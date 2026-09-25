ラファエル・マルケスはボルティモアでの仕事をスタートさせる。しかし、真の目的地は2030年にある。

メキシコは自国開催のワールドカップで9位に入り、40年ぶりにノックアウトステージで勝利を挙げ、サポーターとの結びつきも取り戻した。次に問われるのは、チームを一つにしたこの大会の先へ、その進歩をメキシコ代表がどこまで持ち運べるかという、より難しいテーマである。

マルケスはハビエル・アギーレのアシスタントを務めた時期にチームを知っている。最初のキャンプでは、自身のアイデアを実戦に落とし込み始めるための4試合が用意されており、初戦は9月26日にボルティモアのM&Tバンク・スタジアムで行われるコロンビア戦だ。続いて9月29日にニュージャージー州ハリソンのスポーツ・イラストレイテッド・スタジアムでペルー、10月3日にアリゾナ州グレンデールでアメリカ、10月6日にロサンゼルスでチリと対戦する。

フアンマ・リージョとアンドレス・グアルダードは、ビダル・パロマとともにアシスタントとして加わり、シャビエル・マンシシドールがGKコーチを務める。

マルケスは、ワールドカップでのエクアドル戦2-0勝利を、メキシコが生み出せるものの一例として挙げている。ヒルベルト・モラはこの試合で得点こそなかったが、ボールを持った際の影響力によってメキシコ代表に主導権をもたらした。この落ち着きをメキシコがより継続的に示せるかどうかが、今回の最初のキャンプを通じて問われるポイントである。