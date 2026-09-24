ブラジル2027まであと9カ月。商業的な野心からクララ・セラジョルディのようなブレイク候補まで、女子ワールドカップが直面する6つの大きな疑問

2026年9月24日。つまり、ちょうど9カ月後、ブラジルは2027年女子ワールドカップの開幕戦を、まだ未定の相手と伝説的なマラカナンで戦うことになる。対戦カードはまだ決まっていない。だが、これ以上ないほど大きな舞台であることは間違いない。

女子サッカー最大の大会は、女子スポーツが商業的な追い風を受ける中で着実に近づいている。NWSLとWNBAではチーム評価額が高騰し、スポンサーは投資を進め、一部のビッグスターが手にする経済的リターンも、その勢いを反映し始めている。トリニティ・ロッドマンのワシントン・スピリットとの新契約は、ボーナスを含めて年間200万ドル超の価値があると報じられており、その上限がいかに急速に引き上がっているかを示している。

ブラジル2027は、その成長をさらに大きな観客層へ届ける機会をもたらす。南米初開催となる女子ワールドカップは、このスポーツと切っても切り離せないアイデンティティーを持つ国に、競技を代表する選手たちを集めることになる。すでに地位を確立したスターにとっては、自らのレガシーを確かなものにするチャンスだ。タイナ・マラニャンやクララ・セラホルディのような新鋭にとっては、一躍その名が広く知られる瞬間になるかもしれない。

それでも、成功するワールドカップには、評価額の上昇や有名な開催地だけでは足りない。商業的関心は、満員のスタジアムや長期的な支援へとつながるのか。地元のファンや遠征するファンは、その一員になる余裕があるのか。そして、その恩恵は、すでに注目を集めているチームや選手たちの先にまで、どこまで広がるのか。

ブラジル2027は、女子サッカーがどこまで前進してきたかを祝う場であるべきであり、さらにその先へ押し進める機会でもある。開幕まで残り9カ月、GOAL は、この先を形作る6つの大きな論点を検証する。