プレミアリーグは地球上で最も視聴されているリーグかもしれないが、もはや特別に見栄えのするものではない。スタジアムの雰囲気は素晴らしいが、ピッチ上のクオリティーはそうではない。近年はアスレティシズム重視がさらに強まり、いまや技術よりもフィジカルに大きく比重が置かれている。そしてそれこそが、アーセナルを昨季の王者としてこれ以上なくふさわしい存在にしていた理由だ。

ミケル・アルテタ監督とその選手たちは、プレミアリーグの基本的価値観を体現している。強さ、スピード、パワー、保守性、そしてシニシズムだ。彼らは実質的に「美しいゲーム」を“醜く勝つ”ことのゲームに変え、2004年以来となる初優勝という報酬を手にした。だからこそ、セットプレーに大きく依存するアーセナルのゲームプランは、ライバルたちが取り入れる青写真となったのである。その結果、2025-26シーズンはオープンプレーからの得点が大幅に減少した。そして、このように制約の多い環境では、攻撃的な選手が輝くのは明らかに難しい。

今季は違ったものになるかもしれないという心強い初期兆候もいくつかある。一定程度のアーセナルも含め、より自由度高くプレーするチームがあるからだ。しかし、ハーランドがこのリーグで唯一、議論の余地なきスーパースターであることは否定できない。だからこそ、現在のマンチェスター・シティの苦境はなおさら興味深い。

先週、EPL優勝8回のクラブが大会の財務規則114件の違反で有罪と認定されたという衝撃的なニュースを受け、今や今季終了後に、このノルウェー人9番がエティハドを去る現実的な可能性が突如として生まれている。あまりに優れ、そして人を惹きつける存在で、夏の間にはアメリカでさえ攻略したハーランドには、すでにバルセロナやレアル・マドリー移籍の噂が持ち上がっている（当然ながら！）。もし退団となれば、それはすでにキリアン・エムバペのような存在を切望し、ラミン・ヤマルを欠いている大会にとって災難となるだろう。実際、アーセナルによるビニシウス・ジュニオール獲得の提案がイングランドで大きな興奮を生んだのは、世界最高クラスの選手が全盛期のままプレミアリーグのクラブに加入した最後の例を、誰も本当には思い出せなかったからでもある。

繰り返すが、このリーグにスリリングな才能や将来有望な選手が不足しているわけではない。万全の状態であれば、アレクサンデル・イサクは見事なストライカーであり、異端児ラヤン・シェルキがいればマンチェスター・シティの試合はどれも見る価値がある。また、リオ・ングモハやマックス・ダウマンのような存在は、イングランドにおける育成年代サッカーの層の厚さを示している。

しかし依然として、プレミアリーグはあまりに過酷なのではないかという現実的な不安がある。このリーグは、自らの成功の被害者のようなものになってしまった。世界中のテレビ視聴者にとっての魅力となっているあの激しさそのものが、絶え間ないアクションの当事者、つまり選手たちを今や苦しめているのだ。

アルテタ監督の戦術はあまりにも実利的すぎるのかもしれない（昨季のチャンピオンズリーグ決勝で見た通りだ）。だが、プレミアリーグのばかげた競争の激しさゆえに、シーズン終盤の自分たちの選手はパリ・サンジェルマンやバイエルン・ミュンヘンの選手たちほど「フレッシュ」ではあり得ないと彼が語ったことには一理あった。

「我々は2つの異なる世界を比較している」と、そのスペイン人指揮官は語った。そして、レアル・マドリーとバルセロナはラ・リーガでの支配力ゆえに、最も重要な選手たちへ貴重な休養を与える機会にもはるかに恵まれていると言っていい。例えば、見事なブカヨ・サカは、アルテタ監督がアーセナルの“スターボーイ”を、ルイス・エンリケがリーグ・アンでフビチャ・クバラツヘリアやウスマン・デンベレをローテーションするのと同じくらい定期的に休ませることができていれば、この夏のワールドカップに間違いなくもっと良いコンディションで臨めていたはずだ。

ただし、プレミアリーグの過酷な激しさが近いうちに弱まる気配はない。今夏の移籍市場が改めて示したように、イングランドのビッグクラブはこれまで以上に互いの間で取引を行っている。『プレミアリーグで実証済み』の才能を買うことに取りつかれているからだ。その結果、今では並の選手が破格の移籍金で動いている（サビオ、リアム・デラップ、マテウス・フェルナンデス、エリオット・アンダーソン）。そしてそれは、プレミアリーグのサッカー全体の質を改善するうえで、当然ながら何の助けにもならないだろう。

このかなり憂鬱な見通しを認識している人は非常に多い。しかし、EPLは今や巨大ビジネスであり、ショーは続かなければならない。たとえそれが、大衆を楽しませるワールドクラスのパフォーマーがさらに増えなければ、いずれ視聴率が落ち始める可能性を意味するとしてもだ。



