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ライブ
Chris Billam-Smith Ricky Hatton Alex Scott boxing football 1:1GOAL

ファイトクラブ！ ボクシングとサッカーが切っても切れない関係にある理由

グローブをはめるにせよ、スパイクのひもを締めるにせよ、リングのロープをくぐるにせよ、白線を越えるにせよ、ノックアウトへの情熱を誇る二つのスポーツの結びつきは無視できない。

Chris Burton
翻訳者：

  • マイク・タイソンはかつて、「誰にでも計画はある。口にパンチを食らうまでは」と語ったことで知られる。先に倒れた方が負けとなることも多い一対一の戦いに挑むには、特別な気概が必要だ。だが、闘争心をかき立てるのはボクシングだけではない。

    その闘争心によって、元ヘビー級世界王者タイソンは「地上最強の男」の称号を得た。果てしないスパーリングとサンドバッグ打ちを重ね、ブルックリンの荒れた街からラスベガスの華やかな舞台へとたどり着いた。気概と実力を兼ね備え、一見不可能な夢を実現したのだ。

    貧しい境遇から富を手にしたという同様の物語は、スポーツ界の至るところにある。サッカーもその一つだ。現在は華やかな生活を送る選手の多くが、恵まれない環境から出発した。頂点へとはい上がるまでに、タイソンが巧みに言い表したような強烈な一撃を受けてきた者も多い。

    サッカーはチーム競技で、ボクシングは個人競技だ。それでも両者の境界には重なる部分が多く、ピッチとリングで活躍する著名人がしばしば関わりを持つ理由も、そこにある。

  • 社会的な根源

    Chris Billam-Smith
    Getty

    ボクシングとサッカー、両競技の発展を支えた労働者階級のルーツ

    なぜボクシングとサッカーは、これほど深く結びついているのか。求められる技術はまるで違う。一方は足先の器用さ、もう一方は目を見張るような手の速さが必要だ。両者に共通する資質といえば、軽快なフットワークくらいしか思い浮かばない。

    この結びつきは、見た目や個々の才能によるものではない。社会の構造や階級制度に根差している。多くの人にとって、グローブとスパイクは現状から抜け出す道であり、現実からの逃避先であり、感情を解き放つ手段でもある。そして、大切な一員として迎え入れてくれる、家族のような場所でもある。

    今では両競技とも巨額の資金が流れ込んでいるかもしれない。それでも、それぞれが生まれたのは華やかとはいえない環境であり、労働者階級の価値観がその在り方を形づくってきた。そのつながりが断たれることはない。

    元WBOクルーザー級世界王者で、熱烈なボーンマスサポーターのクリス・ビラム・スミスもそう認める。自身が情熱を注ぐ2つの競技を結ぶものについて、GOALにこう語った。「いい質問ですね。どちらも同じようなファンを引きつける競技だと思います」

    「ボクシングファンはいつも熱いと思います。たいてい昼間にサッカーを見てから、ボクシングを見に行きますから。だから少し酔いが回っていて、サッカーの試合にいるとき以上に盛り上がっているんです！　でも、その情熱は常にあります。ファンが英国人ボクサーや英国のボクシング界を応援するとき、サッカーに注ぐ情熱をボクサーにも向けているのが分かります」

    多くのボクサーが熱心なサッカーファンなのは、サッカークラブが地域社会の中心にあり、あらゆる境遇の人々を結びつけているからなのか。そう重ねて問われたビラム・スミスは、こう付け加えた。「僕にとって、AFCボーンマスが地域社会や街の中心にあるというのは、まさにその通りです。この10～15年にクラブが取り組んできたことは、街に大きな刺激を与えてきました。僕もそこから刺激を受けています。あの街の一員でいられるのは素晴らしいことですし、クラブも僕に本当によくしてくれて、力強く応援し、支えてくれています」

    2026-27年シーズンのボーンマスの選手たちが熱烈な声援を集めているように、ビラム・スミスも築き上げてきた応援の輪にふさわしい。その輪は今や数千人に広がり、さらに大きくなっている。

    重圧と期待が高まる中でも、萎縮せずにその要求に応えられるのは選ばれた少数だけだ。トップレベルのサッカー選手と共通する心構えによって頭角を現したことについて、ビラム・スミスはこう語った。「そのことは語られていると思いますが、人生のあらゆる場面で、その重要性は過小評価されていると思います。どんな分野でも人を頂点へ導くのは心構えだと信じています。特にスポーツではそうです」

    「才能などについて語る人は多いですが、才能は過大評価されることもあります。若いうちから才能に恵まれていると、かえって駄目になってしまう人も多いと思います。才能にとらわれて、練習や成長は必要ないと考えてしまうからです。だから、常に強い心構えを持つことが大切です。それが人を最後まで前進させるのだと思います」

  • 気の強い人物たち

    Tyler Adams Bournemouth 2026-27
    Getty

    頂点に立つには、飽くなき意欲と決して諦めない姿勢が必要だ。

    36歳のビラム＝スミスは、22勝、うち14KOを含む通算24戦のキャリアを持つ。パンチの応酬や、骨に響くようなボディーへの一撃を受けても立て直すことには、すっかり慣れている。

    同じことができると考えるサッカー選手も多い。元イングランド代表のデイヴィッド・ベントリー、華麗なプレーで知られるリー・トランドル、元トッテナムDFのセバスティアン・バソング、ニューカッスルのアカデミー出身であるナイル・レンジャーらが出場したエキシビションイベントへの市場と観客の関心も高まっている。

    好んで観戦する選手のタイプについて問われたビラム＝スミス。クリスティアーノ・ロナウドやアーリング・ハーランドのような身体能力に優れた選手よりも、ボーンマスの副キャプテン、ルイス・クックや米国代表のタイラー・アダムスが持つ粘り強さにひかれることもあるという。「見たいと思うサッカー選手という意味では、正直に言って、闘志あふれるMFが大好きだ。自分のキャリアと一番重ね合わせられるからだと思う。僕はボクシングの技術面で最も洗練され、見ていて美しいボクサーではない。でも、粘り強さがあり、エネルギーがあり、激しさがある。そういうところが大好きなんだ」

    「ボーンマスでは、ルイス・クックが何年もそういう選手だった。今はタイラー・アダムスもそうだ。2人が一緒にプレーするのを見るのはいい。最近は2人とも守備的MFのポジションでプレーしていて、見ていて楽しかった。一方で、ロナウドやハーランドのような選手たちにも、その生き方に大きな敬意を抱いている。わずかでも改善できる部分を見つけようと、徹底して取り組んでいるように見えるからね」

    さらに、サッカースパイクをボクシンググローブに履き替えてみたいと思うかもしれないサッカー界の大物について問われた。これまでさまざまな格闘技のトレーニングに取り組んだ選手は多い。「以前、ズラタン［イブラヒモビッチ］がサンドバッグを打っているのを見たのを覚えている。セルヒオ・ラモスも見たことがあるし、パンチの技術がありそうだ。どうなるかは分からない。彼らがボクシングのリングに上がる必要を感じるとは想像できないけど、今の世の中、何が起こるか分からないからね。いつかプレミアリーグのボクシングの試合が実現するかもしれない。誰にも分からないよ」

  • 象徴的な格闘技ファン

    Ricky Hatton Kosta Tszyu
    Getty

    インスピレーションの源となった人物には、ハットン、フロッチ、ウォリントンらがいる

    ビラム＝スミスは今、かつてそうそうたる面々が担ってきた役割を果たしている。英国ボクシング界の歴史には、ファン層に多くのサッカーファンを抱えた、ベルトを獲得した英雄たちの逸話が数多く残っている。

    その顔ぶれには、マンチェスター出身の伝説的存在でマンチェスター・シティの熱狂的ファンだった故リッキー・ハットン、ノッティンガム・フォレストを応援するスーパーミドル級王者カール「コブラ」フロッチ、ヨークシャーを拠点とするスターのジョシュ・ウォリントン（リーズ・ユナイテッド）とケル・ブルック（シェフィールド・ユナイテッド）、そして故郷の北アイルランドにあるクルセイダーズを熱心に応援する２階級制覇の世界王者カール・フランプトンが含まれる。

    そうした象徴的な人物が並ぶリストに自身の名が加わることについて尋ねられたビラム＝スミスは、こう語った。「僕の試合の一つで、初めてボーンマスで行った［アイザック・］チェンバレン戦だったと思うけど、実況・解説者の一人がリッキー・ハットンを思い起こさせると言ってくれた。それは僕にとって最高の栄誉の一つだった。リッキーの試合を見るのも、彼のファンたちを見るのも大好きだったからね」

    「僕には２万人をベガスに連れていくことはできないと思う。でも、リッキーと同じ括りで名前を挙げてもらえるだけで、この上ない光栄だ。僕がボクシングを始めたのは16歳のときだけど、初めて明け方まで起きて見た試合は、リッキー対コスチャ・チューだった。当時の僕は14歳だったはずで、本当に大きな刺激を受けた。だから、彼や今挙げてもらった人たちと比較され、同じ括りに入れてもらえるのは本当に光栄だよ」

    ハットンはエティハド・スタジアムで、ブルックはブラモール・レーンで、ウォリントンはエランド・ロードで戦った。ビラム＝スミスも2023年５月、バイタリティ・スタジアムでローレンス・オコリーと対戦し、少年時代からの夢をかなえる機会を得た。忘れられないその夜、地元の英雄はWBOクルーザー級のベルトを手にした。

    誰もがサッカースタジアムで試合をする機会を得られるわけではなく、フロッチと同じくノッティンガム出身の強打者リー・ウッドもシティ・グラウンドのリングに立つことはなかった。その経験がどのようなものだったかを問われたビラム＝スミスは、こう答えた。「どれほど素晴らしかったか、あの機会を得られたことにどれほど感謝しているかは、言葉では表しきれないと思う」

    「クラブ、プロモーター、懸命に動いてくれた全員、僕自身や僕のチームも含めて、多くのことがうまくかみ合った。対戦相手のローレンスについてもそうだ。相手探しには苦労していた。他の世界王者との対戦は実現が難しく、基本的に彼らは乗り気ではなかった。そして最終的にローレンスとの対戦が決まり、世界タイトル戦になったんだ。だから本当に特別な、特別な夜だった。僕のボクシング人生で、いつまでも一番好きな思い出であり続ける。あれを超えるのは不可能だよ。あの機会を得られたことに心から感謝している」

  • 夢のような日々を送る

    Vitality Stadium Bournemouth Europa League 2026-27
    Getty

    ビラム＝スミスは、愛するボーンマスの本拠地で世界タイトルを獲得するチャンスを得た。

    あの夜、ビラム＝スミスのリングが設置されたピッチでは、その後、サッカーでも見事な夜がいくつも生まれた。2022年にプレミアリーグへ復帰したボーンマスは、着実に順位を上げ、イングランドサッカーのトップ6に入った。

    最近は少し現実離れしたような快進撃を見せ、ヨーロッパリーグでセリエAの強豪ACミランを3-0で下した。続く試合ではマンチェスター・ユナイテッドにも同じスコアで勝利し、アストン・ヴィラを難なく退けてカラバオカップ準々決勝進出を決めた。

    トップリーグでの挑戦は、最終的な到達点よりもそこに至る道のりの方が素晴らしいとよく言われる。お気に入りの思い出を尋ねられたビラム＝スミスは、こう語った。「勝ち点マイナス17という苦境を乗り越えた後、初めてプレミアリーグに昇格したときは、ただただ圧倒された。そして今、ビル・フォーリーがオーナーとなって、僕たちはここまで来た。彼は5年以内に欧州大会に出場したいと望み、それを実現した。その道のりをクラブとともに見届けられたのは、最高の思い出だ。でも、今の思い出も同じくらい素晴らしい。間違いなく、僕たちは波に乗っていると思う。

    「初めての欧州大会では、ここまで全試合に勝っている。グループステージを突破して、欧州の決勝トーナメントをしっかり戦えたらと思う。ボーンマスのファンにとっては夢のようなことだ。12歳の頃、僕たちがリーグ2にいたときには、こんなことを言う日が来るとは思いもしなかった。公式戦でACミランと対戦することすら予想していなかったし、ましてや3-0で勝つなんて。その次にユナイテッドにも3-0で勝ったんだ。

    「長年にわたってプレミアリーグでも素晴らしい勝利を挙げてきた。大きな勝利やビッグクラブを倒すことには、以前より慣れてきた。でも今は欧州大会にも出ている。また一段階上に進んだんだ。今季どうなるか見てみよう。ファンにとって一番大切なのは、この時間を存分に味わい、楽しむことだと思う。僕たちは、自分たちがどこから来たのか、そして今この立場にいられることがどれほど幸運か、よく分かっている」

  • タイトル獲得を目指して

    Chris Billam-Smith world title belt
    Getty

    今後数カ月、ボーンマスのスポーツファンには楽しみな出来事が数多く待っているかもしれない。

    バイタリティ・スタジアムでの動向を注意深く見守りながらも、ビラム＝スミスが今、最も集中しているのは、土曜日にロンドンのカッパー・ボックス・アリーナで行われる、元オリンピック選手でコモンウェルスゲームズのメダリスト、チェボン・クラークとの一戦だ。

    両者は互いをよく知っている。アマチュア時代に2度対戦し、クラークが2勝0敗で勝ち越しているからだ。ボーンマスが誇るボクサーは、再び英国の首都に乗り込み、クラークから初勝利を挙げるつもりだ。

    ビラム＝スミスは調整の進み具合について、こう語った。「順調だよ。キャンプにはいつも良い時も悪い時もあるけど、順調だ。プロで彼と戦うことになるとは思っていなかった。彼は2021年のオリンピックに出場していたし、オリンピックが終わる頃には、僕はもう英国、コモンウェルス、欧州の王者になっていたと思う。だから、この対戦が実現するまでには時間がかかると思うよね。でも今、僕らはこの段階にいる。アマチュア時代には彼に勝てず、もちろん悔しかったから、今回は勝つチャンスだ」

    「今は彼に勝つための準備がずっとできていると、間違いなく感じている。プロボクシングはアマチュアと比べれば、基本的に別の競技だ。僕はプロにとてもうまく適応できたと思うし、それはこれまでの年月で示してきたと思う。それに、また国内の選手同士の対戦だ。ファンはいつも、そういう試合に夢中になる。国内対決を楽しむんだ。僕自身も長年、国内対決に臨むのを楽しんできた。土曜日もまたその一戦がある。楽しみにしているよ」

    クラークを破れば、ビラム＝スミスに再び世界タイトル挑戦の機会が訪れる可能性もある。本人も、ボクシングとフットボールの両方で大きな栄誉を手にするチャンスがあり、2027年はボーンマスのスポーツ界にとって「相当すごい」年になり得ると認めている。南海岸の地元で愛されるスポーツ選手たちが大きな栄誉を手にすれば、見事な物語になるだろう。そして、その物語はボクサーとフットボーラーのつながりをさらに強めることになる。

    ズッファ・ボクシングは11月7日土曜日、ロンドンのカッパー・ボックス・アリーナで開催される。メインイベントは英国人同士によるクルーザー級の一戦で、元世界王者クリス・ビラム＝スミスがオリンピック選手のチェブ・クラークと対戦する。チケットはTicketmasterで購入できる