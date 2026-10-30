だが、ベロンはファーガソンに悪感情を抱いていない。むしろ、チームの主力になるために十分な働きができなかったと認めている。

「彼が私に期待していたものを、常にすべて示すことができたわけではなかった」とベロンは『FourFourTwo』に付け加えた。「それができた試合もあれば、できなかった試合もある。偉大な選手になりたいなら、安定したプレーをしなければならない。オールド・トラッフォードではそれができなかった」

一方、ファーガソンも自伝の中で、ベロンをどう起用するのが最善なのか、最後まで分からなかったと認めている。「目を見張るような貢献もあったが、ベロンは我々のチームではプレーできなかった。彼は個の選手だった。練習場で赤組と黄組に分かれて試合をしたら、ベロンは両方のチームでプレーするような選手だ。ピッチの至る所でプレーし、好きな場所へ行く。たとえ100年間彼を指揮しても、どこで起用すべきか分からなかっただろう。彼はワイルドカードであり、ジョーカーだった」

ベロンとともにプレーしたユナイテッドの選手たちも、長年にわたり同様の見解を語ってきた。バットもその一人だ。「ベロンは素晴らしい人間で、信じられないほど優れた選手だった。だが、ユナイテッドの選手であることの意味を分かっていなかった。クラブが持つ感覚を理解していなかったし、プレーの速さについていけなかった。ファンが求めていたのは、細かな足技や技巧的なパスではない。熱く激しいプレーだった」

フェルディナンドは2022年のインスタグラムのライブ配信で、別の見方を示した。「彼にとって問題だったのはロイ・キーンだと思う。ロイ・キーンのせいではない。ただ、キーンの個性のほうが強く、存在感も圧倒的だった」。キーン自身も2006年、『Sunday Times』にこう認めている。「私はセバにとても厳しく当たった。それは間違いだった。彼が来たとき、私は奇跡を期待していた。それが起きなかったので、いつも彼ばかりを責めていた」

ユナイテッドがベロンに求めたのは、彼にはないものだった。プレミアリーグ創設からの11年間にファーガソンへ多くの成功をもたらした規律ある戦術の枠組みには、ベロンのような自由な発想を持つレジスタの居場所がなかった。4-3-3や4-2-3-1の布陣が主流になった数年後にベロンがユナイテッドに加入していれば、間違いなく活躍しただろう。

「セバはイタリアから来た選手で、彼のプレースタイルは、実際に今の多くのMFが見せているものだ。ブルーノ・フェルナンデスのようにね。彼を見るとベロンを強く思い出す」とギャリー・ネヴィルは、2020年にフェルナンデスがユナイテッドへ移籍した後、『Sky Sports』に語った。「ただ、今のサッカーでは選手がさまざまなポジションに動けるようになり、システムの流動性もずっと高まった。4-4-2はもう存在しない。

「ベロンはポジションを入れ替えながらプレーする考え方と、それまでとは違う発想を持って、決まった形でプレーしていたチームに入ってきた。だから、うまくいかなかったのだと思う。選手としての彼の能力にも、彼個人にも問題はなかった。素晴らしい選手だった」

言い換えれば、ベロンは当時のプレミアリーグがまだ理解する術を知らない言語を話しながら、オールド・トラッフォードに現れた、美しくも異質な存在だった。ゆったりとした映画のように優雅なプレーで、「小さな魔女」は一段上の次元にいた。