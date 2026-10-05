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GFX Riquelme 1-1GOAL

フアン・ロマン・リケルメ：時を止め、ボカ・ジュニアーズ史上最大のレジェンドとしてディエゴ・マラドーナをしのいだ男

その司令塔はボカの黄金時代を支える中心的存在で、世界中で熱狂的な支持を集めるアイコンとなった。

Peter McVitie
翻訳者：

  • 2023年6月、肌寒い夜のブエノスアイレス。カタールで母国をワールドカップ優勝に導いてから数カ月後、リオネル・メッシはラ・ボンボネーラのピッチに立った。ボカ・ジュニオルスの象徴的なスタジアムでは、叫び声を上げる5万7000人のファンがスタンドを揺らしながら、国民的英雄に思いがけない願いを投げかけた。「メッシ、メッシ、許してくれ」と。

    アルゼンチンサッカーの聖地に集まった人々がたたえようとしていたのは、もう一人の伝説的な背番号10だった。メッシではない。数十年前にこの神聖なピッチで不滅の伝説を築いたディエゴ・マラドーナでもない。称賛が向けられていたのは、ボカ・ジュニオルスの真の象徴であり、サッカーのロマンを体現する人物だった。

    「ラ・ボカで最も偉大なのは、最も偉大なのはロマンだ」とファンは歌い上げた。現役引退から8年。フアン・ロマン・リケルメは、ようやくふさわしい別れの舞台を迎えていた。アルゼンチンサッカー界の生ける伝説たちが参加する引退記念試合のチケットは、数分で完売した。

    芸術家。イリュージョニスト。催眠術師。サッカーを愛する多くの純粋主義者にとって、リケルメは史上最高の選手だ。ピッチをキャンバスに見立て、ボールを使って優雅に自分を表現した。その巧みな足技にDFは翻弄され、屈辱を味わい、影を追うばかりだった。切り返し、フリック、ターン、そして数々の技巧。ファンも対戦相手も、ともにプレーした選手も、その一言では定義できない選手に魅了された。

    リケルメはボカで世界の頂点に立ち、クラブと代表の双方で監督と衝突し、ゴールやアシスト、トロフィーでは語り尽くせない伝説を築いた。ブエノスアイレス北部郊外の内向的な少年が、どうやって誰もが認めるロマンの象徴となったのか。それを知るには、アルゼンチンサッカーを永遠に変えた1978年のある週末までさかのぼらなければならない。

  • 運命の週末

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    AFP

    アルゼンチンのワールドカップ初優勝の前日に生まれたリケルメは、偉大な存在になることを運命づけられていたかのようだった。

    1978年6月25日、ブエノスアイレスのエスタディオ・モヌメンタルが大歓声に包まれる中、マリオ・ケンペスらアルゼンチン代表は強豪オランダ代表を延長戦の末に破り、初のワールドカップ優勝を果たした。「トータル・フットボール」を操る相手との緊迫した一戦を制し、歓喜に沸く数百万人が街へ繰り出した。その前日、スタジアムから数キロ離れた場所でフアン・ロマン・リケルメが生まれていたことを、彼らが知るのは何年も後のことだった。

    アルゼンチンの首都にある労働者階級の地域、ドン・トルクアトの貧しい家庭に生まれたリケルメは、11人の息子の長男だった。ひどく内気で寡黙だった彼は「エル・ムード（無口な男）」というあだ名を付けられた一方、サッカーのピッチで自分を表現する力を身に付けていった。卓越したボールさばきで同年代の選手たちを抜きん出ると、やがてマラドーナを輩出したことで知られるアルヘンティノス・ジュニオルスの育成組織に迎えられた。

    10代半ばになると、この若きセントラルMFを巡って国内の二大クラブが争った。リーベル・プレートはリケルメを下部組織に迎えようとしたが、ボカのファンだった彼は、自らをレジェンドへと押し上げることになるクラブに難なく引き寄せられた。

    1996年11月、カルロス・ビラルド監督は18歳のリケルメをウニオン・デ・サンタフェとのリーグ戦でデビューさせるにあたり、こう伝えた。「プレーメーカーを2人置く。君と［ディエゴ・］ラトーレだ。君は逆サイドへ行って、そこにいろ。どうせ全員がラトーレをマークする。そこに1人でいて、仲間からパスを受けるんだ」

    ビラルドの策は見事に的中した。リケルメは常にパスを受けられる位置にいて、ボカの選手たちはそのたびに彼を見つけた。瞬時に方向を変え、受け手の足元に届くまでは不可能に思えるパスを通し、ウニオンの選手たちを翻弄した。2-0の勝利で1ゴールをお膳立てし、マン・オブ・ザ・マッチにも選ばれたリケルメは、スタンディングオベーションを受けてピッチを後にした。ラ・ボンボネーラでの鮮烈な第一印象だった。

  • 複雑なバトンタッチ

    FBL-WC2010-ARGENTINA-MARADONA-RIQUELME
    AFP

    リケルメのキャリア初期、名高い背番号10の選手同士が出会ったが、間もなく敵対する関係となった。

    この頃、リケルメはクラウディオ・カニージャ、ウルグアイのスター選手セルヒオ・マルティネス、そして「王様」マラドーナとロッカールームを共にしていた。輝かしいキャリアの終盤を迎えていたとはいえ、ワールドカップ優勝経験者のマラドーナは、依然としてボカで最大の存在だった。

    1997年8月、かつて両選手が所属したアルヘンティノス・ジュニアーズに4-2で勝利した試合で、2人の天才は短い時間ながら同じピッチに立った。当時36歳のマラドーナは象徴的な背番号10を、リケルメは背番号9を着けていた。得点を決めたマラドーナは、目を大きく見開いてカメラに向かって走ってきた。その後、マラドーナとリケルメはドーピング検査に呼ばれ、マラドーナから陽性反応が出た。

    出場停止処分に対する異議申し立てによってマラドーナはプレーを続けることができ、世代交代を象徴する交代が実現した。10月、エル・モヌメンタルで行われたリーベル・プレートとのスーペルクラシコ。前半を0-1で終えると、エクトル・ベイラ監督は疲れ切ったマラドーナに代えて、19歳のリケルメを投入した。後半は新鋭リケルメが攻撃を操り、ボカは宿敵の本拠地で試合をひっくり返して2-1で勝利した。数日後、マラドーナは現役引退を発表した。

    当時、この交代がボカの偉大な選手たちの世代をつなぐバトンタッチとして受け止められていたとは限らない。それでもマラドーナは、若き逸材について「彼には自分の姿が見える」と語っていた。しかし、2人の絆はその後、激しい衝突を重ねる中で断ち切られた。

    2008年にマラドーナがアルゼンチン代表監督に就任すると、リケルメは突然、代表からの引退を表明した。2人の道徳観は同じではない、と述べたことはよく知られている。それから10年後、ボカ・ジュニアーズの会長選挙で、2人のアイドルは対立する候補者を支持した。リケルメがホルヘ・アモール・アメアルの陣営に加わり、クラブの主流派に対抗すると、マラドーナはリケルメが信念を売り渡したと非難した。

    「オファーを聞いて、最も高い値を付けた相手に自分を売ることなどできない」とマラドーナはSNSに記した。「信念よりもドルを重く見てはならない」

    マラドーナが支持した候補は敗れ、リケルメは副会長に就任したが、両者の確執は続いた。2020年3月、マラドーナはヒムナシアの監督としてラ・ボンボネーラに戻ってきた。シーズン最終節でボカがリーグ優勝を目指す中、マラドーナはリケルメへの最後の皮肉を口にせずにはいられなかった。

    「私はボカのファンだ。だが、代表を辞めたことはないし、ボカの試合を欠席したことも、ボカの練習を欠席したこともない」とマラドーナは報道陣に語り、リケルメが代表を去った一件を引き合いに出した。

  • 「ラ・パウサ」の達人

    Juan Roman Riquelme Boca Juniors

    その司令塔は、攻撃を意のままに操る能力で自身のコーチ陣を驚嘆させた。

    伝説の10番マラドーナが現役を退いた後、リケルメにはその存在が大きな影を落としていた。だが、カルロス・ビアンチは、この逸材が輝けるようにした。1998年にボカの監督に就任すると、ビアンチはリケルメを中心にチームを築く必要があると見抜いた。二人の間に生まれた信頼関係は、クラブの黄金時代の礎となった。

    「彼は僕を特別に扱ってくれた」とリケルメは後に振り返った。「ほかに誰もいないとき、僕の部屋に来てくれた。彼とは本当に特別な関係にある」

    一方、ビアンチは司令塔の功績を強調した。「それは彼のおかげだ。人々が私たちを愛してくれるのは、彼が私たちに戦い方や、より良くなる方法を教えてくれたからだ。私からは、ありがとうと言うしかない。彼のことを心から愛しているし、彼の家族の一員のように感じている」

    当時のサッカーはますます激しさを増していたが、リケルメは周囲の時間を自分のゆったりとしたペースに引き込むことができた。ピッチ上で時間を止めるかのように絶好の走り込みを待ち、決定的なパスを通した。そのパスが出せなければ、体でボールを守り、腰をひねりながら左右の足でボールを動かして相手に奪わせない。放すべき瞬間が来るまで、そのすべてを一連の滑らかな動きでこなしているように見えた。

    元レアル・マドリーのFWで、同じアルゼンチン出身のホルヘ・バルダーノは、こう表現した。「彼は開けた道を選び、適切なタイミングを選ぶ。味方が最も受けやすい足元へのパスを選び、ピッチ上で自分がいる場所ごとにプレーのペースを選ぶ……。彼ほど知性のある選手を見るのは喜びだ。彼の頭脳には、サッカーの歴史すべての記憶が収められているように思えるからだ」

    「彼は、生活のペースがゆっくりで、椅子を通りに出して近所の人とおしゃべりをしていた時代の選手だ。リケルメのプレーには、何かを教えてくれるようなところがある。彼がボールに触れるたびに試合が止まるようで、リケルメはサッカーの忘れられた真理を知っているかのようだ」

    その卓越した技術が最もよく表れたのは、ストライカーのマルティン・パレルモとの連係だった。ただ、その関係もいずれ悪化することになる。

    「ロマンとプレーするときは、センターバックの背後に入り、自分で走り出す。そうすれば簡単にGKと1対1になれた」とパレルモは振り返った。「それも、互いに話し合い、毎日何度も練習を重ねたからこそ、自然とかみ合うようになったんだ」

    ビアンチの下で、ボカは止められなかった。アペルトゥーラとクラウスーラを制して国内を席巻すると、次は大陸へと目を向けた。

    ボカを2000年のコパ・リベルタドーレス優勝へ導く中で、リケルメはそのキャリアを象徴するような魔法を見せた。ラ・ボンボネーラで行われたリーベル・プレートとの緊迫した準々決勝第2戦。リケルメは右サイドでゴールに背を向けてボールを受けると、一連の滑らかな動きでボールを後方に転がし、リーベルのDFマリオ・ジェペスの股を抜いた。コロンビア人DFは完全に置き去りにされた。

    「股抜きをしたあの日は素晴らしかった」と、リケルメは3-0の勝利から数年後に振り返った。「クラシコはまったく別物だ。バルセロナ対マドリーの試合にも出たけれど、比べものにならない。ラ・ボンボネーラは、世界で唯一動くスタジアムだ。人々の人生に喜びをもたらせる。クラシコに勝てば、払わなければならないのはガソリン代だけ。その後は何もかも無料になるんだ」

    ボカは決勝でパルメイラスを破った。だが、真の傑作が生まれたのは、その年の後半、東京でレアル・マドリーと対戦したインターコンチネンタルカップだった。マドリーは直近3大会のチャンピオンズリーグで2度優勝し、イケル・カシージャス、ロベルト・カルロス、クロード・マケレレ、ルイス・フィーゴ、ラウールを擁していた。

    試合前、リケルメが膝の負傷で欠場するのではないかという懸念が浮上し、ボカを危機が襲った。しかし本人は自らの重要性を否定し、「チームが僕に依存しているとは思わない。僕たちには良いチームがある」と語った。自分が与える影響を大幅に過小評価していたのだ。日本での90分間、リケルメは圧巻のプレーを披露した。

    3分にマルセロ・デルガドのクロスからパレルモが先制点を挙げると、リケルメはその直後の追加点をお膳立てした。自陣深くでこぼれ球を拾うと、素早く前方を見て、サイドを駆け上がるパレルモを発見。何げない様子で前線のストライカーの走る先へボールを送り、パレルモはまだ10代だったカシージャスからゴールを奪った。わずか6分で2-0となった。

    試合の残り時間、リケルメは欧州王者を相手に、ほとんどボールを渡さずにプレーした。マドリーの革新的なMFマケレレも、何度となく置き去りにされた。

    リケルメは体の使い方、完璧なタイミングで肩を落とす動き、そして代名詞である「ラ・パウサ」を駆使し、マドリーに打つ手を与えなかった。ボカは2-1の勝利を守り切り、リケルメが世界最高水準の選手であることに疑いの余地はなくなった。翌年も再びそのトロフィーを手にしたことで、クラブの歴史に新たな黄金時代が築かれた。

  • 巣立ち

    Juan Roman Riquelme Barcelona

    アルゼンチンでの事情から、リケルメはカンプ・ノウへの移籍に踏み切ったが、結果的に失敗に終わった。

    2002年、リケルメはバルセロナと契約し、欧州へ渡った。後にその移籍を「素晴らしくも奇妙だった」と振り返っている。当初は一つのクラブで現役生活を終えることを夢見ていたが、 17歳の弟が誘拐されたことで、母国を離れる必要があると感じた。 

    リケルメと家族は家に閉じこもり、弟の解放と引き換えに30万ドルを要求する一味と交渉した。一味は当初、弟を拘束している証拠すら示していなかった。リケルメは弟の解放に向けた交渉のため、ウラカンとのリーグ戦を欠場せざるを得なかった。

    この出来事を経て、家族を守るために欧州へ向かうことを選んだリケルメは、数年後に「彼らが僕を出ていくよう追い込んだ」と説明した。

    常に対立を恐れず、独立心の強かったリケルメは、頑固なオランダ人指揮官ルイ・ファン・ハールの厳格なプレースタイルにはなじみにくかった。ファン・ハールは、リケルメがバルセロナに加入した際、 「私は君の獲得を求めていなかった」と告げたと報じられている。ファン・ハールが求めたのは高い位置からのプレス、ポジションの厳守、チーム全体で絶え間なく動くことだった。 自由に動き回るリケルメには、 到底応えられない要求だった。

    「ファン・ハールには、ボールを持っているときの僕は世界一だが、持っていないときは一人少ない状態でプレーしているようなものだと言われた」とリケルメは後に明かした。それでも、元アヤックス監督にわだかまりは抱いていなかった。「僕の獲得には納得していなかったと説明してくれた。でも、多くを学んだ。彼の練習は素晴らしかった」

    リケルメ特有のプレースタイルを、戦術上の必需品ではなくぜいたくな選択肢と見た監督は、ファン・ハールだけではなかった。アルゼンチン代表のマルセロ・ビエルサ監督は、リケルメがコパ・リベルタドーレスを2大会連続で制していたにもかかわらず、2002年ワールドカップのメンバーから外した。チーム全体を重視する自身の方針よりも、リスクを伴うリケルメのプレースタイルを優先することを拒んだからだ。 

  • イエローサブマリンに乗り込む

    Villarreal's Argentinian Roman Riquelme
    AFP

    マヌエル・ペジェグリーニ監督の下で真価を発揮したリケルメは、素晴らしいビジャレアルの原動力となった。

    リケルメのカタルーニャでの日々は、2003年のビジャレアル移籍で幕を閉じた。移籍先では、マヌエル・ペジェグリーニという、より理解のある指揮官に出会った。チリ人指揮官は、この型破りな選手についてこう語っている。「彼には際立った才能があり、私が見てきた選手の中でも数少ないほどのピッチを見渡す力があった。そして、チームを背負う責務も負っていた。彼は常にさらなるものを求め、ボールは彼を経由した。チームを率いる責任を引き受けたがっていた。我々が成し遂げたことについて、リケルメには大きな功績がある」

    リケルメが攻撃を組み立てる中、ビジャレアルは強豪へと変貌し、2005-06シーズンには快進撃を続けてチャンピオンズリーグ準決勝に進出した。エル・マドリガルで行われたアーセナルとの準決勝第2戦、2試合合計で0-1とリードを許したまま迎えた試合終了間際、ビジャレアルはPKを獲得する。キッカーを務めたリケルメだったが、シュートはイェンス・レーマンに止められた。

    胸が張り裂けるような瞬間だったが、ペジェグリーニはチームの中心選手を責めなかった。「多くの人がチャンピオンズリーグ準決勝でのPK失敗を批判する。だが、私は一度も批判しなかった。彼にはあのPKを蹴るだけの強い意志があったからだ……。彼はピッチで決して隠れない選手だった」

    同じ年の夏、リケルメはその才能を受け入れる別の監督に出会った。今度は代表チームでのことだった。アルゼンチン代表を率いるホセ・ペケルマン監督は、数年前にリケルメとともにU-20ワールドカップを制しており、2006年ワールドカップでは彼をチームの中心に据えた。

    ほかの指導者とは違い、ペケルマンはリケルメの頑固さを尊重した。「そういう意味で、リケルメは反逆者だ。彼のような反逆者は、いくらいても足りない。選手をより速く走らせたり、相手にプレッシャーをかけさせたり、戦術を変えたりすることはできる……。だが、決して変わらないものが一つある。ピッチを見渡す力だ。それを持つために速く走る必要はない。彼は自分の信念を貫く優れたサッカー選手だったから、私は常に成功すると考えていた」

    そのマエストロの妙技は、予選のコロンビア戦でも披露された。守備陣の間を見事に通すパスで最終ラインを一気に突破し、ルシアーノ・ガジェッティにつなぐ。ガジェッティが折り返し、エルナン・クレスポのゴールをお膳立てした。

    本大会でもリケルメは、大会屈指の美しい場面をいくつも演出した。アルゼンチンは準々決勝でドイツにPK戦の末に敗れた。その後ビジャレアルに戻って間もなく、自身に認められた特権を譲ることを拒んだリケルメとペジェグリーニの関係は決裂した。

    「人には変えられない信念がある。さまざまな理由から、具体的な意見の相違がいくつかあったのかもしれない」と、ペジェグリーニは後にClank!に語った。「残念ながら、監督と選手の関係には一定のルールが必要だ。敬意を求めなければ、チームのほかの選手から敬意を得るのは非常に難しい。私には異なる考えがあり、残念ながら一緒に仕事を続けることはできなかった」

  • 放蕩息子が帰ってきた

    FBL-ARGENTINA-BOCA-QUILMES
    AFP

    マエストロは伝説的な存在としての地位を確固たるものにするため、ブエノスアイレスに戻った

    2007年初め、リケルメは当初、期限付き移籍でボカに復帰した。28歳となり、実力を証明したい思いを抱いていた彼は、コパ・リベルタドーレス史上最高の個人パフォーマンスと広く評される活躍を見せた。

    ミゲル・アンヘル・ルッソ監督の下、ボカはリケルメを中心に、精緻に機能するチームとなった。リケルメは大会を通じて8得点を挙げ、ブラジルの強豪グレミオとの決勝では、2試合合計で3得点を決めた。

    「非常に重要な二つの世代が一つになった」と、MFセルヒオ・オルテマンは2007年のチームを振り返った。リケルメ、パレルモ、ウーゴ・イバーラらベテランの中核と、コパ・スダメリカーナを制したばかりの若手が融合していたという。「誰かが輝くには、その選手を守れるチームが必要だ」

    「さまざまな要素が重なった。私たちは成熟し、速さもあり、プレーでは常に賢明だった時期の彼と一緒になった。そして彼には、そのスタイルに合った非常に実践的なチームがあった」

    リケルメはその後、ボカに完全移籍。続く7年間でクラブの究極の象徴としての地位を確かなものにした。2014年、最後にボカを離れた際には、相手チームの選手としてボカと対戦することを拒んだ。代わりに2部へ移り、少年時代を過ごしたアルヘンティノス・ジュニアーズの1部復帰に力を貸した。

    それを成し遂げると、現役を引退した。「ボカとは対戦したくなかった」とリケルメは説明した。「昇格したとき、別のチームのユニフォームを着てラ・ボンボネーラに行かずに済むよう、引退したんだ」

    政治的な騒動と新型コロナウイルスのパンデミックが重なり、ファンが集まってきちんと彼を送り出すまでには8年を要した。この日のために夏休みを特別に切り上げたメッシをはじめ、アンヘル・ディ・マリア、パブロ・アイマール、ワルテル・サムエル、ハビエル・サビオラ、そしてボカでともにプレーしたマウリシオ・セルナやウーゴ・イバーラらが参加した。

    ピッチ中央でマイクを手にしたリケルメは、普段は感情を表に出さない内向的な反骨者だが、このときばかりは思いを抑えきれなかった。「1996年11月10日、僕は幸運にも映画の中に入ることができた」と観衆に語った。「人に起こり得る、最も素晴らしいことだった」

    「子どもの頃は、サッカー選手になることしか夢見ていなかった」と続けた。「みんなが僕にくれた愛情には、どれだけ感謝しても足りない。父が僕をボカ・ジュニアーズのファンにしてくれたし、僕はボカのファンとして死ぬだろう。毎朝目を覚ますたびに、この関係、この敬意を持ち続けられるよう神に祈っている。みんながいなければ生きていけない」

    その年の後半、リケルメは記録的な4万3637 票の投票のうち64.4％を獲得し、ボカの会長に選出された。ボカ・ジュニアーズも、アルゼンチンも、サッカーも、「エル・ムド」がいなければ同じではない。