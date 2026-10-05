伝説的な背番号10、ディエゴ・マラドーナが退いた後、リケルメにはその大きな影がつきまとった。だが、カルロス・ビアンチはこの神童が確かな輝きを放つよう導いた。1998年にボカの監督へ就任すると、ビアンチはチームをリケルメ中心に構築する必要性をすぐに見抜き、2人の間には信頼関係が築かれた。それがクラブの黄金時代の土台となった。

リケルメは後にこう振り返っている。「彼は僕を特別に扱ってくれた。誰もいない時に、彼は僕の部屋に来てくれた。彼とは本当に特別な関係にある」

ビアンチはその功績を司令塔に返した。「それは彼のおかげだ。人々が私たちを愛してくれるのは、彼が私たちにどう戦うか、どうすればもっと良くなれるかを教えてくれたからだ。私はただ感謝を伝えるしかない。彼のことをとても愛しているし、自分は彼の家族の一員のように感じている」

当時のフットボールは強度が増し続けていたが、それでもリケルメは世界の流れを自分のゆったりとしたテンポまで落とすことができた。ピッチ上で時間を止め、完璧な走り出しを待ってから致命的なパスを通す。そのパスコースがなければ、リケルメは体でボールを隠し、腰をひねり、両足でボールを操って相手を寄せつけない。一連の動きは、まるですべてがひとつの滑らかな所作の中で起きているかのようだった。そして、放つべき瞬間が来るまでボールを手放さなかった。

元レアル・マドリーFWで同じアルゼンチン出身のホルヘ・バルダーノは、こう表現している。「彼は明確な道を選び、正しいタイミングを選び、味方に最も合う足元へパスを出し、自分が立つピッチのあらゆるエリアのテンポを選ぶ。彼ほどの知性を持つ選手を見るのは喜びだ。なぜなら、彼の頭脳にはフットボールの歴史全体の記憶が宿っているように思えるからだ。

「彼は、人生の流れがゆっくりで、近所の人と話すために椅子を通りに持ち出していた時代の選手だ。リケルメのプレーには何か教育的なものがある。彼がボールに触れるたびに試合が止まるかのようであり、まるでリケルメだけがフットボールの忘れられた真実を知っているかのようだ」

その卓越性は、ストライカーのマルティン・パレルモとの関係を通して最もよく表れていた。ただし、その関係もやがては悪化していくことになる。

パレルモはこう回想している。「ロマンと一緒の時は、センターバックの背後へ流れ、自分のタイミングで走り出せば、簡単にGKと1対1の状況を作れた。それは話し合いから生まれるものでもあるし、日々の膨大なトレーニングを通して自然につながっていくものでもある」

ビアンチ体制下のボカは止められない存在だった。国内で圧倒的な強さを見せ、アペルトゥーラとクラウスーラのタイトルを獲得すると、次は大陸制覇へと照準を合わせた。

2000年のコパ・リベルタドーレス制覇へボカを導いたリケルメは、自身のキャリアを象徴するような魔法をやってのけた。ラ・ボンボネーラで行われたリーベル・プレートとの緊迫した準々決勝第2戦、リケルメは右サイドでゴールに背を向けた状態でボールを受ける。流れるようなひと動きの中で、彼はボールを後方へ転がしてリーベルDFマリオ・ジェペスの股間を通し、コロンビア人DFを完全に置き去りにした。

リケルメは、その3-0の勝利から数年後にこう振り返っている。「あの股抜きの日は素晴らしかった。クラシコはまったく別物だ。僕はバルセロナ対マドリーでもプレーしたが、それとは比べものにならない。ラ・ボンボネーラは世界で唯一揺れるスタジアムだ。人々の人生に喜びをもたらすんだ。クラシコに勝てば、払う必要があるのはガス代だけ。その後は、それ以外のすべてが無料になる」

ボカはその後、決勝でパルメイラスを下した。だが、本当の傑作はその年の後半に訪れた。東京でインターコンチネンタルカップのレアル・マドリー戦に臨んだ時だ。マドリーは直近3度のチャンピオンズリーグで2度優勝しており、イケル・カシージャス、ロベルト・カルロス、クロード・マケレレ、ルイス・フィーゴ、ラウールらを擁していた。

試合前、リケルメが膝の負傷で欠場するのではないかという不安が広がり、ボカには悲劇が襲った。しかし本人は「チームが僕に依存しているとは思わない。良いチームだと信じている」と、自身の重要性を退けた。彼は自らの影響力を大きく見誤っていた。日本での90分間、リケルメはまさに圧巻のプレーを披露した。

3分、マルセロ・デルガドのクロスからパレルモが先制点を決めると、リケルメはほとんど間を置かずに追加点にも関与した。自陣深くでこぼれ球を拾うと、素早く前方へ目をやり、サイドを駆け上がるパレルモを見つける。そして何気ない様子で前線へボールを送り込み、ストライカーの走路へぴたりと通した。これによりパレルモは10代だったカシージャスを破り、開始わずか6分で2-0とした。

その後の試合では、リケルメは実質的に欧州王者を相手にボール回しをしているようなものだった。革命的MFマケレレは、何度も何度も彼に振り切られた。

リケルメは体の使い方、完璧なタイミングの肩のフェイント、そして有名な『ラ・パウサ』を自在に操り、マドリーに打開策を見いださせなかった。ボカは2-1で勝ち切り、リケルメがワールドクラスであることに疑いの余地はなくなった。翌年もこのトロフィーを再び手にしたことで、クラブ史に新たな黄金時代が打ち立てられた。