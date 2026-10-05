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GFX Riquelme 1-1GOAL

フアン・ロマン・リケルメ：時を止め、ボカ・ジュニアーズ史上最高のレジェンドとしてディエゴ・マラドーナをもしのいだ男

司令塔はボカの黄金時代において極めて重要な存在であり、世界中でカルト的なアイコンとなった

Peter McVitie
翻訳者：

  • 2023年6月、ブエノスアイレスの寒い夜。カタールで母国をワールドカップ制覇へ導いてから数カ月後、リオネル・メッシはラ・ボンボネーラのピッチに足を踏み入れた。ボカ・ジュニアーズの象徴的なスタジアムで5万7000人の大歓声がスタンドを揺らす中、ファンは自国の英雄に思いがけない願いをぶつけた。「メッシ、メッシ、許してくれ」と、ファンは叫んだ。

    アルゼンチンサッカーの大聖堂で、その場に集った人々がたたえていたのは、もう1人の神話的な背番号10だった。それはメッシではない。ましてや、数十年前にこの神聖なピッチで不滅の伝説を築いたディエゴ・マラドーナでもなかった。彼らの崇拝が向けられていたのは、ボカ・ジュニアーズの真の象徴であり、サッカーのロマン主義を体現する存在だった。

    「ラ・ボカで最高、最高なのはロマンだ」とファンは締めくくった。現役引退から8年、フアン・ロマン・リケルメはついに、自身が受けるべき別れの場を手にした。アルゼンチンサッカー界の生ける伝説たちが集ったその引退記念試合のチケットは、数分で完売した。

    芸術家。魔術師。催眠術師。多くのサッカー純粋主義者にとって、リケルメは史上最高の選手である。ピッチをキャンバスに変えたリケルメは、ボールを優雅な自己表現の道具として操った。その足技は、守備者たちに屈辱を与え、ほんろうし、影を追わせた。ひねり、フリック、ターン、トリック。ひと言では定義できないその選手の技巧に、ファンも、相手も、チームメートも等しく魅了された。

    リケルメはボカとともに世界を制し、クラブでも代表でも指揮官たちとぶつかり合い、ゴール数やアシスト数、獲得タイトルだけでは語り尽くせない伝説を築いた。ブエノスアイレス北部郊外の内向的な少年が、いかにして触れることのできないロマンの象徴へと成長したのかを理解するには、アルゼンチンサッカーを永遠に変えた1978年のある週末までさかのぼらなければならない。

  • 運命の週末

    WORLD CUP-1978-ARG-PASSARELLA-TROPHY
    AFP

    アルゼンチンが初めてワールドカップ制覇を果たす前日に生まれたリケルメは、偉大さを運命づけられているかのようだった

    1978年6月25日、ブエノスアイレスの熱狂するエスタディオ・モヌメンタルで、マリオ・ケンペスとアルゼンチン代表のチームメートたちは、名高く強大なオランダ代表を延長戦の末に破り、同国初のワールドカップ優勝を成し遂げた。『トータル・フットボール』の名手たちを下したその緊迫の勝利は、何百万人もの人々を純粋な歓喜の中で街頭へと駆り立てた。その前日、あのスタジアムから数キロ離れた場所で、フアン・ロマン・リケルメがこの世に生を受けていたと人々が知るのは、何年も後のことだった。

    アルゼンチンの首都の労働者階級の地域、ドン・トルクアトの貧しい家庭に生まれたリケルメは、11人兄弟の長男だった。ひどく内気で、強く寡黙だった彼は、サッカー場で自己表現の力を学ぶ中で、『エル・ムード（沈黙者）』の異名を取った。見事なボールコントロールは同世代の選手たちを凌駕し、やがてマラドーナを輩出したことで名高い育成組織、アルヘンティノス・ジュニアーズが彼を迎え入れた。

    10代半ばまでに、この若きセントラルMFは国内2大クラブの争奪戦の渦中にいた。リーベル・プレートはリケルメを下部組織に迎え入れたいと考えていたが、ボカのファンだった彼は、後に自らをレジェンドへと押し上げるクラブに容易に引き寄せられた。

    1996年11月、カルロス・ビラルド監督は18歳のリケルメに、ウニオン・デ・サンタフェとのリーグ戦でデビューするよう命じ、こう伝えた。「プレーメーカーを2人で起用する。君と［ディエゴ］ラトーレだ。君は反対側に行って、そこにいてくれ。どうせみんなラトーレをマークする。そこで1人でいて、みんなにボールを君へ回させるんだ」

    それはビラルドの妙手だった。リケルメは絶えずパスを受けられる位置におり、ボカはそのたびに彼を見つけた。彼は一瞬で方向を変え、ボールが受け手の前に届くまでは不可能に思えるようなパスを通し、ウニオンの選手たちを完全に翻弄した。2-0の勝利で1ゴールをお膳立てし、マン・オブ・ザ・マッチにも選ばれたリケルメは、スタンディングオベーションを受けながらピッチを後にした。ラ・ボンボネーラでの、あまりにも鮮烈な第一印象だった。

  • 複雑なバトンタッチ

    FBL-WC2010-ARGENTINA-MARADONA-RIQUELME
    AFP

    名高い背番号10同士はリケルメのキャリア初期に接点を持ったが、やがて敵対関係となった

    こうしてリケルメは、クラウディオ・カニーヒア、ウルグアイのスターであるセルヒオ・マルティネス、そして“王”その人マラドーナらと同じロッカールームを共有することになった。輝かしいキャリアの終盤に差しかかっていたとはいえ、ワールドカップ優勝者は依然としてボカにおける絶対的な存在だった。

    1997年8月、この2人の天才は短い時間ながら同じピッチに立った。36歳のマラドーナが象徴的な背番号10をまとい、リケルメは背番号9を着用。古巣アルヘンティノス・ジュニオルスを相手にした4-2の勝利でのことだった。マラドーナは得点を決め、目を見開いてカメラに向かって走った。2人はドーピング検査を命じられ、マラドーナは陽性反応を示した。

    出場停止処分への不服申し立てにより、このレジェンドはプレーを続けることができ、象徴的な交代劇への道が開かれた。10月、エル・モヌメンタルで行われたリーベル・プレートとのスーペルクラシコで、ボカは前半を終えて0-1とリードを許していた。エクトル・ベイラ監督は、疲弊していたマラドーナに代えて19歳のリケルメを投入した。後半、新鋭のリケルメが攻撃を操ると、ボカは宿敵の本拠地で試合をひっくり返し、2-1で勝利した。数日後、マラドーナは現役引退を発表した。

    当時、それがボカの偉大な選手たちの時代をまたぐバトンパスとして受け止められていたわけではないかもしれない。だが、マラドーナはこの若き神童について「彼の中に自分を見る」と認めていた。しかし、その絆はほどなくして一連の bitter な衝突の中で断ち切られることになる。

    2008年にマラドーナがアルゼンチン代表監督に就任すると、リケルメは突然代表から退いた。2人は同じ道徳観を共有していないと語ったことで広く知られている。その10年後には、ボカ・ジュニオルス会長選で両者は対立する候補を支持した。リケルメがクラブ首脳部に対抗してホルヘ・アモール・アメアルの陣営に加わると、マラドーナは彼が魂を売ったと非難した。

    「オファーに耳を傾け、自分を最も高い値をつける者に売り渡してはならない」と、彼はSNSに記した。「ドルが信念より重くあってはならない」

    マラドーナ側の人物は敗れ、リケルメは副会長に就任した。しかし、確執は続いた。2020年3月、マラドーナはヒムナシアの監督としてラ・ボンボネーラに戻ってきた。シーズン最終節、ボカがリーグ優勝を争う中、マラドーナはリケルメに最後のひと言を浴びせずにはいられなかった。

    「私はボカのファンだ。だが、代表を辞めたことは一度もないし、ボカの試合を欠席したことも、ボカの練習を欠席したことも一度もない」とマラドーナは報道陣に語り、リケルメの悪名高い代表離脱に言及した。

  • 「ラ・パウサ」の達人

    Juan Roman Riquelme Boca Juniors

    そのプレーメーカーは、自身のコーチ陣を驚嘆させ、攻撃を思いのままに操る能力を見せつけた。

    伝説的な背番号10、ディエゴ・マラドーナが退いた後、リケルメにはその大きな影がつきまとった。だが、カルロス・ビアンチはこの神童が確かな輝きを放つよう導いた。1998年にボカの監督へ就任すると、ビアンチはチームをリケルメ中心に構築する必要性をすぐに見抜き、2人の間には信頼関係が築かれた。それがクラブの黄金時代の土台となった。

    リケルメは後にこう振り返っている。「彼は僕を特別に扱ってくれた。誰もいない時に、彼は僕の部屋に来てくれた。彼とは本当に特別な関係にある」

    ビアンチはその功績を司令塔に返した。「それは彼のおかげだ。人々が私たちを愛してくれるのは、彼が私たちにどう戦うか、どうすればもっと良くなれるかを教えてくれたからだ。私はただ感謝を伝えるしかない。彼のことをとても愛しているし、自分は彼の家族の一員のように感じている」

    当時のフットボールは強度が増し続けていたが、それでもリケルメは世界の流れを自分のゆったりとしたテンポまで落とすことができた。ピッチ上で時間を止め、完璧な走り出しを待ってから致命的なパスを通す。そのパスコースがなければ、リケルメは体でボールを隠し、腰をひねり、両足でボールを操って相手を寄せつけない。一連の動きは、まるですべてがひとつの滑らかな所作の中で起きているかのようだった。そして、放つべき瞬間が来るまでボールを手放さなかった。

    元レアル・マドリーFWで同じアルゼンチン出身のホルヘ・バルダーノは、こう表現している。「彼は明確な道を選び、正しいタイミングを選び、味方に最も合う足元へパスを出し、自分が立つピッチのあらゆるエリアのテンポを選ぶ。彼ほどの知性を持つ選手を見るのは喜びだ。なぜなら、彼の頭脳にはフットボールの歴史全体の記憶が宿っているように思えるからだ。

    「彼は、人生の流れがゆっくりで、近所の人と話すために椅子を通りに持ち出していた時代の選手だ。リケルメのプレーには何か教育的なものがある。彼がボールに触れるたびに試合が止まるかのようであり、まるでリケルメだけがフットボールの忘れられた真実を知っているかのようだ」

    その卓越性は、ストライカーのマルティン・パレルモとの関係を通して最もよく表れていた。ただし、その関係もやがては悪化していくことになる。

    パレルモはこう回想している。「ロマンと一緒の時は、センターバックの背後へ流れ、自分のタイミングで走り出せば、簡単にGKと1対1の状況を作れた。それは話し合いから生まれるものでもあるし、日々の膨大なトレーニングを通して自然につながっていくものでもある」

    ビアンチ体制下のボカは止められない存在だった。国内で圧倒的な強さを見せ、アペルトゥーラとクラウスーラのタイトルを獲得すると、次は大陸制覇へと照準を合わせた。

    2000年のコパ・リベルタドーレス制覇へボカを導いたリケルメは、自身のキャリアを象徴するような魔法をやってのけた。ラ・ボンボネーラで行われたリーベル・プレートとの緊迫した準々決勝第2戦、リケルメは右サイドでゴールに背を向けた状態でボールを受ける。流れるようなひと動きの中で、彼はボールを後方へ転がしてリーベルDFマリオ・ジェペスの股間を通し、コロンビア人DFを完全に置き去りにした。

    リケルメは、その3-0の勝利から数年後にこう振り返っている。「あの股抜きの日は素晴らしかった。クラシコはまったく別物だ。僕はバルセロナ対マドリーでもプレーしたが、それとは比べものにならない。ラ・ボンボネーラは世界で唯一揺れるスタジアムだ。人々の人生に喜びをもたらすんだ。クラシコに勝てば、払う必要があるのはガス代だけ。その後は、それ以外のすべてが無料になる」

    ボカはその後、決勝でパルメイラスを下した。だが、本当の傑作はその年の後半に訪れた。東京でインターコンチネンタルカップのレアル・マドリー戦に臨んだ時だ。マドリーは直近3度のチャンピオンズリーグで2度優勝しており、イケル・カシージャス、ロベルト・カルロス、クロード・マケレレ、ルイス・フィーゴ、ラウールらを擁していた。

    試合前、リケルメが膝の負傷で欠場するのではないかという不安が広がり、ボカには悲劇が襲った。しかし本人は「チームが僕に依存しているとは思わない。良いチームだと信じている」と、自身の重要性を退けた。彼は自らの影響力を大きく見誤っていた。日本での90分間、リケルメはまさに圧巻のプレーを披露した。

    3分、マルセロ・デルガドのクロスからパレルモが先制点を決めると、リケルメはほとんど間を置かずに追加点にも関与した。自陣深くでこぼれ球を拾うと、素早く前方へ目をやり、サイドを駆け上がるパレルモを見つける。そして何気ない様子で前線へボールを送り込み、ストライカーの走路へぴたりと通した。これによりパレルモは10代だったカシージャスを破り、開始わずか6分で2-0とした。

    その後の試合では、リケルメは実質的に欧州王者を相手にボール回しをしているようなものだった。革命的MFマケレレは、何度も何度も彼に振り切られた。

    リケルメは体の使い方、完璧なタイミングの肩のフェイント、そして有名な『ラ・パウサ』を自在に操り、マドリーに打開策を見いださせなかった。ボカは2-1で勝ち切り、リケルメがワールドクラスであることに疑いの余地はなくなった。翌年もこのトロフィーを再び手にしたことで、クラブ史に新たな黄金時代が打ち立てられた。

  • 巣立ち

    Juan Roman Riquelme Barcelona

    アルゼンチンでの状況により、リケルメはカンプ・ノウへの不運な移籍を決断した

    2002年、リケルメは欧州行きを決断し、後に「素晴らしくもあり、奇妙でもあった」と振り返る移籍でバルセロナに加入した。当初、このプレーメーカーは1クラブでキャリアを終えることを夢見ていたが、17歳の弟が誘拐されたことを受け、祖国を離れる必要性を感じていた。

    選手本人と家族は家に閉じ込められ、17歳の弟と引き換えに30万ドルを要求する一味と交渉していた。しかも相手は、当初は本当に弟を拘束している証拠すら示していなかった。リケルメは弟の解放交渉のため、ウラカン戦のリーグ戦を欠場せざるを得なかった。

    家族を守るため、このプレーメーカーはこの苦難の後に欧州へ向かうことを選び、数年後にこう説明している。「彼らが私を去らせたんだ」

    常に対立を恐れず、独立心の強かったリケルメは、頑固なオランダ人ルイス・ファン・ハールの硬直的なプレースタイルには決してうまくはまるタイプではなかった。報道によれば、ファン・ハールはバルセロナ加入時の彼に「私は君を求めていなかった」と警告したという。ファン・ハールが求めたのは高い位置からのプレス、厳格なポジショニング、そして絶え間ない集団的エネルギーだったが、自由に動き回るリケルメがそうした要求に応えることはなかった。

    リケルメは後にこう明かしている。「ファン・ハールは、ボールを持っている時の私は世界最高だが、持っていない時は1人少ないのと同じだと言った」 それでも、彼は元アヤックス指揮官に苦味を抱いてはいなかった。「彼は私に、自分は私の獲得に納得していなかったと説明してくれた。でも多くを学んだ。彼のトレーニングは素晴らしかった」

    リケルメの唯一無二の特性を必要不可欠なものではなく、戦術上のぜいたく品と見なした指揮官はファン・ハールだけではなかった。アルゼンチン代表監督マルセロ・ビエルサは、リケルメがコパ・リベルタドーレスを2年連続で制していたにもかかわらず、2002年ワールドカップのメンバーから外した。ビエルサは、自身の集団的アプローチよりも、このMFのリスクあるスタイルを受け入れることを拒んだからだ。

  • イエローサブマリンに乗り込む

    Villarreal's Argentinian Roman Riquelme
    AFP

    マヌエル・ペジェグリーニの下でその才能を解き放たれたリケルメは、素晴らしいビジャレアルの原動力となった。

    リケルメのカタルーニャでの冒険は、2003年のビジャレアル移籍で終わりを迎えた。そこで彼は、より理解のある指揮官マヌエル・ペジェグリーニと出会った。チリ人指揮官は、この異才についてこう語っている。「彼は並外れた才能を持つ選手であり、ピッチ全体を見渡す視野も、私がこれまで見てきた中でも数少ないレベルだった。そして、チームを自分の肩で背負うという責任もあった。彼は常により多くを求め、ボールは彼を経由していた。チームを導く責任を自ら背負いたがっていた。私たちが成し遂げたことの大部分は、リケルメの功績に値する」

    リケルメが攻撃を操る中で、“イエロー・サブマリン”ことビジャレアルは侮れない力を持つ存在となり、2005-06シーズンのチャンピオンズリーグでは準決勝まで快進撃を続けた。エル・マドリガルで行われたアーセナルとの第2戦、合計スコア0-1で追う中、試合終了間際にビジャレアルはPKを獲得した。キッカーを務めたリケルメだったが、そのシュートはイェンス・レーマンに止められた。

    胸が張り裂けるような瞬間だったが、ペジェグリーニはこのチームの象徴を責めようとはしなかった。「多くの人がチャンピオンズリーグ準決勝でのPK失敗を批判するが、私は一度もしなかった。なぜなら、彼にはそれを蹴るだけの人格があったからだ……。彼はピッチ上で決して隠れることのない選手だった」

    その同じ夏、リケルメは今度は国際舞台で、自らの天才性を受け入れてくれる別の監督と出会った。数年前にU-20ワールドカップをともに制していたアルゼンチン代表のホセ・ペケルマン監督は、2006年ワールドカップで彼をキーマンに据えた。

    他の指導者たちとは異なり、ペケルマンはリケルメの頑固さを尊重していた。「この意味で、リケルメは反逆者であり、彼のような反逆者は周りに十分いない。人をもっと速く走らせることもできるし、相手にプレッシャーをかけさせることもできるし、戦略を変えることもできる……。だが、決して変わらないものが一つある。それは視野だ。これを持つのに速く走る必要はない。彼は原則を貫く優れたフットボーラーだったから、私はいつも成功すると考えていた」

    この名手の魔法は、コロンビアとの予選で見せた見事な守備網を切り裂くパスにも表れていた。最終ラインを完全に無力化し、ルシアーノ・ガジェッティのお膳立てからエルナン・クレスポのゴールを演出した。

    本大会でも、リケルメは大会屈指の美しい場面をいくつも演出したが、アルゼンチンは準々決勝でドイツにPK戦の末に敗退した。ビジャレアル復帰からそう時間がたたないうちに、リケルメが自らの特権を譲ろうとしなかったことで、ペジェグリーニとの関係は悪化した。

    ペジェグリーニは後にClank!に対し、こう語っている。「人には変えない一定の原則があり、さまざまな理由から、いくつか具体的な相違があったのかもしれない。不運なことに、監督と選手の関係には一定の基準が必要であり、敬意を求めなければ、グループの他のメンバーからそれを得るのは非常に難しい。私には別の考えがあり、残念ながら、私たちは一緒に仕事を続けることができなかった」

  • 放蕩息子が帰還

    FBL-ARGENTINA-BOCA-QUILMES
    AFP

    名手は伝説的地位を確固たるものにするため、ブエノスアイレスへ戻った

    2007年初頭、リケルメはまずレンタル移籍でボカに復帰した。28歳となり、自らの力を証明すべき立場にあった彼は、コパ・リベルタドーレス史上最高の個人パフォーマンスの一つと広く見なされる戦いをけん引した。

    ミゲル・アンヘル・ルッソ監督の下、ボカはリケルメを中心とする精密な機械のようなチームとなった。彼は大会を支配し、8得点を記録。ブラジルの強豪グレミオとのホーム＆アウェー方式の決勝でも3得点を挙げた。

    MFセルヒオ・オルテマンは、その2007年のチームについて「非常に重要な2つの世代が1つになった」と語り、リケルメ、パレルモ、ウーゴ・イバラというベテランの中核と、直近のコパ・スダメリカーナ優勝メンバーによる若いグループの融合を指摘した。「誰かが輝くためには、その選手を支えられるチームが必要なんだ。

    「いろいろな要素がかみ合った結果だった。彼が成熟し、速く、常にプレーが賢明だった時期に一緒になれたし、彼のスタイルに合う非常に実利的なチームもあった」

    リケルメは完全移籍へと切り替わり、その後の7年間でクラブの究極の象徴として自身のレガシーを確固たるものにした。2014年に最後のボカ退団を迎えた際も、彼は相手選手としてボカと対戦するためにピッチに立つことを拒んだ。その代わり、少年時代からのクラブであるアルヘンティノス・ジュニオルスを1部復帰へ導くため、2部へと身を投じた。

    それを成し遂げた後、彼はスパイクを脱いだ。「ボカ相手にプレーしたくなかった」と彼は説明している。「昇格が決まった時、別のチームのユニフォームを着てラ・ボンボネーラに来なくて済むよう、引退したんだ」

    政治的な混乱と新型コロナウイルスのパンデミックが重なったことで、ふさわしい別れの場のために人々が集うまでには8年を要した。この機会のために夏休みを特別に切り上げたメッシをはじめ、アンヘル・ディ・マリア、パブロ・アイマール、ワルテル・サムエル、ハビエル・サビオラ、さらにマウリシオ・セルナやウーゴ・イバラといったボカ時代の仲間たちも参加した。

    ピッチ中央でマイクを握った、普段はストイックで内向的な反逆児は、感情をほとんど抑えきれなかった。「1996年11月10日、僕は映画の中に入る幸運を得た」とリケルメは観衆に語った。「人に起こり得る最も美しいことだ」

    「子どもの頃、僕はサッカー選手になること以外は何も夢見ていなかった」と彼は付け加えた。「あなたたちが僕にくれたすべての愛に、どれだけ感謝してもしきれない。父が僕をボカ・ジュニオルスのファンにしてくれた。そして、僕はボカのファンとして死ぬと分かっている。毎日目覚めるたびに、僕たちがこの関係、この敬意を持ち続けられるよう神に願っている。あなたたちなしでは生きられない」

    その年の後半、リケルメは史上最多となる4万3637票のうち64.4％を得て、ボカの会長に選出された。ボカ・ジュニオルス、アルゼンチン、サッカー。それらは『エル・ムード』なしでは同じではなかっただろう。