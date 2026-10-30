あなたは24歳以上ですか？

Help us verify your age by providing an honest response. This site contains gambling advertising for 24+.

Age-restricted content

賭け事に関するコンテンツを閲覧するには、年齢要件を満たしていません。トップページへリダイレクトされます。

alt
ライブ
Veron Man Utd 1:1Getty/GOAL

フアン・セバスティアン・ベロン：「クソほどすごい」アルゼンチン人司令塔は、なぜマンチェスター・ユナイテッドで期待外れに終わったのか

マンチェスター・ユナイテッドはラツィオからこのMFを獲得するために大金を投じたが、オールド・トラッフォードでの在籍期間は結局、期待外れに終わった。

James Westwood
翻訳者：

  • 「サッカー選手にこれほどの大金を使うとは思ってもいなかった」。2001年7月、フアン・セバスティアン・ベロンが当時の英国史上最高額となる2810万ポンドでラツィオからマンチェスター・ユナイテッドに加入した際、アレックス・ファーガソン監督はそう語った。「彼はこれからキャリアの素晴らしい時期を迎え、全盛期に達するだろう。我々はその恩恵を受けられる。彼は世界クラスの素晴らしい選手で、我々が生かせる試合を読む力を持っている」

    ベロンに対するファーガソン監督の評価には、ほぼ誰もが同意していた。リヴァプールのレジェンド、マーク・ローレンソンもその一人で、『BBCスポーツ』に対し、アルゼンチン人MFが加入すればユナイテッドはプレミアリーグで「無敵」になると、渋々ながら語った。マンチェスター・ユナイテッドはそれまで3シーズン連続で優勝し、直近のシーズンもアーセナルに勝ち点10差をつけていただけに、現実味のある見方だった。

    ベロンの実績に疑いの余地はなかった。1998年ワールドカップでアルゼンチン代表として際立った活躍を見せ、頭角を現したことで、イタリアのパルマへの移籍を勝ち取った。パルマでの唯一のシーズンには、コッパ・イタリアとUEFAカップの2冠達成に重要な役割を果たした。その後、1999年にラツィオが1810万ポンドでベロンを獲得した。

    運命の巡り合わせか、ベロンは欧州スーパーカップのユナイテッド戦でラツィオでのデビューを飾り、1-0の勝利に貢献したそのプレーはファーガソン監督に強い印象を残した。スヴェン・ゴラン・エリクソン監督の下、ラツィオはセリエA、コッパ・イタリア、UEFAスーパーカップを制覇。ベロンはチームの創造性を担う中心選手だった。父であり、エストゥディアンテスのレジェンドでもあるフアン・ラモンにちなんで「小さな魔女」と呼ばれたベロンは、毎週のように相手選手とファンを魅了した。

    しかし結果的に、ベロンが全盛期を迎えたのはユナイテッドではなくラツィオだった。マンチェスター・ユナイテッドでの成績は82試合で11得点にとどまり、2003年夏にチェルシーへ放出された後には、プレミアリーグ史上最大級の期待外れの補強の一つと評された。

    とはいえ、ベロンが所属したプレミアリーグの2クラブが土曜日にスタンフォード・ブリッジで対戦する今、見方を改めるには絶好の機会だろう。確かに、ベロンはオールド・トラフォードで期待に応えられなかった。だが、あごひげを蓄えたこの司令塔は決して完全な失敗ではなかった。ただ時代を先取りしていただけなのだ。

  • 「史上屈指の偉大な存在」

    Juan Sebastian Veron
    Getty Images Sport

    ベロンはオールド・トラフォードでのキャリアを好スタートで切り、チームメートや解説者を驚嘆させた。

    ベロンはマンチェスターでの最初の数週間、実際に2810万ポンドの移籍金にふさわしいプレーを見せた。プレミアリーグ最初の8試合で4ゴールを記録。エヴァートンに4-1で大勝した試合では、ロイ・キーンとの鮮やかなワンツーから初ゴールを決めた。その後もニューカッスル戦で見事なダイレクトボレーをたたき込み、トッテナムに5-3で逆転勝利した激闘では低いシュートで得点。ボルトン・ワンダラーズ戦では素晴らしい長距離フリーキックを決めた。

    「エヴァートン戦は出場停止で、彼がプレーするのを座って見ていた。そのとき思ったんだ。『もうユナイテッドでは二度とプレーできない。自分は終わりだ。移籍しなければ』と」とニッキー・バットは『タイムズ』のインタビューで語った。「私が見た中で、ベロンは［エリック・］カントナを除けば最高の選手だった。練習での彼は、それまで見たことがないような存在だった」

    ベロンは9月のプレミアリーグ月間最優秀選手に選ばれ、ユナイテッドが開幕からの5試合で3勝を挙げたチャンピオンズリーグでも印象的なプレーを見せた。特に際立っていたのは、オールド・トラッフォードでオリンピアコスに3-0で快勝した試合だ。ベロンはハーフウェーラインを少し越えた位置から守備陣の間を通してライアン・ギグスに届けた見事なパスを含め、2アシストを記録した。

    その時点で、ユナイテッドの元監督ロン・アトキンソンは、ベロンをジョージ・ベストに次いでクラブの赤いユニフォームを着た選手の中で史上2番目に技術の高い選手と評するに十分なものを見ていた。「ケガさえなければ、彼はオールド・トラッフォードで歴代屈指の偉大な選手になると、今なら言える」とアトキンソンは『ガーディアン』に語った。「視野、パスの幅、状況判断は驚異的だ。ベロンのプレーを見るたびに、私はほれぼれしてしまう」

  • 戦術的なバランスの崩れ

    Man Utd v Chelsea X
    Getty Images Sport

    ベロンの存在がマンチェスター・ユナイテッドの足かせになっていることはすぐに明らかになり、チームはクリスマス前に優勝争いから脱落した。

    そうした称賛を浴び、ベロンには早くも非現実的なほど高い水準が求められていた。結局、その期待に応えることはできなかった。

    10月下旬、オールド・トラッフォードでのボルトン戦でベロンは鮮やかなゴールを決めた。それでもマンチェスター・ユナイテッドは1-2で敗れ、この試合を境にプレミアリーグで大きく失速する。ファーガソン監督率いるチームは続く6試合でわずか1勝。優勝争いのライバルであるリヴァプール、アーセナルとのアウェー戦にいずれも1-3で敗れた後、ホームでもチェルシーに0-3で敗れた。

    アーセナル戦では、パトリック・ヴィエラとロベール・ピレスの連係についていこうと苦しみながらも実らず、ベロンは60分を迎える前に交代を命じられた。チェルシー戦でも相手に圧倒され、対戦相手からユナイテッドの弱点として狙われていた。

    イタリアでは戦術的な仕組みによって司令塔が守られていた。しかしイングランドでは、ベロンが中央でボールを失いがちなことから、年齢を重ねたユナイテッドの守備陣が速攻にさらされた。ベロンの加入はチームのバランスも崩した。ベロンとキーンがともにセンターバックからボールを受けようと低い位置に下がりたがったため、ポール・スコールズは本来とは異なるセカンドストライカーやトップ下の役割を強いられた。

    ファーガソン監督は、ベロンを起用するための4-5-1と、それまでのチームの成功を支えてきた4-4-2を切り替え続けた。そのため、ユナイテッドはなかなかリズムを築けなかった。12月中旬、ベロンを休ませたウェストハムとのホーム戦でも敗れて3連敗を喫した時点で、ユナイテッドは9位に沈み、首位リヴァプールとは勝ち点11差がついていた。

  • チャンピオンズリーグでの圧巻のパフォーマンス

    SOCCER-MANCHESTER-DEPORTIVO
    AFP

    マンチェスター・ユナイテッドは2001-02シーズン後半に復調したが、ベロンの出来には波があった。

    とはいえ、ロッカールームには闘争心も経験も十分にあった。キーン、ギグス、スコールズ、デイビッド・ベッカム、ギャリー・ネヴィルらは諦めず、ベロンと同じ夏に加入したルート・ファン・ニステルローイも、わずかな得点機を逃さず仕留める態勢を整えていた。ユナイテッドは見事に立て直した。

    マンチェスター・ユナイテッドはウェスト・ハム戦の敗北後、15試合で13勝を挙げ、さらにアップトン・パークでウェスト・ハムを5-3で下してプレミアリーグ首位に立った。しかし、ミドルズブラ戦での2度の惨憺たる内容が、ユナイテッドのシーズンを事実上決定づけた。

    FAカップ4回戦ではリバーサイドで0-2と敗れ、3月23日のリーグ戦でもオールド・トラッフォードでミドルズブラに0-1で敗れた。決勝点となった前半9分のアラン・ボクシッチのゴールは、ベロンがベニート・カルボーネにボールを奪われたことが直接の原因だった。ファーガソン監督は後半早々にベロンを交代させた。

    さらに悪いことに、アキレス腱の負傷が再発したベロンは、ユナイテッドのチャンピオンズリーグ準々決勝、デポルティーボ・ラ・コルーニャとの第1戦を含む3試合を欠場した。ユナイテッドはアルゼンチン代表のベロンを欠きながらスペインでの第1戦に2-0で勝利し、ベロンは第2戦に間に合った。負傷したキーンと出場停止のスコールズに代わって先発したベロンは、そのシーズンで最高のパフォーマンスを披露した。

    ファーガソン監督にとって指揮官として通算100試合目の欧州での一戦は、3-2の勝利に終わった。ベロンはオーレ・グンナー・スールシャールの2ゴールをいずれもアシスト。特に2本目は信じ難いものだった。センターサークル内でボールを受けると、足のアウトサイドを使った見事なパスでペナルティーエリア内のスールシャールを見つけた。難度の高さを考えれば、ほとんどの選手は試みることさえしなかっただろう。ベロンの優れたプレーの多くがそうであるように、その一連の動作をいとも簡単にやってのけた。

    だがベロンにとって残念なことに、この結果はベッカムの重傷によってかすんでしまった。イングランド代表主将が足の骨を折り、試合後の話題は、ユナイテッドをチャンピオンズリーグ準決勝へ導いたベロンの卓越した技術ではなく、ベッカムが2002年ワールドカップを欠場するかどうかに集中した。

  • 「全員クソバカだ」

    Man Utd Training X
    Getty Images Sport

    ベロンへの批判に反発したファーガソンは、マンチェスター・ユナイテッドとアーセナルの決定的な一戦を前に、メディアに怒りをぶつけた。

    ベロンは次のラウンドのバイヤー・レヴァークーゼン戦で、あの見事なプレーを再現できず、ユナイテッドはアウェーゴール差で敗退した。地元グラスゴーのハムデン・パークで行われるチャンピオンズリーグ決勝にファーガソンが進めなかったことは、大きな機会損失と受け止められた。批判の多くはベロンに向けられ、日曜紙のある記事は、第2戦の後にユナイテッドの選手2人が元ラツィオのベロンに怒って詰め寄ったとまで報じた。

    さらに、ベロンが5日後にローマへ戻り、ラツィオ復帰に向けた交渉を行ったとも主張された。「まったくのでたらめだ。すべて嘘だ」とファーガソンは述べた。そして、ベロンの不安定なパフォーマンスについてさらに問われると、クラブ史上最高額で獲得した選手を、汚い言葉を交えて熱烈に擁護した。

    スコットランド人指揮官は記者たちに会見場から出ていくよう命じ、こう言った。「さあ、行け。俺の視界から消えろ。もうお前らとは絶対に話さない。ベロンはとんでもなく素晴らしい選手だ。お前らは全員クソバカだ」。ファーガソンがメディアの前で歯に衣着せぬ発言をするのは珍しくなかったが、これほど激しい怒りをあらわにするのは予想外だった。

    アーセナルとの重要な一戦を前に、ファーガソンがひときわ神経をとがらせていたのは明らかだ。ユナイテッドは、本拠地オールド・トラッフォードでアーセン・ヴェンゲル率いるチームの優勝が決まるのを阻むため、敗戦を避けなければならなかった。ファーガソンは批判者たちへの最後の「くたばれ」とばかりにベロンを先発起用した。しかし、最後に笑うことはできなかった。シルヴァン・ヴィルトールがファビアン・バルテズを破る決勝点を滑り込みながら決め、アーセナルの優勝を確定させた直後、ベロンは58分に負傷し、足を引きずりながらピッチを後にした。

    マンチェスター・ユナイテッドは3位に終わった。プレミアリーグ発足以来、最も低い順位であり、1998-99シーズン以来初めて無冠に終わった。ベロンは後に、加入初年度を「大惨事」と表現し、イタリアとイングランドのサッカーにおけるフィジカル面の準備の違いを嘆いた。

    「私はプレシーズンに激しいトレーニングをする国から、試合を通じてトレーニングする国に来た」と、ベロンはFourFourTwoに語った。「12月以降は基礎体力の不足に苦しみ、けがをするようになった」

    そうした苦戦にもかかわらず、ベロンは40試合に出場して13得点に絡むまずまずの数字を残し、欧州の舞台ではその実力を示した。ユナイテッドにとって最大の問題は不安定な守備だった。36歳のローラン・ブランはヤープ・スタムの後釜として期待に応えられず、ファーガソンはクラブの移籍金記録を再び更新し、リーズからリオ・ファーディナンドを獲得することで対処した。

  • 「時折、圧巻だった」

    Manchester United's Juan Veron celebrate
    AFP

    マンチェスター・ユナイテッドはアーセナルとの差を詰めるためにあらゆる手を尽くし、ベロンは最も重要な試合でより大きな戦力となった。

    2002-03シーズン、マンチェスター・ユナイテッドもベロンも大きく進歩した。ファーディナンドの加入は大きな違いを生み、新たにアシスタントコーチに就任したカルロス・キエロスも同様だった。キエロスは、ベロンが司令塔としてプレーできる4-5-1の布陣を強く推していた。

    中盤はより効率的に機能し、マンチェスター・ユナイテッドは再び試合を支配するようになった。攻撃の最終局面で支援が増えたことで、ファン・ニステルローイの得点ペースもさらに上がった。また、キーンが股関節の手術から回復するためにシーズン序盤を欠場したこともあり、ベロンには開幕からより大きな役割が与えられた。

    ベロンは今回もチャンピオンズリーグで際立った働きを見せ、第1グループステージで4ゴール3アシストを記録した。オリンピアコスに4-0で大勝した試合では見事なループシュートを決め、マンチェスター・ユナイテッドがバイエル・レバークーゼンを2-0で下した試合でも、大会屈指のゴール候補となる一撃を放った。ファン・ニステルローイのパスを膝の高さまで浮かせると、約18メートルの位置から美しいボレーを低くゴールに突き刺した。

    「フアンは欧州の舞台で刺激を受けるようだ。本当に生き生きとしている」とファーガソンは試合後に語った。「簡単に決められるチャンスではなかった。シュートのタイミングが素晴らしかった」

    キーンの不在中、ベロンは間違いなく、より自由に持ち味を発揮し、大一番でも結果を残していた。12月にはアーセナルに2-0で勝利した試合で重要なゴールを決め、過去の苦い記憶を払拭。数日後にはウェストハムに3-0で勝利した試合で、約27メートルの位置から驚異的なフリーキックを決めた。さらに、オールド・トラフォードでマンチェスター・ユナイテッドがバーミンガム・シティを下した試合では、目を見張るようなアシストを記録。ファーガソンの記憶に刻まれるプレーとなった。

    「ベッカムへのパスを足の外側で、振りかぶることもなく出した。ボールはカーブして守備陣を回り込んだ」とファーガソンは2013年の自伝で振り返っている。「ベッカムはそれに走り込み、GKの頭上を越すシュートを決めた。彼は時として、圧巻のプレーを見せた」。2002年末までに、マンチェスター・ユナイテッドは真の優勝候補らしい自信を再び取り戻していた。

  • 獲得に値するメダル

    Veron
    Getty

    プレミアリーグへの適性には疑問が残ったものの、ベロンのオールド・トラッフォードでの2シーズン目は栄光のうちに幕を閉じた。

    ベロンは、ユナイテッドがリーグカップ決勝へ進む過程で大きな役割を果たした。しかし、チームはカーディフのミレニアム・スタジアムで行われた決勝でリヴァプールに0-2で敗れた。ファーガソン監督はチームをチャンピオンズリーグ準々決勝にも再び導き、ユヴェントスとの2次グループステージのアウェー戦で鮮やかに突破を決めた。

    ユナイテッドはトリノで、ギグスの見事な2得点とファン・ニステルローイのゴールにより3-0で快勝。試合開始から終了までイタリアの強豪を圧倒した。称賛の大半がギグスに向けられたのは当然だが、ユナイテッドの選手としてベロンが最も輝いたのはこの試合だった。

    右サイドでジャンルカ・ザンブロッタをかわし、ギグスによる先制点をお膳立てした。試合のテンポもおおむねベロンが支配し、ラツィオ時代のチームメイトであるパベル・ネドベドやエドガー・ダービッツの存在をかすませた。ベロンはまさにフットボールの芸術家であり、その夜のスタディオ・デッレ・アルピは彼にとってのシスティーナ礼拝堂だった。

    だが、プレミアリーグではその魔法を見せる機会が少なかった。チェルシー戦でディエゴ・フォルランが土壇場の決勝点を決めた際の、見事な鋭いパスを除けば、年明け以降のベロンの影響力は小さかった。3月にリーズ戦で足首を負傷すると、ベロンのシーズンは事実上終わりを迎えた。

    ファーガソン監督は、スコールズが出場停止となったレアル・マドリーとのチャンピオンズリーグ準々決勝第2戦で、ベロンを急いで復帰させた。ユナイテッドが4-3の勝利をつかむ中、ベロンは精力的なプレーを見せたが、2戦合計では5-6でレアル・マドリーが勝ち進んだ。これがベロンにとって、ユナイテッドでの最後の先発出場となった。

    ベロンはユナイテッドのプレミアリーグ最終9試合のうち8試合を欠場し、出場したのは最終節の前週末に行われたチャールトン・アスレティック戦での21分間だけだった。この試合は4-1で勝利した。ユナイテッドはその9試合で8勝を挙げ、ハイバリーではアーセナルと2-2で引き分けた。8ポイント差を逆転し、最終的にノースロンドンのクラブから王座を奪い返した。ベロンが戦列を離れている間にチームがこれほど力強くシーズンを終えたことは、彼にとって好材料とは言えなかった。

    それでも、ベロンが優勝メダルに値したことは間違いない。プレミアリーグ25試合に出場して5得点に関与した。当時のイングランドのフットボールに明らかに適応できていなかったものの、ファーガソン監督は試合を決める力を秘めたベロンの能力を信じ続けた。

  • 突然の幕切れ

    Ruud Van Niselrooy of Man Utd celebrates
    Getty Images Sport

    ベロンは2003-04シーズンを前にマンチェスター・ユナイテッドを離れ、チェルシーに加入した。だが、その前に最後の圧巻のプレーを披露していた。

    ベロンの去就をめぐる憶測が2023年の夏を通じて飛び交うなか、ユナイテッドのチームは米国でのプレシーズンツアーに出発した。セルティックとクラブ・アメリカに勝利した後、ニュージャージーで再びユヴェントスと対戦した。

    試合前の話題は、ベロンが移籍金1500万ポンドでチェルシー加入に近づいているとの噂一色だった。しかし、本人に動揺の様子はなく、2ゴールをお膳立て。ユナイテッドはユヴェントスに4-1で大勝した。ファン・ニステルロイへのトリベラでのアシストは、この試合を象徴するプレーだった。常人には見えないピッチ上の選択肢を見いだす、アルゼンチン人の名手の能力を改めて示した。右足で軽くボールを蹴り出しただけで、ユヴェントスの守備を切り裂いた。

    「セバはピッチ上で最高の選手だった。一度もボールを失わず、パスはすべて通したし、僕のゴールへのアシストは本当に見事だった」と、ファン・ニステルローイは試合後に語った。「あんなふうにボールを浮かせられる選手は多くない」

    ファーガソンもオランダ人FWの見解に同調し、ベロンが残留する考えを示した。「このツアーで彼の姿を見ているのに、それでも彼が去ると言い続ける人たちがいる。私の目の前から突然連れ去られでもしない限り、その人たちは間違っている。セバは素晴らしい選手だ。豊かな発想力があり、常にボールを欲しがり、運動量も豊富だ。今夜は傑出していた」

    しかし、その1週間もたたないうちに、ベロンはロンドンに戻り、チェルシーと4年契約を結んだ。エストゥディアンテスのアカデミー出身であるベロンによれば、自身を退団へと向かわせたのはファーガソンだった。

    「ファーガソンは僕に誠実ではなかった。2カ月前、いくつかのクラブが関心を示したとき、彼は僕を売るつもりはないと言った」とベロンは明かした。「自分は必要とされていると思った。でも、金銭的なオファーが来ると、彼の話は変わった。それは僕にとってつらいことだった。（チェルシーと契約するという）話はいつまでも続いていて、マンチェスターの誰も否定しなかった。だからファーガソンに『僕にチームにいてほしいのか？』と聞いたんだ」

    「すると彼は、チェルシーのオファーは非常に良く、金銭面で魅力的で、心を引かれるものだと言い出した。すべてはお金の問題なのだと分かった。僕はお金には興味がないと言った。でも、そういう話なら……。あれが僕にとって転機だったと思う」

    ファーガソンは『Manchester Evening News』で、「セバは何が起きているかを最初から知っていた。私が彼に対して表裏のある態度を取ったと言うのは言語道断だ」と厳しく反論した。むしろ、クレベルソンとエリック・ジェンバ＝ジェンバを獲得したことで、中盤の選択肢が「多すぎて困る」ほどになり、それがユナイテッドによるチェルシーのオファー受け入れにつながったと、指揮官は主張した。

  • チェルシーの「後悔」

    Juan Sebastian Veron of Chelsea
    Getty Images Sport

    ピッチ外でのトラウマと負傷が重なり、ベロンはチェルシーに定着できなかった。その後、オールド・トラッフォードを離れたことへの後悔を口にしている。

    ベロンのオールド・トラフォードでの日々が期待外れだったとすれば、スタンフォード・ブリッジでの日々は悪夢そのものだった。2003-04シーズン、クラウディオ・ラニエリ監督の下で公式戦出場はわずか14試合。得点はリヴァプール戦でのデビュー戦に挙げた1ゴールだけで、背中の負傷により5カ月間戦列を離れた。

    当時28歳だったベロンは、ロンドン南部バーンズの自宅でも恐ろしい体験をした。6万ポンドを奪った強盗がなたを振りかざし、ベロンと交際相手、子どもたちを脅したのだ。そうした状況でロンドンでの生活に馴染めなかったのも無理はなく、チェルシーはわずか1シーズン後にベロンをインテルへ期限付き移籍させた。

    ユナイテッドを離れてチェルシーに移った決断について、ベロンは2019年にこう認めている。「ユナイテッドに関して、後悔していることはほとんどない。本当にわずかだ。でも、その一つがマンチェスターを離れたことだ。当時、元チームメートたちから残るべきだと言われ、話もした。それでも、ある時、プレーしたかったから、分からなかったから……去ることを決めた。残るべきだった」

    また、2021年には『FourFourTwo』にこう語った。「実際、マンチェスターよりロンドンで暮らす方が大変だった。僕はラ・プラタという、かなり小さな街の出身だからね。ユナイテッドにもっと長くいられたらよかったと思う。そうすれば、違う結果を残せたはずだと信じている。マンチェスターに残っていたら、ピッチでもっと継続的にプレーできたと思う」

  • 時代を先取りしていた

    Juan Sebastian Veron of Manchester United
    Getty Images Sport

    ベロンがマンチェスターで成功できなかったのは、努力が足りなかったからではなく、当時の成功の方程式に合わなかったからだ。

    だが、ベロンはファーガソンに悪感情を抱いていない。むしろ、チームの主力になるために十分な働きができなかったと認めている。

    「彼が私に期待していたものを、常にすべて示すことができたわけではなかった」とベロンは『FourFourTwo』に付け加えた。「それができた試合もあれば、できなかった試合もある。偉大な選手になりたいなら、安定したプレーをしなければならない。オールド・トラッフォードではそれができなかった」

    一方、ファーガソンも自伝の中で、ベロンをどう起用するのが最善なのか、最後まで分からなかったと認めている。「目を見張るような貢献もあったが、ベロンは我々のチームではプレーできなかった。彼は個の選手だった。練習場で赤組と黄組に分かれて試合をしたら、ベロンは両方のチームでプレーするような選手だ。ピッチの至る所でプレーし、好きな場所へ行く。たとえ100年間彼を指揮しても、どこで起用すべきか分からなかっただろう。彼はワイルドカードであり、ジョーカーだった」

    ベロンとともにプレーしたユナイテッドの選手たちも、長年にわたり同様の見解を語ってきた。バットもその一人だ。「ベロンは素晴らしい人間で、信じられないほど優れた選手だった。だが、ユナイテッドの選手であることの意味を分かっていなかった。クラブが持つ感覚を理解していなかったし、プレーの速さについていけなかった。ファンが求めていたのは、細かな足技や技巧的なパスではない。熱く激しいプレーだった」

    フェルディナンドは2022年のインスタグラムのライブ配信で、別の見方を示した。「彼にとって問題だったのはロイ・キーンだと思う。ロイ・キーンのせいではない。ただ、キーンの個性のほうが強く、存在感も圧倒的だった」。キーン自身も2006年、『Sunday Times』にこう認めている。「私はセバにとても厳しく当たった。それは間違いだった。彼が来たとき、私は奇跡を期待していた。それが起きなかったので、いつも彼ばかりを責めていた」

    ユナイテッドがベロンに求めたのは、彼にはないものだった。プレミアリーグ創設からの11年間にファーガソンへ多くの成功をもたらした規律ある戦術の枠組みには、ベロンのような自由な発想を持つレジスタの居場所がなかった。4-3-3や4-2-3-1の布陣が主流になった数年後にベロンがユナイテッドに加入していれば、間違いなく活躍しただろう。

    「セバはイタリアから来た選手で、彼のプレースタイルは、実際に今の多くのMFが見せているものだ。ブルーノ・フェルナンデスのようにね。彼を見るとベロンを強く思い出す」とギャリー・ネヴィルは、2020年にフェルナンデスがユナイテッドへ移籍した後、『Sky Sports』に語った。「ただ、今のサッカーでは選手がさまざまなポジションに動けるようになり、システムの流動性もずっと高まった。4-4-2はもう存在しない。

    「ベロンはポジションを入れ替えながらプレーする考え方と、それまでとは違う発想を持って、決まった形でプレーしていたチームに入ってきた。だから、うまくいかなかったのだと思う。選手としての彼の能力にも、彼個人にも問題はなかった。素晴らしい選手だった」

    言い換えれば、ベロンは当時のプレミアリーグがまだ理解する術を知らない言語を話しながら、オールド・トラッフォードに現れた、美しくも異質な存在だった。ゆったりとした映画のように優雅なプレーで、「小さな魔女」は一段上の次元にいた。