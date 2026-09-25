ヒルベルト・モラが10番を継承、チュッキー・ロサーノに再びチャンス到来。ラファエル・マルケス監督がメキシコの2030年への道を歩み始める中で注目の5つのポイント
ラファエル・マルケスはボルティモアでの仕事をスタートさせる。しかし、真の目的地は2030年にある。
メキシコは自国開催のワールドカップで9位に入り、40年ぶりにノックアウトステージで勝利を挙げ、サポーターとの結びつきも取り戻した。次に問われるのは、チームを一つにしたこの大会の先へ、その進歩をメキシコ代表がどこまで持ち運べるかという、より難しいテーマである。
マルケスはハビエル・アギーレのアシスタントを務めた時期にチームを知っている。最初のキャンプでは、自身のアイデアを実戦に落とし込み始めるための4試合が用意されており、初戦は9月26日にボルティモアのM&Tバンク・スタジアムで行われるコロンビア戦だ。続いて9月29日にニュージャージー州ハリソンのスポーツ・イラストレイテッド・スタジアムでペルー、10月3日にアリゾナ州グレンデールでアメリカ、10月6日にロサンゼルスでチリと対戦する。
フアンマ・リージョとアンドレス・グアルダードは、ビダル・パロマとともにアシスタントとして加わり、シャビエル・マンシシドールがGKコーチを務める。
マルケスは、ワールドカップでのエクアドル戦2-0勝利を、メキシコが生み出せるものの一例として挙げている。ヒルベルト・モラはこの試合で得点こそなかったが、ボールを持った際の影響力によってメキシコ代表に主導権をもたらした。この落ち着きをメキシコがより継続的に示せるかどうかが、今回の最初のキャンプを通じて問われるポイントである。
マルケスは3バックに切り替えるのか？
コロンビアは容赦のない最初の試金石となる。前回の対戦では、2025年10月にテキサス州アーリントンでメキシコが0-4で敗れた。ネストル・ロレンソは、アトレチコ・パラナエンセのFWケビン・ビベロスを含む、今回も強力なスカッドを招集している。マルケスは、コロンビアの流動的な動きに対してどう守りながら、攻撃の組み立て力を犠牲にしないかを判断しなければならない。
そのバランスは、かつて自身も体現してきた。リカルド・ラ・ボルペ体制下で、マルケスはしばしば3バックを用いた柔軟なメキシコ代表のオーガナイザーとなった。2005年のコンフェデレーションズカップでは、ラ・ボルペのチームがブラジルを破って準決勝に進出。翌年には、マルケスがワールドカップでエル・トリのキャプテンを務め、アルゼンチン戦では先制点を決めたものの、メキシコは延長戦の末に敗れた。あのチームは最終ラインからボールをつなぎ、試合の要求に応じて形を変えることができた。
3バックは、マルケスがそのアプローチを再び試すことを可能にするが、現時点では明言されたプランではなく、あくまで1つの可能性にとどまっている。ジョアン・バスケス、ルイス・ロモ、セサル・モンテス、イスラエル・レジェスが経験豊富な土台を築き、ビクトル・グスマンとエベラルド・ロペスがさらなる選択肢を提供する。ディエゴ・カンピージョは、チバスの次のリーグ戦後に合流する。
コロンビア戦は、マルケスが自軍のDF陣にどのような立ち位置を求めているのか、そして同じくらい重要な点として、ボール保持時に何を期待しているのかを示す最初の材料となる。
ヒルベルト・モラがメキシコ代表の背番号10を受け継ぐ
モラは17歳で、メキシコの背番号10を託されている。その重みは明らかであり、ワールドカップで落ち着いたプレーを見せた選手にとっても同じだ。問われるのは、彼がさらなる期待を背負えるかどうかというより、マルケスが彼を違いを生み出せるポジションで起用できるかどうかである。
リジョがその成長において重要な役割を果たす可能性はある。彼はアンドレス・イニエスタの試合理解を称賛し、優れた攻撃的サッカーは最終ラインからどうボールをつなぐかに始まるという自身の考えを説明している。モラにとって有益な教訓は、イニエスタをまねる方法ではなく、一手先を読んで試合を理解する術である。
MFと前線をつなげる力を持つもう一人の選手、ロベルト・「ピオホ」・アルバラドは、キャンプ期間を通じて起用可能だ。2人をともに関与させることができれば、モラにその責任を一人で背負わせることなく、メキシコはより多くの形でチャンスを生み出せるようになる。
チュッキー・ロサーノに再びチャンスが訪れる
ラウル・ヒメネスとフリアン・キニョネスは負傷のため不在である。2人の不在で前線の得点力に空白が生まれ、チャンスも広がるが、イルビング・“チュッキー”・ロサノの復帰は、登録メンバーの空いた2枠を埋めるだけの対応ではない。これは、メキシコ代表での立場が変わった選手に対するマルケスの最初の注目すべき賭けでもある。
2018年のドイツ戦で決めたロサノの決勝点は、この10年のメキシコにおけるワールドカップの象徴的な瞬間の一つとして今も残っている。ロサノは2022年の大会にも出場したが、クラブでの出場機会不足により2026年ワールドカップを逃した。現在31歳で、LAギャラクシーに所属するロサノにとっては、マルケスと元チームメートのグアルダードに、自分がまだ何をもたらせるのかを示すチャンスとなる。
そのスピードと縦への推進力は、ベンチから試合の流れを変え得る。ただ、ロサノ自身はこのキャンプを先発の座を取り戻す機会と捉えているかもしれない。11月にネーションズリーグの試合が控え、来夏にはゴールドカップも予定されている中で、マルケスが与えるどの役割にロサノがどう応えるかは、攻撃面での数字と同じくらい重要になる可能性がある。
カンベロスとサンドバルがチバスの若返り路線をエル・トリに持ち込む
マルケスのメンバーには、チバスから6選手が入った。ラウル・ランゲル、アルバラード、ロモ、カンピージョ、ウーゴ・カンベロス、サンティアゴ・サンドバルである。ランゲルとアルバラードはキャンプ全日程に参加可能。残る4人は、グアダラハラの9月26日のリーガMXの試合後に合流するため、カンベロスとサンドバルが出場の可能性を得るのはペルー戦まで待たなければならない。
2人の若いアタッカーは、直近の結果に違いを抱えて合流する。19歳のサンドバルはアペルトゥーラ2026で3得点を記録しており、今月初めのプーマス戦では2ゴールを挙げた。こちらも19歳のカンベロスは1アシストで、今季リーグ戦初ゴールはまだだが、メキシコが優勝したCONCACAF U20選手権では際立った活躍を見せた選手の一人だった。今回の招集は、現在の結果だけでなく、その将来性にも報いるものとなっている。
マルケスは、若手選手をより良い準備の整った状態でA代表へ送り出すことについて語ってきた。このキャンプは、サンドバルとカンベロスがその要求にどれだけ早く適応できるかを見極める機会となる。ヒメネスとキニョネスが不在のため、チャンスを生み出し、それを決め切る方法を増やす必要性も差し迫っている。
フアンマ・リージョはどれだけ早く存在感を示せるか？
リジョの就任によって、より能動的なメキシコへの期待は高まる。しかし、その影響はチームがピッチ上で何を見せるかによって判断されるべきだ。ペップ・グアルディオラの師としての評判は、その文脈を与えている。リジョはドラドス・デ・シナロアでグアルディオラを指導し、その後はマンチェスター・シティのスタッフとしてともに働いた。さらに、チリでホルヘ・サンパオリとともに仕事をした国際経験も持ち合わせている。
メキシコサッカーに対する彼の見方は、何をもたらし得るのかをより明確に示している。リジョは、後方からボールを前進させようとするリーガMXのチームを称賛しており、組織立ったビルドアップはチームの守備にも役立つと主張してきた。マルケスは、その考えを代表チームで実践するために、彼を再びメキシコへ呼び戻した。
ボルティモアで見られるのは、その始まりにすぎない。4試合を通じて、より重要な指標となるのは、メキシコが試合をコントロールし、チャンスを生み出す明確なスタイルを築き始められるかどうかだ。
マルケスが引き継ぐのは、勢いを備えたチームである。最初の仕事は、その勢いを持続させる方法を与えることだ。