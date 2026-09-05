【独占インタビュー】ブルーノ・フェルナンデスはいかにしてゴールを演出するモンスターになったか
ブルーノ・フェルナンデスは年を重ねるごとに味わいを増す上質なワインのようだ。マンチェスター・ユナイテッドのキャプテンは9月8日に32歳を迎えるが、オールド・トラッフォードでの影響力は増す一方であり、日曜に昇格組のイプスウィッチ・タウンを5-2で撃破した試合で見せた見事なハットトリックがそれを証明している。
2025-26シーズンのPFA年間最優秀選手賞を受賞したことは、フェルナンデスのユナイテッドでのキャリアの頂点と見なされてもおかしくなかったが、彼はさらなる高みを渇望している。とはいえ、昨季の個人としての功績を上回るのは容易ではないだろう。
フェルナンデスはユナイテッドがリーグ3位でシーズンを終える中、驚異の21アシストを記録し、これまでティエリ・アンリとケヴィン・デ・ブライネが分け合っていた単一シーズンの記録を塗り替えた。彼は1試合平均で4回のチャンスを演出し、これはヨーロッパ5大リーグのどの選手をも上回る数字だった。
その驚異的な安定感に対し、ユナイテッドはフェルナンデスに感謝の念を抱くべきだろう。2020年1月にスポルティングCPへ支払った6800万ポンドという移籍金は、今や史上最高の掘り出し物の一つに見える。問題は、彼がどうやって今日のような止まることを知らないゴール創出のモンスターになったのかということだ。PFA授賞式での『Beast Mode On Podcast』で語ったフェルナンデスは、その秘訣の一部を明かし、決して折れることのないメンタリティについて興味深い洞察を披露した。
ハフィーニャと共に歩む成長曲線
フェルナンデスはユナイテッドで10番として起用され、ペナルティエリア内やその付近で最も力を発揮する選手だが、しばしば深い位置まで下がってビルドアップを組み立てたいという生来の衝動に従ってしまう。これは、彼のサッカー選手としての初期の育成が、イタリアのノヴァーラ、ウディネーゼ、サンプドリアといったクラブで行われたことに由来する。そこで彼はアンドレア・ピルロのような形で、ディフェンスラインの前に構えるプレーメーカーを務めていた。
2017年にスポルティングCPに加入した後、フェルナンデスはより攻守にわたって走り回るボックス・トゥ・ボックスのミッドフィルダーへと前線に移り、ゴールとアシストの数は急速に増加した。ポルトガルで2シーズンにわたり、ハフィーニャ（現バルセロナ）とともにプレーする機会は、フェルナンデスのプレーに変革をもたらし、ボールを持った際により多くのリスクを冒すようになった。
「キャリアという意味で、そしてプレミアリーグに来てからはより一層恵まれていた。私が先に絵を見るということを理解してくれる選手たちがいたんだ。だから彼らは、僕が視ているとわかっているから、少し早めに動き出す。スポルティングに行ったときにそれに気づいた。それが僕をさらに良くするために踏み出したステップだった」
「そこではハフィーニャのような選手とプレーした。彼はパスでつながれた選手の一人で、彼もまた『ブルーノはここでワンタッチでいける、だから自分は動かなければ』と理解してくれる選手だった。僕が状況をより速く読み取るということを認識してくれる選手たちが前にいたことは、僕にとって大きな助けになった」
究極のスキャナー
フェルナンデスの技術とプレーの精度はスポルティング時代から見る者を楽しませてきたが、ユナイテッドではさらに洗練された。しかし、ピッチを見渡し、常に相手より一歩先を行く能力こそが、彼を同年代の選手たちと真に区別するものである。
「試合をイメージしなければならない。ボールが動いているときは、常に周囲を見渡して何が起きているのか、次のパスがどうなるのかを把握する必要がある」と語る。
「僕のキャリアで最大の強みは、いつも考え方と、物事を少しだけ速く行うやり方にあった。僕は一番速いわけでも、一番強いわけでもないからね。だから物事を事前にイメージして、一部の人が『こいつはこうするつもりだ』と気づく前にそれを実現しようとする必要があるんだ。それが僕の主な技術であり、トップレベルで一流のフットボーラーになるための主な要素だったと思う」
フェルナンデスは身体的に抑え込むことができない。あまりにも捉えどころがなく、賢いからだ。彼はどこにスペースが空くかを予測し、チームメートが最も大きなダメージを与えられるエリアへボールを通す名手である。ハフィーニャがそうだったように、味方が彼と波長を合わせているとき、彼が守備を切り裂くのを防ぐことはほとんど不可能だ。
アンソニー・マルシャル、エディンソン・カバーニ、マーカス・ラッシュフォードは、長年にわたってユナイテッドでフェルナンデスの才能を最大限に活かしてきた。そしてベンヤミン・シェシュコは昨シーズン後半、このポルトガル人の名手と強固な連係を築いた。彼はピッチの地図を頭の前面に描いているかのようで、横パスやバックパスではなく、堅固な守備ブロックを崩す方法を常に探し求めている。
シェシュコとトレーニング
すでに欧州の名門クラブのどこであってもスターティングメンバーに入るであろう完成された中盤の選手でありながら、フェルナンデスは向上を求めることを決してやめない。彼にとって、トレーニングでの強度こそが、試合当日に最高の自分を引き出す鍵なのだ。
「プレーしているときにこそ、上達するんだ。僕は常にトレーニングを試合と同じように取り組んできた」と彼は断言する。「それがおそらく、さらに良い選手になるための違いだったんだと思う。僕はただトレーニングに行くだけでは満足できない。最大限の力でトレーニングする必要があるんだ」。
フェルナンデスはまた、激しい競争心と、幼少期に培われたタフさも備えている。「僕の時代は、育つ過程でストリートでたくさんプレーするものだった」と彼は付け加えた。
「兄が僕より5歳年上だったから、僕はいつも最年少の一人で、兄やその友達を相手にプレーしていた。負けることにも慣れたけれど、自分より強い相手を打ち負かすことにも慣れた。だから僕は足を踏み込むことや、デュエルに挑むことを決して恐れない」
言い換えれば、ユナイテッドの主将は挑戦を愛し、「厳しくなければ、成長できない」という姿勢をトレーニングの場に持ち込んでいる。フェルナンデスは特に自分の弱点を克服することに熱心で、その一例としてシェシュコと真っ向勝負した経験を語った。
「昨シーズン、トレーニングでベンヤミンと50ヤードのランをすることになった。僕は2歩早くスタートして、彼は僕の後ろにいたから、僕は自分を追い込んで、自己最高速度だった時速35.5キロを更新した。彼は最後に時速37キロくらいに達したから、最後に追いつかれてしまったけれど、僕は自分をとても誇りに思った。ベンはとても強くてフィジカルの強い選手で、しかもとても速いからね。でもこれこそが僕がトレーニングで好きなことなんだ。何かで自分より優れているとわかっている相手に挑んで、自分を試せるんだ」
ファーガソン時代後の逸材
その決意が、フェルナンデスをキャプテンの手本たる存在にもした。2023年にハリー・マグワイアからキャプテンマークを引き継いだ当初はいくつかの問題もあったが、フェルナンデスは次第に真のリーダーへと変貌を遂げていった。彼は自信を持って明確に意思を伝えることができ、ボールを持ったときの質とボールを持たないときの献身によって輝かしい模範を示し、誰もが彼から刺激を受けている。
サー・アレックス・ファーガソン後のオールド・トラッフォードの時代は総じて惨めなものだったが、クラブをかつての栄光へと取り戻そうと、彼以上に力を尽くした選手はいない。たとえ彼のキャプテンとしての資質を認めないとしても、全公式戦329試合で219のゴール関与という驚異的な記録を踏まえれば、その事実は揺るぎない。
この地球上のすべてのユナイテッドファンが、フェルナンデスは過去13年間でクラブ最高の補強だと認めるだろう。彼はまた、ファーガソンの下で重要な役割を担った伝説的な人物たちとしばしば比較される。
だが重要なのは、フェルナンデスが決して称賛に浮かれないことだ。自身の根本的な哲学について「自分に課しているのは、より良い自分になることであって、誰か他人を打ち負かそうとすることではない」と語っている。
批判の声を遮断
しかし、ユナイテッドほどの規模を誇るクラブの中心人物として、フェルナンデスは批判の格好の標的にもなりやすい。実際、元選手たちほど彼に対して手厳しくなる傾向があり、その一人がロイ・キーンだ。彼はフェルナンデスのプレミアリーグ・アシスト記録への追求を「サーカスの芸」と評し、試合に勝つことよりもそれを優先しているのではないかと指摘した。
一方、パトリス・エヴラは最近、フェルナンデスが一途になりすぎていると主張した。
「彼が年間最優秀選手賞を獲得した今、もう一度獲ってほしいとは思わない。ブルーノにはチームの一員としてプレーしてほしい。ブルーノについて私が心配しているのは、彼が試合をコントロールできていないことだ。私はポール・スコールズのような選手たちとプレーしてきた。サー・アレックス・ファーガソンは『ポール・スコールズにパスを出せ』と言ったものだ。なぜなら彼は、いつ試合をコントロールすべきか、前に進むべきか、ボールを保持すべきかを心得ているからだ」
こうした類のコメントは極めて不当なものだ。フェルナンデスがあらゆる機会にチームを前へと牽引していなければ、ユナイテッドが昨季チャンピオンズリーグの出場権を得ることは決してなかっただろう。彼は生まれながらの勝者であり、彼にもっと抑制的なプレーを求めることは、チームから最も強力な武器を奪うことになる。
外部の雑音のせいでフェルナンデスの自信が揺らいだとしても、それは理解できることだろう。だが、ユナイテッドと現監督のマイケル・キャリックにとって幸運なことに、彼はそれを遮断できるほど意志が強い。
「自分自身を信じるように、いつも自分に言い聞かせてきた。キャリアを通じて、自分がどれだけ優れているか、あるいはどれだけ優れた選手になれるかを、人々が疑う瞬間が必ずあるからだ」とフェルナンデスは語る。
「それは最初から最後まで常に付きまとうものだ。変わることはない。どれだけそれを示そうと関係ない。これ（PFA年間最優秀選手賞のトロフィーを指さして）をいくつ手にしようと関係ない。人々は常に疑うものだ。高いレベルでは、毎週、時には3日ごとに、称賛を受けることもあれば、他の日には辛辣な言葉を浴びることもある。それに対処し、自分を信じるしかない。なぜなら、ある地位にたどり着いたのは、何か正しいことをしてきたからなのだから」
忠誠心と情熱
フェルナンデスはもっと高く評価されるべき選手だ。とりわけ、彼がユナイテッドに対してどれだけ忠誠を尽くしてきたかを考えればなおさらだ。少し前にはレアル・マドリーがこのポルトガル代表への獲得の動きを強く噂され、昨年には自身と家族に想像を絶するほどの富をもたらしたであろうサウジアラビア行きの好条件のオファーを断っている。
フェルナンデスの6年間の在籍期間中、ユナイテッドが手にしたのはFAカップとリーグカップだけであり、たとえ彼の心が揺らいだとしても、誰も彼を責めることはできなかっただろう。しかし、2027年の契約満了を前に延長交渉に入っていると報じられているこのポルトガル人は、マンチェスターでより大きなことを成し遂げることにいかに情熱を注いでいるかを公言している。
キーンがどう考えていようとも、それが意味するのは個人としてのさらなる評価ではなく、チームの成功だ。アシスト記録が自身にとってどんな意味を持つかと問われたときのフェルナンデスの返答が、そのことをある程度裏付けている。彼はそれが「特別な」偉業だと認めつつ、こう付け加えた。「ティエリやケヴィンを追い抜くことは決して目標ではなかった」。
フェルナンデスが今後打ち立てるどんな記録も、ユナイテッドを頂点へと引き戻したいという飽くなき欲求の副産物にすぎないだろう。キャリック率いるチームが今季、最も大きなタイトルを勝ち取るだけの選手層の厚みを備えているかどうかは時間が経てば分かることだが、フェルナンデスが最後の最後までチームのために全力を尽くすことだけは間違いない。