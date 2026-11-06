なぜボクシングとサッカーは、これほど深く結びついているのか。求められる技術はまるで違う。一方は足先の器用さ、もう一方は目を見張るような手の速さが必要だ。両者に共通する資質といえば、軽快なフットワークくらいしか思い浮かばない。

この結びつきは、見た目や個々の才能によるものではない。社会の構造や階級制度に根差している。多くの人にとって、グローブとスパイクは現状から抜け出す道であり、現実からの逃避先であり、感情を解き放つ手段でもある。そして、大切な一員として迎え入れてくれる、家族のような場所でもある。

今では両競技とも巨額の資金が流れ込んでいるかもしれない。それでも、それぞれが生まれたのは華やかとはいえない環境であり、労働者階級の価値観がその在り方を形づくってきた。そのつながりが断たれることはない。

元WBOクルーザー級世界王者で、熱烈なボーンマスサポーターのクリス・ビラム・スミスもそう認める。自身が情熱を注ぐ2つの競技を結ぶものについて、GOALにこう語った。「いい質問ですね。どちらも同じようなファンを引きつける競技だと思います」

「ボクシングファンはいつも熱いと思います。たいてい昼間にサッカーを見てから、ボクシングを見に行きますから。だから少し酔いが回っていて、サッカーの試合にいるとき以上に盛り上がっているんです！ でも、その情熱は常にあります。ファンが英国人ボクサーや英国のボクシング界を応援するとき、サッカーに注ぐ情熱をボクサーにも向けているのが分かります」

多くのボクサーが熱心なサッカーファンなのは、サッカークラブが地域社会の中心にあり、あらゆる境遇の人々を結びつけているからなのか。そう重ねて問われたビラム・スミスは、こう付け加えた。「僕にとって、AFCボーンマスが地域社会や街の中心にあるというのは、まさにその通りです。この10～15年にクラブが取り組んできたことは、街に大きな刺激を与えてきました。僕もそこから刺激を受けています。あの街の一員でいられるのは素晴らしいことですし、クラブも僕に本当によくしてくれて、力強く応援し、支えてくれています」

2026-27年シーズンのボーンマスの選手たちが熱烈な声援を集めているように、ビラム・スミスも築き上げてきた応援の輪にふさわしい。その輪は今や数千人に広がり、さらに大きくなっている。

重圧と期待が高まる中でも、萎縮せずにその要求に応えられるのは選ばれた少数だけだ。トップレベルのサッカー選手と共通する心構えによって頭角を現したことについて、ビラム・スミスはこう語った。「そのことは語られていると思いますが、人生のあらゆる場面で、その重要性は過小評価されていると思います。どんな分野でも人を頂点へ導くのは心構えだと信じています。特にスポーツではそうです」

「才能などについて語る人は多いですが、才能は過大評価されることもあります。若いうちから才能に恵まれていると、かえって駄目になってしまう人も多いと思います。才能にとらわれて、練習や成長は必要ないと考えてしまうからです。だから、常に強い心構えを持つことが大切です。それが人を最後まで前進させるのだと思います」