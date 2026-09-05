しかし、ユナイテッドほどの規模を誇るクラブの中心人物として、フェルナンデスは批判の格好の標的にもなりやすい。実際、元選手たちほど彼に対して手厳しくなる傾向があり、その一人がロイ・キーンだ。彼はフェルナンデスのプレミアリーグ・アシスト記録への追求を「サーカスの芸」と評し、試合に勝つことよりもそれを優先しているのではないかと指摘した。

一方、パトリス・エヴラは最近、フェルナンデスが一途になりすぎていると主張した。

「彼が年間最優秀選手賞を獲得した今、もう一度獲ってほしいとは思わない。ブルーノにはチームの一員としてプレーしてほしい。ブルーノについて私が心配しているのは、彼が試合をコントロールできていないことだ。私はポール・スコールズのような選手たちとプレーしてきた。サー・アレックス・ファーガソンは『ポール・スコールズにパスを出せ』と言ったものだ。なぜなら彼は、いつ試合をコントロールすべきか、前に進むべきか、ボールを保持すべきかを心得ているからだ」

こうした類のコメントは極めて不当なものだ。フェルナンデスがあらゆる機会にチームを前へと牽引していなければ、ユナイテッドが昨季チャンピオンズリーグの出場権を得ることは決してなかっただろう。彼は生まれながらの勝者であり、彼にもっと抑制的なプレーを求めることは、チームから最も強力な武器を奪うことになる。

外部の雑音のせいでフェルナンデスの自信が揺らいだとしても、それは理解できることだろう。だが、ユナイテッドと現監督のマイケル・キャリックにとって幸運なことに、彼はそれを遮断できるほど意志が強い。

「自分自身を信じるように、いつも自分に言い聞かせてきた。キャリアを通じて、自分がどれだけ優れているか、あるいはどれだけ優れた選手になれるかを、人々が疑う瞬間が必ずあるからだ」とフェルナンデスは語る。

「それは最初から最後まで常に付きまとうものだ。変わることはない。どれだけそれを示そうと関係ない。これ（PFA年間最優秀選手賞のトロフィーを指さして）をいくつ手にしようと関係ない。人々は常に疑うものだ。高いレベルでは、毎週、時には3日ごとに、称賛を受けることもあれば、他の日には辛辣な言葉を浴びることもある。それに対処し、自分を信じるしかない。なぜなら、ある地位にたどり着いたのは、何か正しいことをしてきたからなのだから」