フアン・ロマン・リケルメ：時を止め、ボカ・ジュニアーズ史上最大のレジェンドとしてディエゴ・マラドーナをしのいだ男

伝説の10番マラドーナが現役を退いた後、リケルメにはその存在が大きな影を落としていた。だが、カルロス・ビアンチは、この逸材が輝けるようにした。1998年にボカの監督に就任すると、ビアンチはリケルメを中心にチームを築く必要があると見抜いた。二人の間に生まれた信頼関係は、クラブの黄金時代の礎となった。

「彼は僕を特別に扱ってくれた」とリケルメは後に振り返った。「ほかに誰もいないとき、僕の部屋に来てくれた。彼とは本当に特別な関係にある」

一方、ビアンチは司令塔の功績を強調した。「それは彼のおかげだ。人々が私たちを愛してくれるのは、彼が私たちに戦い方や、より良くなる方法を教えてくれたからだ。私からは、ありがとうと言うしかない。彼のことを心から愛しているし、彼の家族の一員のように感じている」

当時のサッカーはますます激しさを増していたが、リケルメは周囲の時間を自分のゆったりとしたペースに引き込むことができた。ピッチ上で時間を止めるかのように絶好の走り込みを待ち、決定的なパスを通した。そのパスが出せなければ、体でボールを守り、腰をひねりながら左右の足でボールを動かして相手に奪わせない。放すべき瞬間が来るまで、そのすべてを一連の滑らかな動きでこなしているように見えた。

元レアル・マドリーのFWで、同じアルゼンチン出身のホルヘ・バルダーノは、こう表現した。「彼は開けた道を選び、適切なタイミングを選ぶ。味方が最も受けやすい足元へのパスを選び、ピッチ上で自分がいる場所ごとにプレーのペースを選ぶ……。彼ほど知性のある選手を見るのは喜びだ。彼の頭脳には、サッカーの歴史すべての記憶が収められているように思えるからだ」

「彼は、生活のペースがゆっくりで、椅子を通りに出して近所の人とおしゃべりをしていた時代の選手だ。リケルメのプレーには、何かを教えてくれるようなところがある。彼がボールに触れるたびに試合が止まるようで、リケルメはサッカーの忘れられた真理を知っているかのようだ」

その卓越した技術が最もよく表れたのは、ストライカーのマルティン・パレルモとの連係だった。ただ、その関係もいずれ悪化することになる。

「ロマンとプレーするときは、センターバックの背後に入り、自分で走り出す。そうすれば簡単にGKと1対1になれた」とパレルモは振り返った。「それも、互いに話し合い、毎日何度も練習を重ねたからこそ、自然とかみ合うようになったんだ」

ビアンチの下で、ボカは止められなかった。アペルトゥーラとクラウスーラを制して国内を席巻すると、次は大陸へと目を向けた。

ボカを2000年のコパ・リベルタドーレス優勝へ導く中で、リケルメはそのキャリアを象徴するような魔法を見せた。ラ・ボンボネーラで行われたリーベル・プレートとの緊迫した準々決勝第2戦。リケルメは右サイドでゴールに背を向けてボールを受けると、一連の滑らかな動きでボールを後方に転がし、リーベルのDFマリオ・ジェペスの股を抜いた。コロンビア人DFは完全に置き去りにされた。

「股抜きをしたあの日は素晴らしかった」と、リケルメは3-0の勝利から数年後に振り返った。「クラシコはまったく別物だ。バルセロナ対マドリーの試合にも出たけれど、比べものにならない。ラ・ボンボネーラは、世界で唯一動くスタジアムだ。人々の人生に喜びをもたらせる。クラシコに勝てば、払わなければならないのはガソリン代だけ。その後は何もかも無料になるんだ」

ボカは決勝でパルメイラスを破った。だが、真の傑作が生まれたのは、その年の後半、東京でレアル・マドリーと対戦したインターコンチネンタルカップだった。マドリーは直近3大会のチャンピオンズリーグで2度優勝し、イケル・カシージャス、ロベルト・カルロス、クロード・マケレレ、ルイス・フィーゴ、ラウールを擁していた。

試合前、リケルメが膝の負傷で欠場するのではないかという懸念が浮上し、ボカを危機が襲った。しかし本人は自らの重要性を否定し、「チームが僕に依存しているとは思わない。僕たちには良いチームがある」と語った。自分が与える影響を大幅に過小評価していたのだ。日本での90分間、リケルメは圧巻のプレーを披露した。

3分にマルセロ・デルガドのクロスからパレルモが先制点を挙げると、リケルメはその直後の追加点をお膳立てした。自陣深くでこぼれ球を拾うと、素早く前方を見て、サイドを駆け上がるパレルモを発見。何げない様子で前線のストライカーの走る先へボールを送り、パレルモはまだ10代だったカシージャスからゴールを奪った。わずか6分で2-0となった。

試合の残り時間、リケルメは欧州王者を相手に、ほとんどボールを渡さずにプレーした。マドリーの革新的なMFマケレレも、何度となく置き去りにされた。

リケルメは体の使い方、完璧なタイミングで肩を落とす動き、そして代名詞である「ラ・パウサ」を駆使し、マドリーに打つ手を与えなかった。ボカは2-1の勝利を守り切り、リケルメが世界最高水準の選手であることに疑いの余地はなくなった。翌年も再びそのトロフィーを手にしたことで、クラブの歴史に新たな黄金時代が築かれた。