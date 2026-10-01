クバラツヘリアはワールドカップ出場権を逃したこともあり、新シーズンの立ち上がりは比較的静かなものになったかもしれない。しかし、PSGの2025-26シーズン欧州チャンピオンズリーグで見せた個人としての活躍は、来月にも評価される可能性が十分にある。2026年バロンドール授賞式が目前に迫っているからだ。

前季大会でクバラツヘリアほど多くのゴールに直接関与した選手はいなかった。関与数は17で、自身でも10得点を記録。そのうち7点は決勝トーナメントだけで挙げており、彼の功績をどう評価すべきかという点で極めて重要な数字と言える。

このジョージア代表は、ラウンド16でチェルシーを8-2で粉砕した2試合、そしてパルク・デ・プランスでのリヴァプール戦勝利となった準々決勝でも圧巻の出来を見せた。ただ、おそらくクバラツヘリアが今年のバロンドール受賞の有力候補の一人として地位を確立したのは、バイエルン・ミュンヘンとの壮絶な準決勝第1戦を5-4で制した後だった。

当然ながら、決勝でも決定的な仕事を果たした。アーセナルの急造右サイドバック、クリスティアン・モスケラの軽率なチャレンジを誘ってPKを獲得し、そのPKが貴重な同点ゴールにつながった。その後、PSGはPK戦を制して優勝した。クバラツヘリアは予想通り、この2025-26シーズン大会の年間最優秀選手に選ばれている。

サッカー界で最も権威ある個人賞の30人候補に名を連ねたクバラツヘリアは、BBCにこう語った。「バロンドール候補になること、そしてこのレースでこうした選手たちの中に入ることは、それだけでもうれしいことだ。もうすでに、自分はこの1年で特別なことを成し遂げたと感じている。本当にうれしいし、何が起こるか見てみたい」

普段通り謙虚な“クバラドーナ”は、実際にはPSGのチームメートであるウスマン・デンベレの受賞継続を支持している。「もちろん彼だよ（デンベレ）。昨季の彼のシーズンを見れば、受賞に値する」と付け加えた。