ブラジル2027まであと9カ月。商業的な野心からクララ・セラジョルディのようなブレイク候補まで、女子ワールドカップが直面する6つの大きな疑問
2026年9月24日。つまり、ちょうど9カ月後、ブラジルは2027年女子ワールドカップの開幕戦を、まだ未定の相手と伝説的なマラカナンで戦うことになる。対戦カードはまだ決まっていない。だが、これ以上ないほど大きな舞台であることは間違いない。
女子サッカー最大の大会は、女子スポーツが商業的な追い風を受ける中で着実に近づいている。NWSLとWNBAではチーム評価額が高騰し、スポンサーは投資を進め、一部のビッグスターが手にする経済的リターンも、その勢いを反映し始めている。トリニティ・ロッドマンのワシントン・スピリットとの新契約は、ボーナスを含めて年間200万ドル超の価値があると報じられており、その上限がいかに急速に引き上がっているかを示している。
ブラジル2027は、その成長をさらに大きな観客層へ届ける機会をもたらす。南米初開催となる女子ワールドカップは、このスポーツと切っても切り離せないアイデンティティーを持つ国に、競技を代表する選手たちを集めることになる。すでに地位を確立したスターにとっては、自らのレガシーを確かなものにするチャンスだ。タイナ・マラニャンやクララ・セラホルディのような新鋭にとっては、一躍その名が広く知られる瞬間になるかもしれない。
それでも、成功するワールドカップには、評価額の上昇や有名な開催地だけでは足りない。商業的関心は、満員のスタジアムや長期的な支援へとつながるのか。地元のファンや遠征するファンは、その一員になる余裕があるのか。そして、その恩恵は、すでに注目を集めているチームや選手たちの先にまで、どこまで広がるのか。
ブラジル2027は、女子サッカーがどこまで前進してきたかを祝う場であるべきであり、さらにその先へ押し進める機会でもある。開幕まで残り9カ月、GOAL は、この先を形作る6つの大きな論点を検証する。
母国開催のワールドカップは、ブラジル女子サッカーに何をもたらすのか？
アミー・ルシュカイ： 現時点でそれを知るのは不可能だが、この問いへの答えが「非常に大きい」となることが期待される。
近年、ブラジルの女子サッカーは段階的に前進を重ねており、国内大会であるブラジレイロン・セリエA1・フェミニーノは南米最強のリーグだ。それはコパ・リベルタドーレスの結果を見れば明らかである。ブラジルのクラブは直近7大会をすべて制し、2009年の創設以来行われた17大会のうち14大会で優勝している。
ただし、今大会の女子ワールドカップはブラジルにおけるこの競技にさらに大きな注目を集めることになる。そしてブラジル代表が力強い戦いを見せることができれば、観客動員や関心、ひいては投資を押し上げるとともに、若い女子の競技参加者数の増加にもつながり得る。
マルタはここ数年、ブラジル女子サッカーの未来に向けて何度も呼びかけを行ってきた。しかし、自国開催のワールドカップで代表チームを大会の躍進へと導くことは、彼女にとってこれまでで最も大きなメッセージになるかもしれない。
大会の次なる世界的スター候補は誰だろうか？
セリア・バルフ：アメリカ、イングランド、そしてそのほか複数の国は、まだワールドカップ出場を決めていない。しかし、すでに出場権を獲得しているブラジル、フランス、スペインのような国々には、次代の大物スーパースターがメンバーにいる可能性が十分にある。
テクニックがありスピードにも優れた右ウイングのタイナ・マラニャンは、今年を経て世界のフットボール界で知られる存在となった。まだ22歳のマラニャンは、2026年にブラジル代表で4得点を記録。クラブではパルメイラスでプレーしており、自国開催の舞台で見る者を楽しませ、大会を通して守備陣にとって脅威となる存在だ。
スペインには、アイタナ・ボンマティやアレクシア・プテジャスをはじめ、才能があふれている。そして世界ランキング1位のチームであり、元ワールドカップ王者でもあるだけに、多くのスターとブレイク候補を擁している。18歳のMFクララ・セラホルディは、間もなく世界的に知られる名前になるだろう。バルセロナの若手である彼女は、シーズンを通してボンマティとプテジャスの代役を務めるという、想像を絶すると見る向きもある役割を託された。しかも、ただ穴を埋めただけではない。見事な活躍を見せ、スペインの中盤における真のスターとしての地位を固め、さらにバルセロナの4冠達成にも貢献した。
どのチームが予選敗退の危機にあるのか。
ルスカイ：今大会の女子ワールドカップ予選では、すでにひとつのビッグネームが敗退している。大会史上すべての大会に出場してきたナイジェリアが、ひどいアフリカ女子ネーションズカップでの戦いの結果、史上初めて不在となるのだ。この競技の他の強豪も、そんな望ましくない道をたどることになるのだろうか。
欧州では、それは十分にあり得る。2023年大会準優勝のイングランドは、競争の激しい予選方式の中でグループを勝ち抜けなかった注目国のひとつであり、その結果としてプレーオフ行きとなった。彼女たちと並ぶのは、1995年優勝のノルウェー、2019年大会準優勝のオランダ、そして直近4大会のうち3大会でベスト4入りしたスウェーデンだ。いずれも予選突破が期待されるが、確実ではない。
CONCACAFの出場国も、まだ確定していない。アメリカとカナダは予選突破の有力候補とみられる一方で、メキシコは出場権獲得に向けてハイチとの非常に難しい対戦を乗り越えなければならない。
どのダークホースが、誰もが応援する“第二のひいきチーム”になり得るのか。
ルスカイ：テムワとタビタ・チャウィンガの姉妹デュオを擁するマラウイは、2026年に初出場した女子アフリカ・ネーションズカップで決勝進出を果たした勢いそのままに、初の女子ワールドカップでも注目を集める存在となりそうだ。スコーチャーズがそこまで勝ち進めたのは躍動感あふれる攻撃陣のおかげであり、その中心にいたのがカンザスシティ・カレントの世界的センターフォワード、テムワだった。一方、欧州王者に8度輝くリヨンに所属するタビタは、サイドで圧巻のパフォーマンスを見せた。
中立のファンを引きつけるべきもう一つのチームが日本だ。なでしこジャパンは前回ワールドカップで、その後優勝するスペインを4-0で破ったが、決勝トーナメントではあと一歩及ばなかった。4年後、この素晴らしいサッカーを見せる若いチームはさらに完成度を高めており、2026年初めのアジアカップ制覇までの道のりを通じて広がっていた見方の通り、本物の優勝候補にさえ見える。
ファンは実際にその一員になる余裕があるのか。そして需要は高まりつつあるのか。
バルフ: 2026年男子ワールドカップのチケット販売手続きは2025年9月10日に始まった。だが、2027年女子ワールドカップについては、ファンはなお待たされている。FIFAのウェブサイトは現在、チケットとホスピタリティに関する公式ウェイティングリストへサポーターを案内しているが、価格設定や販売状況を巡る重要な疑問には答えていない。
男子大会は、その天文学的なチケット価格で見出しを飾った。開幕を前に、FIFA会長ジャンニ・インファンティーノは平均チケット価格が500ドル未満だと述べていた。前回の女子ワールドカップは、はるかに手頃な価格帯から始まっていた。2023年のオーストラリアでは、大人向けチケットは20豪ドルから120豪ドルの範囲で販売され、大会CEOのデイビッド・ビーチェは開催前に平均価格がおよそ50豪ドルになると見込んでいた。
これは楽観視する理由にはなるが、ブラジルが同じモデルを採用する保証にはならない。地元サポーターにとって手の届く価格である必要がある一方で、開催都市間の航空券、宿泊費、移動費は、遠征するファンの負担をすぐに押し上げる可能性がある。現時点でサポーターは関心登録こそできるが、現地でその瞬間を味わうための値段は、まだ分からないままだ。
ファッションと大手ブランドは、ブラジル2027をサッカーの通常の観客層を超える存在にできるのか？
バルフ：2026年男子ワールドカップの1週間前には、あらゆるファッションブランドが、このサッカーの夏に結びついたコレクションを発表している、あるいは発表の準備を進めているように感じられた。デザイナーとのコラボレーションも、アディダスやナイキといったおなじみのサッカーブランドによるリリースに加わった。夏の間じゅう着用されていたジャージーやクルーネックを見る限り、誰もがサッカーファンになったかのようだった。
そうした異業種との交差は、大会をスポーツそのもの以上に大きなものに感じさせる後押しとなった。ファッションは、新たにサッカーに触れる人々にとって親しみやすい入口を提供した。着るためのジャージー、応援するチーム、後押しする選手があったからだ。ワールドカップが北米で開催されたことで、その存在感はとりわけ見過ごしがたいものとなっていた。
2027年女子ワールドカップでも、同じような瞬間を生み出せるだろうか。開催地がブラジルとなることで、その盛り上がりまでの道のりは、特にアメリカの観客にとっては異なるものになるかもしれない。大会に着想を得たコレクションの同様の波は、まだ起きていない。ただ、準備段階にある今を男子大会直前の最終局面と比べても、見えてくることには限りがある。ブランドやデザイナーが女子大会を日常の会話の中へ持ち込む助けをするための時間は、まだ残されている。
商業的な機会は非常に大きい。ブラジル政府観光局エンブラトゥールの委託を受けてFGV Projetosが実施した調査によると、大会の準備と開催によって88億ブラジルレアルの経済活動が生み出されると予測されている。
すでに動き始めているブランドもある。コカ・コーラとRexonaは大会に先立って女子サッカー関連の取り組みを展開しており、Rexonaは広告キャンペーンの中心にマルタを据えている。FIFA年間最優秀選手を6度受賞した彼女は、盛り上がりをけん引する存在としてうってつけだ。今の機会は、そのスポットライトをさらに広げることにある。このワールドカップを自分たちのものにできるかもしれない、より多くの選手や個性をファンに紹介することだ。