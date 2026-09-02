PSRは2013年に導入されたもので、基本的には、無責任なオーナーとその無謀な支出がクラブにもたらす存続上の脅威に対処するという、かなり崇高な目的のもとでUEFAがファイナンシャル・フェアプレー（FFP）規則を定めたことに対するプレミアリーグの回答だった。

両制度は似通っていたが、プレミアリーグの規則の重要な点は、クラブが3年間のサイクルで1億500万ポンドを超える損失を出してはならないというものだった。これにより、欧州大会出場を逃したチームでも、イングランドのトップリーグでピッチ内外の競争力を保てるようにすることが目的だったため、UEFAの制度よりも寛容な枠組みとなっていた。

しかし年月を経るにつれ、この財務ルールが実際には一部クラブのプレミアリーグでのし上がろうとする望みを妨げているのではないか、という見方が強まっていった。とりわけ、許容損失額の上限がインフレに合わせて一度も調整されなかったことが大きかった。

最大の問題は、新オーナーが先行投資によって成長を目指す立場にないことだった。例えば、ニューカッスルは2021年にサウジアラビア公共投資基金（PIF）に買収されたものの、莫大な資産を持つオーナー陣でありながら、新戦力に投じられる資金はプレミアリーグの『ビッグ6』、つまりマンチェスター・ユナイテッド、リバプール、アーセナル、トッテナム、チェルシー、マンチェスター・シティほどには到底及ばなかった。なぜなら、イングランドサッカー界の伝統的な超強豪ほどの収益を、まだまったく生み出せていなかったからだ。

『The Price of Football』ポッドキャストのキーラン・マグワイアは、GOALに対し次のように語っている。「ルールの当初の意図がどうであれ、実際にはこのルールによって、新たに野心的なオーナーを迎えたクラブは、（元チェルシーオーナーの）ロマン・アブラモビッチや（現マンチェスター・シティオーナーの）シェイク・マンスールのように、選手へ巨額の投資を行い、莫大な損失を抱えながらクラブを常勝のタイトル獲得チームへ押し上げることが事実上できなくなっている」

こうした状況は、やはり避けがたく、不満を抱くサポーターから『ビッグ6』にはひとつのルール、それ以外には別のルールが適用されているという批判を招いてきた。そして、この夏の動きも、その認識を変えるにはほとんど役立っていない。