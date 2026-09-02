すでに完成されたMFであり、おそらくヨーロッパのどの名門クラブでも先発メンバーに入れるであろうにもかかわらず、フェルナンデスは向上を追い求める姿勢を決してやめない。彼にとって、試合日に最高の自分を引き出す鍵は、トレーニングでの強度にある。

「プレーしている時にこそ上達する。自分はずっと、トレーニングを常に試合のようなものとして向き合ってきた」と彼は強調する。「それが、さらに良くなるための違いだったのだと思う。ただ練習に行くだけでは満足できない。最大限の力でトレーニングする必要がある」

フェルナンデスは激しい負けん気も備えており、その厳しさは幼少期に由来している。「自分が育った頃は、よく路上でプレーしていた」と彼は付け加えた。「兄が自分より5歳年上なので、自分はいつも最年少の一人だった。だから兄やその友人たちを相手にプレーしていた。負かされることにも慣れたし、自分より強い相手を打ち負かすことにも慣れた。だから足を引っ込めることも、デュエルに入ることも決して怖くない」

言い換えれば、ユナイテッドの主将は挑戦を好み、「難しくなければ成長していない」という姿勢をトレーニング場にも持ち込んでいるということだ。フェルナンデスは特に、自らの弱点を克服することに勤勉で、その一例としてセスコと真っ向勝負した場面を明かしている。

「昨季のトレーニングで、ベンヤミン・セスコと50ヤード走をやることになった」と彼は明かした。「自分は2歩早くスタートして、彼は後ろにいたので、必死に自分を追い込んだ。すると自己最高速度の35.5キロに達した。彼は最後に37キロ何かまで出していたから、最後に追いつかれたのはそのためだ。でも自分はすごく誇らしかった。ベンは本当に強くてフィジカルのある選手で、とても速い。でも、これこそ自分がトレーニングで好きなことなんだ。自分より何かで優れていると分かっている相手にぶつかって、自分を試したい」