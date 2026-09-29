プレミアリーグは「世界最高のリーグ」だ。では、なぜワールドクラスのアタッカーはわずか1人で、MFは1人もいないのか。
GOALの2026年版ワールドクラス・クラブは月曜日に公開されたが、顔ぶれの8人変更をめぐっては物議を醸す判断も少なくなかった。もちろん、それもまたこの世界の常である。全員を満足させるのは不可能であり、さらに25人に絞ったことで、その作業はより難しくなった。とはいえ、結局のところ「ワールドクラス」という言葉自体が主観的なものであり、我々の解釈があなたのものと大きく異なる可能性はある。
しかし、どれほど熱烈なプレミアリーグ支持者であっても、現時点ではおそらく認めるであろうことがある。それは、このリーグが、その人気や移籍市場で拡大し続ける支配力とは裏腹に、引きつける力とプレースタイルの面で非常に特有の問題を抱えているということだ。
我々の「ワールドクラス・クラブ」25人のうち、現在イングランド1部でプレーしているのはわずか5人で、そのうち4人はDFである。ブルーノ・フェルナンデスやデクラン・ライスらは選考にかなり近づいたものの、リストに入ったプレミアリーグ所属のMFは1人もおらず、選出されたFWはアーリング・ハーランドただ1人だった。
そして何より驚くべきなのは、このすべてがまったく驚くに値しないということだ。というのも、世界最高のアタッカーたちはイングランドではめったに見られないということが、ここしばらくの間ではっきりしているからである…
もはや言い訳にならない金銭問題
プレミアリーグが世界最高の選手たちを獲得するだけの資金力を、どうしても持てなかった時代があった。1990年代、この分離独立した大会がまだ黎明期にあったころ、ビッグネームがイングランドへ移るのはキャリアの終盤に限られることが多く、具体的にはルート・フリット、ジャンルカ・ヴィアリ、ジャンフランコ・ゾラのようなケースだった。あるいは、何らかの理由で他国で苦しんだ末にやって来る場合もあった。エリック・カントナ、ティエリ・アンリ、デニス・ベルカンプがそうだ。現在の経済状況を踏まえると想像しづらいかもしれないが、当時はイタリアがサッカー界の中心であり、ゲームのトップタレントのほぼすべてがセリエAでプレーしていた。
しかし、もはや資金を言い訳にすることはできない。むしろ、それによってプレミアリーグにおけるトップクラスの才能の乏しさはいっそう衝撃的なものとなっている。この25年間でプレミアリーグは金融面の巨人となり、そのことは移籍市場で前例のない支配力によって裏付けられている。
プレミアリーグのクラブは夏の移籍市場で過去最高の35億ポンド（46億ドル）を支出した。これはセリエA、ラ・リーガ、リーグ1、ブンデスリーガの全クラブの合計を上回る額だ。それにもかかわらず、プレミアリーグは依然として、絶頂期にあるゲーム最高の選手たちを引きつけることに苦戦している。
例えばバロンドールは、人気投票以上のものではないのかもしれない。しかし、まさにその理由によってスター性をかなり反映しているとも言え、世紀の変わり目以降にこの賞を受賞したプレミアリーグ所属選手がわずか3人しかいないことは示唆的だ。マイケル・オーウェン（2001年）、クリスティアーノ・ロナウド（2008年）、そしてロドリ（2024年）である。
もちろん、該当する時期のプレミアリーグには他にも真のワールドクラスの選手がいたのは明らかだ。それでも、ティエリ・アンリ、ルカ・モドリッチ、ガレス・ベイル、ルイス・スアレス、エデン・アザールらが、オーウェンやロナウド、そして直近ではロドリと同じように、最終的にスペインへ移ったという事実は示唆的である。さらに、上記の選手たちのうち、全盛期をイングランドで過ごしたと言えるのはアンリ、ロドリ、アザールだけであり、そのアザールも28歳でチェルシーを去っている。
したがって、プレミアリーグが世界で最も人気のあるリーグであるとしても、世界中の大半の選手にとって、なおバルセロナとレアル・マドリーがこの職業の頂点であり続けているという事実からは逃れようがない。
ラ・リーガの2強の魅力
ラ・リーガの2強に引かれる背景には、文化、気候、言語など、当然ながらさまざまな理由がある。実際、南米の並外れた才能を持つ選手の大半にとって、マドリーとバルセロナは今も昔も夢の移籍先である。しかし、イングランド屈指の名手たちでさえ、レアル・マドリーとバルセロナをこの上なく高く評価している。
リヴァプール生まれのウインガー、スティーブ・マクマナマンは、マドリーでチャンピオンズリーグを2度制したが、「あの象徴的な白いユニフォームを着る」機会を断ることはできなかったと語っている。また、元リヴァプールの人気者でもあるオーウェンは、GOALに対し、「自分は一生リヴァプールの選手でいるんだと思うものだ。でもその一方で、『なんてことだ、レアル・マドリーだぞ。断ったら一生後悔する』とも思うんだ」と話した。
トレント・アレクサンダー＝アーノルドも最近、同じような相反する感情を味わった末、バロンドール獲得の可能性を高めるにはアンフィールドからベルナベウへ移るのが最善だと、ある意味では非常に示唆的な決断を下した。しかし、ジュード・ベリンガムは「二の足を踏まなかった」。フロレンティーノ・ペレスから連絡を受けた際、マンチェスター・シティをはじめプレミアリーグのクラブを自由に選べる立場にありながら、マドリー加入を即決したのである。
バルセロナに関して言えば、マーカス・ラッシュフォードとアンソニー・ゴードンの両者が、それぞれのカンプ・ノウ移籍を夢の実現だと表現しており、後者は3歳の頃からバルセロナでプレーしたいと思っていたことを認めている。
それを信じるかどうかは別として、イングランド人選手が今やかつてないほど海外移籍に前向きになっていることは否定できない。ハリー・ケインの例を見れば明らかだ。
このストライカーは、トッテナム・ホットスパーが2023年についに売却に同意した際、母国イングランドに残ることを望んでいたのかもしれない。しかし、実際に海外クラブへ移籍すると信じていた人は多くなかった。それでもケインは、バイエルン・ミュンヘン加入を決断した理由の一つが、20年前のデイヴィッド・ベッカムのマドリー移籍にあったと明かしている。
「彼は僕のアイドルだった」と、ケインはTNT Sportsに語った。「同じ学校に通っていたし、同じ地域で育った。僕が育つ中で、彼はイングランド代表のキャプテンだった。だから僕も、彼の足跡をたどりたかったんだ［海外でプレーすることで］。多くのイングランド人選手がやることではないのは分かっている。でも、これは僕がこれまでしてきた中で最高の決断だった」
明らかに、年長世代の間でも意識は変わりつつある。そして、ベリンガムのキャリアの歩みは、若くして欧州大陸へ渡ることの利点を示している。われわれのワールドクラス・クラブに名を連ねるイングランド人がわずか2人で、しかもその2人がいずれも国外クラブでプレーしているという事実は、プレミアリーグにとって憂慮すべきことだろう。ただ、より深刻なのは、トップレベルの攻撃的タレントが全体的に不足していることだ。
プレミアリーグは輝きを失いつつあるのか？
プレミアリーグは地球上で最も視聴されているリーグかもしれないが、もはや特別に見栄えのするものではない。スタジアムの雰囲気は素晴らしいが、ピッチ上のクオリティーはそうではない。近年はアスレティシズム重視がさらに強まり、いまや技術よりもフィジカルに大きく比重が置かれている。そしてそれこそが、アーセナルを昨季の王者としてこれ以上なくふさわしい存在にしていた理由だ。
ミケル・アルテタ監督とその選手たちは、プレミアリーグの基本的価値観を体現している。強さ、スピード、パワー、保守性、そしてシニシズムだ。彼らは実質的に「美しいゲーム」を“醜く勝つ”ことのゲームに変え、2004年以来となる初優勝という報酬を手にした。だからこそ、セットプレーに大きく依存するアーセナルのゲームプランは、ライバルたちが取り入れる青写真となったのである。その結果、2025-26シーズンはオープンプレーからの得点が大幅に減少した。そして、このように制約の多い環境では、攻撃的な選手が輝くのは明らかに難しい。
今季は違ったものになるかもしれないという心強い初期兆候もいくつかある。一定程度のアーセナルも含め、より自由度高くプレーするチームがあるからだ。しかし、ハーランドがこのリーグで唯一、議論の余地なきスーパースターであることは否定できない。だからこそ、現在のマンチェスター・シティの苦境はなおさら興味深い。
先週、EPL優勝8回のクラブが大会の財務規則114件の違反で有罪と認定されたという衝撃的なニュースを受け、今や今季終了後に、このノルウェー人9番がエティハドを去る現実的な可能性が突如として生まれている。あまりに優れ、そして人を惹きつける存在で、夏の間にはアメリカでさえ攻略したハーランドには、すでにバルセロナやレアル・マドリー移籍の噂が持ち上がっている（当然ながら！）。もし退団となれば、それはすでにキリアン・エムバペのような存在を切望し、ラミン・ヤマルを欠いている大会にとって災難となるだろう。実際、アーセナルによるビニシウス・ジュニオール獲得の提案がイングランドで大きな興奮を生んだのは、世界最高クラスの選手が全盛期のままプレミアリーグのクラブに加入した最後の例を、誰も本当には思い出せなかったからでもある。
繰り返すが、このリーグにスリリングな才能や将来有望な選手が不足しているわけではない。万全の状態であれば、アレクサンデル・イサクは見事なストライカーであり、異端児ラヤン・シェルキがいればマンチェスター・シティの試合はどれも見る価値がある。また、リオ・ングモハやマックス・ダウマンのような存在は、イングランドにおける育成年代サッカーの層の厚さを示している。
しかし依然として、プレミアリーグはあまりに過酷なのではないかという現実的な不安がある。このリーグは、自らの成功の被害者のようなものになってしまった。世界中のテレビ視聴者にとっての魅力となっているあの激しさそのものが、絶え間ないアクションの当事者、つまり選手たちを今や苦しめているのだ。
アルテタ監督の戦術はあまりにも実利的すぎるのかもしれない（昨季のチャンピオンズリーグ決勝で見た通りだ）。だが、プレミアリーグのばかげた競争の激しさゆえに、シーズン終盤の自分たちの選手はパリ・サンジェルマンやバイエルン・ミュンヘンの選手たちほど「フレッシュ」ではあり得ないと彼が語ったことには一理あった。
「我々は2つの異なる世界を比較している」と、そのスペイン人指揮官は語った。そして、レアル・マドリーとバルセロナはラ・リーガでの支配力ゆえに、最も重要な選手たちへ貴重な休養を与える機会にもはるかに恵まれていると言っていい。例えば、見事なブカヨ・サカは、アルテタ監督がアーセナルの“スターボーイ”を、ルイス・エンリケがリーグ・アンでフビチャ・クバラツヘリアやウスマン・デンベレをローテーションするのと同じくらい定期的に休ませることができていれば、この夏のワールドカップに間違いなくもっと良いコンディションで臨めていたはずだ。
ただし、プレミアリーグの過酷な激しさが近いうちに弱まる気配はない。今夏の移籍市場が改めて示したように、イングランドのビッグクラブはこれまで以上に互いの間で取引を行っている。『プレミアリーグで実証済み』の才能を買うことに取りつかれているからだ。その結果、今では並の選手が破格の移籍金で動いている（サビオ、リアム・デラップ、マテウス・フェルナンデス、エリオット・アンダーソン）。そしてそれは、プレミアリーグのサッカー全体の質を改善するうえで、当然ながら何の助けにもならないだろう。
このかなり憂鬱な見通しを認識している人は非常に多い。しかし、EPLは今や巨大ビジネスであり、ショーは続かなければならない。たとえそれが、大衆を楽しませるワールドクラスのパフォーマーがさらに増えなければ、いずれ視聴率が落ち始める可能性を意味するとしてもだ。