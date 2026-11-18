シンシナティ発。マウリシオ・ポチェッティーノが率いるアメリカ男子代表の最後の一戦でも、見どころとゴールが生まれた。マンチェスターへ向かう前に、チームは手堅い勝利をもう一つ収めた。

土曜日にハイチを6-0で圧倒したのに続き、アメリカ代表は火曜日、シンシナティで同じ相手に危なげなく勝利した。今回は2-0にとどまったものの、試合はおおむね予想どおりの展開に。アメリカ代表が長い時間主導権を握り、最終的には順当な勝利を手にした。

ただし、アメリカ代表のゴールは平凡なものではなく、いずれも見事だった。先制点はクリスティアン・プリシッチのバイシクルシュート。鮮やかな一撃で、直近2試合での得点を3に伸ばした。前半終了前にはジュリアン・ホールもゴールを記録。巧みな連続タッチからストライカーらしいフィニッシュを決め、ハーフタイムを待たずに勝負を決定づけた。

これでアメリカ代表は、予想どおりCONCACAFネーションズリーグ準決勝に進出。地域の頂点に立つ次の機会を確保した。ただ、その挑戦にポチェッティーノはいない。別の人物が指揮を執ることになるからだ。ポチェッティーノはこの1週間、チームを良い状態で引き継ぐ意向を示していた。火曜日の勝利によってそれを実現し、次の監督に勢いとタイトル獲得のチャンスを残して去る。

GOALがアメリカ代表のハイチ戦における勝者と敗者を振り返る。