「サッカー選手にこれほどの大金を使うとは思ってもいなかった」。2001年7月、フアン・セバスティアン・ベロンが当時の英国史上最高額となる2810万ポンドでラツィオからマンチェスター・ユナイテッドに加入した際、アレックス・ファーガソン監督はそう語った。「彼はこれからキャリアの素晴らしい時期を迎え、全盛期に達するだろう。我々はその恩恵を受けられる。彼は世界クラスの素晴らしい選手で、我々が生かせる試合を読む力を持っている」
ベロンに対するファーガソン監督の評価には、ほぼ誰もが同意していた。リヴァプールのレジェンド、マーク・ローレンソンもその一人で、『BBCスポーツ』に対し、アルゼンチン人MFが加入すればユナイテッドはプレミアリーグで「無敵」になると、渋々ながら語った。マンチェスター・ユナイテッドはそれまで3シーズン連続で優勝し、直近のシーズンもアーセナルに勝ち点10差をつけていただけに、現実味のある見方だった。
ベロンの実績に疑いの余地はなかった。1998年ワールドカップでアルゼンチン代表として際立った活躍を見せ、頭角を現したことで、イタリアのパルマへの移籍を勝ち取った。パルマでの唯一のシーズンには、コッパ・イタリアとUEFAカップの2冠達成に重要な役割を果たした。その後、1999年にラツィオが1810万ポンドでベロンを獲得した。
運命の巡り合わせか、ベロンは欧州スーパーカップのユナイテッド戦でラツィオでのデビューを飾り、1-0の勝利に貢献したそのプレーはファーガソン監督に強い印象を残した。スヴェン・ゴラン・エリクソン監督の下、ラツィオはセリエA、コッパ・イタリア、UEFAスーパーカップを制覇。ベロンはチームの創造性を担う中心選手だった。父であり、エストゥディアンテスのレジェンドでもあるフアン・ラモンにちなんで「小さな魔女」と呼ばれたベロンは、毎週のように相手選手とファンを魅了した。
しかし結果的に、ベロンが全盛期を迎えたのはユナイテッドではなくラツィオだった。マンチェスター・ユナイテッドでの成績は82試合で11得点にとどまり、2003年夏にチェルシーへ放出された後には、プレミアリーグ史上最大級の期待外れの補強の一つと評された。
とはいえ、ベロンが所属したプレミアリーグの2クラブが土曜日にスタンフォード・ブリッジで対戦する今、見方を改めるには絶好の機会だろう。確かに、ベロンはオールド・トラフォードで期待に応えられなかった。だが、あごひげを蓄えたこの司令塔は決して完全な失敗ではなかった。ただ時代を先取りしていただけなのだ。