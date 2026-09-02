ブルーノ・フェルナンデス独占取材：マンチェスター・ユナイテッドのアシスト王の思考の内側と、いかにして得点機を生み出す怪物になったのか
ブルーノ・フェルナンデスは、まるで上質なワインのように年齢を重ねている。マンチェスター・ユナイテッドの主将は来週32歳になるが、オールド・トラッフォードでの影響力は高まり続けている。日曜日に行われた昇格組イプスウィッチ・タウンとの一戦で、5-2の大勝を飾る中、圧巻のハットトリックを決めたことがその証拠だ。
2025-26シーズンのPFA年間最優秀選手賞の受賞は、フェルナンデスのユナイテッドでのキャリアにおける頂点と見なされてもおかしくなかったが、本人はなおもさらなる高みを求めている。ただ、昨季の個人成績を上回るのは簡単ではないだろう。
ユナイテッドがリーグ3位で終えた中、フェルナンデスは驚異の21アシストを記録。これまでティエリ・アンリとケビン・デ・ブライネが共有していたシーズン最多記録を更新した。さらに1試合平均4度のチャンスを創出し、これはヨーロッパ5大リーグの全選手の中で最多だった。
マンチェスター・ユナイテッドは、その驚異的な安定感を誇るフェルナンデスに大きな感謝を負っている。そして2020年1月にスポルティングCPへ支払った6800万ポンド（9200万ドル）という移籍金は、今や史上屈指のバーゲン補強のひとつに見える。では、彼はいかにして現在のような、抑えの利かないチャンスメークの怪物となったのか。PFAアワーズの場で『Beast Mode On Podcast』に出演したフェルナンデスは、その秘密の一端を明かし、折れないメンタリティーについても興味深い見解を示した。
ラフィーニャとともに成長曲線を描く
フェルナンデスはユナイテッドでトップ下としてプレーし、ペナルティーエリア内やその周辺で最も力を発揮する。一方で、自然な本能から低い位置まで下がり、ビルドアップを組み立てたがることも少なくない。これはノヴァーラ、ウディネーゼ、サンプドリアというイタリアのクラブで受けた初期のサッカー教育に由来するもので、当時の彼はアンドレア・ピルロのようなタイプのプレーメーカーとして、最終ラインの前でプレーしていた。
2017年にスポルティングCPへ加入した後、フェルナンデスはよりボックス・トゥ・ボックス型のMFとして前方の位置へ移り、ゴールとアシストの数字はすぐに増加した。ポルトガルでラフィーニャと丸2シーズンともにプレーする機会は、フェルナンデスのプレーに変革をもたらした。かつてリーズのウインガーだったラフィーニャは、その後バルセロナでバロンドール候補にまで上り詰めた存在であり、フェルナンデスはボールを持った際によりリスクを取るようになっていった。
「キャリアという意味で自分は幸運だったし、特にプレミアリーグに来てからは、僕が先に全体像を見ていることを理解してくれる選手たちがいた。だから彼らは少し早めに走り出す。僕がそれを見ると分かっているからだ。スポルティングに行った時に、それが自分をさらに良くするために踏み出したステップだったと気づいた」とフェルナンデスは『Beast Mode On Podcast』で語った。「そこでラフィーニャのような選手とプレーした。彼は自分がパスを通せた選手の一人だった。彼自身も理解していたからだ。『ブルーノならここでワンタッチで出せる。だから自分は走らないといけない』と。それは自分にとって大きな助けになった。前にいる選手たちも、自分の方がより早くそれを読み取ると分かってくれていたからだ」
究極のスキャナー
フェルナンデスの技術と実行力はスポルティング時代から見ていて実に魅力的だったが、ユナイテッドではさらに洗練されたものになった。しかし、ピッチ全体を見渡し、常に相手の一歩先を行く能力こそが、同世代の選手たちとの違いを本当に際立たせている。
「試合を頭の中で描かなければならない。ボールが動いている時はいつでも周囲を見て、何が起きているのか、次のパスが何になるのかを確認する必要がある」と彼は語る。「僕のキャリアにおける最大の強みは、常に考え方と、少しだけ速く物事をこなすやり方だった。僕は最も速いわけでも、最も強いわけでもない。だから、起こる前に物事を思い描き、人々が僕がそれをやろうとしていると気づく前に実現させようとする必要がある。トップレベルでトップフットボーラーになるための僕の主な武器、最大の持ち味はそこだったと思う」
フェルナンデスはあまりに捉えどころがなく、しかも賢いため、フィジカルでねじ伏せることはできない。どこにスペースが生まれるかを予測し、味方が最も大きな脅威を与えられるエリアへボールを送り込むことにかけては達人だ。ラフィーニャがそうだったように、味方が彼と同じ感覚でプレーできれば、切り裂くようなプレーを止めるのはほとんど不可能になる。
アントニー・マルシャル、エディンソン・カバーニ、マーカス・ラッシュフォードは長年にわたってユナイテッドでフェルナンデスの天才性を最大限に生かしてきた。そしてベンヤミン・セスコも、昨季後半にこのポルトガル人マエストロと強い連係を築いた。まるで頭の中の前方にピッチの地図が入っているかのようで、横や後ろにパスを出すのではなく、堅固な守備ブロックをどう崩すかを絶えず探している。
シェシュコと真っ向勝負へ
すでに完成されたMFであり、おそらくヨーロッパのどの名門クラブでも先発メンバーに入れるであろうにもかかわらず、フェルナンデスは向上を追い求める姿勢を決してやめない。彼にとって、試合日に最高の自分を引き出す鍵は、トレーニングでの強度にある。
「プレーしている時にこそ上達する。自分はずっと、トレーニングを常に試合のようなものとして向き合ってきた」と彼は強調する。「それが、さらに良くなるための違いだったのだと思う。ただ練習に行くだけでは満足できない。最大限の力でトレーニングする必要がある」
フェルナンデスは激しい負けん気も備えており、その厳しさは幼少期に由来している。「自分が育った頃は、よく路上でプレーしていた」と彼は付け加えた。「兄が自分より5歳年上なので、自分はいつも最年少の一人だった。だから兄やその友人たちを相手にプレーしていた。負かされることにも慣れたし、自分より強い相手を打ち負かすことにも慣れた。だから足を引っ込めることも、デュエルに入ることも決して怖くない」
言い換えれば、ユナイテッドの主将は挑戦を好み、「難しくなければ成長していない」という姿勢をトレーニング場にも持ち込んでいるということだ。フェルナンデスは特に、自らの弱点を克服することに勤勉で、その一例としてセスコと真っ向勝負した場面を明かしている。
「昨季のトレーニングで、ベンヤミン・セスコと50ヤード走をやることになった」と彼は明かした。「自分は2歩早くスタートして、彼は後ろにいたので、必死に自分を追い込んだ。すると自己最高速度の35.5キロに達した。彼は最後に37キロ何かまで出していたから、最後に追いつかれたのはそのためだ。でも自分はすごく誇らしかった。ベンは本当に強くてフィジカルのある選手で、とても速い。でも、これこそ自分がトレーニングで好きなことなんだ。自分より何かで優れていると分かっている相手にぶつかって、自分を試したい」
ポスト・ファーガソン時代の至宝
そうした強い意志は、フェルナンデスを模範的なキャプテンにもしている。2023年にハリー・マグワイアからキャプテンマークを引き継いだ当初は、いくつかの試行錯誤もあったが、フェルナンデスは徐々に真のリーダーへと変貌を遂げた。自信に満ち、明確に言葉を発する存在であり、ボールを持った際のクオリティーと、ボールがない場面での献身性の両面で際立った手本を示している。そして誰もが彼に刺激を求めている。
オールド・トラッフォードにおけるサー・アレックス・ファーガソン後の時代は、総じて苦しいものだった。しかし、クラブをかつての栄光へ戻そうとするために、これほどまで尽力した選手は他にいない。たとえキャプテンとしての資質に疑問を持つとしても、全公式戦329試合で219ゴール関与という驚異的な記録を見れば、その事実は否定できない。
世界中のユナイテッドファンは誰もが、フェルナンデスこそこの13年間でクラブ最高の補強だったと認めるだろう。また、ファーガソンの下で重要な役割を果たした伝説的な面々と比較されることも少なくない。
ただ、重要なのは、フェルナンデスがそうした称賛に決して浮かれないことだ。自身の根本的な哲学について、こう語っている。「自分が自分に課しているのは、自分自身のより良い版になることだ。誰か他の人に勝とうとしているわけではない」
批判を封じる
しかし、ユナイテッドほどの規模を持つクラブの象徴的存在であるがゆえに、フェルナンデスは批判の格好の標的にもなりやすい。実際、かつてマンチェスター・ユナイテッドでプレーした元関係者たちは、とりわけ彼に厳しい声を向ける傾向がある。ロイ・キーンもその1人で、フェルナンデスがプレミアリーグのアシスト記録を追い求める姿勢を「サーカス」と表現し、試合に勝つことよりもそちらを優先していると示唆した。
一方、パトリス・エブラも最近、フェルナンデスはあまりにも一途すぎると主張した。エブラはKickでの配信で、Stakeを代表して次のように語っている。「年間最優秀選手賞を受賞した今、私は彼にもう一度それを勝ち取ってほしいとは思わない。私はブルーノにチームの一員としての役割を果たしてほしい。ブルーノに関する私の懸念は、彼が試合をコントロールしないことだ。私はポール・スコールズのような選手たちとプレーしてきた。サー・アレックス・ファーガソンは『ポール・スコールズにパスを出せ』と言っていた。なぜなら、彼はいつ試合をコントロールすべきか、前に出るべきか、あるいはボールを保持すべきかを分かっていたからだ」
こうした類いのコメントは極めて不当である。フェルナンデスがあらゆる場面でチームを前進させていなければ、ユナイテッドが前季のチャンピオンズリーグ出場権を獲得することは決してなかっただろう。彼は生まれながらの勝者であり、より自制的なプレーを求めることは、チームから最も強力な武器を奪うことになる。
こうした外野の雑音によって、フェルナンデスの自信が揺らいでいても不思議ではなかっただろう。だが、ユナイテッドと現在の指揮官マイケル・キャリックにとって幸いなことに、彼はそれを遮断できるだけの強い意志を持っている。
「自分自身を信じろと、私はいつも自分に言い聞かせてきた。なぜなら、キャリアを通じて、自分がどれだけ優れているか、あるいはどれだけ優れた選手になれるかを人々に疑われる瞬間があるからだ」とフェルナンデスは語る。「それは最初から最後まで、常にあるものだ。変わることはない。どれだけそれを示しても関係ない。こういうものをどれだけ手にしてもね（PFA年間最優秀選手のトロフィーを指さしながら）。人はいつだって疑うものだ。
「高いレベルでは、毎週、そして時には3日ごとに、称賛を受ける日もあれば、批判の言葉を浴びる日もある。ただ、それに対処して自分を信じるしかない。なぜなら、一定の場所までたどり着いたのであれば、それは自分が何かを正しくやってきたからなんだ」
忠誠心と情熱
フェルナンデスは、特にユナイテッドにどれほど忠誠を尽くしてきたかを考えれば、はるかに高い評価を受けるべき存在だ。少し前にはポルトガル代表へのレアル・マドリーの関心が盛んに報じられ、昨年には自身と家族に想像を絶するほどの富をもたらすはずだったサウジアラビアへの高額オファーも断っている。
フェルナンデスが在籍した6年間で、ユナイテッドが獲得したのはFAカップとリーグカップのみだ。そのため、彼の心が揺らいだとしても誰も責められなかっただろう。しかし、2027年の契約満了を超える延長交渉に入っていると報じられているこのポルトガル人MFは、マンチェスターでより大きなことを成し遂げることへの情熱を公の場で示してきた。
キーンがどう考えていようと、それが意味するのは個人としてのさらなる評価ではなく、チームの成功である。アシスト記録が自分にとって何を意味するのかと問われた際のフェルナンデスの返答は、それをある程度裏づけている。彼はそれが「特別な」偉業であることを認めつつ、こう付け加えた。「ティエリとケビンを上回ることは、決して目標ではなかった」
今後フェルナンデスがさらに記録を塗り替えるとしても、それはユナイテッドを再び頂点へ引き戻そうとする尽きることのない欲求の副産物にすぎない。今季、キャリック監督のチームに最大のタイトルを勝ち取るだけの十分な選手層があるかどうかは時間が教えてくれるだろう。ただ一つ確かなのは、フェルナンデスが今季も最後の最後までそのために全力を尽くすということだ。
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