙がっている。PSGが見事にチャンピオンズリーグ王座を守る中で見せた、静かな努力と個の輝きの瞬間に対する正当な報いだと主張する者も多い賞である。
現代フットボールにおける控えめなアイコンであるクヴァラツヘリアは、アディダスの新たなロープロファイルSPZL F.C.コレクションの顔を務めるのに理想的な存在だった。
控えめなスーパースター
ナポリとPSGでの目覚ましい飛躍を通じて、クバラツヘリアは控えめなスーパースターとしての地位を確立してきた。懸命に働くウインガーとして評価を高める一方で、自ら試合の主導権をつかみ、まばゆい輝きを放つ瞬間を生み出す力も兼ね備えている。
ただ、とりわけ印象的なのはピッチ上での落ち着きだ。注目を集めるために見せびらかしたり、大声で叫んだりするようなタイプではなく、むしろ相手に偽りの安心感を抱かせるようなところがある。
「おそらく時には必要以上に感情を出してしまうこともあるし、逆に出すべき時にあまり出さないこともあると思う」と、今年初めにUEFAのインタビューで語っている。「それはその時の気分次第だ。でも、ピッチでは常に100％を尽くしているし、時には感情があることで普段以上に考えさせられることもある。得点した時の感情は最高だし、ピッチに立つたびにその感情を味わいたいと思っている」
ピッチ外でのクバラツヘリアは、ごく普通の青年という印象だ。脚光を浴びたがるタイプでもなく、無数の広告キャンペーンにその顔があふれるような人物でもなく、自分のことは自分の中にとどめておくことに満足しているように見える。それは、ジョージアの首都トビリシにあるソ連時代の集合住宅で育ったという、彼の慎ましい生い立ちを思えば、おそらく不思議ではない。
優勝候補
クバラツヘリアはワールドカップ出場権を逃したこともあり、新シーズンの立ち上がりは比較的静かなものになったかもしれない。しかし、PSGの2025-26シーズン欧州チャンピオンズリーグで見せた個人としての活躍は、来月にも評価される可能性が十分にある。2026年バロンドール授賞式が目前に迫っているからだ。
前季大会でクバラツヘリアほど多くのゴールに直接関与した選手はいなかった。関与数は17で、自身でも10得点を記録。そのうち7点は決勝トーナメントだけで挙げており、彼の功績をどう評価すべきかという点で極めて重要な数字と言える。
このジョージア代表は、ラウンド16でチェルシーを8-2で粉砕した2試合、そしてパルク・デ・プランスでのリヴァプール戦勝利となった準々決勝でも圧巻の出来を見せた。ただ、おそらくクバラツヘリアが今年のバロンドール受賞の有力候補の一人として地位を確立したのは、バイエルン・ミュンヘンとの壮絶な準決勝第1戦を5-4で制した後だった。
当然ながら、決勝でも決定的な仕事を果たした。アーセナルの急造右サイドバック、クリスティアン・モスケラの軽率なチャレンジを誘ってPKを獲得し、そのPKが貴重な同点ゴールにつながった。その後、PSGはPK戦を制して優勝した。クバラツヘリアは予想通り、この2025-26シーズン大会の年間最優秀選手に選ばれている。
サッカー界で最も権威ある個人賞の30人候補に名を連ねたクバラツヘリアは、BBCにこう語った。「バロンドール候補になること、そしてこのレースでこうした選手たちの中に入ることは、それだけでもうれしいことだ。もうすでに、自分はこの1年で特別なことを成し遂げたと感じている。本当にうれしいし、何が起こるか見てみたい」
普段通り謙虚な“クバラドーナ”は、実際にはPSGのチームメートであるウスマン・デンベレの受賞継続を支持している。「もちろん彼だよ（デンベレ）。昨季の彼のシーズンを見れば、受賞に値する」と付け加えた。
「自分が100％を出し切ったと確信したい」
欧州の舞台で残したその傑出した数字は、リーグ・アンでのクバラツヘリアの成績（8得点、4アシスト）を見事に上回るものだった。しかし、それによってクラブのチャンピオンズリーグ連覇に貢献した彼の働きが色あせるわけではない。
本人は、そこで特別に最高のパフォーマンスを見せたわけではないと強調している。個人の栄誉よりもチームを優先する姿勢を示す、いかにも彼らしい謙虚さだ。
「チャンピオンズリーグの試合ではチームへの貢献がより大きいと言う人もいるが、私はそうは思わない」と、UEFAに語った。「得点やアシストを記録できない試合もあるが、それでもできる限りチームを助けることはできる。まさにそれが、私たちのチームが実践しているやり方だ。
「試合の最後にピッチを去る時、自分が100％を出し切り、チームの勝利に貢献できたと確信したい」
アディダス・SPZL・FCの顔
バロンドール授賞式まであと数週間というタイミングで、PSGとジョージア代表の控えめなスーパースターがアディダス最新のSPZL F.C.ドロップのフロントに起用されたのは、実にふさわしいことだろう。しかも今回は、あえて注目を大きく求めない、ブラックを基調とした控えめなコレクションとなっている。
2024年のSPZL F.C.立ち上げ以来、スポーツとスタイルのますます縮まる距離をつなぎ続けているこのラインは、ブランドキュレーターのギャリー・アスプデンが生み出したものだ。2026年秋冬カプセルは、フットウェア、アパレル、アクセサリーを含む全10アイテムで構成され、スタンドカルチャーとより広いフットボールカルチャーに深く根差している。
注目アイテムは、胸元にSPZL F.C.のクレストを配したブラックのトラックトップと、ヴィンテージ風の長袖フットボールジャージー、そしてクラシックなフットウェアシルエット2型、スエード仕様のガゼル SPZL F.C.とウィンターヒル SPZL F.C.ハイカーだ。
アディダスは声明で次のように述べた。「クヴィチャ・クワラツヘリアによって命を吹き込まれた今回のキャンペーンは、フットボールのサブカルチャーに本質的に備わる、むき出しのリズム、タフさ、そして静かな激しさを捉えている。無機質な建築物とインダストリアルな背景を舞台に、クワラツヘリアは、ピッチ上でのトップレベルの輝きと、オフのスタイルが交差する現代のゲームを完璧に体現している」
数量限定の2026年秋冬アディダス SPZL F.C.コレクションは現在、adidas.com、アディダス オリジナルス店舗、および一部取扱店で販売中だ。